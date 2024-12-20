Что такое «Отзывы за баллы»

По статистике Ozon, клиенты переходят на карточки товаров с отзывами в 1,7 раз чаще. Чтобы получить развернутые отзывы как можно быстрее, продавцы могут использовать инструмент «Отзывы за баллы». Рассказываем в деталях, как он работает и сколько стоит обратная связь от клиентов.

Как работают «Отзывы за баллы» для продавцов и для клиентов

«Отзывы за баллы» — это инструмент в личном кабинете Ozon, который помогает продавцу получить больше оценок и рецензий на товар, а покупателю вознаграждение в виде баллов маркетплейса.

Возможность получить баллы и потратить их на будущие покупки мотивирует клиентов оставлять отзывы. От отзывов выигрывают не только они, но и продавцы. Ведь комментарии реальных покупателей:

привлекают внимание потенциальных клиентов в поисковой выдаче;

вызывают доверие к продавцу и товару;

демонстрируют опыт самых разных людей — благодаря фото и видео в карточке проще понять, как выглядит продукция вживую, в разных интерьерах, на людях разного телосложения;

помогают решиться на дорогую покупку или выбрать между двумя товарами с одинаковой ценой — отзывы в карточке добавляют уверенности и в продавце, и в товаре.

Из отзывов и оценок клиентов складывается рейтинг товара, который влияет на его место в поиске, — чем популярнее карточка товара, тем она выше. На товарах, для которых запущены «Отзывы за баллы», появляются заметные бейджи, а если в карточку добавлена еще и видеообложка, то она автоматически проигрывается.

Все это привлекает внимание клиента на этапе поисковой выдачи.

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Сколько баллов начисляет продавец за отзыв

Баллы клиентам выплачивает Ozon, а продавец один раз в месяц оплачивает услугу маркетплейса — начисленную сумму баллов в рублях (1 балл = 1 рубль без НДС) с комиссией 20% от суммы выданных баллов и НДС 20%. Можно посчитать по формуле:

Маркетплейс подготовил рекомендации по количеству баллов, которые стоит начислять покупателям за отзыв — размер вознаграждения зависит от цены товара. Минимум — 80 бонусов, максимум — 5000:

Цена товара в рублях Желаемое количество отзывов Баллы за 1 отзыв Максимальная ставка Текстовый С фото С видео до 500 20 150 200 200 500 501-2000 20 150 200 200 3000 2001-5000 20 200 350 350 5000 дороже 5000 20 350 450 450 5000

Участвовать в акции могут товары любых категорий. За отзывы на разные товары можно давать разное вознаграждение: чем оно выше, тем больше вероятность, что покупатель откликнется на предложение оставить отзыв.

Например, вы продаете свечи собственного производства за 1300 ₽ и дарите клиентам:

150 баллов за текстовый отзыв без фото;

200 баллов за отзыв с фото;

200 баллов за отзыв с видео.

Так выглядит акция по сбору отзывов в приложении Ozon для покупателей

По итогам месяца покупатели оставили на выбранные товары пять отзывов без фото, четыре отзыва с фото и три отзыва с видео. Это значит, что вы заплатите за 12 отзывов 3096 ₽. Вот из чего складывается эта сумма:

5 × 150 (баллы за отзывы без фото) + 4 × 200 (баллы за отзывы с фото) + 3 х 200 (баллы за отзывы с видео) + 430 (комиссия Ozon 20% от суммы выданных баллов) + 516 (НДС 20%) = 3096 ₽

Как запустить сбор отзывов за баллы

В «Отзывах за баллы» работает два типа акций. Продавец может:

1. Собирать отзывы автоматически. Ozon отправит клиентам, которые недавно купили ваши товары, push-уведомления и письма и предложит оставить отзыв с фото и видео в обмен на баллы. Это можно сделать автоматически для тех товаров, у которых меньше 10 отзывов. Как только у товара будет 10 отзывов, система автоматически исключит его из продвижения.

Стоимость вы узнаете перед стартом акции, а выключить ее можно в любой момент — например, когда потратите столько, сколько запланировали сами. Таким образом, акция помогает продвинуть ассортимент, который пока не так активно комментируют покупатели.

Запустить такую акцию можно только один раз для каждого товара.

2. Привлекать новых клиентов за баллы. В этом случае все будет работать так же, как и в акции выше — узнать такие товары можно по специальному бейджу. На нем будет указано количество баллов, которое можно получить за отзыв после покупки.

Список таких товаров продавец составляет вручную, поэтому в него можно добавить как бестселлеры с большим количеством отзывов, так и не популярные пока еще позиции. Даты продвижения здесь можно задать любые.

Чтобы настроить акции, перейдите в раздел «Продвижение» → «Отзывы за баллы» и следуйте инструкции.

Какой тип акции выбрать в «Отзывах за баллы»

Перед тем как подключить инструмент «Отзывы за баллы» на Ozon, продавцу нужно определиться со сроками акции, ассортиментом и тем, какой режим акции использовать — автоматический для товаров, у которых меньше десяти отзывов, или ручной для любых товаров.

Разберемся на примере. Григорий продает чемоданы: он хочет собрать отзывы от клиентов, которые уже сделали заказ, для пока еще не очень популярных позиций и для линейки чемоданов-бестселлеров.

Чтобы выполнить обе задачи, ему нужно подключить оба типа акции «Отзывы за баллы», но в разном режиме и с разным списком товаров.

В автоматическом режиме для товаров, у которых меньше 10 отзывов

В акцию сразу попадают только карточки тех товаров, у которых меньше 10 отзывов, ― даже если их у Григория тысяча. Почему 10? Согласно данным Ozon, 10 отзывов ― оптимальное количество, которое позволяет повысить эффективность карточки товара. Популярность таких товаров растет в среднем на 36%.

Продавец не может исключить какие-либо товары из автоматической акции. Система сделает это сама, когда общее количество отзывов на конкретную модель достигнет 10.

Например, у некоторых чемоданов сейчас по 5 отзывов. Когда система соберет еще 5, покупатели перестанут получать баллы, а Григорий больше не будет платить за участие этих товаров в сборе отзывов.

В настройках автоматической акции Григорий увидит прогноз стоимости акции. Ограничить бюджет при автоматическом подключении заранее нельзя, но можно в любой момент отключить целиком всю автоматическую акцию.

Так выглядит автоматическая акция: система показывает, сколько товаров продаются меньше чем с десятью отзывами, прогноз результатов и стоимости автоматической акции

В ручном режиме для любых товаров

Григорий сам формирует список товаров, для которых нужно собрать отзывы, и выбирает, сколько хочет собрать на один товар. Можно не ограничиваться десятью, но и меньше собирать нельзя.

Этот вариант подходит, если цель ― получить намного больше, чем 10 отзывов на каждый товар. Или если хочется протестировать инструмент на паре-тройке позиций. Таким образом из популярного товара можно сделать абсолютный бестселлер в категории.

Так выглядит ручная настройка акции ― количество отзывов, цена за каждый вид отзыва (с фото, видео и без) и итоговая стоимость

Как сбор отзывов видят покупатели

Для покупателя «Отзывы за баллы» выглядят всегда одинаково, вне зависимости от того, какой тип акции выбирает продавец в личном кабинете.

Уже в поисковой выдаче клиент замечает бейдж «X баллов за отзыв» и заранее знает, что сможет вернуть часть стоимости товара , если оставит оценку и комментарий после выкупа заказа. Кроме того, в поиске на Ozon доступен фильтр: показывает все товары, за отзыв к которым можно получить баллы.

Ozon присылает клиентам, которые уже получили товары, push-уведомление в мобильном приложении или электронное письмо о том, что в течение нескольких дней они могут оставить отзыв и получить за это баллы на покупки.

Такие уведомления маркетплейс отправляет раз в сутки

Клиент может написать отзыв в течение пяти дней. Каждый отзыв проходит модерацию. Она может занять до 7 рабочих дней, но на практике комментарий и приложенные материалы публикуют уже в тот же день в карточке товара.

Как работать с отзывами: рекомендации Ozon

Раньше рекомендации хорошего товара можно было передать только из уст в уста. Теперь, когда продажи стали глобальными, клиенты доверяют не только знакомым, но и отзывам в интернете.

Обсудили, как расположить покупателей к себе с помощью отзывов, с Анастасией Тимербаевой, руководителем по маркетингу рекламной платформы Ozon:

Если в вашем ассортименте появились новые позиции, сразу запускайте сбор отзывов. Это поможет собрать первые рекомендации, фото и видео от реальных покупателей. Чем больше подробных комментариев и оценок, тем выше вероятность, что между вашей продукцией и менее обсуждаемой продукцией конкурентов, выберут вас. Не забывайте анализировать отзывы: они помогают не только завоевать доверие клиентов и улучшить продажи товара, но и найти сильные и слабые стороны вашей продукции. Реагируйте на отзывы быстро. Каждый комментарий клиента — это возможность поблагодарить в ответ, показать лицо своего бренда, рассказать больше о продукции или посоветовать сопутствующий товар. Даже негативные отзывы важны: они помогают найти проблему в работе и исправить ее. Разберитесь с ситуацией и исправьте ее как можно быстрее. Отзывчивость вернет доверие клиентов и покажет остальным, что вы надежный продавец. Активно собирайте отзывы перед высоким сезоном: наполняйте карточку фото и видео от клиентов, дорабатывайте контент, используя вопросы и комментарии покупателей. Раскрученным карточкам проще завоевать корзины покупателей в дни распродаж.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/chto-takoe-otzyvy-za-bally/