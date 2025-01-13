12 полезных Telegram-ботов для предпринимателей

Как работают чат-боты
Чат-бот — это программа, которая общается с пользователем через мессенджер и выполняет команды. Создатели ботов интегрируют их с внешними сервисами и базами данных, поэтому боты могут искать информацию, делать расчеты, конвертировать файлы, рассказывать истории. Использовать их можно в разных сферах — от развлечений до торговли.
В отличие от живого оператора, бот работает круглосуточно и отвечает мгновенно.
Для работы с чат-ботом не нужно устанавливать отдельное приложение — достаточно найти его в Telegram и начать диалог.
Какие задачи можно делегировать Telegram-боту
Продавцы могут использовать виртуальных помощников для многих рутинных задач, например:
проверять контрагентов — быстро получать выписки из ЕГРН, убедиться в надежности поставщиков;
создавать контент — находить ошибки в тексте или генерировать описания для карточки товара, редактировать изображения, накладывать на фотографии водяные знаки;
обрабатывать информацию — переводить голосовые сообщения в текст, заполнять или сканировать документы;
автоматизировать финансовые операции — рассчитывать налоги и расходы, конвертировать валюту.
Мы протестировали десятки чат-ботов в Telegram и отобрали самые полезные, которые помогут продавцам экономить рабочее время.
Voice Messages
@my_voice_messages_bot
Что делает: переводит аудиозаписи в текст
Продавцы часто получают от клиентов и поставщиков голосовые сообщения, но их не всегда удобно слушать. Чат-бот Voice Messages за несколько секунд превратит аудиозапись в текст, сделает краткий пересказ и разметит абзацы тайм-кодами. Также виртуальному помощнику можно отправить свое голосовое сообщение и получить его в текстовом формате. Это удобно, когда нет времени или неудобно набирать длинные тексты.
Бот работает с 99 языками, обрабатывает видеосообщения и любые аудиофайлы, в том числе из Telegram и WhatsApp.
Чем чат-бот полезен продавцу:
экономит время на прослушивании длинных голосовых сообщений;
удобен, когда нет возможности включить звук;
позволяет быстро найти нужную информацию в расшифрованном тексте;
помогает вести историю общения с поставщиками в текстовом формате.
Бот бесплатный и не хранит данные. Чтобы начать работу, просто перешлите ему голосовое сообщение — через несколько секунд получите готовую расшифровку.
Egrul_Bot
@egrul_bot
Что делает: проверяет контрагентов и отправляет официальные выписки.
Прежде чем начать работать с новыми поставщиками или клиентами, важно проверить их надежность. Бот позволяет получить информацию о российских компаниях и индивидуальных предпринимателях из официальных источников. Можно искать по названию компании, ИНН, ОГРН или Ф. И. О. для физических лиц.
Чем чат-бот полезен продавцу:
помогает быстро проверить надежность потенциальных партнеров;
предоставляет официальные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с электронной подписью;
показывает информацию о проверках компании и исполнительных производствах;
позволяет узнать о блокировках счетов и других важных фактах.
Бот бесплатный и прост в использовании. Отправьте название компании или ИНН, чтобы получить подробный отчет с открытой информацией из налоговой, Росстата, службы судебных приставов и других государственных источников. Для данных о физических лицах перед запросом нужно написать «ФИО:».
ILoveIP Bot
@iloveipbot
Что делает: разбирается в налогах ИП на «упрощенке».
Бот помогает индивидуальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения «Доходы» вести учет и своевременно платить налоги. Программа рассчитывает взносы, формирует платежные документы и напоминает о важных датах.
Виртуальный помощник учитывает дату регистрации ИП и автоматически корректирует расчеты, если ИП зарегистрирован в текущем году. Прежде чем использовать бот, стоит обязательно прочитать инструкцию: для этого нужно ввести в диалоге команду /help.
Чем полезен продавцу:
автоматически рассчитывает налоги и страховые взносы;
формирует платежки для загрузки в интернет-банк;
составляет декларации по УСН;
хранит реквизиты ИП и данные налоговой инспекции.
Рекомендуем перед подачей документов в налоговую или другими ответственными решениями проверять полученные расчеты у специалиста — чтобы убедиться, что все корректно.
Базовые функции доступны бесплатно. По подписке за 399 ₽ в год можно формировать декларации, платежки для налогов и взносов.
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Orfobot
@orforobot
Что делает: проверяет тексты на ошибки.
Грамотные описания товаров и корректная деловая переписка важны для имиджа продавца. Бот помогает быстро проверять тексты на орфографические ошибки, указывает неправильно написанные слова и предлагает верные варианты.
Чем чат-бот полезен продавцу:
помогает избежать ошибок в карточках товаров;
проверяет грамотность деловой переписки;
исправляет опечатки в рекламных текстах;
экономит время на проверке больших объемов текста.
Чтобы начать, достаточно скопировать текст и отправить его боту. В ответ вы получите исправленный вариант с указанием ошибок.
GlvrdBot
@Glvrd2Bot
Что делает: делает тексты проще и понятнее.
Важно, чтобы описания, инструкции и рекламу мог легко прочесть и понять любой человек. Telegram-бот проверяет тексты через сервис «Главред»: находит грамматические ошибки, оценивает стиль изложения и указывает на слова-паразиты.
Чем чат-бот полезен продавцу:
улучшает качество описаний товаров;
делает рекламные тексты более эффективными;
находит лишние слова и канцеляризмы;
объясняет, в чем ошибка, и подсказывает, как ее исправить.
Работать с ботом легко: отправьте ему текст — и он проверит его на чистоту и читаемость. Виртуальный помощник идеально подходит для небольших материалов, таких как описания товаров или рекламные объявления.
GPT4Telegrambot
@GPT4Telegrambot
Что делает: генерирует тексты и изображения через ИИ.
Виртуальный помощник дает доступ к нейросетям, которые работают с текстами, изображениями и видео. Часть функций можно использовать бесплатно, более продвинутые — по подписке.
Чем чат-бот полезен продавцу:
создает привлекательные описания и изображения для карточек товаров;
генерирует рекламные тексты;
редактирует и улучшает фотографии продукции;
быстро переводит тексты на разные языки.
Для работы с текстом достаточно написать запрос прямо в чат. Чтобы создать изображение, используйте специальные команды: «/imagine» для Midjourney, «/flux» для Flux или «/dalle» для DALL-E 3.
Бесплатно доступны базовые модели GPT-4o mini и Gemini 1.5 Flash, а расширенные возможности — в премиум-версии.
SwpEnRu
@swp_bot
Что делает: исправляет тексты с неправильной раскладкой клавиатуры.
У многих бывало такое: набрали длинный текст и только потом заметили, что забыли переключить раскладку клавиатуры. Бот SwpEnRu исправит ситуацию за две-три секунды: превратит кириллицу в латиницу и наоборот.
Чем чат-бот полезен продавцу:
экономит время на перепечатывании текстов с неверной раскладкой;
помогает быстро исправить описания товаров;
конвертирует текст в транслит.
Бот не нужно добавлять в чаты. Просто напишите «@swp_bot» в начале сообщения, поставьте пробел и вставьте текст, который необходимо исправить. Появится меню: выберите подходящее действие, и бот мгновенно его выполнит.
Сканер
@scannertext_bot
Что делает: распознает тексты с изображений.
Бывает так, что написанный на бумаге текст нужен в электронном виде. Бот «Сканер» умеет распознавать печатный текст с фотографий и конвертировать его в редактируемый формат — это намного быстрее, чем набирать вручную.
Чем чат-бот полезен продавцу:
помогает оцифровать документы поставщиков;
распознает тексты с упаковок и этикеток;
ускоряет работу с печатными каталогами;
облегчает перенос информации из бумажных документов в электронные.
Для точного распознавания делайте четкие снимки при хорошем освещении. С мелким шрифтом виртуальный помощник работает менее точно, поэтому лучше фотографировать такой текст крупным планом.
Антиплагиат
@text_ru_bot
Что делает: проверяет тексты на уникальность.
Для SEO-продвижения товаров необходимы уникальные описания — такие, которых нет на других сайтах. Бот от сервиса Text.ru находит похожие тексты в интернете и показывает процент заимствований. В бесплатной версии доступно 10 проверок — до 4000 символов в каждом сообщении.
Чем чат-бот полезен продавцу:
проверяет уникальность описаний товаров;
помогает создавать оригинальный контент для карточек товаров;
следит за уникальностью рекламных текстов;
работает быстрее, чем веб-версия сервиса.
В отчете виртуальный помощник показывает процент оригинальности и найденные источники заимствования. Это помогает проверить работу копирайтера.
Lingvanex Translator
@lingvanexbot
Что делает: переводит тексты на 100 языков.
При работе с иностранными поставщиками или покупателями часто требуется быстрый перевод. Lingvanex Translator переводит тексты на 100 языков, включая самые востребованные: английский, китайский, турецкий, арабский и испанский.
Чем чат-бот полезен продавцу:
помогает общаться с зарубежными поставщиками;
переводит описания товаров для иностранных покупателей;
позволяет проверять корректность перевода характеристик товара;
озвучивает переведенный текст.
Для начала работы выберите нужные языки и отправьте виртуальному помощнику сообщение, которое нужно перевести. Для удобства бот можно подключить к групповому чату.
Gozilla Downloader
@Gozilla_bot
Что делает: загружает медиафайлы из соцсетей.
В маркетинге часто приходится работать с контентом из разных источников. Бот Gozilla Downloader скачивает изображения и видео из TikTok, YouTube, VK и других соцсетей.
Чем чат-бот полезен продавцу:
скачивает материалы, которые можно использовать в рекламе товаров;
позволяет сохранять видео и фотографии конкурентов, чтобы было удобнее их анализировать;
помогает собирать идеи для оформления карточек товаров;
сохраняет аудио для фоновых дорожек в рекламных роликах.
Отправьте боту ссылку на контент, и он вернет файл в нужном формате. При использовании скачанных материалов помните о соблюдении авторских прав.
Фоторедактор
@bebot
Что делает: обрабатывает изображения и помогает в создании визуального контента.
Качественные фотографии товаров важны для успешных продаж. Бот объединяет множество инструментов для работы с изображениями: от базового редактирования до создания QR-кодов и gif-анимаций.
Чем полезен продавцу:
улучшает качество фотографий товаров;
убирает ненужный фон с изображений;
распознает тексты с этикеток и упаковок;
создает QR-коды для ссылок на товары;
генерирует gif-анимации для промо.
Все эффекты и инструменты бот применяет автоматически: достаточно отправить фотографию и выбрать нужную функцию. Виртуальный помощник умеет обрабатывать и сохранять изображения в разных форматах.
Важное преимущество чат-ботов в том, что для решения самых разных задач не нужно переключаться между сервисами и программами. Достаточно открыть мессенджер и найти нужного бота. А чтобы стало еще удобнее, в Telegram можно создать отдельную папку для ботов, которые помогают справляться с рутиной.
Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/12-poleznyh-telegram-botov-dlya-predprinimatelej/
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