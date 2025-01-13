12 полезных Telegram-ботов для предпринимателей

Большая часть рабочего дня продавцов уходит на рутинные задачи: проверить нового поставщика, перевести длинное голосовое сообщение в текст, рассчитать налоги. Чтобы не погрязнуть в рутине, можно использовать виртуальных помощников: в этой статье собрали 12 Telegram-ботов, которые сэкономят ваше время.

Как работают чат-боты

Чат-бот — это программа, которая общается с пользователем через мессенджер и выполняет команды. Создатели ботов интегрируют их с внешними сервисами и базами данных, поэтому боты могут искать информацию, делать расчеты, конвертировать файлы, рассказывать истории. Использовать их можно в разных сферах — от развлечений до торговли.

В отличие от живого оператора, бот работает круглосуточно и отвечает мгновенно.

Для работы с чат-ботом не нужно устанавливать отдельное приложение — достаточно найти его в Telegram и начать диалог.

Какие задачи можно делегировать Telegram-боту

Продавцы могут использовать виртуальных помощников для многих рутинных задач, например:

проверять контрагентов — быстро получать выписки из ЕГРН, убедиться в надежности поставщиков;

создавать контент — находить ошибки в тексте или генерировать описания для карточки товара, редактировать изображения, накладывать на фотографии водяные знаки;

обрабатывать информацию — переводить голосовые сообщения в текст, заполнять или сканировать документы;

автоматизировать финансовые операции — рассчитывать налоги и расходы, конвертировать валюту.

Мы протестировали десятки чат-ботов в Telegram и отобрали самые полезные, которые помогут продавцам экономить рабочее время.

Voice Messages

@my_voice_messages_bot

Что делает: переводит аудиозаписи в текст

Продавцы часто получают от клиентов и поставщиков голосовые сообщения, но их не всегда удобно слушать. Чат-бот Voice Messages за несколько секунд превратит аудиозапись в текст, сделает краткий пересказ и разметит абзацы тайм-кодами. Также виртуальному помощнику можно отправить свое голосовое сообщение и получить его в текстовом формате. Это удобно, когда нет времени или неудобно набирать длинные тексты.

Бот работает с 99 языками, обрабатывает видеосообщения и любые аудиофайлы, в том числе из Telegram и WhatsApp.

Чем чат-бот полезен продавцу:

экономит время на прослушивании длинных голосовых сообщений;

удобен, когда нет возможности включить звук;

позволяет быстро найти нужную информацию в расшифрованном тексте;

помогает вести историю общения с поставщиками в текстовом формате.

Бот бесплатный и не хранит данные. Чтобы начать работу, просто перешлите ему голосовое сообщение — через несколько секунд получите готовую расшифровку.

Egrul_Bot

@egrul_bot

Что делает: проверяет контрагентов и отправляет официальные выписки.

Прежде чем начать работать с новыми поставщиками или клиентами, важно проверить их надежность. Бот позволяет получить информацию о российских компаниях и индивидуальных предпринимателях из официальных источников. Можно искать по названию компании, ИНН, ОГРН или Ф. И. О. для физических лиц.

Чем чат-бот полезен продавцу:

помогает быстро проверить надежность потенциальных партнеров;

предоставляет официальные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с электронной подписью;

показывает информацию о проверках компании и исполнительных производствах;

позволяет узнать о блокировках счетов и других важных фактах.

Бот бесплатный и прост в использовании. Отправьте название компании или ИНН, чтобы получить подробный отчет с открытой информацией из налоговой, Росстата, службы судебных приставов и других государственных источников. Для данных о физических лицах перед запросом нужно написать «ФИО:».

ILoveIP Bot

@iloveipbot

Что делает: разбирается в налогах ИП на «упрощенке».

Бот помогает индивидуальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения «Доходы» вести учет и своевременно платить налоги. Программа рассчитывает взносы, формирует платежные документы и напоминает о важных датах.

Виртуальный помощник учитывает дату регистрации ИП и автоматически корректирует расчеты, если ИП зарегистрирован в текущем году. Прежде чем использовать бот, стоит обязательно прочитать инструкцию: для этого нужно ввести в диалоге команду /help.

Чем полезен продавцу:

автоматически рассчитывает налоги и страховые взносы;

формирует платежки для загрузки в интернет-банк;

составляет декларации по УСН;

хранит реквизиты ИП и данные налоговой инспекции.

Рекомендуем перед подачей документов в налоговую или другими ответственными решениями проверять полученные расчеты у специалиста — чтобы убедиться, что все корректно.

Базовые функции доступны бесплатно. По подписке за 399 ₽ в год можно формировать декларации, платежки для налогов и взносов.

Самостоятельно справиться с учетом и налогами при работе с маркетплейсами поможет курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Получите все необходимые знания и официальное удостоверение, сможете вести учет без бухгалтера. Сейчас можно купить курс со скидкой 10%.

Orfobot

@orforobot

Что делает: проверяет тексты на ошибки.

Грамотные описания товаров и корректная деловая переписка важны для имиджа продавца. Бот помогает быстро проверять тексты на орфографические ошибки, указывает неправильно написанные слова и предлагает верные варианты.

Чем чат-бот полезен продавцу:

помогает избежать ошибок в карточках товаров;

проверяет грамотность деловой переписки;

исправляет опечатки в рекламных текстах;

экономит время на проверке больших объемов текста.

Чтобы начать, достаточно скопировать текст и отправить его боту. В ответ вы получите исправленный вариант с указанием ошибок.

GlvrdBot

@Glvrd2Bot

Что делает: делает тексты проще и понятнее.

Важно, чтобы описания, инструкции и рекламу мог легко прочесть и понять любой человек. Telegram-бот проверяет тексты через сервис «Главред»: находит грамматические ошибки, оценивает стиль изложения и указывает на слова-паразиты.

Чем чат-бот полезен продавцу:

улучшает качество описаний товаров;

делает рекламные тексты более эффективными;

находит лишние слова и канцеляризмы;

объясняет, в чем ошибка, и подсказывает, как ее исправить.

Работать с ботом легко: отправьте ему текст — и он проверит его на чистоту и читаемость. Виртуальный помощник идеально подходит для небольших материалов, таких как описания товаров или рекламные объявления.

GPT4Telegrambot

@GPT4Telegrambot

Что делает: генерирует тексты и изображения через ИИ.

Виртуальный помощник дает доступ к нейросетям, которые работают с текстами, изображениями и видео. Часть функций можно использовать бесплатно, более продвинутые — по подписке.

Чем чат-бот полезен продавцу:

создает привлекательные описания и изображения для карточек товаров;

генерирует рекламные тексты;

редактирует и улучшает фотографии продукции;

быстро переводит тексты на разные языки.

Для работы с текстом достаточно написать запрос прямо в чат. Чтобы создать изображение, используйте специальные команды: «/imagine» для Midjourney, «/flux» для Flux или «/dalle» для DALL-E 3.

Бесплатно доступны базовые модели GPT-4o mini и Gemini 1.5 Flash, а расширенные возможности — в премиум-версии.

SwpEnRu

@swp_bot

Что делает: исправляет тексты с неправильной раскладкой клавиатуры.

У многих бывало такое: набрали длинный текст и только потом заметили, что забыли переключить раскладку клавиатуры. Бот SwpEnRu исправит ситуацию за две-три секунды: превратит кириллицу в латиницу и наоборот.

Чем чат-бот полезен продавцу:

экономит время на перепечатывании текстов с неверной раскладкой;

помогает быстро исправить описания товаров;

конвертирует текст в транслит.

Бот не нужно добавлять в чаты. Просто напишите «@swp_bot» в начале сообщения, поставьте пробел и вставьте текст, который необходимо исправить. Появится меню: выберите подходящее действие, и бот мгновенно его выполнит.

Сканер

@scannertext_bot

Что делает: распознает тексты с изображений.

Бывает так, что написанный на бумаге текст нужен в электронном виде. Бот «Сканер» умеет распознавать печатный текст с фотографий и конвертировать его в редактируемый формат — это намного быстрее, чем набирать вручную.

Чем чат-бот полезен продавцу:

помогает оцифровать документы поставщиков;

распознает тексты с упаковок и этикеток;

ускоряет работу с печатными каталогами;

облегчает перенос информации из бумажных документов в электронные.

Для точного распознавания делайте четкие снимки при хорошем освещении. С мелким шрифтом виртуальный помощник работает менее точно, поэтому лучше фотографировать такой текст крупным планом.

Антиплагиат

@text_ru_bot

Что делает: проверяет тексты на уникальность.

Для SEO-продвижения товаров необходимы уникальные описания — такие, которых нет на других сайтах. Бот от сервиса Text.ru находит похожие тексты в интернете и показывает процент заимствований. В бесплатной версии доступно 10 проверок — до 4000 символов в каждом сообщении.

Чем чат-бот полезен продавцу:

проверяет уникальность описаний товаров;

помогает создавать оригинальный контент для карточек товаров;

следит за уникальностью рекламных текстов;

работает быстрее, чем веб-версия сервиса.

В отчете виртуальный помощник показывает процент оригинальности и найденные источники заимствования. Это помогает проверить работу копирайтера.

Lingvanex Translator

@lingvanexbot

Что делает: переводит тексты на 100 языков.

При работе с иностранными поставщиками или покупателями часто требуется быстрый перевод. Lingvanex Translator переводит тексты на 100 языков, включая самые востребованные: английский, китайский, турецкий, арабский и испанский.

Чем чат-бот полезен продавцу:

помогает общаться с зарубежными поставщиками;

переводит описания товаров для иностранных покупателей;

позволяет проверять корректность перевода характеристик товара;

озвучивает переведенный текст.

Для начала работы выберите нужные языки и отправьте виртуальному помощнику сообщение, которое нужно перевести. Для удобства бот можно подключить к групповому чату.

Gozilla Downloader

@Gozilla_bot

Что делает: загружает медиафайлы из соцсетей.

В маркетинге часто приходится работать с контентом из разных источников. Бот Gozilla Downloader скачивает изображения и видео из TikTok, YouTube, VK и других соцсетей.

Чем чат-бот полезен продавцу:

скачивает материалы, которые можно использовать в рекламе товаров;

позволяет сохранять видео и фотографии конкурентов, чтобы было удобнее их анализировать;

помогает собирать идеи для оформления карточек товаров;

сохраняет аудио для фоновых дорожек в рекламных роликах.

Отправьте боту ссылку на контент, и он вернет файл в нужном формате. При использовании скачанных материалов помните о соблюдении авторских прав.

Фоторедактор

@bebot

Что делает: обрабатывает изображения и помогает в создании визуального контента.

Качественные фотографии товаров важны для успешных продаж. Бот объединяет множество инструментов для работы с изображениями: от базового редактирования до создания QR-кодов и gif-анимаций.

Чем полезен продавцу:

улучшает качество фотографий товаров;

убирает ненужный фон с изображений;

распознает тексты с этикеток и упаковок;

создает QR-коды для ссылок на товары;

генерирует gif-анимации для промо.

Все эффекты и инструменты бот применяет автоматически: достаточно отправить фотографию и выбрать нужную функцию. Виртуальный помощник умеет обрабатывать и сохранять изображения в разных форматах.

Важное преимущество чат-ботов в том, что для решения самых разных задач не нужно переключаться между сервисами и программами. Достаточно открыть мессенджер и найти нужного бота. А чтобы стало еще удобнее, в Telegram можно создать отдельную папку для ботов, которые помогают справляться с рутиной.

Источник: https://seller.ozon.ru/media/boost/12-poleznyh-telegram-botov-dlya-predprinimatelej/