РСВ за 2024 год: форма, состав, порядок заполнения, нулевой отчет, штрафы

До 27 января 2025 года всем работодателям нужно сдать расчет по страховым взносам за 2024 год. Отчитаться нужно по той форме, которая действовала в 2024 году.

Источник: Бухгалтерия.ру

По какой форме сдавать РСВ за 2024 год

Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС от 29 сентября 2022 года № ЕД-7-11/878@.

Приказом от 13 сентября 2024 г. № ЕД-7-11/739@ ФНС внесла изменения в форму РСВ. Но новую форму РСВ нужно применять с отчета за первый квартал 2025 года.

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Какие разделы обязательно нужно включить в годовой отчет

Состав расчета зависит от того, были ли выплаты работникам или нет.

По строке 001 раздела 1 тип плательщика укажите код:

«1» — если в последние три месяца выплаты в пользу физлиц были;

«2» — если в последние три месяца выплат не было.

Если в этой строке 001 стоит код «2» (выплат не было), то в состав РСВ включают только титульный лист, раздел 1 без подразделов и приложений, раздел 3.

Раздел 1, подраздел 1 раздела 1, раздел 3 — это основные разделы РСВ. Они должны быть включены в отчет, даже если выплат работникам не было в течение всего года.

Раздел 1 — это данные об обязательствах, сводные данные о страховых взносах;

Подраздел 1 — расчет страховых взносов на ОПС, ОСС ВНиМ, ОМС;

Раздел 3 — персонифицированные сведения о застрахованных лицах.

В РСВ за 2024 год в поле «Расчетный (отчетный) период (код)» проставляется код «34».

В подразделе 1 раздела 1 РСВ отразите выплаты и взносы по всем физлицам нарастающим итогом с начала 2024 года. Базу для исчисления взносов нужно посчитать в строке 050. Раздел 3 РСВ заполняйте по каждому работнику, включая тех, с кем заключен ГПД.

Как построчно заполнить расчет по страховым взносам

Остальные разделы и приложения формы нужно включить в РСВ при наличии оснований. Это касается льготников, у них специальные тарифы по страховым взносам (организации общепита, ИТ-компании, участники СЭЗ и промышленных кластеров и т.д.).

Не округляйте суммы в РСВ

При заполнении РСВ сумму нужно отражать в рублях и копейках без округления.

Округлять до полных рублей нельзя.

Согласно порядку заполнения, все значения стоимостных показателей, отражаемых в разделах 1 — 4, приложениях 1 — 4 к разделу 1, приложении 1 к разделу 4 нужно указывать в рублях и копейках и не должны иметь отрицательные значения.

Если организация применяла несколько тарифов

Если в течение года применялось более одного тарифа, то в расчет нужно включить столько подразделов 1, сколько тарифов применялось в этот период.

Выплаты и взносы по всем физлицам отражаются нарастающим итогом с начала 2024 года.

Какие разделы РСВ заполнять, если фирма-МСП применяет пониженные тарифы

Если организация, относящаяся к МСП применяет пониженный тариф страховых взносов, бухгалтерии нужно заполнить два подраздела 1 и на каждого работника два подраздела 3.2.1.

Сдавать ли нулевой расчет за 2024 год

Если в течение 2024 года организация не производила никаких расчетов с работниками или исполнителями по ГПД, она все равно должна сдать расчет по страховым взносам. Этот будет РСВ с нулевыми показателями, по которому налоговики «видят», что компания в конкретном отчетном периоде:

не выплачивала зарплату и иные и вознаграждения в пользу физлиц;

не начисляла страховые взносы, подлежащие уплате за этот же отчетный период.

Поскольку РСВ составляется нарастающим итогом, полностью нулевым он будет только в том случае, если деятельность с начала с года отсутствует.

Нулевой РСВ за 2024 год нужно сдать и том случае, если компания открылась в конце года и не успела начать деятельность.

В состав нулевого РСВ нужно включить:

титульный лист;

раздел 1 без подразделов и приложений;

раздел 3.

Нулевой РСВ заполняется так же, как и обычный отчет. Отличие есть в том, что по строке 001 нужно указать код «2». Это означает, что за отчетный период — квартал — компания фактически не осуществляла никаких выплат в пользу всех работников: по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Когда откажут в приеме РСВ

Согласно абзацу 2 пункта 7 статьи 431 НК расчет не примут, если содержатся ошибки в сведениях по каждому физическому лицу о:

сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;

базе для исчисления страховых взносов;

базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу;

если в представляемом плательщиком расчете суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов и (или) в расчете указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц.

Такой расчет считается непредставленным.

Кроме того, налоговики не примут РСВ, если из-за несоответствий в РСВ нельзя точно установить достоверность данных, указанных в расчете, и их относимость отчетному периоду.

При обнаружении расхождений налоговый орган направит плательщику уведомление. Плательщик обязан устранить обнаруженные несоответствия и снова представить расчет как первичный.

Для этого установлены следующие сроки:

пять дней с даты направления уведомления в электронной форме;

десять дней с даты направления уведомления на бумажном носителе.

В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным.

Штраф за непредставление РСВ

Если вы не подали РСВ в срок, то работодателю грозит штраф не менее 1000 рублей, но не более 30% от суммы страховых взносов, неуплаченных в срок за каждый месяц со дня, установленного для предоставления расчета (ст. 119 НК).

Также должностных лиц могут привлечь к административной ответственности в размере от 300 до 500 руб.