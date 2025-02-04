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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

НДФЛ

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-04-05/111707

Для стандартных вычетов новый сотрудник должен принести справку со старой работы.

Письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-04-05/108732

Можно получить имущественный вычет, даже если в детстве за вас его уже получили родители.

Письмо Минфина от 05.08.2024 № 03-04-05/73050

Для жены срок владения жильем, оформленным на мужа, для НДФЛ считают от даты его покупки.

Письмо Минфина от 23.10.2024 № 03-04-05/103026

Доход от продажи жилья для НДФЛ сравнивают с 70% кадастровой стоимости и уменьшают на вычет.

Письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-04-06/117554

С 2025 года для НДФЛ выходное пособие при увольнении надо пересчитать по правилам для декретных.

Письмо Минфина от 06.11.2024 № 03-04-05/109361

Лишение родительских прав не лишает права на стандартный вычет по НДФЛ.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-04-05/126022

При покупке автомобиля имущественный вычет не дадут.

Письмо Минфина от 02.08.2024 № 03-04-05/72300

При продаже нежилого помещения имущественный вычет составляет 250 тыс. рублей, а не 1 млн.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-04-05/126512

С 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий.

Письмо Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77193

Чтобы семья не платила НДФЛ с продажи квартиры, она должна купить новую – больше или дороже.

Письмо Минфина от 04.12.2024 № 03-04-05/122316

Вдова может получить двойной вычет на ребенка, а разведенная женщина – нет.

Письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-04-09/125311

Для расчета матвыгоды по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ.

Письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-04-05/83588

При покупке квартиры у свекра имущественный вычет не дадут.

Письмо Минфина от 09.09.2024 № 03-04-05/85536

При покупке квартиры у брата имущественный вычет не дадут.

Письмо Минфина от 10.09.2024 № 03-04-05/85657

За унаследованную недвижимость не надо платить НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77085

Если заемщик вернул вам долг не деньгами, а квартирой, для НДФЛ с ее продажи можно учесть размер займа.

Письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@

РК в составе отпускных тоже облагается по другой шкале НДФЛ.

Страховые взносы

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-06/126025.

Культурные мероприятия для сотрудников облагаются страховыми взносами.

Письмо Минфина от 21.08.2024 № 03-15-05/78863

Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ.

Письмо ФНС от 27.12.2024 № БС-16-11/379@

Зарплата оленеводов облагается страховыми взносами.

Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-15-06/124176

На членов совета директоров надо сдавать РСВ, даже если они не получают вознаграждение.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-15-05/121491

Для льготных взносов НКО на УСН должно выполняться условие о доле доходов в прошлом и текущем году.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-05/126139

Малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%.

Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118134

IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН.

НДС

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-11/121626

Выплата дивидендов имуществом облагается НДС и налогом на прибыль.

Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-07-11/113885

При последующей переуступке права требования можно применить вычет по НДС.

Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-08/112986

При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-08/120983

При реализации по ставкам НДС 0% и 20% надо вести раздельный учет.

Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-07-08/118496

Российская компания не платит НДС за товары, которые покупает и продает в Китае.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120716

Права на программы по модели SaaS не облагаются НДС.

Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-07/113542

При расчете средней зарплаты для льготы по НДС в общепите используют численность с титульного листа РСВ.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-08/121484

Экспедитор с нулевым НДС может принимать к вычету НДС 20% по российским грузоперевозкам

 

Письмо Минфина от 18.10.2024 № 03-07-11/101149

На предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120721.

Чтобы не было НДС, ПО должна быть в реестре и не должно быть для распространения рекламы.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-08/117776

Организация международных перевозок облагается НДС 0%.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-07/126790

Молочный сахар облагается НДС 10%.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117760

При перепродаже б/у авто НДС надо начислять с разницы, даже если была доукомплектация.

Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-15/114909

Допуслуги в общепите тоже освобождены от НДС.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117712

Иногда с предоплаты можно не платить НДС.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117702

При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по ОС, которым уже больше 10 лет.

Налог на прибыль

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137

Стоимость ПО для амортизации можно учитывать в двойном размере.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128747

Сертификат соответствия на продукцию нельзя принимать в расходы единовременно.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-05/128714

Инвестиционный вычет на капвложения в арендованные ОС не положен.

Письмо ФНС от 25.12.2024 № СД-4-3/14625@

В декларации по налогу на прибыль будет дополнительный Лист 02 для тех, кто проводит операции с цифровой валютой.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-03-07/115458

Основные средства, к которым применен региональный инвествычет, не амортизируются.

Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-03-06/1/127959

Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-08-09/126209

При выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не всегда надо удерживать налог на прибыль.

Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120088

При переходе с УСН на ОСНО в расходах учитывают товары, работы, услуги, которые не были оплачены в период применения УСН.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128733

В совокупную прибыль компания из Сколково не включает прибыль за периоды освобождения от налога.

Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-03-06/1/114178

При амортизации ПО можно применять повышающий коэффициент.

Письмо Минфина от 05.09.2024 № 03-08-05/84296

С выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль.

Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-03-06/1/123874

Резиденты ОЭЗ Калининграда платят налог на прибыль по половине новой ставки.

УСН

Письмо

Суть разъяснения

Письмо  Минфина от 22.11.2024 № 03-11-06/2/116763

С 2025 года московский бизнес на УСН не будет платить налог за изъятую недвижимость.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336

Плата за услуги маркетплейса не вычитается из дохода селлера на УСН.

Письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-11-06/2/131199

Налог на имущество идет в расходы при УСН.

Письмо Минфина от 10.09.2024 № 07-01-09/86039

Стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-11-09/127081

Не все ОС учитывают для лимита по УСН.

Письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-11-11/116699

Оплата аренды недвижимости за границей уменьшает налог по УСН.

Письмо Минфина от 28.11.2024 № 03-11-11/120087

Для налогов с продажи недвижимости ИП все зависит от кодов ОКВЭД в ЕГРИП и использования в предпринимательской деятельности.

НДС на УСН

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.11.2024 № 03-07-11/112268

Нулевой НДС для гостиниц действует и при УСН, но он несовместим с НДС 5%.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115893

Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС.

Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-11/113541

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120833

Освобождение от НДС на УСН – это обязанность, а не право.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123139

ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году будут на УСН с НДС.

Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-07-11/111489

Упрощенцы могут выбрать ставку НДС 5% или 20%.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126901

Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН.

Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126906

Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127496

Лимит для льготы по НДС на УСН не индексируют.

Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-07-11/127867

Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС.

Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-11/112772

Гостиница на УСН в 2025 году не может совмещать НДС 0% со ставкой 5%.

Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117723

 

Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120859

Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет.

Письмо Минфина от 28.10.2024 № 03-07-11/104967

При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115196

По услугам, оказанным до 2025 года, НДС на УСН нет. Но если в УПД он будет выделен, придется его заплатить.

Письмо Минфина от 05.12.2024 № 03-07-11/122683

ИП на УСН может не платить НДС с реализации школьных обедов по госконтракту, если соблюдены условия льготы.

Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123826

Компания на УСН может не платить НДС при продаже еды школьникам и студентам.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115240

Упрощенцы должны начислять НДС сверх цены.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 24-06-09/115113

Письмо Минфина от 28.11.2024 № 24-06-09/119523

Госконтакт с упрощенцем не увеличивается на НДС и не уменьшается на него.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-07-11/123249

В 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются.

Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-07-11/124475

ИП-импортер на УСН может в 2025 году принять к вычету таможенный НДС, уплаченный в 2024-м.

ПСН

Письмо

Суть разъяснения

Письмо ФНС от 24.12.2024 № СД-4-3/14537@

ИП с доходами-2024 на УСН и ПСН более 60 млн рублей не может применять ПСН в 2025 году.

Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123124

При УСН + ПСН доходы от аренды учитывают для ПСН-лимита.

НПД

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-04-05/127683

Доходы от сдачи в аренду жилья у самозанятого не облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина от 04.12.2024 № 03-11-11/122074

Статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС.

ЕНС

Письмо

Суть разъяснения

Письмо ФНС от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776

За несдачу уведомлений по ЕНП не будут штрафовать.

Имущественные налоги

Письмо

Суть разъяснения

Письмо ФНС от 25.12.2024 № БС-2-21/19927@

ФНС объяснила, как заполнять титульный лист новой декларации по налогу на имущество.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-05-06-04/121296

Повышенный транспортный налог не зависит от стоимости авто.

Письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-05-06-02/83417

Ежегодный рост земельного налога не может превышать 10%.

Письмо Минфина от 27.11.2024 № 03-05-05-01/118746

Здание облагается налогом по кадастровой стоимости, если 20% его площади занимают офисы.

Прочее

Письмо

Суть разъяснения

Письмо ФНС от 28.12.2024 № БС-2-21/20310@

Бумажные уведомления на имущественные налоги рассылают только тем, у кого нет личного кабинета на сайте ФНС.

Письмо ФНС от 22.01.2025 № СД-4-3/515@

ФНС будет принимать декларацию по турналогу, которая пока не вступила в силу.

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