Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года

НДФЛ
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-04-05/111707
Для стандартных вычетов новый сотрудник должен принести справку со старой работы.
Письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-04-05/108732
Можно получить имущественный вычет, даже если в детстве за вас его уже получили родители.
Письмо Минфина от 05.08.2024 № 03-04-05/73050
Для жены срок владения жильем, оформленным на мужа, для НДФЛ считают от даты его покупки.
Письмо Минфина от 23.10.2024 № 03-04-05/103026
Доход от продажи жилья для НДФЛ сравнивают с 70% кадастровой стоимости и уменьшают на вычет.
Письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-04-06/117554
С 2025 года для НДФЛ выходное пособие при увольнении надо пересчитать по правилам для декретных.
Письмо Минфина от 06.11.2024 № 03-04-05/109361
Лишение родительских прав не лишает права на стандартный вычет по НДФЛ.
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-04-05/126022
При покупке автомобиля имущественный вычет не дадут.
Письмо Минфина от 02.08.2024 № 03-04-05/72300
При продаже нежилого помещения имущественный вычет составляет 250 тыс. рублей, а не 1 млн.
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-04-05/126512
С 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий.
Письмо Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77193
Чтобы семья не платила НДФЛ с продажи квартиры, она должна купить новую – больше или дороже.
Письмо Минфина от 04.12.2024 № 03-04-05/122316
Вдова может получить двойной вычет на ребенка, а разведенная женщина – нет.
Письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-04-09/125311
Для расчета матвыгоды по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ.
Письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-04-05/83588
При покупке квартиры у свекра имущественный вычет не дадут.
Письмо Минфина от 09.09.2024 № 03-04-05/85536
При покупке квартиры у брата имущественный вычет не дадут.
Письмо Минфина от 10.09.2024 № 03-04-05/85657
За унаследованную недвижимость не надо платить НДФЛ.
Письмо Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77085
Если заемщик вернул вам долг не деньгами, а квартирой, для НДФЛ с ее продажи можно учесть размер займа.
Письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@
РК в составе отпускных тоже облагается по другой шкале НДФЛ.
Страховые взносы
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-06/126025.
Культурные мероприятия для сотрудников облагаются страховыми взносами.
Письмо Минфина от 21.08.2024 № 03-15-05/78863
Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ.
Письмо ФНС от 27.12.2024 № БС-16-11/379@
Зарплата оленеводов облагается страховыми взносами.
Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-15-06/124176
На членов совета директоров надо сдавать РСВ, даже если они не получают вознаграждение.
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-15-05/121491
Для льготных взносов НКО на УСН должно выполняться условие о доле доходов в прошлом и текущем году.
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-05/126139
Малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%.
Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118134
IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН.
НДС
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-11/121626
Выплата дивидендов имуществом облагается НДС и налогом на прибыль.
Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-07-11/113885
При последующей переуступке права требования можно применить вычет по НДС.
Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-08/112986
При переводе долга перед иностранной фирмой надо заплатить агентский НДС.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-08/120983
При реализации по ставкам НДС 0% и 20% надо вести раздельный учет.
Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-07-08/118496
Российская компания не платит НДС за товары, которые покупает и продает в Китае.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120716
Права на программы по модели SaaS не облагаются НДС.
Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-07/113542
При расчете средней зарплаты для льготы по НДС в общепите используют численность с титульного листа РСВ.
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-07-08/121484
Экспедитор с нулевым НДС может принимать к вычету НДС 20% по российским грузоперевозкам
Письмо Минфина от 18.10.2024 № 03-07-11/101149
На предоплату по одной платежке надо составлять один счет-фактуру.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-07/120721.
Чтобы не было НДС, ПО должна быть в реестре и не должно быть для распространения рекламы.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-08/117776
Организация международных перевозок облагается НДС 0%.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-07/126790
Молочный сахар облагается НДС 10%.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117760
При перепродаже б/у авто НДС надо начислять с разницы, даже если была доукомплектация.
Письмо Минфина от 19.11.2024 № 03-07-15/114909
Допуслуги в общепите тоже освобождены от НДС.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117712
Иногда с предоплаты можно не платить НДС.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117702
При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по ОС, которым уже больше 10 лет.
Налог на прибыль
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137
Стоимость ПО для амортизации можно учитывать в двойном размере.
Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128747
Сертификат соответствия на продукцию нельзя принимать в расходы единовременно.
Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-05/128714
Инвестиционный вычет на капвложения в арендованные ОС не положен.
Письмо ФНС от 25.12.2024 № СД-4-3/14625@
В декларации по налогу на прибыль будет дополнительный Лист 02 для тех, кто проводит операции с цифровой валютой.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-03-07/115458
Основные средства, к которым применен региональный инвествычет, не амортизируются.
Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-03-06/1/127959
Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль.
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-08-09/126209
При выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не всегда надо удерживать налог на прибыль.
Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120088
При переходе с УСН на ОСНО в расходах учитывают товары, работы, услуги, которые не были оплачены в период применения УСН.
Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128733
В совокупную прибыль компания из Сколково не включает прибыль за периоды освобождения от налога.
Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-03-06/1/114178
При амортизации ПО можно применять повышающий коэффициент.
Письмо Минфина от 05.09.2024 № 03-08-05/84296
С выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль.
Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-03-06/1/123874
Резиденты ОЭЗ Калининграда платят налог на прибыль по половине новой ставки.
УСН
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-11-06/2/116763
С 2025 года московский бизнес на УСН не будет платить налог за изъятую недвижимость.
Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336
Плата за услуги маркетплейса не вычитается из дохода селлера на УСН.
Письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-11-06/2/131199
Налог на имущество идет в расходы при УСН.
Письмо Минфина от 10.09.2024 № 07-01-09/86039
Стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-11-09/127081
Не все ОС учитывают для лимита по УСН.
Письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-11-11/116699
Оплата аренды недвижимости за границей уменьшает налог по УСН.
Письмо Минфина от 28.11.2024 № 03-11-11/120087
Для налогов с продажи недвижимости ИП все зависит от кодов ОКВЭД в ЕГРИП и использования в предпринимательской деятельности.
НДС на УСН
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 13.11.2024 № 03-07-11/112268
Нулевой НДС для гостиниц действует и при УСН, но он несовместим с НДС 5%.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115893
Билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС.
Письмо Минфина от 15.11.2024 № 03-07-11/113541
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120833
Освобождение от НДС на УСН – это обязанность, а не право.
Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123139
ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году будут на УСН с НДС.
Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-07-11/111489
Упрощенцы могут выбрать ставку НДС 5% или 20%.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126901
Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН.
Письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-07-11/126906
Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127496
Лимит для льготы по НДС на УСН не индексируют.
Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-07-11/127867
Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС.
Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-11/112772
Гостиница на УСН в 2025 году не может совмещать НДС 0% со ставкой 5%.
Письмо Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117723
Гостиница на УСН в 2025 году может возмещать входящий НДС, если выберет ставку 20%.
Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-07-11/120859
Аптеки на УСН хотят льготу по НДС. Но ее не будет.
Письмо Минфина от 28.10.2024 № 03-07-11/104967
При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115196
По услугам, оказанным до 2025 года, НДС на УСН нет. Но если в УПД он будет выделен, придется его заплатить.
Письмо Минфина от 05.12.2024 № 03-07-11/122683
ИП на УСН может не платить НДС с реализации школьных обедов по госконтракту, если соблюдены условия льготы.
Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123826
Компания на УСН может не платить НДС при продаже еды школьникам и студентам.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-07-11/115240
Упрощенцы должны начислять НДС сверх цены.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 24-06-09/115113
Письмо Минфина от 28.11.2024 № 24-06-09/119523
Госконтакт с упрощенцем не увеличивается на НДС и не уменьшается на него.
Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-07-11/123249
В 2025 году НДС-лимиты на УСН не индексируются.
Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-07-11/124475
ИП-импортер на УСН может в 2025 году принять к вычету таможенный НДС, уплаченный в 2024-м.
ПСН
Письмо
Суть разъяснения
Письмо ФНС от 24.12.2024 № СД-4-3/14537@
ИП с доходами-2024 на УСН и ПСН более 60 млн рублей не может применять ПСН в 2025 году.
Письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123124
При УСН + ПСН доходы от аренды учитывают для ПСН-лимита.
НПД
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 17.12.2024 № 03-04-05/127683
Доходы от сдачи в аренду жилья у самозанятого не облагаются НДФЛ.
Письмо Минфина от 04.12.2024 № 03-11-11/122074
Статданные за самозанятых в Росстат будет передавать ФНС.
ЕНС
Письмо
Суть разъяснения
Письмо ФНС от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776
За несдачу уведомлений по ЕНП не будут штрафовать.
Имущественные налоги
Письмо
Суть разъяснения
Письмо ФНС от 25.12.2024 № БС-2-21/19927@
ФНС объяснила, как заполнять титульный лист новой декларации по налогу на имущество.
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-05-06-04/121296
Повышенный транспортный налог не зависит от стоимости авто.
Письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-05-06-02/83417
Ежегодный рост земельного налога не может превышать 10%.
Письмо Минфина от 27.11.2024 № 03-05-05-01/118746
Здание облагается налогом по кадастровой стоимости, если 20% его площади занимают офисы.
Прочее
Письмо
Суть разъяснения
Письмо ФНС от 28.12.2024 № БС-2-21/20310@
Бумажные уведомления на имущественные налоги рассылают только тем, у кого нет личного кабинета на сайте ФНС.
Письмо ФНС от 22.01.2025 № СД-4-3/515@
ФНС будет принимать декларацию по турналогу, которая пока не вступила в силу.
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