В каких случаях нужно сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль

Когда организация обнаруживает ошибки в налоговой отчетности по прошедшим периодам, она подает корректировочную декларацию. Но нужно ли в таком случае подавать уточненный документ?

Обязанность подачи уточненной декларации наступает в случае занижения налога. Также ее направляют, если ошибки связаны с занижением расходов в прошлом периоде, когда в текущем получен убыток (если ошибки касаются убыточной декларации).

В других случаях по ст. 81 НК подача уточненной декларации — это право налогоплательщика, а не его обязанность. Если организация не учла для уменьшения налоговой базы больше убытка, чем имела право (и тем самым занизила налог на прибыль), то подавать документ не нужно.

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По пп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010 ошибки прошлых лет, которые выявляются после утверждения отчетности, исправляются корректировками текущего года в корреспонденции со счетом 84. А еще в текущей отчетности нужно провести пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности путем исправления показателей как в случае, если ошибка предшествующего периода не допускалась по пп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010.

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