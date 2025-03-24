Бухгалтерия против хаоса: как RPA+ИИ помогает упорядочить поток документов

В этой статье вы узнаете, как RPA и искусственный интеллект помогают оптимизировать работу бухгалтерии и снизить нагрузку на сотрудников.

Бухгалтерия ведет учет финансовых операций компании и следит за тем, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов и законодательства. Решение этих задач требует четко выверенных регламентов внутри организации. Такой подход минимизирует риски и ошибки.

Внутри компании бухгалтерия может выстроить эти регламенты, чтобы все процессы слаженно работали, но внешний мир слишком вариативен. Поставщики присылают счета в формате сканов, бумажных писем или неструктурированных Excel-таблиц, а ключевые условия теряются в 50–страничных договорах с контрагентами.

В среднем бухгалтерия тратит 30% рабочего времени на ручную обработку данных в документах. Это повышает вероятность ошибок и снижает эффективность бизнеса. Исследование CABA показало, что 31% бухгалтеров испытывают стресс ежедневно. Одна из основных причин — перегруженность специалистов.

Умный помощник в бухгалтерии

С помощью технологии RPA компании автоматизируют рутинные бизнес-процессы. В бухгалтерии ее активно используют для обработки документов, сверки данных, формирования отчетов и других повторяющихся операций. Однако традиционные RPA-решения эффективны только при работе со стандартными входными данными. Если документ не соответствует заранее заданному шаблону, робот не может его обработать, и процесс приходится завершать вручную.

Искусственный интеллект расширил возможности RPA. Теперь роботы могут работать с разнообразными форматами документов, автоматически адаптируясь к разным структурам данных. Это особенно важно для компаний с большим числом контрагентов, где каждый поставщик использует свои шаблоны документов. Это снижает вероятность остановок в процессе и делает бухгалтерские операции быстрее, точнее и безопаснее.

Задачи, с которыми справится программный робот с ИИ:

Обработка документов и данных. Программные роботы с ИИ автоматически классифицируют документы, распознают счета-фактуры, извлекают из них данные и систематизируют информацию. Например, технологии распознавания текста обрабатывают входящую корреспонденцию с точностью до 95%, сокращая время работы с документами.

Автоматизация расчетов. RPA-решения с ИИ рассчитывают зарплаты, налоги и другие платежи, сверяют данные в отчетах и предотвращают ошибки. Искусственный интеллект помогает роботам корректно обрабатывать нестандартные случаи и адаптироваться к изменениям в исходных данных.

Контроль транзакций и поиск ошибок. Автоматизированные системы анализируют большие массивы бухгалтерских данных, выявляют аномалии и сигнализируют о возможных ошибках или подозрительных операциях. Это снижает финансовые риски и повышает точность отчетности.

Реальные кейсы применения RPA и ИИ

Крупные компании по всему миру активно используют искусственный интеллект в бухгалтерии и аудите. Deloitte автоматизирует анализ документов, EY применяет ИИ для выявления рисков, PwC использует корпоративный ChatGPT-4 и ИИ для обработки данных, а KPMG строит клиентские стратегии на основе искусственного интеллекта.

Процессы в бухгалтерии, которые автоматизировали клиенты Primo RPA с помощью интеграции RPA и ИИ:

1. Ввод информации в 1С:

RPA обрабатывает входящие письма, проверяя их формат.

RPA скачивает вложенные файлы: сканы УПД, счет-фактур, актов.

ИИ распознает ключевые данные: номер, дату, ИНН контрагента, сумму, НДС и др.

RPA заносит данные в 1С и сводный реестр.

RPA отправляет реестр на проверку пользователю.

2. Формирование отчетов:

RPA мониторит папку на наличие новых сканов.

RPA отправляет документы на распознавание искусственному интеллекту.

ИИ извлекает ключевые данные: ИНН, код, отчетный период и т. д.

RPA заносит данные в отчет и сохраняет его.

RPA отправляет отчет ответственному сотруднику.

3. Работа с актами выполненных работ:

RPA анализирует входящую почту и загружает акты.

RPA регистрирует документы в системе учета.

ИИ помогает формировать платежи, сверяя данные с контрактами.

ИИ анализирует отчетность, выявляя паттерны и аномалии.

Нюансы: безопасность и стоимость

Вместе с преимуществами ИИ в бухгалтерии возникают и риски. Кажется, что для подключения искусственного интеллекта к бизнес-процессам не надо устанавливать дополнительных специальных сервисов: можно просто загружать документы в известные большие языковые модели российских компаний. Но использование внешних ИИ-моделей создает риски для информационной безопасности, так как данные уходят за пределы компании.

В 2023 году компания Samsung запретила сотрудникам использовать генеративные системы искусственного интеллекта, включая ChatGPT, когда обнаружила утечку конфиденциального внутреннего кода. Утечка данных может обойтись компаниям в значительные суммы, если не предпринять меры защиты.

Оптимальное решение — внедрение цифровых помощников с ИИ непосредственно в закрытый контур компании. Это обеспечивает контроль над данными и соблюдение внутренних политик информационной безопасности.

Внедрение таких систем требует начальных инвестиций. Но они быстро окупаются за счет сокращения времени обработки данных и снижения издержек. По опыту клиентов Primo RPA, средний возврат инвестиций во внедрение RPA-технологий в российских компаниях — 50—60% в год.

Программные роботы с ИИ — решение хаоса в бухгалтерии

Технологии RPA и ИИ помогают справляться с хаосом входящих данных и повышать эффективность бухгалтерских процессов. Программные роботы автоматизируют рутинные операции, снижая нагрузку на сотрудников. Искусственный интеллект дополняет их, распознавая нестандартные форматы, классифицируя документы и проверяя данные на ошибки. В результате бухгалтерия получает более точные и оперативные отчеты, а специалисты могут сосредоточиться на аналитике и принятии управленческих решений.

Если ваша компания хочет сделать шаг в будущее и оптимизировать бухгалтерские процессы с помощью современных технологий — свяжитесь с нами. Мы обсудим, как эффективно внедрить умных цифровых помощников в ваши бизнес-процессы.

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