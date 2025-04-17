Проверка не займет много времени, если воспользоваться специальным сервисом « Проверка контрагентов » от Клерк.Ру. База данных обновляется ежедневно. Можно посмотреть не только сведения на сегодняшний день, но и отследить всю историю изменений по контрагентам — как менялись реквизиты, руководители, уставный капитал и система налогообложении компании.

В процессе сотрудничества следует периодически проверять, какую систему налогообложения применяет контрагент. Партнер или поставщик может поменять СНО, но забыть уведомить об этом вторую сторону, тем самым нарушив «чистоту» сделки.

Перед заключением сделки необходимо проявлять должную осмотрительность и проверять контрагента , чтобы избежать риски доначисления налогов и уплаты НДС «из своего кармана». Ответственность за выбор контрагента полностью лежит на налогоплательщике. Кроме этого нужно узнать систему налогообложения (СНО) партнера, чтобы понимать — можно ли воспользоваться правом на возмещение НДС.

Системы налогообложения, действующие в 2025 году

В Налоговом кодексе перечислены шесть видов налоговых спецрежимов (п. 2 ст. 18 НК). А также есть общая система налогообложения.

ОСНО

Общую систему налогообложения (ОСНО) ИП и компании применяют по умолчанию — если не заявили о переходе на спецрежим в момент регистрации бизнеса. Большинство организаций на ОСНО платят налог на прибыль, НДС, страховые взносы и перечисляют НДФЛ за работников. При наличии объекта налогообложения компания может платить — налог на добычу полезных ископаемых, имущественный, земельный и транспортный налог. Практически все ИП на ОСНО платят НДФЛ с доходов, НДС, НДФЛ и страховые взносы за сотрудников, страховые взносы за себя. Если есть объект налогообложения, ИП платят налог на имущество физлиц, земельный и транспортный налог, сборы за пользование объектами животного мира и водными ресурсами.

ЕСХН

Применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) могут производители с/х продукции, с/х потребительские кооперативы, рыбохозяйственные организации. Одно из главных условий для перехода на ЕСХН — доход от основной деятельности, относящейся к сельскому хозяйству, должен составлять не менее 70% в общем объеме доходов. Это условие должно выполняться по итогам календарного года, предшествующего году, в котором подается заявление о переходе на ЕСХН. Новые организации могут перейти на ЕСХН, если подадут уведомление в течение 30 дней после регистрации. Действующие организации могут изменить свой налоговый режим на ЕСХН путем подачи уведомления до конца текущего года, а применять его смогут со следующего года. Помимо единого сельхозналога организации на ЕСХН платят и другие налоги — НДС, налог на прибыль с дивидендов, НДФЛ и страховые взносы по работникам, налог на имущество (не используемое в с/х деятельности).

УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) делится на два вида — УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы». Для них установлены налоговые ставки 6 и 15% соответственно. На уровне регионов ставки могут быть ниже. При регистрации бизнеса необходимо подать уведомление о переходе на УСН — в течение 30 календарных дней после постановки на учет. Без уведомления по умолчанию будет применяться ОСНО. В процессе деятельности бизнес тоже может перейти на УСН, если соответствует требованиям — доходы за 9 месяцев прошлого года не более 337,5 млн руб., проиндексированные с учетом коэффициента-дефлятора (в 2025 году —1). В течение года компания или ИП на УСН перечисляет авансовые платежи по налогу: за I квартал — до 28 апреля;

за полугодие — до 28 июля;

за 9 месяцев — до 28 октября. Подать декларацию по УСН нужно до 25 марта следующего года — для организации, до 25 апреля — для ИП. Уплатить налог по итогам года организации должны до 28 марта следующего года, а ИП — до 28 апреля. УСН ограничивает бизнес по доходам, остаточной стоимости основных средств и средней численности работников — не более 450 млн руб. в год, не более 200 млн руб. остаточной стоимости ОС, не более 130 работников. С 2025 года упрощенцы признаются плательщиками НДС, но некоторые могут получить освобождение от обязанности уплаты налога: Компании и ИП с доходом за прошлый год менее 60 млн руб.

Новые компании и ИП — получают освобождение с даты регистрации.

СРП

Соглашение о разделе продукции (СРП) — это специальный налоговый режим для инвесторов (участников соглашений о разделе продукции), которые занимаются поиском, добычей и разведкой минерального сырья (п. 1 ст. 346.36 НК). Этот спецрежим не вводит один налог взамен нескольким. Налогоплательщики освобождаются от уплаты некоторых налогов. Система налогообложения при выполнении СРП устанавливает особый порядок определения налоговой базы налога на прибыль, НДПИ, НДС, а также сдачи деклараций и выездных проверок. Порядок уплаты налогов по СРП отличается в зависимости от условий раздела продукции, которые прописаны в соглашении (п. 1, 2 ст. 8 закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ). В любом случае необходимо платить госпошлину, таможенные сборы, НДС, плату за негативное воздействие на окружающую среду.

ПСН

Патентную систему (ПСН) могут применять индивидуальные предприниматели при соблюдении ряда условий — наличие соответствующего вида деятельности в списках региона, средняя численность работников, годовой доход. Средняя численность работников должна быть не более 15 человек, а годовой доход за календарный год — не более 60 млн руб. Учитываются все доходы от патентной деятельности. Условие по доходам должно соблюдаться не только за текущий год, но и за предшествующий календарный год. При совмещении УСН и ПСН учитываются доходы по обоим спецрежимам. Налог на ПСН — это по сути стоимость патента. Купить патент можно на весь год или на несколько месяцев. При этом фактический доход не влияет на размер налога.

НПД

Применять налог на профессиональный доход (НПД), могут физлица, в том числе зарегистрированные в статусе ИП. Есть ограничения по годовому доходу — не более 2,4 млн руб. Для плательщиков НПД разработали мобильное приложение «Мой налог», через которое можно заявлять о доходах, уплачивать налоги, прекратить регистрацию. Налоговые ставки на НПД — 4 и 6% при получении оплаты от физлиц и юрлиц соответственно. Плательщики НПД ограничены в видах деятельности — они не могут продавать подакцизные товары, вести посредническую деятельность, заниматься добычей полезных ископаемых, заключать трудовые договора с работниками. Все ограничения по видам деятельности для НПД прописаны в статье 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ

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