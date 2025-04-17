Когда требуется узнать систему налогообложения
Перед заключением сделки необходимо проявлять должную осмотрительность и проверять контрагента, чтобы избежать риски доначисления налогов и уплаты НДС «из своего кармана». Ответственность за выбор контрагента полностью лежит на налогоплательщике. Кроме этого нужно узнать систему налогообложения (СНО) партнера, чтобы понимать — можно ли воспользоваться правом на возмещение НДС.
В процессе сотрудничества следует периодически проверять, какую систему налогообложения применяет контрагент. Партнер или поставщик может поменять СНО, но забыть уведомить об этом вторую сторону, тем самым нарушив «чистоту» сделки.
Проверка не займет много времени, если воспользоваться специальным сервисом «Проверка контрагентов» от Клерк.Ру. База данных обновляется ежедневно. Можно посмотреть не только сведения на сегодняшний день, но и отследить всю историю изменений по контрагентам — как менялись реквизиты, руководители, уставный капитал и система налогообложении компании.
Системы налогообложения, действующие в 2025 году
В Налоговом кодексе перечислены шесть видов налоговых спецрежимов (п. 2 ст. 18 НК). А также есть общая система налогообложения.
ОСНО
Общую систему налогообложения (ОСНО) ИП и компании применяют по умолчанию — если не заявили о переходе на спецрежим в момент регистрации бизнеса.
Большинство организаций на ОСНО платят налог на прибыль, НДС, страховые взносы и перечисляют НДФЛ за работников. При наличии объекта налогообложения компания может платить — налог на добычу полезных ископаемых, имущественный, земельный и транспортный налог.
Практически все ИП на ОСНО платят НДФЛ с доходов, НДС, НДФЛ и страховые взносы за сотрудников, страховые взносы за себя. Если есть объект налогообложения, ИП платят налог на имущество физлиц, земельный и транспортный налог, сборы за пользование объектами животного мира и водными ресурсами.
ЕСХН
Применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) могут производители с/х продукции, с/х потребительские кооперативы, рыбохозяйственные организации.
Одно из главных условий для перехода на ЕСХН — доход от основной деятельности, относящейся к сельскому хозяйству, должен составлять не менее 70% в общем объеме доходов. Это условие должно выполняться по итогам календарного года, предшествующего году, в котором подается заявление о переходе на ЕСХН.
Новые организации могут перейти на ЕСХН, если подадут уведомление в течение 30 дней после регистрации. Действующие организации могут изменить свой налоговый режим на ЕСХН путем подачи уведомления до конца текущего года, а применять его смогут со следующего года.
Помимо единого сельхозналога организации на ЕСХН платят и другие налоги — НДС, налог на прибыль с дивидендов, НДФЛ и страховые взносы по работникам, налог на имущество (не используемое в с/х деятельности).
УСН
Упрощенная система налогообложения (УСН) делится на два вида — УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы». Для них установлены налоговые ставки 6 и 15% соответственно. На уровне регионов ставки могут быть ниже.
При регистрации бизнеса необходимо подать уведомление о переходе на УСН — в течение 30 календарных дней после постановки на учет. Без уведомления по умолчанию будет применяться ОСНО.
В процессе деятельности бизнес тоже может перейти на УСН, если соответствует требованиям — доходы за 9 месяцев прошлого года не более 337,5 млн руб., проиндексированные с учетом коэффициента-дефлятора (в 2025 году —1).
В течение года компания или ИП на УСН перечисляет авансовые платежи по налогу:
за I квартал — до 28 апреля;
за полугодие — до 28 июля;
за 9 месяцев — до 28 октября.
Подать декларацию по УСН нужно до 25 марта следующего года — для организации, до 25 апреля — для ИП. Уплатить налог по итогам года организации должны до 28 марта следующего года, а ИП — до 28 апреля.
УСН ограничивает бизнес по доходам, остаточной стоимости основных средств и средней численности работников — не более 450 млн руб. в год, не более 200 млн руб. остаточной стоимости ОС, не более 130 работников.
С 2025 года упрощенцы признаются плательщиками НДС, но некоторые могут получить освобождение от обязанности уплаты налога:
Компании и ИП с доходом за прошлый год менее 60 млн руб.
Новые компании и ИП — получают освобождение с даты регистрации.
СРП
Соглашение о разделе продукции (СРП) — это специальный налоговый режим для инвесторов (участников соглашений о разделе продукции), которые занимаются поиском, добычей и разведкой минерального сырья (п. 1 ст. 346.36 НК).
Этот спецрежим не вводит один налог взамен нескольким. Налогоплательщики освобождаются от уплаты некоторых налогов.
Система налогообложения при выполнении СРП устанавливает особый порядок определения налоговой базы налога на прибыль, НДПИ, НДС, а также сдачи деклараций и выездных проверок.
Порядок уплаты налогов по СРП отличается в зависимости от условий раздела продукции, которые прописаны в соглашении (п. 1, 2 ст. 8 закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ). В любом случае необходимо платить госпошлину, таможенные сборы, НДС, плату за негативное воздействие на окружающую среду.
ПСН
Патентную систему (ПСН) могут применять индивидуальные предприниматели при соблюдении ряда условий — наличие соответствующего вида деятельности в списках региона, средняя численность работников, годовой доход.
Средняя численность работников должна быть не более 15 человек, а годовой доход за календарный год — не более 60 млн руб. Учитываются все доходы от патентной деятельности. Условие по доходам должно соблюдаться не только за текущий год, но и за предшествующий календарный год. При совмещении УСН и ПСН учитываются доходы по обоим спецрежимам.
Налог на ПСН — это по сути стоимость патента. Купить патент можно на весь год или на несколько месяцев. При этом фактический доход не влияет на размер налога.
НПД
Применять налог на профессиональный доход (НПД), могут физлица, в том числе зарегистрированные в статусе ИП.
Есть ограничения по годовому доходу — не более 2,4 млн руб.
Для плательщиков НПД разработали мобильное приложение «Мой налог», через которое можно заявлять о доходах, уплачивать налоги, прекратить регистрацию.
Налоговые ставки на НПД — 4 и 6% при получении оплаты от физлиц и юрлиц соответственно.
Плательщики НПД ограничены в видах деятельности — они не могут продавать подакцизные товары, вести посредническую деятельность, заниматься добычей полезных ископаемых, заключать трудовые договора с работниками. Все ограничения по видам деятельности для НПД прописаны в статье 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ
АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) действует в рамках эксперимента до 31 декабря 2027 года. Зарегистрировать бизнес на АУСН можно в субъектах РФ, которые участвуют в эксперименте. Актуальные сведения можно узнать на сайте ФНС, так как к эксперименту регулярно подключаются новые регионы.
Перейти на АУСН могут новые и действующие организации и ИП, чей годовой доход не превышает 60 млн руб., а количество работников не более пяти. Остаточная стоимость основных средств не может превышать 150 млн руб. Расчетный счет должен быть открыт в уполномоченном банке и специального списка.
АУСН делится на два вида — АУСН «Доходы» и «Доходы минус расходы». Налоговые ставки — 8 и 20% соответственно.
Расчет налогов ФНС выполняет автоматически. Отчетности по налогу или по сотрудникам не предусмотрено.
Как проверить свою налоговую систему
Простой способ узнать о своей налоговой системе — зайти в личный кабинет ФНС. Это могут сделать ИП и юридические лица. При регистрации бизнеса сведения по СНО могут появиться в ЛК ФНС в течение 1–2 недель.
Индивидуальный предприниматель может посмотреть данные о режиме налогообложения в развернутом виде. Для этого нужно перейти из раздела «Персональные данные» в раздел «Мои системы налогообложения». Здесь же отобразятся сведения о патентах.
Юридическое лицо может узнать о применяемом спецрежиме (УСН или ЕСХН) и порядке налогообложения. Для этого нужно из раздела «Сведения о юридическом лице» перейти в раздел «Сведения о применяемых налоговых режимах». Если данные не указаны, то, вероятно, организация использует ОСНО.
Еще один способ уточнить свою систему НО — обратиться в ФНС. Сделать это можно тремя способами:
лично в территориальном ведомстве ФНС;
через онлайн-сервис обращений от ФНС;
по почте заказным письмом.
Заявление пишется в свободной форме. Если обращаетесь через сервис ФНС, то укажите данные организации или ИП, ИНН, адрес электронной почты для ответа. ФНС ответит на указанную электронную почту в течение 30 дней.
Как проверить систему налогообложения контрагента онлайн
Проверить, какую СНО использует контрагент, можно несколькими способами.
В сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»
Для этого нужно ввести данные о контрагенте — наименование организации, ИНН или ОГРН. В сервисе отобразятся данные о налоговом режиме, который применяет ИП или компания. Предоставляется информация только по состоянию на предыдущий год. Если контрагент изменил СНО, то возможны неактуальные данные.
Скачать выписку из ЕГРИП / ЕГРЮЛ на сайте налоговой
Если контрагент применяет УСН, то в выписке будет запись о заявлении на переход на «упрощенку».
Пошаговая инструкция:
Шаг 1. Введите данные контрагента в поисковую строку — наименование, ИНН или ОГРН. Из выпадающего списка выберите нужную организацию.
Шаг 2. Нажмите на строку «Юридические лица», чтобы перейти к краткому описанию компании — статус бизнеса (юрлицо, ИП), ФИО руководителя, ИНН, ОГРН, регион, размер уставного капитала.
Шаг 3. Нажмите на наименование компании, чтобы перейти к расширенному описанию:
Вся информация о контрагенте откроется в нескольких разделах:
Сводка — наименование, ИНН, ОГРН, регион, уставный капитал, руководитель, виды деятельности (основной и дополнительные).
Финансы — выручка, чистая прибыль, бухгалтерский баланс (активы и пассивы).
События — история изменений (регистрация, дата назначения гендиректора, ввод учредителей и т.д.).
Виды деятельности — основной и дополнительный.
С помощью онлайн-сервиса Клерка можно бесплатно и быстро проверить контрагента онлайн и оценить риски сотрудничества с ним.
Как проверить систему налогообложения контрагента оффлайн
Узнать режим налогообложения контрагента можно разными оффлайн-способами — при личном посещении ФНС, почтовым письмом, узнать непосредственно у контрагента.
Лично в отделении ФНС
В ФНС необходимо обратиться с официальным запросом. Сделать это может руководитель бизнеса или его доверенное лицо. Для обращения потребуется паспорт заявителя и данные о контрагенте (наименование, ИНН, ОГРН).
Почтой России
При обращении через Почту России желательно отправить ценное письмо с уведомлением о получении. Четких требований к письму нет, пишется оно в произвольной форме.
Лично у контрагента
Простой способ узнать налоговый режим контрагента — спросить у него лично. При этом спрашивать следует не устно, а с учетом правил деловой переписки. Напишите контрагенту официальное письмо с просьбой предоставить информацию по его СНО для вашего дальнейшего сотрудничества. Ответ контрагента с печатью ИП или штампом организации будет вашей надежной страховкой на случай непредвиденных ситуаций.
Частые вопросы
Как проверить, на УСН компания или нет?
Если хотите проверить свою компанию, то вспомните, подавали ли вы заявление о применении УСН при регистрации бизнеса. Если нет, то вы применяете ОСНО. Также уточнить эти данные можно несколькими способами — в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС, заказать выписку ЕГРЮЛ / ЕГРИП, обратиться в налоговую (лично, направить почтовое письмо, через сайт ФНС).
Узнать, применяет ли контрагент УСН можно так: направить официальный запрос в налоговую, скачать выписку ЕГРЮЛ / ЕГРИП на сайте налоговой, использовать сервис «Проверка контрагентов» или запросить эту информацию у него лично.
Как узнать, ИП плательщик НДС или нет?
Самый простой способ — узнать лично у контрагента, работает ли он с НДС. Эти данные можно посмотреть в сопутствующей документации, если у вас есть к ней доступ. Данные документы можно также запросить у контрагента, чтобы подстраховать свой бизнес от возможных рисков.
Как узнать систему налогообложения на сайте налоговой?
Узнать СНО организации или ИП можно в личном кабинете на сайте налоговой. Режим налогообложения отображается рядом с ФИО предпринимателя. Если нужны расширенные сведения по СНО, то нужно перейти в раздел «Персональные данные», а затем в «Мои системы налогообложения».
Уточнить систему налогообложения можно также через онлайн-сервис обращений на сайте налоговой.
Заключение
Перед заключением сделки необходимо проверять контрагентов, чтобы избежать контактов с фирмами-однодневками и не упустить момент, когда контрагент изменит свою СНО. Также если контрагент работает с НДС, то это дает вам право воспользоваться вычетом НДС.
Проверить контрагента в сервисе Клерка можно быстро и бесплатно по наименованию организации, ИНН или ОГРН контрагента. Сервис собирает данные более чем из 40 источников, а база данных регулярно обновляется. Защитите свой бизнес от налоговых рисков, штрафов и недобросовестных контрагентов.
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