Кто должен подавать уведомление в Роскомнадзор в 2025 году: вопросы и ответы

Если вы — ИП

Вопрос: ИП без наемных работников, на УСН-доходы. Персональные данные фигурируют только в договорах с клиентами (Заказчиками). В 1С вводится только ФИО и ИНН ИП, если Заказчик ИП. Если Заказчик физлицо, то вводим в 1С только ФИО. Никаких сканов паспортов не храним и не вводим. Надо подавать уведомление в Роскомнадзор?

Ответ: под персональными данными (ПД) понимается любая информация, которая позволяет идентифицировать человека, даже полные ФИО, номер телефона, адреса, паспортные данные, электронная почта, ИНН, СНИЛС, состояние здоровья, фотографии и проч. Если ПД

Даже если есть договоры с юрлицами, подавать уведомление тоже нужно, т.к. в договорах есть полные ФИО руководителей (не все далеко есть в публичном доступе), кроме того, юрлица могут действовать по доверенности, в которых точно уже будут паспортные данные других лиц.

Вопрос: ИП без работников занимается продажей на маркетплейсах, нужно ли подавать уведомление? ИП без работников заключаются договоры с ООО, нужно ли подавать уведомление?

Ответ: не важно маркетплейс или лавка на базаре, если есть хотя бы одна запись полного ФИО, телефонного номера в компьютере или даже в смартфоне, то есть обработка ПД.

Такое ООО, ИП, самозанятый автоматически становится оператором ПД и должен направить уведомление в Роскомнадзор. ООО имеет трудовой договор с руководителем, оно автоматически становится оператором, если ИП «работает» с юридическими лицами, там тоже передаются ПД, например ФИО руководителя или лица, действующего под доверенности от имени ООО.

Т.е. если нет сотрудников это вовсе не означает, что не идёт обработка ПД. Исключение есть, если обработка только на бумаге, но это больше редкость, да и все равно хоть и не нужно слать уведомление в Роскомнадзор, нужно соблюдать № 152-ФЗ теми, кто хранит и обрабатывает ПД на бумажные носителях.

Вопрос: ИП не имеет сайта и заключает договоры только с юрлицами. Нужно ли уведомлять Роскомнадзор?

Ответ: у юридических лиц есть руководители, у которых есть полные ФИО, а это — персональные данные (ПД). Кроме того, многие юрлица работает через представителей, которые предоставляют доверенности, где есть кроме ФИО еще паспортные данные. Если ИП хранит эти договоры (по законам минимум 5 лет), то считается идет обработка ПД. Нужно посылать уведомление в Роскомнадзор, чтобы ИП включили в БД операторов ПД.

Вопрос: ИП с сотрудниками сам не ведет учет, а берет данные у сотрудников и передает все бухгалтеру на аутсорсинге. Нужно ли ИП подавать уведомление в Роскомнадзор как оператору обработки персональных данных? Другая ситуация: ИП без сотрудников. Есть контрагенты — ИП. Сам не ведет учет, передает все бухгалтеру на аутсорсинге. Нужно ли данному ИП подавать уведомление в Роскомнадзор как оператору обработки персональных данных?

Ответ: оператором персональных данных будет в обоих случаях и бухгалтер, и ИП. Другое дело, кто является ответственным за организацию обработки персональных данных. Вы можете назначить ответственным одного человека или разных. Этот вопрос вы решаете по договоренности с бухгалтером, но уведомление в Роскомнадзор должны подать оба оператора.