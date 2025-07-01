Уголовная ответственность за невыплату зарплаты: тенденции и анализ правоприменительной практики по ст. 145.1 УК

Обязанность работодателя по своевременной и полной выплате заработной платы закреплена в Конституции, Трудовом кодексе и ряде иных нормативных правовых актов. Нарушение данной обязанности приводит не только к трудовому спору, но и влечет административную ответственность, а в исключительных случаях — и уголовную.

Исходя из статистического отчета Росстата по состоянию на февраль 2025 года, совокупная задолженность по заработной плате перед сотрудниками у организаций, не относящихся к субъектам малого бизнеса, составила 1210,5 млн рублей, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего года. При этом количество осужденных, согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде, по всем составам статьи 145.1 УК сократилось с 273 человек в 2017 году до 114 человек в 2024 году.

Уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных выплат предусмотрена статьей 145.1 УК. Несмотря на формальную ясность состава преступления, правоприменительная практика по рассматриваемой статье остается неоднородной и вызывает значительное количество споров как в юридическом сообществе, так и в деловой среде среди предпринимателей.

В соответствии с статьей 145.1 УК преступлением признается полная невыплата свыше двух месяцев или частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности.

При этом диспозиция нормы требует обязательного установления субъективной стороны в виде прямого умысла, то есть деяние должно быть сопряжено с осознанным уклонением от исполнения обязательств при наличии реальной финансовой возможности осуществить выплаты или отсутствие такой возможности вследствие неправомерных действий руководителя. При объективной невозможности выплаты заработной платы (например, отсутствие выручки, арест счетов, действия форс-мажорного характера) состав преступления исключается.

Важно отметить, что так называемое официальное трудоустройство работника для квалификации действий виновного по невыплате заработной платы в качестве преступления не требуется.

Высшая судебная инстанция в своем постановлении Пленума от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» разъяснила, что уголовная ответственность в соответствии со статьей 145.1 УК наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя.

Указанная норма позволяет привлекать к ответственности работодателей, которые вместо трудовых договоров заключают с фактическими работниками гражданско-правовые соглашения для ухода от налогов и иных выплат. Суды регулярно признают такие отношения трудовыми (Кассационное постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.10.2024 по делу № 77-4147/2024; Кассационное постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2023 № 77-529/2023).

Между тем, несмотря на фактическую распространенность долгов перед работниками, уголовные дела возбуждаются редко, поскольку могут быть замечены правоохранительными органами лишь при наличии соответствующего заявления работника непосредственно в полицию, прокуратуру или в Государственную инспекцию труда.

Однако даже при возбуждении уголовного дела у обвиняемого есть возможность избежать ответственности не только по основаниям, предусмотренным в Общей части уголовного закона, но и по специальному примечанию, установленному в статье 145.1 УК.

Условиями освобождения будут являться:

совершение преступления впервые ;

оплата в полном объеме задолженности по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела;

уплата процентов (денежной компенсации) потерпевшим;

отсутствие в действиях обвиняемого иного состава преступления.

Данная норма хоть и применяется на практике, в то же время зачастую предприниматели не успевают в срок выплатить всем работникам необходимые суммы, в связи с этим чаще всего уголовные дела при возмещении полного вреда, но с нарушением срока, прекращаются по статье 76.2 УК, то есть с назначением судебного штрафа.

В качестве классического примера можно привести обвинение генерального директора ООО «СтройТех», на которого в районную прокуратуру города Тюмени пожаловались 25 сотрудников компании за долги по заработной плате. Материалы жалобы были оперативно перенаправлены в адрес следователей регионального управления Следственного комитета, после чего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК.

Однако суд принял следующее решение: обвиняемый совершил преступление впервые, оплатил в полном объеме задолженность перед работниками с процентами, в связи с чем суд пришел к выводу о возможности назначения судебного штрафа в размере 100 000 рублей и прекращения уголовного дела.

В заключении необходимо отметить, что рассмотренная норма является действенным механизмом уголовного преследования в случаях злостного и осознанного уклонения от выплаты заработной платы. В настоящее время при добросовестном поведении со стороны работодателя уголовные риски по привлечению к ответственности остаются низкими.

Вместе с тем, при наличии корыстного умысла, перераспределения средств в ущерб обязательствам перед работниками и систематическом игнорировании требований вероятность наступления ответственности существенно возрастает.

Актуальная судебная практика демонстрирует отход от формализма в пользу комплексной оценки обстоятельств, в том числе с учетом экономической обстановки, отраслевой специфики и поведения сторон конфликта.