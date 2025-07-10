Как в 2025 году ИП на ОСНО считать взносы 1%: пример

Новая формула расчета взносов ИП 1%
С 2024 года вносы 1% ИП на ОСНО считают так:
Взносы 1% = (Доходы – профвычеты – взносы на ОПС и ОМС) х 1%
То есть из дохода нужно вычесть профессиональный налоговый вычет за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование обязательное медицинское страхование.
Это правило закреплено в подпункте 1 пункта 9 статьи 430 НК.
При этом есть максимум для взносов 1%. В 2025 году они не могут превышать 300 888 руб.
Исключаемые взносы
Но какие конкретно взносы надо исключать из профвычета? Ведь у ИП есть фиксированные взносы и взносы 1%. Кроме того, есть ИП-работодатели, которые платят взносы за сотрудников.
К сожалению, норма НК – расплывчатая. Разъяснения по этому поводу дал Минфин в письме от 30.05.2025 № 03-15-06/53905 и ФНС в письме от 23.06.2025 № БС-4-11/6039@.
Что касается взносов за себя, то исключать из состава профвычетов надо только взносы в совокупном фиксированном размере, поясняет Минфин (49 500 руб. за 2024 год, 53 658 руб. – за 2025 год).
Взносы 1% для расчета взносов 1% из расходов не исключаются.
Что касается взносов за работников, то их также не надо исключать из состава профессионального вычета для расчета взносов 1%, пояснила ФНС.
Таким образом, при подсчете базы для взносов 1% из профессионального налогового вычета исключают только фиксированные взносы.
Кстати, скоро аналогичное правило в НК введут и для ИП на УСН «доходы минус расходы». Для них в проекте поправок четко сказано, что исключать надо взносы на ОПС и ОМС, установленные статьей 430 НК. А в этой статье – как фиксированные взносы, так и взносы 1%.
Будут ли как-то исправлять норму для ИП на ОСНО, пока неизвестно. Проект пока находится на стадии подведения итогов публичного обсуждения и в Госдуму пока не внесен.
Отметим, что профессиональный вычет может быть в виде документально подтвержденных расходов или же в размере 20% от дохода.
В обоих случаях этот профвычет вычитают из дохода для расчета взносов 1%. Такое разъяснение ранее давала ФНС в письме от 10.02.2017 № БС-4-11/2494@.
Но если вычет у ИП в виде 20% от дохода, то вычитать из него ничего не надо.
Документы для расчета взносов 1%
По взносам 1% сдавать уведомления по ЕНП не надо.
Раньше налоговики начисляли эти взносы на основании декларации 3-НДФЛ. Но из-за нового правила сделать это теперь не представляется возможным. Ведь в 3-НДФЛ нигде отдельной строкой не выделяется сумма фиксированных взносов, которые были включены в расходы.
Поэтому с 2025 года ФНС рассылает предпринимателям требования о предоставлении пояснений.
Если форму 3-НДФЛ не изменят, то такие требования предприниматели будут получать ежегодно.
Пример
В 2025 году ИП Иванов на общем режиме налогообложения получил доход 5 250 000 руб.
Расходы ИП Иванова составили 3 353 158 руб., в том числе:
3 000 000 – материальные расходы;
49 500 – фиксированные взносы за 2024 год (по сроку уплаты 09.01.2025);
24 500 – взносы 1% за 2024 год (по сроку уплаты 01.07.2025);
53 568 – фиксированные взносы за 2025 год (по сроку уплаты 29.12.2025);
225 500 – прочие расходы.
Взносы 1% за 2025 год = (5 250 000 – (3 353 158 – 49 500 – 53 658) – 300 000) х 1% = 17 000 руб.
Как зарезервировать (зачесть по заявлению) фиксированные взносы ИП в 2025 году мы разбирали тут.
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