Как в 2025 году ИП на ОСНО считать взносы 1%: пример

Что касается взносов за работников, то их также не надо исключать из состава профессионального вычета для расчета взносов 1%, пояснила ФНС.

Таким образом, при подсчете базы для взносов 1% из профессионального налогового вычета исключают только фиксированные взносы.

Кстати, скоро аналогичное правило в НК введут и для ИП на УСН «доходы минус расходы». Для них в проекте поправок четко сказано, что исключать надо взносы на ОПС и ОМС, установленные статьей 430 НК. А в этой статье – как фиксированные взносы, так и взносы 1%.

Будут ли как-то исправлять норму для ИП на ОСНО, пока неизвестно. Проект пока находится на стадии подведения итогов публичного обсуждения и в Госдуму пока не внесен.

Отметим, что профессиональный вычет может быть в виде документально подтвержденных расходов или же в размере 20% от дохода.

В обоих случаях этот профвычет вычитают из дохода для расчета взносов 1%. Такое разъяснение ранее давала ФНС в письме от 10.02.2017 № БС-4-11/2494@.

Но если вычет у ИП в виде 20% от дохода, то вычитать из него ничего не надо.