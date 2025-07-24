Как ваш IT-отдел заставляет вас тратить на серверы больше, чем нужно

По данным Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), в 2024 году рынок серверов в штуках сократился на 15,1%, но в денежном выражении вырос на 1,4%. Это значит, что компании заплатили больше денег за меньший объем полученных услуг.
Подобный перерасход достигает 20–30% от корпоративного бюджета, выделенного на IT, из-за неэффективных решений, которые принимаются в отношении информационной инфраструктуры компаний. Давайте разберемся, почему это происходит и какие факторы оказывают наибольшее влияние.
Из наиболее часто встречающихся ошибок мы бы сразу отметили приобретение избыточных серверных мощностей «на вырост», простои уже оплаченного оборудования, закупку оборудования от именитых брендов без должной оценки альтернатив по критерию цена/качество и упорное игнорирование облачных сервисов, работающих по модели pay as you go — «плати только за то, чем пользуешься».
Следствием таких ошибок становятся замороженные средства, высокие эксплуатационные расходы и потеря гибкости корпоративных систем под высокой нагрузкой. Как предпринимателю выявить свои неоправданные затраты на серверы и сократить расходы на IT на треть?
Куда утекает бюджет
Очень часто затраты на серверы превышают необходимые на 20–30%, и технологии тут ни при чем. Причина — в управленческих ошибках: закупки производятся без должного анализа, отсутствует мониторинг нагрузки на используемое оборудование, а облачные сервисы игнорируются. В результате компания среднего размера с 50 серверами получает «невидимую утечку» до ₽15 млн в год.
Неправильная или неполная оценка потребностей
Одна из главных причин перерасхода — приобретение серверных мощностей «на глазок». Компании зачастую покупают оборудование с запасом по мощностям в 30–50%, оправдывая это будущим ростом бизнеса или просто тем, что «пригодится на всякий случай». Реальность демонстрирует удручающую расточительность. Исследования показывают, что в среднем 40% CPU и RAM на корпоративных серверах в РФ простаивают. Это не резерв, это деньги на ветер.
Помимо видимых потерь на закупку избыточного железа, капитальные затраты на которое могут оказаться еще и завышенными на 25–30%, бизнес несет и «невидимые» потери.
Во-первых, оборудование морально устаревает быстрее, чем успевает поработать под серьезной нагрузкой. Во-вторых, счета за электроэнергию и охлаждение растут, ибо даже простаивающий сервер потребляет до 70% электроэнергии от своей пиковой мощности.
В-третьих, средства, потраченные на серверы, оказываются замороженными — они изъяты из оборота, а ведь их можно было бы вложить в развитие бизнеса. Но теперь они обречены годами «лежать на полке» в виде неиспользуемых гигагерц.
При этом ситуация на российском рынке не исправляется, а только усугубляется. После 2022 года, когда компании были вынуждены массово переориентироваться на отечественных поставщиков (до 43% всех закупок серверов в РФ в 2025 г. — российские бренды), стало ясно, что локализация при схожих характеристиках обычно дополнительно увеличивает затраты, и перерасход становится еще болезненнее.
Решение: каждой закупке должен предшествовать обязательный аудит. Полагаться на субъективное мнение IT-специалистов не следует, так как нужны официальные:
замеры текущей нагрузки (CPU, RAM, I/O накопителей) инструментами вроде Prometheus или Zabbix;
нагрузочное тестирование пиковых сценариев (например, распродажи в «черную пятницу» или во время массовой сдачи отчетности бухгалтерией или персоналом).
Чтобы проверить производительность сервера, можно воспользоваться специальной утилитой Geekbench. Подробную инструкцию оценки производительности сервера найдете здесь.
Это дает объективную базу для расчета инвестиций в закупки оборудования или для виртуализации существующих мощностей.
Отсутствие мониторинга и оценки эффективности
Корпоративные серверы без системы мониторинга — это все равно что корабль в открытом море без навигационных приборов: никто точно не знает, куда он плывет. По данным Gartner, до 67% российских компаний не отслеживают загрузку своего серверного оборудования в реальном времени. Это приводит к двум опасным сценариям.
Перегрузка оборудования остается незамеченной в пиковые периоды, пока серверы не начнут выдавать сбои, а компоненты — выходить из строя, приводя к простоям бизнеса.
Незаметный «слив» бюджетов. Если до 40% мощностей регулярно простаивают, но продолжают потреблять энергию и требовать обслуживания, эти затраты уходят в никуда.
Решение: необходимо внедрить полностью автоматизированный контроль с помощью таких инструментов, как Zabbix или Prometheus, которые фиксируют малейшие отклонения нагрузки на CPU, RAM и жесткие диски. Система должна выдавать уведомления в случаях:
когда постоянная нагрузка составляет менее 20% — сигнал к консолидации;
когда пиковая нагрузка превышает 85% — сигнал о том, что требуется оптимизация кода или масштабирование мощностей;
при аномальном энергопотреблении — сигнал о ненормальном режиме работы оборудования или его износе.
Внедрение указанных инструментов обычно занимает от 2 до 4 недель и окупается за один квартал.
В качестве примера приведу логистическую компанию, которая сократила операционные затраты на IT-инфраструктуру на 28%, выявив 17 избыточных серверов с помощью аналитики, сделанной с помощью Grafana — системы визуализации данных.
Иррациональная «любовь» к дорогим брендам
Многие IT-отделы по привычке выбирают «проверенные» западные бренды, такие как Dell или HPE, игнорируя конкурентоспособные альтернативы. Результатом становится переплата в 25–40% по сравнению с оборудованием с аналогичными характеристиками. В 2024 году доля Dell на российском рынке составляла 16,2%, HPE — 11,2%, но их серверы обычно обходятся на 30–50% дороже сопоставимых решений от таких китайских компаний, как Asus и xFusion или российских производителей Fplus и «Гравитон».
Причины подобных решений кроются в инерции мышления, устаревших регламентах закупок, мифах о «надежности» и незнании текущей рыночной ситуации.
Какие риски подобная «любовь» несет бизнесу?
Замороженные средства. Разница в ₽5–15 млн на закупку партии серверов можно было бы направить на развитие бизнеса.
Риски санкций. Оборудование Dell или HPE сложно обслуживать из-за ограничений на поставку ПО и запасных частей.
Высокая cовокупная cтоимость владения (TCO). Лицензии и сервисные контракты увеличивают эксплуатационные расходы.
Решение: необходимо проводить сравнительный анализ TCO. Пример расчета для одного сервера средней мощности:
Параметр
Dell PowerEdge
Fplus S210-A2
Экономия
Закупка
₽1,8 млн
₽1,2 млн
₽600 тыс.
Годовое обслуживание
₽420 тыс.
₽240 тыс.
₽180 тыс.
Энергопотребление
750 Вт/ч
550 Вт/ч
₽84 тыс./год
В качестве примера приведу компанию-ритейлера, которая заменила 20 серверов Dell на серверы Fplus с нейроускорителями НТЦ «Модуль», сэкономив ₽12 млн за 2 года без потери производительности.
Игнорирование преимуществ облачных технологий
Упор на собственные серверы и игнорирование облачных сервисов представляет собой своеобразную финансовую ловушку, ведь содержание только одного сервера не только потребует ₽400–700 тыс./год (электроэнергия, охлаждение, администрирование), но еще и заморозит средства в бюджете на закупку оборудования, которое потребуется в перспективе.
В результате TCO локальной инфраструктуры оказывается на 35–50% выше, чем при использовании гибридных или публичных облачных моделей IT-инфраструктуры. Потери тем выше, чем более переменный характер имеет нагрузка: например, во время сезонных распродаж или проведения глубоких аналитических расчетов на больших массивах данных.
Как я уже указал, с 2022 года импортное оборудование дорожает, а отечественные аналоги требуют времени на внедрение и настройку. Соответственно, при пиковой нагрузке бизнес, игнорирующий возможности облачных технологий, теряет клиентов, поскольку масштабирование собственного «железа» занимает недели, тогда как в облаке SberCloud или Yandex Cloud можно добавить мощностей за считанные минуты.
Решение: оптимальной представляется гибридная стратегия, при которой постоянная базовая нагрузка обслуживается локально, а пики — в облаке.
Приведу два примера из практики. Производитель стройматериалов перенес ERP-систему в VK Cloud Solutions. В итоге экономия составила ₽3,7 млн/год за счет отказа от 8 собственных физических серверов, использовавшихся для резервирования данных. Онлайн-маркетплейс начал использовать auto-scaling (автоматическое масштабирование серверных мощностей) в Yandex Cloud в периоды распродаж, на 40% снизив свои затраты на IT-инфраструктуру в период проведения маркетинговых акций.
Перечисленные мной ошибки обходятся в среднем в около 28% IT-бюджетов (по данным АРПЭ за 2024 год). Но эти средства можно вернуть! Вы можете сократить затраты уже за срок от 3 до 6 месяцев без какого-либо риска для операционной деятельности.
Оптимизация расходов на IT-инфраструктуру: практические рекомендации
Регулярная работа по оптимизации корпоративной IT-инфраструктуры должна стать для вас рабочим инструментом по снижению издержек. По данным АРПЭ, 68% российских компаний, которые сосредоточили на ней свое внимание, добились сокращения затрат на серверы на 25–40% в течение 6–12 месяцев.
Практика показала, что даже весьма консервативный бизнес может сэкономить от 1,5 до 2 млн руб. ежеквартально без потери производительности.
Оценка имеющихся ресурсов и нагрузочное тестирование
Прежде чем начинать пытаться оптимизировать расходы на серверы, необходимо провести аудит. Лишь 23% компаний в РФ проводят его регулярно, остальные действуют вслепую, «наслаждаясь» либо избытком мощностей, до 40% которых простаивает, либо скрытыми перегрузками, которые грозят авариями в периоды пиковых нагрузок.
План действий:
1. Проведите в течение 2–4 недель аудит имеющихся ресурсов, как я уже описал в первом разделе данной статьи, чтобы выявить:
постоянно простаивающие серверы с загрузкой менее 20%;
«бутылочные горлышки»: диски с 90% IOPS при обработке заказов.
2. Проведите нагрузочное тестирование, имитируя пиковые сценарии (например, «Черная пятница» или сдача квартальных отчетов) с помощью таких инструментов, как Apache JMeter или Yandex Tank. Вы должны определить:
максимальную нагрузку перед сбоем;
запас масштабируемости;
реальные требования к новому оборудованию.
Случай из практики: производитель ПО выявил, что 14 из 32 серверов загружены лишь на 15–25%. Консолидация задач на 8 машинах с виртуализацией сэкономила ₽1,4 млн/год на электричестве и лицензиях, и тестирование подтвердило, что система без сбоев выдержала нагрузку, превышающую текущие пиковые показатели в 2,3 раза.
Необходимая мощность = (Пиковая нагрузка × 1,3) + 20%
Избегайте «округления вверх», ведь каждый избыточный сервер обойдется вам в ₽300 тыс/год или больше.
Миграция в облако
Переход на облачную инфраструктуру — не мода, а скорее экономический императив. Для 78% российских компаний, внедривших гибридные решения, TCO сократился на 35–50% за 3 года. Капитальные затраты на закупку серверов превратились в операционные — аренда мощностей, экономя до ₽700 тыс./год на каждом физическом сервере.
Преимущества облачной инфраструктуры:
Мгновенное масштабирование. В периоды пиковых нагрузок можно нарастить мощности за 5–30 минут, в то время как на закупку собственных ушли бы несколько недель. Wildberries, например, использует Yandex Cloud, экономя до ₽23 млн/мес при пиковых нагрузках.
Снижение операционных расходов. Больше не нужно оплачивать счета за электричество, охлаждение и администрирование собственного железа. Аренда виртуальной машины в SberCloud (8x vCPU, 32 ГБ RAM) стоит от ₽12 тыс./мес. — в 3 раза дешевле, чем содержание такого сервера у себя.
Географически распределенное резервирование. Размещение копий данных в ЦОД Москвы и Екатеринбурга обеспечивает высокую отказоустойчивость без инвестиций в собственные региональные площадки.
Пример из практики. Сеть клиник перенесла свои медицинские архивы в VK Cloud, сэкономив ₽4,1 млн/год и полностью выполнив требования 152-ФЗ в отношении хранения персональных данных за счет встроенного в сервис шифрования. Миграция заняла 11 недель и окупилась за 7 месяцев.
Контроль эффективности
Постоянный мониторинг серверов можно считать техническим инструментом, но я предлагаю считать его инструментом финансового контроля. Автоматизированные системы мониторинга, такие, как Zabbix, Prometheus и Grafana позволяют выявлять простаивающие мощности, предотвращать сбои при пиковых нагрузках, иметь точные данные о реальной стоимости ресурсов, измеряемой в рублях в час за 1 vCPU или гигабайт оперативной памяти.
Чек-лист по внедрению мониторинга серверной-инфраструктуры:
Установите датчики на CPU, RAM, накопители, разъемы сети электропитания и счетчики энергопотребления.
Настройте дашборды, выбрав в качестве метрик стоимость 1 часа работы сервера и % неэффективно используемых ресурсов.
Установите оповещения при отклонениях затрат энергии на величину, превышающую ₽25 000/мес в расчете на 1 сервер и на загрузку RAM менее 30% в течение 14 дней.
Анализируйте тренды раз в квартал и смотрите, как рост нагрузки соотносится с финансовыми показателями и целевыми ориентирами.
Экономия может быть подсчитана по формуле:
Годовая экономия = (Количество простаивающих серверов × ₽320 000*) + (количество сэкономленных киловатт-часов × 7,5 руб/кВт·ч)
* – Средний показатель эксплуатационных расходов на 1 сервер в РФ.
Чтобы организовать такой мониторинг, достаточно работы двух специалистов в течение двух недель. Опыт показывает, что каждый рубль, вложенный в мониторинг, приносит 5–7 рублей экономии на закупках и оптимизации мощностей.
Решения в области энергоэффективности
Из-за большого энергопотребления в РФ, где тарифы на электричество за 2024 год выросли на 12%, серверы «сжирают» до всех 40% эксплуатационных расходов на IT-инфраструктуру. Но современные «зеленые» технологии позволяют сократить эти затраты на 30–50% без потери мощности.
За счет чего можно сэкономить энергию?
Оборудование с GPU/NPU. Серверы на базе российских нейроускорителей (например, от НТЦ «Модуль») снижают энергозатраты при обработке ориентированных на использование ИИ задач на 40% по сравнению с классическими CPU. В ЦОДе на 100 стоек это даст экономию до ₽4,8 млн ежегодно.
Free-cooling. Использование холодного уличного воздуха вместо контуров водяного охлаждения в обычных чиллерах уменьшает энергопотребление ЦОД на величину от 25 до 60%. Например, в московском регионе такая система может применяться 7–8 месяцев в течение года.
Оптимизация плотности размещения. Переход с уровня 5–7 кВт на стойку к 15–20 кВт при использовании blade-системы сокращает площадь ЦОД и затраты на климат-контроль.
Экономию можно подсчитать так:
Экономия/год = (Мощность сервера в кВт × 8760 ч × тариф) × % снижения потребления
Например, замена 10 старых серверов мощностью по 750 Вт на новые энергоэффективные по 450 Вт при тарифе 7,5 руб/кВт·ч даст ₽177 300 экономии ежегодно. Срок окупаемости инвестиций в оборудование составит 2–3 года.
Какие решения подходят вашему бизнесу
Оптимизация серверных расходов требует индивидуального подхода. Принятие важных решений должно соответствовать этапам жизненного цикла бизнеса.
Этап бизнеса
Оптимальные меры
Эффект
Стартапы / проекты в начальной стадии
Публичное облако (Yandex Cloud/SberCloud)
Капитальные затраты = 0, операционные = –50%
Стадия роста (до 100 сотрудников)
Гибридная инфраструктура + мониторинг Zabbix
Операционные расходы = –25% за 2 года
Крупные предприятия (более 100 сотрудников)
Private Cloud + энергоэффективные серверы (Fplus с NPU)
Снижение энергозатрат на 30%
Итак, в трендах на ближайшее время:
Рост импортозамещения — внедрение серверов отечественного производства (Fplus, Yadro), которые снижают совокупную стоимость владения на 35% по сравнению с брендовыми аналогами.
Упор на экологичность и энергосбережение. Использование free-cooling систем в большинстве ЦОД станет стандартом к 2026 г. (СП 541.1)
Большая гибкость облачной инфраструктуры и тарифная политика основных поставщиков решений — можно прогнозировать, что до 70% компаний перейдут на модель Pay as you go к 2027 г.
Не ждите следующего кризиса — начните аудит своей IT-инфраструктуры уже сегодня, и он окупится за 3–6 месяцев. Начните с мониторинга загрузки серверов и экономьте ₽3200/год на каждом проценте простоя лишь одного из ваших серверов.
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