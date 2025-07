Как ваш IT-отдел заставляет вас тратить на серверы больше, чем нужно

По данным Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), в 2024 году рынок серверов в штуках сократился на 15,1%, но в денежном выражении вырос на 1,4%. Это значит, что компании заплатили больше денег за меньший объем полученных услуг.

Подобный перерасход достигает 20–30% от корпоративного бюджета, выделенного на IT, из-за неэффективных решений, которые принимаются в отношении информационной инфраструктуры компаний. Давайте разберемся, почему это происходит и какие факторы оказывают наибольшее влияние.

Из наиболее часто встречающихся ошибок мы бы сразу отметили приобретение избыточных серверных мощностей «на вырост», простои уже оплаченного оборудования, закупку оборудования от именитых брендов без должной оценки альтернатив по критерию цена/качество и упорное игнорирование облачных сервисов, работающих по модели pay as you go — «плати только за то, чем пользуешься».

Следствием таких ошибок становятся замороженные средства, высокие эксплуатационные расходы и потеря гибкости корпоративных систем под высокой нагрузкой. Как предпринимателю выявить свои неоправданные затраты на серверы и сократить расходы на IT на треть?