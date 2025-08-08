Страхование вкладов в 2025 году: как работает и когда можно получить выплату

Что такое страхование вкладов
Это государственная инициатива, обеспечивающая защиту гражданских прав и интересов при возможном банкротстве банковских организаций. Ее цель — гарантировать частичный возврат денежных средств гражданам, столкнувшимся с неспособностью банка исполнить обязательства перед ними.
Обеспечивает исполнение инициативы Агентство страхования вкладов (АСВ). К ключевым принципам функционирования программы относятся:
обязательное членство всех банков, которые могут выдавать вклады физическим лицам, в системе страхования вкладов (ССВ);
снижение риска убытков для клиентов в ситуациях неплатежеспособности банков;
максимальная открытость и доступность информации о работе механизма защиты депозитов;
формирование Фонда обязательного страхования вкладов путем регулярных взносов кредитных учреждений, входящих в систему.
АСВ выполняет ряд ключевых функций. Собрали их в таблице и рассказали, как они реализуются.
Функция
Как реализуется
Выплата компенсаций вкладчикам
В ситуации признания банка банкротом Агентство осуществляет выплаты страхового возмещения клиентам в рамках заранее определенного максимума
Управление фондом обязательного страхования вкладов (ФОСВ)
Контроль над формированием и использованием ресурсов фонда, пополнение которого осуществляется благодаря взносам банков-членов системы страхования вкладов, а также доходам от временного размещения и инвестиций свободных средств
Формирование реестра банков-участников
Ведение перечня кредитных организаций, входящих в состав системы страхования вкладов
Временная администрация и конкурсное управление
При наступлении процедуры банкротства финансового учреждения АСВ становится временной администрацией, а впоследствии — управляющим ликвидационным процессом
Профилактика банкротств банков
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение разорения банков, включая предоставление необходимой финансовой поддержки
Охрана интересов участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
Обеспечение контроля над системой защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов
Какая сумма вклада застрахована государством 2025
Размер максимальной выплаты по страхованию вкладов ограничен суммой 1,4 млн руб. на каждого клиента банка.
Тем не менее существуют отдельные случаи, предусматривающие повышенный уровень защиты:
Для счетов эскроу, открытых специально для расчетов по недвижимости либо участия в долевом строительстве жилья, страховой предел увеличен до 10 миллионов рублей.
Аналогичный высокий лимит распространяется и на специальные банковские счета, предназначенные исключительно для накопления средств фонда капремонта многоквартирного дома.
Сумму компенсации могут увеличить до 10 млн, если вкладчик получил деньги по особым обстоятельствам из ст. 13.3 закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ:
реализация жилого помещения и земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения;
получение наследства;
возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу;
получение социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат, указанных в ч. 2 ст. 13.7 закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ;
исполнение решения суда;
получение грантов в форме субсидий.
Какие вклады не попадают под систему страхования вкладов
Страхованию подлежат не все виды вкладов. Сделали таблицу со сравнением разных видов счетов и вкладов.
Подлежат страхованию
Не страхуются
Срочные депозиты и вклады, размещенные до востребования
Депозитные сертификаты на предъявителя
Расчетные счета, используемые физическими лицами для повседневных операций и расчетов по банковским картам
Средства, находящиеся в доверительном управлении банков
Расчетные и накопительные счета индивидуальных предпринимателей
Деньги на электронных платежных системах и анонимных предоплаченных картах
Номинальные счета, открываемые представителями органов опеки для управления средствами подопечных
Депозиты, размещенные в иностранных подразделениях российских кредитных организаций
Специальные эскроу-счета, созданные для сделок купли-продажи недвижимости либо участия в строительстве жилья
Субординированные банковские депозиты
Сберегательные сертификаты, подтверждающие размещение денежных средств на вкладах
Номинальные счета (исключение составляют случаи открытия счетов законными представителями в интересах недееспособных граждан)
Корпоративные счета компаний, включенных в реестр малых и средних предприятий (МСП)
Эскроу-счета, если их не используют для сделок с недвижимостью
Счета различных некоммерческих организаций, ассоциаций владельцев недвижимости и благотворительных фондов
Вклады юридических лиц, которые не являются субъектами МСП
Специализированные счета адвокатов, нотариусов и иных категорий специалистов
Публичные депозитные счета, открытые публично-правовыми организациями
Фонды профсоюзных структур, средние предприятия и социально значимые некоммерческие учреждения
Банковские счета и депозиты компаний, официально зарегистрированных в качестве иностранных агентов и расчетные счета независимых специалистов — актуариев
Как работает система страхования вкладов
Система страхования работает так: как только наступает страховой случай и информация о начале перечисления выплат публикуется на сайте АСВ, Банка России или в самом банке, вкладчик может обратиться за выплатой.
Законодательство предусматривает всего два страховых случая:
Обстоятельство
Нормативное регулирование
Аннулирование лицензии Банком России (если при этом не реализован утвержденный ЦБ план участия АСВ в мероприятиях по финансовому оздоровлению банка)
Введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов
В случае введения моратория на удовлетворение требований кредиторов за выплатой можно обратиться до дня окончания действия моратория.
Подать заявление о выплате страховки можно любым из следующих способов:
Лично (или через представителя) с паспортом в привлеченный АСВ банк-агент (организация, принимающая заявления о выплате) либо в АСВ по адресу: г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Информация об отделениях банков-агентов или о выплате через АСВ размещается накануне дня выплаты на сайте АСВ и Банка России.
Электронно на сайте АСВ или через портал «Госуслуги».
Заказным письмом по адресу АСВ — 109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4. К заявлению прикладывают копию паспорта, оригиналы подтверждающих полномочия документов (если за выплатой обращается не сам вкладчик). Если сумма страховки превышает 15 тыс. руб. и в заявлении указан счет представителя, подпись нужно заверить нотариально.
Выплата страховки осуществляется не позднее 14 дней после наступления страхового случая. Ее можно получить наличными, переводом на указанный счет и по реквизитам карты «Мир». ИП и юридические лица получают выплату только безналичным путем перевода на счет, открытый в банке.
Если вклады размещены с использованием финансовой платформы, то АСВ переведет компенсацию без обращения в течение трех рабочих дней после начала перечисления выплат. Возмещение осуществляют на специальный счет оператора финансовой платформы.
За страховым возмещением вкладчик (а также наследник или правопреемник юридического лица) может обратиться в течение всего срока проведения конкурсного производства (ликвидации). Он составляет не менее 1 года с даты отзыва у банка лицензии на осуществление деятельности.
Если размер вклада превышает 1 млн 400 тыс. руб., то вкладчику нужно предъявить требование в течение срока конкурсного производства (ликвидации).
Как заполнить заявление на получение выплаты по вкладу
Разберем подробнее, как заполнить заявление на сайте АСВ.
1. Сначала зайдите на главную страницу и нажмите на «Подача заявления о выплате возмещения».
2. Выберите способ подачи заявления — на сайте АСВ или через портал «Госуслуги».
3. Согласитесь с обработкой персональных данных и политикой конфиденциальности — отметьте чек-боксы.
4. Авторизуйтесь удобным способом.
5. Направьте запрос на поиск банков.
6. Выберите банк из списка, предложенного АСВ.
7. Выберите один из способов заполнения заявления и введите реквизиты. Если сумма обязательств банка превышает 1 млн 400 тыс. руб., можно подать заявление о включении в реестр требований кредиторов (отметить соответствующий чек-бокс) и нажать кнопку «Далее».
8. Заполните контакты в заявлении и нажмите на кнопку «Далее».
9. Проверьте данные в заявлении. Если все верно, прокрутите страницу вниз и нажмите «Подписать».
10. Выберите метод подписания и нажмите «Продолжить».
11. Подпишите заявление и ожидайте ответа от АСВ.
В каких банках вклады застрахованы
В программе страхования вкладов участвуют все банки, которые выдают вклады физическим лицам. Согласно ч. 3 ст. 36 закона от 02.12.1990 № 395-1 банк имеет право привлекать денежные средства физлиц для вкладов не раньше, чем через два года после даты государственной регистрации.
Проверить, участвует ли банк в страховании можно на сайте Агентства по страхованию вкладов. Там же можно скачать файл с реестром участников ССВ. Разберем алгоритм поиска на сайте:
1. Зайдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Проверить банк».
2. Введите в строке поиска название банка или пролистайте алфавитный список и выберите его.
3. После ввода названия банка в строке поиска появятся варианты. Выберите нужный из списка и щелкните по нему мышкой.
4. Ознакомьтесь с информацией на странице банка.
Например, вот так выглядит страница Сбера. В статусе указано, что банк является участником ССВ — системы страхования вкладов.
А вот так выглядит страница банка с отозванной лицензией, который находится в процессе ликвидации.
Здесь также указано, что банк осуществляет выплаты. Помимо этого на странице показана детальная информация по остатку.
Также проверить участие банка можно на сайте Банка России. Алгоритм такой:
1. Зайдите на главную страницу и выберите раздел «Проверить участника финансового рынка».
2. Впишите в строку поиска данные банка — наименование, ОГРН, ИНН, регистрационный номер и нажмите на кнопку «Искать».
3. В списке нужно выбрать банк, который вы хотите проверить.
4. После этого открывается страница с полной информацией о банке. Здесь нужно прокрутить страницу вниз до строки «Участие в системе страхования вкладов».
