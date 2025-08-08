Страхование вкладов в 2025 году: как работает и когда можно получить выплату

Как работает система страхования вкладов

Система страхования работает так: как только наступает страховой случай и информация о начале перечисления выплат публикуется на сайте АСВ, Банка России или в самом банке, вкладчик может обратиться за выплатой.

Законодательство предусматривает всего два страховых случая:

В случае введения моратория на удовлетворение требований кредиторов за выплатой можно обратиться до дня окончания действия моратория.

Подать заявление о выплате страховки можно любым из следующих способов:

Лично (или через представителя) с паспортом в привлеченный АСВ банк-агент (организация, принимающая заявления о выплате) либо в АСВ по адресу: г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Информация об отделениях банков-агентов или о выплате через АСВ размещается накануне дня выплаты на сайте АСВ и Банка России. Электронно на сайте АСВ или через портал «Госуслуги». Заказным письмом по адресу АСВ — 109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4. К заявлению прикладывают копию паспорта, оригиналы подтверждающих полномочия документов (если за выплатой обращается не сам вкладчик). Если сумма страховки превышает 15 тыс. руб. и в заявлении указан счет представителя, подпись нужно заверить нотариально.

Выплата страховки осуществляется не позднее 14 дней после наступления страхового случая. Ее можно получить наличными, переводом на указанный счет и по реквизитам карты «Мир». ИП и юридические лица получают выплату только безналичным путем перевода на счет, открытый в банке.

Если вклады размещены с использованием финансовой платформы, то АСВ переведет компенсацию без обращения в течение трех рабочих дней после начала перечисления выплат. Возмещение осуществляют на специальный счет оператора финансовой платформы.

За страховым возмещением вкладчик (а также наследник или правопреемник юридического лица) может обратиться в течение всего срока проведения конкурсного производства (ликвидации). Он составляет не менее 1 года с даты отзыва у банка лицензии на осуществление деятельности.

Если размер вклада превышает 1 млн 400 тыс. руб., то вкладчику нужно предъявить требование в течение срока конкурсного производства (ликвидации).