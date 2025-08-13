Топ-10 нетипичных вопросов по воинскому учету в 2025 году: обзор для кадровика и бухгалтера

1. Приняли на на работу пенсионера. Нужно ли его ставить на воинский учет?

Работодатель обязан ставить на воинский учет только военнообязанных граждан, принятых на работу (Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 8, 10; постановление Правительства № 719). Если гражданин по возрасту уже не является военнообязанным, оснований для его постановки на учет у работодателя нет.

Вам необходимо проверить возраст , поэтому убедитесь, что возраст сотрудника действительно превышает предельный возраст для военнообязанных его категории.

Предельный возраст военнообязанности согласно п. 1 ст. 53 № 53-ФЗ предельный возраст пребывания в запасе (военнообязанности) для мужчин зависит от воинского звания.