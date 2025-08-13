Топ-10 нетипичных вопросов по воинскому учету в 2025 году: обзор для кадровика и бухгалтера

1. Приняли на на работу пенсионера. Нужно ли его ставить на воинский учет?
Работодатель обязан ставить на воинский учет только военнообязанных граждан, принятых на работу (Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 8, 10; постановление Правительства № 719). Если гражданин по возрасту уже не является военнообязанным, оснований для его постановки на учет у работодателя нет.
Вам необходимо проверить возраст , поэтому убедитесь, что возраст сотрудника действительно превышает предельный возраст для военнообязанных его категории.
Предельный возраст военнообязанности согласно п. 1 ст. 53 № 53-ФЗ предельный возраст пребывания в запасе (военнообязанности) для мужчин зависит от воинского звания.
2. Приняли на работу женщину — оператора ЭВМ без военного билета. Нужно ли ее ставить на воинский учет?
В соответствии с Положением о воинском учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719) оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин входит в перечень специальностей, при наличии которых женщины подлежат воинскому учету.
Перечень военно-учетных специальностей содержит не конкретное название специальности по диплому, а профессии и направление подготовки. Полной расшифровки профессий, специальностей и профессий с указанием квалификации, кода по ОКСО и т.д. в открытом доступе нет. Поэтому лучше сведения в военкомат направить. Если военкомат посчитает, что специальность женщины не является военно-учетной, то откажет в постановке на воинский учет.
Образовательные организации, также как и работодатели, не всегда в полном объеме выполняют требования воинского учета. Не редкость, когда на женщин при получении военно-учетной специальности, образовательная организация не направляет списки в военкомат. В этом случае список для первоначальной постановки на учет направляет работодатель.
3. Организация перерегистрировалась по другому адресу в пределах одного военкомата. Какие документы и в какой срок представить в военкомат?
Утвержденного порядка об изменении адреса организации нет. Сведения об организации, как правило, представляют в военкомат карточкой учета организации по форме № 18. Рекомендуем уточнить в военкомате, так как данная форма не предусмотрена законодательством.
4. Дистанционный работник переехал в Казахстан и при увольнении представил справку о снятии с воинского учета. Что делать организации?
В законодательстве нет обязанности работодателя сообщать о снятии работника с воинского учета. С воинского учета снимает военкомат и ему это уведомление не требуется. В карточке по форме № 10 делается отметка о снятии с учета на основании представленной справки, карточка хранится до проведения сверки с военкоматом.
Уведомление об увольнении направляется только на работника, состоящего на воинском учете. Поскольку работника военкомат с учета снял, то направлять уведомление об увольнении не требуется.
5. У нового сотрудника временная прописка, а на учете он стоит в другом военкомате. Куда сдавать уведомление о приеме на работу?
При проживании более 3-х месяцев по новому адресу, военнообязанный гражданин обязан встать на учет в военкомат по месту фактического проживания, даже при отсутствии регистрации.
Работодатель направляет сведения в отношении военнообязанного работника в военкомат, в котором он стоит на учете.
Таким образом, работник обязан встать на учет в военкомате по месту фактического проживания, а работодатель обязан направить сведения в военкомат по месту фактического проживания работника (при условии, что он стоит в нем на учете).
6. Проверка воинского учета в 2025 году. Какие документы представлять в военкомат (полный список)?
При проведении проверки ведения воинского учета военкомат составляет перечень документов, которые обязаны представить.
Как правило, в него включают:
Дело с нормативными документами: законы, положения, методические рекомендации и др.
Согласованный экземпляр приказа о назначении ответственного лица, согласованный экземпляр ежегодного плана с отметками о выполнении, экземпляр карточки форма № 18.
Дело с картотекой карточек военнообязанных по форме № 10.
Дело с экземплярами сведений в военкомат, с отметками об отправке.
Дело с расписками о приеме документов воинского учета.
В методических рекомендациях по ведению воинского учета есть вопросы и критерии оценки при плановой проверке. Также показатели оценки утверждены приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700.
Предварительно проведите оценку самостоятельно. Также в военкомат нужно будет представить журнал проверок осуществления воинского учета для проставление в нем отметки о проведении проверки.
7. Сотрудник снят с воинского учета по возрасту. Нужно ли сразу информировать военкомат? Какой отчет подавать?
Если стоит штамп о снятии в военном билете, то необходимо сделать запись в карточке по форме Т-10 (Приложение № 22 к Инструкции Минобороны от 22.11.2021 № 700).
Если штамп не проставлен, то рекомендуем письменно уведомить работника, достигшего предельного возраста пребывания в запасе, что ему следует посетить военкомат.
Уведомление составьте в двух экземплярах и попросите работника поставить на втором подпись. Это подтвердит, что сделано все возможное для корректного снятия человека с воинского учета по возрасту, даже если он в итоге в военкомат не пойдет.
После посещения работником военкомата на основании представленного им военного документа необходимо сделать запись в карточке по форме № 10.
Для работодателя предусмотрена обязанность сообщать о снятии с учета в связи с увольнением. Если причиной снятия является возраст, информирование комиссариата не предусмотрено.
8. В военкомат нужно подавать сведения по военнообязанным об изменении личных данных. Как быть, если при трудоустройстве эти данные не представляются?
Действительно ТК РФ не обязывает работника сообщать об изменении семейного положения, образования, места жительства и др. Рекомендуем прописать эту обязанность в локальном нормативном акте и принимать от работников сведения под подпись в журнале.
9. Обязан ли ИП вести учет транспортных средств и сдавать сведения об их наличии и техническом состоянии?
Нет. В Реестр воинского учета данные о транспортных средствах, подлежащих военно-транспортной обязанности, передает ГАИ.
10. Какие документы сдавать в военкомат при приеме сотрудника с приписным удостоверением?
В соответствии со ст. 8 № 53-ФЗ гражданам, состоящим на воинском учете выдается один из документов, к которым относится удостоверение гражданина, подлежащего призыву.
Во исполнение п. 30 Положения о воинском учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719) при приеме на работу проверяется наличие и подлинность документов воинского учета, в том числе удостоверения призывника.
Во исполнение п. 32 Положения о воинском учете в течение 5 дней со дня принятия на работу в соответствующий военкомат направляются сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, при принятии его на работу. Форма в приложении № 2 к Положению о воинском учете. Отдельной формы для призывников нет.
Также в соответствии с п. 32 при приеме призывника его оповещают о необходимости личной явки в военкомат или возможности направления сведений через портал Госуслуги.
