Ребенок едет без родителей: документы для поездок по России и за границу. Образец согласия на выезд

Какие документы нужны для перелета ребенка без родителей

Пакет документов для перелета без родителей зависит от того, куда едет ребенок. Сделали сравнительную таблицу с различиями.

Направление Комплект документов По России до 14 лет — свидетельство о рождении, а затем — паспорт;

СНИЛС и ОМС на случай, если понадобится оказать медицинскую помощь. За границу загранпаспорт;

виза (если она требуется);

нотариально заверенное согласие хотя бы одного из родителей на выезд за границу. Для визовых целей иногда требуется согласие обоих родителей, поэтому уточняйте требования конкретной страны заранее

Если поездка осуществляется в детский оздоровительный лагерь, дополнительно понадобится специальная документация: санитарная путевочная карточка, справка о вакцинации и другие медсправки, требуемые администрацией учреждения.

Кроме обязательных бумаг рекомендуем подготовить разрешение от родителей на сопровождение или соответствующую доверенность.

Хотя формально такие документы не обязательны, они облегчат процесс взаимодействия, особенно в гостиницах или иных учреждениях, запрашивающих подтверждения полномочий сопровождающих лиц.

Важно помнить: если существует запрет на выезд ребенка от второго родителя, никакие разрешения не позволят осуществить поездку. Также стоит позаботиться о туристической страховке для защиты здоровья ребенка за рубежом.