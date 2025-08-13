Ребенок едет без родителей: документы для поездок по России и за границу. Образец согласия на выезд

Какие документы нужны для перелета ребенка без родителей
Пакет документов для перелета без родителей зависит от того, куда едет ребенок. Сделали сравнительную таблицу с различиями.
Направление
Комплект документов
По России
За границу
Если поездка осуществляется в детский оздоровительный лагерь, дополнительно понадобится специальная документация: санитарная путевочная карточка, справка о вакцинации и другие медсправки, требуемые администрацией учреждения.
Кроме обязательных бумаг рекомендуем подготовить разрешение от родителей на сопровождение или соответствующую доверенность.
Хотя формально такие документы не обязательны, они облегчат процесс взаимодействия, особенно в гостиницах или иных учреждениях, запрашивающих подтверждения полномочий сопровождающих лиц.
Важно помнить: если существует запрет на выезд ребенка от второго родителя, никакие разрешения не позволят осуществить поездку. Также стоит позаботиться о туристической страховке для защиты здоровья ребенка за рубежом.
С какого возраста можно путешествовать без родителей за границу
По заграничным путешествиям для ребенка действуют правила из приказа Минтранса от 28.06.2007 № 82.
Возраст ребенка
Правила выезда
Дети до двух лет и дети инвалиды до 12 лет
Только в сопровождении взрослого
Дети с двух до 12 лет
В сопровождении взрослого или под наблюдением перевозчика (услугу предлагают авиакомпании за отдельную плату)
С 12 лет
Самостоятельное путешествие + согласие от родителя (при условии отсутствия запрета на выезд)
Запрет на выезд ребенка за границу
Любой родитель обладает правом наложить запрет на выезд своего ребенка за границу, направив соответствующее заявление (рекомендуемая форма утв. приказом МВД от 31.08.2021 № 651) в территориальное подразделение Управления Министерства внутренних дел по вопросам миграции (УМВД).
К заявлению прилагается паспорт заявителя, оригинал свидетельства о рождении и подтверждение гражданства ребенка. Процедура рассмотрения заявления длится около двух рабочих дней, после чего информация заносится в информационную систему МВД и доводится до сведения пограничников.
Родители вправе установить полный запрет на выезд ребенка за границу или ограничить посещение конкретных государств. Также в документе фиксируется срок действия установленного ограничения.
Отменить ранее установленный запрет способен лишь сам заявитель, а оспорить же решение можно только через суд. Таким образом, если родители в разводе, крайне важно заранее убедиться в отсутствии ограничений на выезд ребенка, поскольку на таможне несогласованного выезда не разрешат.
Проверка наличия действующих запретов возможна путем обращения в местное отделение УМВД по месту проживания или направления официального письменного запроса непосредственно в управление ведомства.
Можно ли путешествовать с ребенком без разрешения отца
Если ребенок путешествует с одним родителем — матерью или отцом, получать согласие на выезд не требуется согласно ст. 20 закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ. При этом не имеет значения ни статус супругов, ни место назначения (за исключением внутренних правил некоторых стран).
Единственное ограничение при таком путешествии работает, если один из родитель написал запрет на выезд. Даже если второй родитель сделал нотариальное согласие, то ребенок все равно не сможет поехать с ним.
Что такое согласие на самостоятельное передвижение ребенка
Согласие — документ, который подтверждает осведомленность родителя о выезде ребенка и разрешает его. Оно необходимо, если ребенок путешествует заграницу или если он отправляется вместе с родственниками (не родителями и не опекунами). Этот документ составляют в простой письменной форме и заверяют у нотариуса.
Например, вот так может выглядеть согласие от обоих родителей на выезд ребенка за границу:
На многих сайтах Консульств есть бланки согласия на выезд ребенка за границу. Также там указывают и специфичные требования к документу, например, наличие апостиля.
Сколько стоит нотариальное согласие на выезд ребенка
Нотариальное согласие стоит около 1,5–2 тыс. руб. Цена состоит из федерального и регионального тарифов.
Какие данные указываются в согласии на выезд ребенка
Нет строгих требований к форме и содержанию согласия на выезд ребенка за границу — оно может быть составлено как на специальном нотариальном бланке, так и на простом листе бумаги. Основное условие — наличие печати нотариуса и подписи заявителя.
Документ обязательно включает персональные данные матери и отца, самого несовершеннолетнего, а также нотариуса, дату и место оформления документа. Одно разрешение может распространяться сразу на нескольких детей заявителя.
Дополнительно рекомендуется указывать следующую информацию:
Перечень стран, куда разрешен въезд ребенку. Конкретизация городов не обязательна. К примеру: «Разрешаю своему сыну/дочери поездку в государства зоны Шенгена, включая Австрию, Францию, Италию».
Срок действия разрешения выезда: от конкретного периода («с 1 июля по 31 октября») до общего временного интервала («до достижения ребенком возраста восемнадцати лет»).
Какие документы нужны, если ребенок едет с представителем
При поездке ребенка совместно с законным представителем — одним из родителей, официальным усыновителем, опекуном либо попечителем — оформление специальных разрешений не потребуется.
Однако если несовершеннолетний отправляется в путешествие в сопровождении иного лица, допустим бабушки, тренера или учителя, тогда родитель обязан предварительно обратиться к нотариусу для оформления согласия на поездку.
Выезд ребенка возможен:
при наличии собственного заграничного паспорта;
в составе паспорта родителя, если ребенку еще не исполнилось 14 лет, он внесен туда и сопровождает именно этот родитель.
По прибытии на границу сотрудник пограничной службы вправе затребовать один из нижеперечисленных документов, удостоверяющих статус законного представителя:
российское свидетельство о рождении ребенка;
иностранное свидетельство о рождении и официально переведенный документ;
официальную бумагу, доказывающая наличие прав усыновления, опеки или попечительства над ребенком.
Когда нужно оформлять согласие, а когда — доверенность
Согласие оформляется и заверяется у нотариуса. Этот документ нужен, если ребенок отправляется за рубеж один или с родственниками. Согласие подтверждает, что у ребенка есть право пройти пограничный пункт.
Простую доверенность оформляют в письменной форме — это можно сделать от руки. В этом документе передается право представления интересов ребенка от родителей к родственнику на определенный срок. Но это может пригодится только при необходимости медицинского вмешательства или устройства ребенка в школу или сад при путешествиях по России.
Важно: простая письменная доверенность не заменяет согласие. Она поможет подстраховаться, если в путешествии что-то пойдет не так, но для заграничных поездок используют именно согласие.
Разобрались на примерах, когда оформлять согласие, а когда — доверенность.
Ситуация
Какой документ нужен
Ребенок выезжает в другую страну с бабушкой
Согласие
В путешествии по России ребенку понадобилось сделать прививку
Доверенность
Ребенок отправляется за границу один
Согласие
В путешествии по России ребенок начал ходить в спортивную секцию
Доверенность
Ребенок поехал в детский оздоровительный лагерь в России
Никакой
Ребенок отправился в путешествие по России с друзьями
Никакой
