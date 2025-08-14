ЦОК КПП А1С 13.08 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5945. Что должны списать в первую очередь, если на ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС

Бухгалтер спрашивает совета – нужно ли оспаривать акт налоговой.

Обсуждают бухгалтеры: налоговая зачла сальдо ЕНС сначала на страховые взносы, потом на налоговый долг по уточненной декларации НДС и начислила штраф. Стоит ли оспаривать акт?

РКН: дата начала обработки персональных данных – это дата, указанная в свидетельстве ИНН.

Если ИП отправил через личный кабинет налогоплательщика заявление на закрытие – «отозвать» его не получится.

Как запустить бизнес в Омане, Бахрейне и ОАЭ, узнаете здесь.

ФНС: самозанятые не учитывают расходы на ведение деятельности, в том числе комиссии за доставку.

В целях борьбы с преступностью РКН стал частично ограничивать голосовые вызовы в мессенджерах.

С 1 сентября 2025 года производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости.

Роструд: выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена.

Разборы законов

Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Мини-курс

Генеральный директор компании может пойти в отпуск так же, как и другие сотрудники. Но здесь есть несколько нюансов. Подробнее расскажем в мини-курсе.

Расходы на рекламу в соцсетях (SMM): как учесть бухгалтеру

Если компания решила продвигать свой бренд в социальных сетях, такие расходы она может принимать в налоговом учете. А вот в каком порядке — зависит уже от SMM-маркетинга как достаточного нового направления деятельности компаний.

Что такое транзитный счет организации

Транзитный счет — это специальный валютный счет, без которого вам не обойтись, если вы получили деньги в иностранных денежных знаках. Без открытия такого счета невозможно вести бизнес с иностранными партнерами и получать оплату в валюте.

Директор оплатил товар личной картой: нужно ли выдавать чек. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли директор оплачивать товар личной картой и нужно ли выдавать в этом случае чек.

Ознакомление сотрудника с ЛНА. Как лист ознакомления может довести до суда

Новая фобия: работодатель уверен, что ознакомил сотрудника с ЛНА, а на поверку выясняется, что нет. А «виноват» — как ни странно, — лист ознакомления, точнее, тот, кто его неверно оформил. Разъясняем правила, ошибки, разбираем судебный кейс.

Новости

1 🚗 ГАИ опровергла слухи о поправках в ПДД о стоянке автомобилей

2 ФАС возбудила дело против маркетплейса «Сравни.ру»

3 Социальный налоговый вычет предлагают распространить на покупку школьных товаров

4 В приложении «Моя подпись» есть секретный ключ для подписания документов

5 Минэкономразвития запустит эксперимент по внедрению роботизированной доставки товаров

6 Депутат предлагает создать коалицию для защиты российских активов и начать зеркальные аресты активов

7 Россиянам хотят платить базовый доход просто так

8 Слуцкий предложил бесплатно давать земельные участки в малых городах всем желающим и перенести офисы корпораций в регионы

9 Налоговики начислили компаниям имущественные налоги за 2024 год

10 Сенатор предложил ветеранам СВО платить УСН по ставке 1%

11 Срок подачи таможенной декларации на многокомпонентное оборудование продлят до 10 лет

12 Минэкономразвития: запрет на прием на работу мигрантов относится к полномочиям субъектов РФ

13 Депутат разъяснил, как с 1 сентября 2025 года считать средний заработок

14 ✉️ Отозвать заявление о закрытии ИП нельзя, временно приостановить деятельность тоже

15 ФНС: комиссия за доставку – это личные расходы самозанятого. Они не уменьшают НПД

16 С марта 2026 года кредиторы станут в течение 1 минуты получать сведения о доходах заемщиков

17 Правительство может установить период выплаты накопительной пенсии в 270 месяцев

18 На ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС – что должны списать в первую очередь? Опрос

19 Ростелеком ничего не знает о просьбе блокировать звонки в мессенджерах

20 Эксперт поделится новыми лайфхаками о налогах и проверках в 2025 году

21 🔕 Россияне жалуются на проблемы со звонками в популярных мессенджерах

22 ❌ Выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена

23 Минприроды резко поднимет ставки экосбора для всех товаров и упаковок

24 Хакеры атаковали оператора связи Citytelecom — из-за этого был сбой в работе «Клерка»

25 Егоров: бюджетные поступления в январе-июле 2025 года выросли на 7%

26 Путин: в России растет скрытая безработица, но показатель остается на историческом минимуме

27 Глава ФНС: все виды налоговых вычетов можно получить максимум за 12 дней

28 Повторное уведомление по УСН по тому же сроку и платежу считается уточняющим

29 📹 Таксистов могут обязать проходить медицинские осмотры под камерой

30 В первом квартале 2025 года из 180 тысяч предпринимателей на УСН не сдали отчетность только 2%

31 Сазанов: прогрессивная шкала НДФЛ не привела россиян к уходу в тень

32 С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица

33 🏢 Миронов предложил вернуть штрафы для застройщиков

34 Роскомнадзор признал, что ограничивает звонки в иностранных мессенджерах

35 Кабмин выделил почти 4 млрд рублей на IT-проекты

36 РКН указал, какую дату начала обработки персданных нужно писать в уведомлении

37 Менеджеры приглашают на первое заседание Комитета по комплаенсу. Оно состоится 26 августа 2025 года

38 Минцифры: блокировка звонков в мессенджерах снизит число мошеннических вызовов

39 🤳 В 2025 году повысить уровень биометрии можно будет в банке за пять минут

40 Минфин уточнил, от какой даты считать 5-дневный срок выставления счетов-фактур при временной передаче прав на ПО

Трансфертное ценообразование: Обзор изменений в законодательстве, состав отчётности, кейсы

Дата проведения: 14 августа, четверг

Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки

Дата проведения: 15 августа, пятница

Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застр-ов и подря-ов

Дата проведения: 19 августа, вторник

Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года

Дата проведения: 19 августа, вторник

Утренний бухгалтер № 5944. Как посчитать налог на доходы с банковских вкладов: пример расчета

НДФЛ платят с процентных доходов по вкладам в российских банках и резиденты, и нерезиденты РФ.

Как выбрать дата-центр под задачи своего бизнеса

Управляете сетью ресторанов, магазинов или логистикой? Значит, ваша прибыль висит на CRM, системах заказов и лояльности. Если они «упадут» — вы теряете деньги здесь и сейчас, а клиенты уходят к конкурентам. Выбрать надежный «дом» для этих систем (дата-центр или ЦОД) — задача номер один.

Топ-10 нетипичных вопросов по воинскому учету в 2025 году: обзор для кадровика и бухгалтера

Нужно ли ставить на воинский учет пенсионера, женщину — оператора ЭВМ, что делать после переезда организации, как ставить сотрудника на учет по временной прописке, какие документы сдавать при проведении проверки военкоматом — собрали для вас нестандартные вопросы по воинскому учету в большой обзор.

Ребенок едет без родителей: документы для поездок по России и за границу. Образец согласия на выезд

Отправляя ребенка в путешествие без сопровождения взрослых, родители сталкиваются с рядом юридических формальностей и бюрократических процедур. Какие именно документы понадобятся ребенку, если он путешествует самостоятельно или с сопровождающими лицами — рассказали в статье.

Как с 1 сентября 2025 года оформлять согласия на обработку данных на сайте: чек-лист для интернет-магазинов и сервисов

Обычная фраза «Нажимая кнопку, вы принимаете условия и даёте согласие на обработку данных» скоро станет нарушением закона. С 1 сентября 2025 года правила меняются — каждое согласие придётся оформлять отдельно и фиксировать. Разбираем, что это значит для сайтов с заказами, регистрацией и подписками, и даём готовый чек-лист, чтобы ничего не забыть.

Обмен криптовалют в России: Рейтинг проверенных площадок

Штрафы, налоговые риски и меры безопасности при продаже маркированных товаров

Что проверяет налоговая при камеральной проверке + чек-лист

Компания арендует недвижимость у физлица: бухучет и налоги

Как учитывать специфику бухучета фермерам и сельхозпроизводителям

Изменения в законодательстве по премиям с 1 сентября 2025

Как оплатить Google и Google Play в России в 2025 году — все рабочие способы

Какие выплаты положены работнику при сокращении штата в 2025 году

Регистрация ИП 2025: Обязательные шаги в новом законодательстве при регистрации индивидуального предпринимателя

«За» и «против» перехода в аналитику 1С в 2025 году

Как трудоустроить сотрудника за один день без бумаг и лишних нервов

Италия для россиян: правила въезда, получения вида на жительство и условия проживания

⚡️Прибыль Ozon впервые стала положительной

Права и льготы пенсионеров в России — 2025 год

Отпуск для предпенсионеров: 35 дней вместо 28? Разбираем новую инициативу и ее подводные камни

Народный портфель в июле проиграл индексу Московской биржи

Пошаговая инструкция при получении требования из налоговой

Продали авто директору ниже рынка? Готовьтесь к доначислениям

⛽️ Где дивиденды, Лукойл? Стоит ли покупать акции Лукойла под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

💥Обзор новостей: безработица растет, в Госдуме предложили ввести базовый доход, с борщевиком борются с помощью ИИ

Основные опасения и надежды от встречи Трампа с Путиным. К чему готовиться инвестору

Как клиент решил сам везти товар из Китая: и попал на лишние расходы

Как «скукоживание» подняло маржу: кейс Павла Молянова из агентства «Сделаем»

Чек-лист для владельцев «дубайских активов»

🍼 Что нужно сделать, чтобы ИП получила декретные?

Что такое базовые экономические нормативы по ГОЗ?

Где взять деньги, если банк отказал

О налоге на прибыль и НДС выплат по договору на разработку ПО, заключенному с исполнителем — резидентом РБ

Ответы налоговиков на частые вопросы налогоплательщиков!

Каков порядок определения срока владения по недвижимости, купленной по ДДУ 2025

Обзор: налоговые схемы с самозанятыми, снижение УСН за участие в СВО, НДФЛ при продаже яхты

Перед стартом: какую систему налогообложения выбрать

Как посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск сотруднику?

