Утренний бухгалтер № 5945. Что должны списать в первую очередь, если на ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС

Обсуждают бухгалтеры: налоговая зачла сальдо ЕНС сначала на страховые взносы, потом на налоговый долг по уточненной декларации НДС и начислила штраф. Стоит ли оспаривать акт?

РКН: дата начала обработки персональных данных – это дата, указанная в свидетельстве ИНН.

Если ИП отправил через личный кабинет налогоплательщика заявление на закрытие – «отозвать» его не получится.

Как запустить бизнес в Омане, Бахрейне и ОАЭ, узнаете здесь.

ФНС: самозанятые не учитывают расходы на ведение деятельности, в том числе комиссии за доставку.

В целях борьбы с преступностью РКН стал частично ограничивать голосовые вызовы в мессенджерах.

С 1 сентября 2025 года производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости.

Роструд: выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена.