Утренний бухгалтер № 5945. Что должны списать в первую очередь, если на ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС

Обсуждают бухгалтеры: налоговая зачла сальдо ЕНС сначала на страховые взносы, потом на налоговый долг по уточненной декларации НДС и начислила штраф. Стоит ли оспаривать акт?
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
РКН: дата начала обработки персональных данных – это дата, указанная в свидетельстве ИНН.
Если ИП отправил через личный кабинет налогоплательщика заявление на закрытие – «отозвать» его не получится.
Как запустить бизнес в Омане, Бахрейне и ОАЭ, узнаете здесь.
ФНС: самозанятые не учитывают расходы на ведение деятельности, в том числе комиссии за доставку.
В целях борьбы с преступностью РКН стал частично ограничивать голосовые вызовы в мессенджерах.
С 1 сентября 2025 года производители и импортеры должны маркировать стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости.
Роструд: выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена.
Разборы законов
— Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Мини-курс
Генеральный директор компании может пойти в отпуск так же, как и другие сотрудники. Но здесь есть несколько нюансов. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Расходы на рекламу в соцсетях (SMM): как учесть бухгалтеру
Если компания решила продвигать свой бренд в социальных сетях, такие расходы она может принимать в налоговом учете. А вот в каком порядке — зависит уже от SMM-маркетинга как достаточного нового направления деятельности компаний.
— Что такое транзитный счет организации
Транзитный счет — это специальный валютный счет, без которого вам не обойтись, если вы получили деньги в иностранных денежных знаках. Без открытия такого счета невозможно вести бизнес с иностранными партнерами и получать оплату в валюте.
— Директор оплатил товар личной картой: нужно ли выдавать чек. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли директор оплачивать товар личной картой и нужно ли выдавать в этом случае чек.
— Ознакомление сотрудника с ЛНА. Как лист ознакомления может довести до суда
Новая фобия: работодатель уверен, что ознакомил сотрудника с ЛНА, а на поверку выясняется, что нет. А «виноват» — как ни странно, — лист ознакомления, точнее, тот, кто его неверно оформил. Разъясняем правила, ошибки, разбираем судебный кейс.
Новости
1 🚗 ГАИ опровергла слухи о поправках в ПДД о стоянке автомобилей
2 ФАС возбудила дело против маркетплейса «Сравни.ру»
3 Социальный налоговый вычет предлагают распространить на покупку школьных товаров
4 В приложении «Моя подпись» есть секретный ключ для подписания документов
5 Минэкономразвития запустит эксперимент по внедрению роботизированной доставки товаров
6 Депутат предлагает создать коалицию для защиты российских активов и начать зеркальные аресты активов
7 Россиянам хотят платить базовый доход просто так
8 Слуцкий предложил бесплатно давать земельные участки в малых городах всем желающим и перенести офисы корпораций в регионы
9 Налоговики начислили компаниям имущественные налоги за 2024 год
10 Сенатор предложил ветеранам СВО платить УСН по ставке 1%
11 Срок подачи таможенной декларации на многокомпонентное оборудование продлят до 10 лет
12 Минэкономразвития: запрет на прием на работу мигрантов относится к полномочиям субъектов РФ
13 Депутат разъяснил, как с 1 сентября 2025 года считать средний заработок
14 ✉️ Отозвать заявление о закрытии ИП нельзя, временно приостановить деятельность тоже
15 ФНС: комиссия за доставку – это личные расходы самозанятого. Они не уменьшают НПД
16 С марта 2026 года кредиторы станут в течение 1 минуты получать сведения о доходах заемщиков
17 Правительство может установить период выплаты накопительной пенсии в 270 месяцев
18 На ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС – что должны списать в первую очередь? Опрос
19 Ростелеком ничего не знает о просьбе блокировать звонки в мессенджерах
20 Эксперт поделится новыми лайфхаками о налогах и проверках в 2025 году
21 🔕 Россияне жалуются на проблемы со звонками в популярных мессенджерах
22 ❌ Выплата зарплаты на несколько разных счетов работника законом не предусмотрена
23 Минприроды резко поднимет ставки экосбора для всех товаров и упаковок
24 Хакеры атаковали оператора связи Citytelecom — из-за этого был сбой в работе «Клерка»
25 Егоров: бюджетные поступления в январе-июле 2025 года выросли на 7%
26 Путин: в России растет скрытая безработица, но показатель остается на историческом минимуме
27 Глава ФНС: все виды налоговых вычетов можно получить максимум за 12 дней
28 Повторное уведомление по УСН по тому же сроку и платежу считается уточняющим
29 📹 Таксистов могут обязать проходить медицинские осмотры под камерой
30 В первом квартале 2025 года из 180 тысяч предпринимателей на УСН не сдали отчетность только 2%
31 Сазанов: прогрессивная шкала НДФЛ не привела россиян к уходу в тень
32 С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица
33 🏢 Миронов предложил вернуть штрафы для застройщиков
34 Роскомнадзор признал, что ограничивает звонки в иностранных мессенджерах
35 Кабмин выделил почти 4 млрд рублей на IT-проекты
36 РКН указал, какую дату начала обработки персданных нужно писать в уведомлении
37 Менеджеры приглашают на первое заседание Комитета по комплаенсу. Оно состоится 26 августа 2025 года
38 Минцифры: блокировка звонков в мессенджерах снизит число мошеннических вызовов
39 🤳 В 2025 году повысить уровень биометрии можно будет в банке за пять минут
40 Минфин уточнил, от какой даты считать 5-дневный срок выставления счетов-фактур при временной передаче прав на ПО
Мероприятия
Трансфертное ценообразование: Обзор изменений в законодательстве, состав отчётности, кейсы
Дата проведения: 14 августа, четверг
Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки
Дата проведения: 15 августа, пятница
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застр-ов и подря-ов
Дата проведения: 19 августа, вторник
Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 19 августа, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5944. Как посчитать налог на доходы с банковских вкладов: пример расчета
НДФЛ платят с процентных доходов по вкладам в российских банках и резиденты, и нерезиденты РФ.
— Как выбрать дата-центр под задачи своего бизнеса
Управляете сетью ресторанов, магазинов или логистикой? Значит, ваша прибыль висит на CRM, системах заказов и лояльности. Если они «упадут» — вы теряете деньги здесь и сейчас, а клиенты уходят к конкурентам. Выбрать надежный «дом» для этих систем (дата-центр или ЦОД) — задача номер один.
— Топ-10 нетипичных вопросов по воинскому учету в 2025 году: обзор для кадровика и бухгалтера
Нужно ли ставить на воинский учет пенсионера, женщину — оператора ЭВМ, что делать после переезда организации, как ставить сотрудника на учет по временной прописке, какие документы сдавать при проведении проверки военкоматом — собрали для вас нестандартные вопросы по воинскому учету в большой обзор.
— Ребенок едет без родителей: документы для поездок по России и за границу. Образец согласия на выезд
Отправляя ребенка в путешествие без сопровождения взрослых, родители сталкиваются с рядом юридических формальностей и бюрократических процедур. Какие именно документы понадобятся ребенку, если он путешествует самостоятельно или с сопровождающими лицами — рассказали в статье.
— Как с 1 сентября 2025 года оформлять согласия на обработку данных на сайте: чек-лист для интернет-магазинов и сервисов
Обычная фраза «Нажимая кнопку, вы принимаете условия и даёте согласие на обработку данных» скоро станет нарушением закона. С 1 сентября 2025 года правила меняются — каждое согласие придётся оформлять отдельно и фиксировать. Разбираем, что это значит для сайтов с заказами, регистрацией и подписками, и даём готовый чек-лист, чтобы ничего не забыть.
Блоги компаний
Обмен криптовалют в России: Рейтинг проверенных площадок
Штрафы, налоговые риски и меры безопасности при продаже маркированных товаров
Что проверяет налоговая при камеральной проверке + чек-лист
Компания арендует недвижимость у физлица: бухучет и налоги
Как учитывать специфику бухучета фермерам и сельхозпроизводителям
Изменения в законодательстве по премиям с 1 сентября 2025
Как оплатить Google и Google Play в России в 2025 году — все рабочие способы
Какие выплаты положены работнику при сокращении штата в 2025 году
Регистрация ИП 2025: Обязательные шаги в новом законодательстве при регистрации индивидуального предпринимателя
«За» и «против» перехода в аналитику 1С в 2025 году
Как трудоустроить сотрудника за один день без бумаг и лишних нервов
Италия для россиян: правила въезда, получения вида на жительство и условия проживания
Консультации
Как оспорить решение налоговой о ликвидации
Закладка оплата через платежного агента при работе с Яндекс
Отпуск по беременности и родам.
Вопрос по отчетным документам по проживанию в гостинице?
— Менеджер по работе с клиентами Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата до 120000 ₽, , Гибкий график
Трибуна
⚡️Прибыль Ozon впервые стала положительной
Права и льготы пенсионеров в России — 2025 год
Отпуск для предпенсионеров: 35 дней вместо 28? Разбираем новую инициативу и ее подводные камни
Народный портфель в июле проиграл индексу Московской биржи
Пошаговая инструкция при получении требования из налоговой
Продали авто директору ниже рынка? Готовьтесь к доначислениям
⛽️ Где дивиденды, Лукойл? Стоит ли покупать акции Лукойла под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
💥Обзор новостей: безработица растет, в Госдуме предложили ввести базовый доход, с борщевиком борются с помощью ИИ
Основные опасения и надежды от встречи Трампа с Путиным. К чему готовиться инвестору
Как клиент решил сам везти товар из Китая: и попал на лишние расходы
Как «скукоживание» подняло маржу: кейс Павла Молянова из агентства «Сделаем»
Чек-лист для владельцев «дубайских активов»
🍼 Что нужно сделать, чтобы ИП получила декретные?
Что такое базовые экономические нормативы по ГОЗ?
Где взять деньги, если банк отказал
О налоге на прибыль и НДС выплат по договору на разработку ПО, заключенному с исполнителем — резидентом РБ
Ответы налоговиков на частые вопросы налогоплательщиков!
Каков порядок определения срока владения по недвижимости, купленной по ДДУ 2025
Обзор: налоговые схемы с самозанятыми, снижение УСН за участие в СВО, НДФЛ при продаже яхты
Последние темы форума
— Как посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск сотруднику?
