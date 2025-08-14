Стационарная и нестационарная торговая сеть, склад: что это такое, основные признаки

Разберем, в каких законодательных актах искать определения: стационарная и нестационарная торговая сеть торговая сеть, склад. И на какие нормативные акты ориентироваться торговому бизнесу в разных ситуациях.

Определения торговой сети приведены в ст. 2 закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:

«5) стационарный торговый объект — торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения; 6) нестационарный торговый объект — торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение».

Понятие склада дано в ГОСТе Р 51303-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения:

«31 склад: Специальные здания, строения, сооружения, помещения, открытые площадки или их части, обустроенные для целей хранения товаров и выполнения складских операций. Примечание: к складским операциям относят операции по приему, сортировке, комплектации, упаковке, отпуску, отгрузке».

Однако если речь о налогообложении, то применяются термины из Налогового кодекса. В частности, из ст. 346.43 НК:

«2) стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны; 7) стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты; 10) нестационарная торговая сеть — торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, неотносимые к стационарной торговой сети».

И только в том случае, если в НК нет определения, оно берется из другого нормативного акта (как в случае со складом).

