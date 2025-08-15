Утренний бухгалтер № 5946. Будет новая форма декларации 3-НДФЛ за 2025 год

ФНС меняет форму налоговой декларации 3-НДФЛ.

Штраф по результатам проверки СФР нужно уплатить в течение 10 дней.

Поправки в НК: положительное сальдо ЕНС все же будет переходить по наследству.

Оман и Бахрейн – новый Дубай. Все, что нужно знать о финансах, налогах и отчетности в этих странах, узнаете здесь.

С 2026 года ФНС начнет присваивать компаниям и ИП «рейтинг благонадежности» по десяткам показателей — от налоговой дисциплины и репутации до зарплат и рентабельности.

Если компания работает по другому адресу дольше одного месяца, ей нужно зарегистрировать обособленное подразделение.

Шесть сигм для эффективного бизнеса: что это такое и как внедрить, узнаете из статьи.

Роструд: медосмотр в выходной день оплачивается как работа в выходной.