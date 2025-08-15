ЦОК КПП ОСНО 15.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Утренний бухгалтер № 5946. Будет новая форма декларации 3-НДФЛ за 2025 год

Проект опубликован на федеральном портале.

ФНС меняет форму налоговой декларации 3-НДФЛ.

Штраф по результатам проверки СФР нужно уплатить в течение 10 дней.

Поправки в НК: положительное сальдо ЕНС все же будет переходить по наследству.

Оман и Бахрейн – новый Дубай. Все, что нужно знать о финансах, налогах и отчетности в этих странах, узнаете здесь.

С 2026 года ФНС начнет присваивать компаниям и ИП «рейтинг благонадежности» по десяткам показателей — от налоговой дисциплины и репутации до зарплат и рентабельности.

Если компания работает по другому адресу дольше одного месяца, ей нужно зарегистрировать обособленное подразделение.

Шесть сигм для эффективного бизнеса: что это такое и как внедрить, узнаете из статьи.

Роструд: медосмотр в выходной день оплачивается как работа в выходной.

⚡Новый порядок расчета среднего заработка в профкурсе по зарплате

С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка для расчета отпускных, выходного пособия, изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.

Поэтому мы записали новые уроки и обновили курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», чтобы вы успели разобраться в новых правилах до конца лета. Старт потока обучения — уже сегодня, 15 августа!

Цена курса со скидкой 75%: 7 900 руб. вместо 31 700 руб. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Записаться

Учет основных средств при УСН «доходы минус расходы»

Основные средства являются существенной статьей расходов для каждой компании, поэтому ошибки, связанные с ними, могут оказаться дорогостоящими. Разберем, как компании правильно обращаться с ОС при постановке на учет и определении стоимости.

Как составить акт об отсутствии на рабочем месте. Мини-курс

Если сотрудник не явился на работу, работодатель может применить к нему дисциплинарное взыскание. Для этого нужно составить акт об отсутствии на рабочем месте. В мини-курсе разберем, как это сделать.

Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Мини-курс

Генеральный директор компании может пойти в отпуск так же, как и другие сотрудники. Но здесь есть несколько нюансов. Подробнее расскажем в мини-курсе.

Расходы на рекламу в соцсетях (SMM): как учесть бухгалтеру

Если компания решила продвигать свой бренд в социальных сетях, такие расходы она может принимать в налоговом учете. А вот в каком порядке — зависит уже от SMM-маркетинга как достаточного нового направления деятельности компаний.

Что такое транзитный счет организации

Транзитный счет — это специальный валютный счет, без которого вам не обойтись, если вы получили деньги в иностранных денежных знаках. Без открытия такого счета невозможно вести бизнес с иностранными партнерами и получать оплату в валюте.

1 💊 В 2025 году россияне стали чаще покупать витамины и реже – БАДы

2 МВД хочет ужесточить требования к автомобильным ремням безопасности

3 Депутаты хотят, чтобы партнеры до брака обменивались кредитной историей

4 Минцифры рассказало, когда разблокируют звонки в мессенджерах

5 За неэтичное поведение уволить работника нельзя

6 🏥 Медосмотр в выходной день оплачивается как работа в выходной

7 ❗ ФНС разработала методику проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП

8 🎄 Миронов предлагает ввести 13-ю пенсию

9 💭 В консультациях на «Клерке» на вопрос теперь дадут два ответа: один от ИИ

10 Застройщики и риелторы стали впервые оформлять заявку на ипотеку без участия банка и за 20 минут

11 💬 Работодатели начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах

12 Почти половина россиян кроме основной работы ищут подработку на осень 2025

13 😲 Эксперт: если пересчитать НПД (4 или 6%) с учетом реальных затрат самозанятых, эффективная ставка может достигать 10-20%

14 Аксаков: с 2026 года запретят оформлять больше одного микрозайма

15 За необоснованное повышение цен IT-компании предлагают лишать «иммунитета»

16 😮 При оплате за другую компанию банк может потребовать у плательщика данные о выгодоприобретателе

17 ФНС: если ООО с типовым уставом, то работает без печати

18 ИП на ОСНО не может учесть в расходах плату за квартиру, а за интернет – вопрос

19 ❗ Оценка ФНС деятельности налогоплательщика не будет приравниваться к соблюдению им должной осмотрительности при выборе контрагента

20 Стало известно, на сколько выросла социальная пенсия с 1 июля 2025 года

21 У мобильных операторов на 25% вырос трафик после блокировки звонков в иностранных мессенджерах

22 Компания на УСН, которая арендует офис по другому адресу, может слететь с упрощенки, если он станет филиалом

23 ✅ Декларацию 3-НДФЛ за 2025 год надо будет сдавать по новой форме. Налоговый эксперт: но проблема исчисления взносов 1% остается открытой

24 Если в компании два гендиректора – заявителями об изменениях будут оба

25 Впервые число селлеров на Ozon и Wildberries упало на 2%

26 С 2026 года ФНС начнет ставить компаниям и ИП «рейтинг благонадежности»

27 ❗ Положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству. Юрист: а еще головная боль

28 По решению СФР о привлечении к ответственности штраф нужно заплатить в течение 10 дней

29 Плановые проверки аудиторских организаций среднего риска отменили

30 Учтенная в расходах переплата взносов – это не ошибка

31 💳 ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу карты

32 Погрузитесь в закулисье российского права и экономики вместе с основателем бюро «Домащенко и партнеры»

33 60% сотрудников занимаются своими делами на рабочих видеовстречах: некоторые готовят, моют посуду или гладят питомца

34 Если игрушка не продается отдельно, а вложена в подарок – можно применять ставку НДС 10%

35 😵 В словаре бухгалтера появится «мильон» и «мильярд». Опрос

Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки

Дата проведения: 15 августа, пятница

Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застр-ов и подря-ов

Дата проведения: 19 августа, вторник

Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года

Дата проведения: 19 августа, вторник

Актуальные вопросы подготовки промежуточной бухгалтерской отчетности – 2025 с учетом ФСБУ 4/2023

Дата проведения: 20 августа, среда

Утренний бухгалтер № 5945. Что должны списать в первую очередь, если на ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС

Бухгалтер спрашивает совета – нужно ли оспаривать акт налоговой.

Почему продавцы уходят с маркетплейсов в 2025 году: новый виток для малого бизнеса и e-commerce

В течение последних лет маркетплейсы в России стали главным каналом онлайн-торговли, обеспечивая значительную долю оборота для малого и среднего бизнеса.

Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ

Товары продавца на площадке могут покупать юридические лица и ИП. В этом случае маркетплейс (Wildberries) от имени продавца выписывает УПД покупателю, и присваивает номер этому УПД. Как проводить такой документ?

Стационарная и нестационарная торговая сеть, склад: что это такое, основные признаки

Разберем, в каких законодательных актах искать определения: стационарная и нестационарная торговая сеть торговая сеть, склад. И на какие нормативные акты ориентироваться торговому бизнесу в разных ситуациях.

Постановка на учет в военкомат физического лица по доверенности: можно или нет

Сотруднику вручили направление на постановку на учет в военкомат, может ли за него пойти другой человек?

Учет в строительстве, новые требования Роскомнадзора, отчетность по ФСБУ 4/2023, работа с онлайн-кассами, налоговизменения в НК и ТК. Обзор мероприятий с 15 по 31 августа

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец

Расписка в получении денежных средств помогает зафиксировать договоренность и перестраховаться на случай, если долг не вернут. Рассказываем: как правильно составить расписку, когда она не имеет юридической силы и как взыскать долг.

Пополнить Стим — Полный гайд по самым выгодным способам с минимальной комиссией

Создаю ИП. Какие меры поддержки мне доступны?

🔥 Новые уроки по всем правилам работы с 1 сентября 2025: скорее записывайтесь на курсы!

Топ ошибок в счете-фактуре и УПД в 2025 году: когда ФНС откажет в вычете

Новые миграционные правила 2025: что обязательно должен знать бизнес

Топ ошибок при работе с маркировкой и как их избежать

Изменения в налоговом законодательстве: что поменяется в 2026

Документы для работы с персональными данными: полный чек-лист

Шесть сигм для эффективного бизнеса

Адвокатский бизнес изнутри: как убивают компании в России. Роман Домащенко

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер по расчёту заработной платы Зарплата от 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

СФР отказал в перерасчете пенсии? Пошаговая инструкция по обжалованию — с гарантией результата

Разбор эмитента: Черкизово

Обстановка в льготных регионах накаляется: что происходит с налоговой миграцией в 2025 году

Ограничения на снятие наличных с банковских карт с 1 сентября 2025 года

💸 Пассивный доход на фондах. Какие биржевые фонды платят дивиденды?

Яндекс представил «Нейроаналитика»: ИИ-агент для визуализации данных и поиска инсайтов

💥Обзор новостей: звонки в Telegram и WhatsApp1 ограничили, хотят ввести 13-ю пенсию, работодатели смогут направлять сотрудников в дурдом

В отсутствии новых вводных риски закрытия позиций нарастают. Пора ли на выход

Стоит ли вводить режим коммерческой тайны? Работник украл клиентскую базу: казнить нельзя помиловать. Кейсы из практики

Применение патентной системы для привлечения других ИП

Риски подрядчиков по бухучету: разбор свежего кейса и рабочие выводы

Трейдинг или долгосрок? Мой выбор для пенсионных инвестиций

Оценка эффективности бизнес-тренингов и критерии успешности

Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp1 после введения ограничений: ТОП альтернатив

Зачем бизнесу коммерческий директор, который не умеет продавать?

🚀 Готовимся к Клерк.Конференции! Главные изменения-2026: если вы бухгалтер — вам сюда!

ОКВЭД для бизнеса

ФСБУ 9/2025 — что важно знать про выручку (новое ПБУ для бухгалтеров)

Что такое себестоимость в ГОЗ?

Последний платеж — не конец: как правильно закрыть кредит

Арбитражный суд Московского округа: Постановление Арбитражного суда Московского округа от N № Ф05-8283/2024 от 18.06.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить штраф от налоговой инспекции

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-307/2018 от 08.02.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить штраф от налоговой инспекции

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/70950 от 22.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/73718 от 30.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73604 от 30.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/73675 от 30.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/73252 от 29.07.2025

Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/5581 от 05.08.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/74312 от 31.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/74226 от 31.07.2025

