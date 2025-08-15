Утренний бухгалтер № 5946. Будет новая форма декларации 3-НДФЛ за 2025 год

ФНС меняет форму налоговой декларации 3-НДФЛ.
Штраф по результатам проверки СФР нужно уплатить в течение 10 дней.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Поправки в НК: положительное сальдо ЕНС все же будет переходить по наследству.
Оман и Бахрейн – новый Дубай. Все, что нужно знать о финансах, налогах и отчетности в этих странах, узнаете здесь.
С 2026 года ФНС начнет присваивать компаниям и ИП «рейтинг благонадежности» по десяткам показателей — от налоговой дисциплины и репутации до зарплат и рентабельности.
Если компания работает по другому адресу дольше одного месяца, ей нужно зарегистрировать обособленное подразделение.
Шесть сигм для эффективного бизнеса: что это такое и как внедрить, узнаете из статьи.
Роструд: медосмотр в выходной день оплачивается как работа в выходной.
⚡Новый порядок расчета среднего заработка в профкурсе по зарплате
С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка для расчета отпускных, выходного пособия, изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.
Поэтому мы записали новые уроки и обновили курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», чтобы вы успели разобраться в новых правилах до конца лета. Старт потока обучения — уже сегодня, 15 августа!
Цена курса со скидкой 75%: 7 900 руб. вместо
31 700 руб. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Разборы законов
— Учет основных средств при УСН «доходы минус расходы»
Основные средства являются существенной статьей расходов для каждой компании, поэтому ошибки, связанные с ними, могут оказаться дорогостоящими. Разберем, как компании правильно обращаться с ОС при постановке на учет и определении стоимости.
— Как составить акт об отсутствии на рабочем месте. Мини-курс
Если сотрудник не явился на работу, работодатель может применить к нему дисциплинарное взыскание. Для этого нужно составить акт об отсутствии на рабочем месте. В мини-курсе разберем, как это сделать.
— Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Мини-курс
Генеральный директор компании может пойти в отпуск так же, как и другие сотрудники. Но здесь есть несколько нюансов. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Расходы на рекламу в соцсетях (SMM): как учесть бухгалтеру
Если компания решила продвигать свой бренд в социальных сетях, такие расходы она может принимать в налоговом учете. А вот в каком порядке — зависит уже от SMM-маркетинга как достаточного нового направления деятельности компаний.
— Что такое транзитный счет организации
Транзитный счет — это специальный валютный счет, без которого вам не обойтись, если вы получили деньги в иностранных денежных знаках. Без открытия такого счета невозможно вести бизнес с иностранными партнерами и получать оплату в валюте.
Новости
1 💊 В 2025 году россияне стали чаще покупать витамины и реже – БАДы
2 МВД хочет ужесточить требования к автомобильным ремням безопасности
3 Депутаты хотят, чтобы партнеры до брака обменивались кредитной историей
4 Минцифры рассказало, когда разблокируют звонки в мессенджерах
5 За неэтичное поведение уволить работника нельзя
6 🏥 Медосмотр в выходной день оплачивается как работа в выходной
7 ❗ ФНС разработала методику проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП
8 🎄 Миронов предлагает ввести 13-ю пенсию
9 💭 В консультациях на «Клерке» на вопрос теперь дадут два ответа: один от ИИ
10 Застройщики и риелторы стали впервые оформлять заявку на ипотеку без участия банка и за 20 минут
11 💬 Работодатели начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах
12 Почти половина россиян кроме основной работы ищут подработку на осень 2025
13 😲 Эксперт: если пересчитать НПД (4 или 6%) с учетом реальных затрат самозанятых, эффективная ставка может достигать 10-20%
14 Аксаков: с 2026 года запретят оформлять больше одного микрозайма
15 За необоснованное повышение цен IT-компании предлагают лишать «иммунитета»
16 😮 При оплате за другую компанию банк может потребовать у плательщика данные о выгодоприобретателе
17 ФНС: если ООО с типовым уставом, то работает без печати
18 ИП на ОСНО не может учесть в расходах плату за квартиру, а за интернет – вопрос
19 ❗ Оценка ФНС деятельности налогоплательщика не будет приравниваться к соблюдению им должной осмотрительности при выборе контрагента
20 Стало известно, на сколько выросла социальная пенсия с 1 июля 2025 года
21 У мобильных операторов на 25% вырос трафик после блокировки звонков в иностранных мессенджерах
22 Компания на УСН, которая арендует офис по другому адресу, может слететь с упрощенки, если он станет филиалом
23 ✅ Декларацию 3-НДФЛ за 2025 год надо будет сдавать по новой форме. Налоговый эксперт: но проблема исчисления взносов 1% остается открытой
24 Если в компании два гендиректора – заявителями об изменениях будут оба
25 Впервые число селлеров на Ozon и Wildberries упало на 2%
26 С 2026 года ФНС начнет ставить компаниям и ИП «рейтинг благонадежности»
27 ❗ Положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству. Юрист: а еще головная боль
28 По решению СФР о привлечении к ответственности штраф нужно заплатить в течение 10 дней
29 Плановые проверки аудиторских организаций среднего риска отменили
30 Учтенная в расходах переплата взносов – это не ошибка
31 💳 ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу карты
32 Погрузитесь в закулисье российского права и экономики вместе с основателем бюро «Домащенко и партнеры»
33 60% сотрудников занимаются своими делами на рабочих видеовстречах: некоторые готовят, моют посуду или гладят питомца
34 Если игрушка не продается отдельно, а вложена в подарок – можно применять ставку НДС 10%
35 😵 В словаре бухгалтера появится «мильон» и «мильярд». Опрос
Мероприятия
Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки
Дата проведения: 15 августа, пятница
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застр-ов и подря-ов
Дата проведения: 19 августа, вторник
Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 19 августа, вторник
Актуальные вопросы подготовки промежуточной бухгалтерской отчетности – 2025 с учетом ФСБУ 4/2023
Дата проведения: 20 августа, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5945. Что должны списать в первую очередь, если на ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС
Бухгалтер спрашивает совета – нужно ли оспаривать акт налоговой.
— Почему продавцы уходят с маркетплейсов в 2025 году: новый виток для малого бизнеса и e-commerce
В течение последних лет маркетплейсы в России стали главным каналом онлайн-торговли, обеспечивая значительную долю оборота для малого и среднего бизнеса.
— Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ
Товары продавца на площадке могут покупать юридические лица и ИП. В этом случае маркетплейс (Wildberries) от имени продавца выписывает УПД покупателю, и присваивает номер этому УПД. Как проводить такой документ?
— Стационарная и нестационарная торговая сеть, склад: что это такое, основные признаки
Разберем, в каких законодательных актах искать определения: стационарная и нестационарная торговая сеть торговая сеть, склад. И на какие нормативные акты ориентироваться торговому бизнесу в разных ситуациях.
— Постановка на учет в военкомат физического лица по доверенности: можно или нет
Сотруднику вручили направление на постановку на учет в военкомат, может ли за него пойти другой человек?
— Учет в строительстве, новые требования Роскомнадзора, отчетность по ФСБУ 4/2023, работа с онлайн-кассами, налоговизменения в НК и ТК. Обзор мероприятий с 15 по 31 августа
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец
Расписка в получении денежных средств помогает зафиксировать договоренность и перестраховаться на случай, если долг не вернут. Рассказываем: как правильно составить расписку, когда она не имеет юридической силы и как взыскать долг.
Блоги компаний
Пополнить Стим — Полный гайд по самым выгодным способам с минимальной комиссией
Создаю ИП. Какие меры поддержки мне доступны?
🔥 Новые уроки по всем правилам работы с 1 сентября 2025: скорее записывайтесь на курсы!
Топ ошибок в счете-фактуре и УПД в 2025 году: когда ФНС откажет в вычете
Новые миграционные правила 2025: что обязательно должен знать бизнес
Топ ошибок при работе с маркировкой и как их избежать
Изменения в налоговом законодательстве: что поменяется в 2026
Документы для работы с персональными данными: полный чек-лист
Шесть сигм для эффективного бизнеса
Адвокатский бизнес изнутри: как убивают компании в России. Роман Домащенко
Консультации
Как оразить операцию поступившей по выписке банка в бухгалтерии 3,0
Согласие на обработку персональных данных с 1 сентября 2025
Подача подтверждающих документов по заявлениям из стран ЕАЭС
Договор займа - узнать место работы должника
Утеря бумажной трудовой книжки
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер по расчёту заработной платы Зарплата от 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
Трибуна
СФР отказал в перерасчете пенсии? Пошаговая инструкция по обжалованию — с гарантией результата
Обстановка в льготных регионах накаляется: что происходит с налоговой миграцией в 2025 году
Ограничения на снятие наличных с банковских карт с 1 сентября 2025 года
💸 Пассивный доход на фондах. Какие биржевые фонды платят дивиденды?
Яндекс представил «Нейроаналитика»: ИИ-агент для визуализации данных и поиска инсайтов
💥Обзор новостей: звонки в Telegram и WhatsApp1 ограничили, хотят ввести 13-ю пенсию, работодатели смогут направлять сотрудников в дурдом
В отсутствии новых вводных риски закрытия позиций нарастают. Пора ли на выход
Стоит ли вводить режим коммерческой тайны? Работник украл клиентскую базу: казнить нельзя помиловать. Кейсы из практики
Применение патентной системы для привлечения других ИП
Риски подрядчиков по бухучету: разбор свежего кейса и рабочие выводы
Трейдинг или долгосрок? Мой выбор для пенсионных инвестиций
Оценка эффективности бизнес-тренингов и критерии успешности
Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp1 после введения ограничений: ТОП альтернатив
Зачем бизнесу коммерческий директор, который не умеет продавать?
🚀 Готовимся к Клерк.Конференции! Главные изменения-2026: если вы бухгалтер — вам сюда!
ФСБУ 9/2025 — что важно знать про выручку (новое ПБУ для бухгалтеров)
Что такое себестоимость в ГОЗ?
Документы
Арбитражный суд Московского округа: Постановление Арбитражного суда Московского округа от N № Ф05-8283/2024 от 18.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить штраф от налоговой инспекции
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-307/2018 от 08.02.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить штраф от налоговой инспекции
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/70950 от 22.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/73718 от 30.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73604 от 30.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/73675 от 30.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/73252 от 29.07.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 44-19/5581 от 05.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/74312 от 31.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/74226 от 31.07.2025
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию