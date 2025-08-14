ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Обзоры для бухгалтера
Открытие нового офиса: продумываем детали для продуктивной и вдохновляющей рабочей среды

Открытие нового офиса: продумываем детали для продуктивной и вдохновляющей рабочей среды

Открытие нового офиса — это не просто переезд в новое помещение. Это возможность создать рабочую среду, которая будет способствовать продуктивности, креативности и благополучию сотрудников. Комфорт во многом зависит от правильной организации пространства.

Автор

В статье расскажем, как разместить оргтехнику, чтобы новый офис стал не просто местом работы, а функциональным пространством.

Планирование — фундамент успеха

Перед началом работ по оборудованию офиса необходимо провести детальное планирование. Этот этап включает несколько важных шагов.

Анализ пространства

Первым делом оцените размер и форму помещения — от этого зависят возможности оптимального использования площади. Обратите внимание на высоту потолков и источников естественного освещения, чтобы выбрать расположение рабочих мест и элементов декора.

Советы по эффективному использованию пространства:

  • используйте модульную мебель, позволяющую быстро адаптироваться к изменениям потребностей компании;

  • рассмотрите возможность установки мобильных перегородок, которые позволят разделить пространство на функциональные зоны без капитального ремонта;

  • обеспечьте доступ к естественным источникам света и свежего воздуха, чтобы повысить уровень комфорта сотрудников.

Определение количества сотрудников

От размера штата сотрудников зависит число рабочих мест, переговорных комнат, зон отдыха и других необходимых помещений. Важно заранее определить, сколько человек будет одновременно находиться в офисе, чтобы предусмотреть места для хранения личных вещей и корпоративных материалов.

При расчете необходимого числа рабочих мест учитывайте возможные изменения численности персонала в будущем. Лучше иметь небольшой запас свободных площадей, чем столкнуться с нехваткой места в период роста компании.

Определение вида работ

Различные виды деятельности предъявляют разные требования к организации пространства. Например, творческие коллективы нуждаются в открытых зонах для обсуждения проектов и обмена идеями, тогда как для специалистов, работающих с конфиденциальной информацией, предпочтительнее изолированные рабочие места.

Типичный современный офис сочетает оба варианта: просторные общие залы для взаимодействия между сотрудниками и небольшие кабинеты для индивидуальной работы. Такое сочетание обеспечивает баланс между свободой общения и возможностью сосредоточиться на выполнении конкретных задач.

Финансовое планирование

Определив потребности компании в пространстве и оборудовании, переходите к составлению бюджета. Здесь учитываются расходы на закупку мебели, техники, освещение, ремонт и декор. Рекомендуется зарезервировать небольшую сумму на непредвиденные расходы, чтобы избежать неприятных сюрпризов в процессе реализации проекта.

Заранее изучите рынок предложений поставщиков, сравнивайте цены и выбирайте оптимальное соотношение качества и стоимости товаров и услуг.

Помните, что экономия на начальных этапах может привести к дополнительным затратам впоследствии, поэтому предпочтительнее инвестировать в качественные материалы и технику.

Инвестиции в надежность: как выбрать офисную технику, которая прослужит долго

Современный офис немыслим без качественной и бесперебойной работы оргтехники. Но чтобы избежать неприятных сюрпризов и лишних затрат, важно подойти к выбору осознанно и позаботиться о безопасности эксплуатации техники.

1. При выборе принтера или МФУ для офиса обратите внимание на его производительность и возможности. Инвестиции в аппараты с высокой производительностью — это разумное решение, которое позволит сократить частоту технического обслуживания и существенно сэкономить в долгосрочной перспективе.

Стоит обратить внимание на профессиональные модели: они отличаются повышенным ресурсом и надежностью. Даже при умеренной нагрузке такие устройства прослужат вам верой и правдой долгие годы, избавляя от необходимости часто обращаться в сервисные центры. 

2. Прежде чем покупать офисные принтеры, важно понять, какие задачи и в каком объеме предстоит решать. Ответьте на несколько ключевых вопросов:

  • Каков ежемесячный объем печати в вашей компании?

  • Нужна ли вам цветная печать?

  • Требуется ли беспроводная связь?

  • Какой формат документов чаще всего используется? Обычно это формат А4, который поддерживают все модели. Но если вам нужен формат А3, обратите внимание на специализированные принтеры.

  • Нужна ли функция сканирования и копирования?

  • Можно ли легко купить оригинальные расходники? Дело в том, что использование совместимых картриджей часто разочаровывает — такие расходники обеспечивают значительно меньший ресурс, чем обещает производитель.

Эти шаги помогут вам выбрать оптимальное оборудование, которое будет эффективно выполнять ваши задачи, и при этом не переплатить. Не стоит забывать о регулярном техническом обслуживании: своевременная диагностика и устранение мелких неисправностей — залог долгой и стабильной работы вашей оргтехники. 

Размещение оргтехники в новом офисе: функциональность и безопасность превыше всего

Правильное размещение техники ощутимо влияет на эффективность работы сотрудников, снижает их утомляемость и риск возникновения профессиональных заболеваний. Рассмотрим принципы грамотного размещения оргтехники, позволяющие объединить комфорт, производительность и безопасность.

Основные правила эргономики важны для всех видов офисной техники.

  • Монитор. Поставьте монитор на уровне глаз, чтобы минимизировать нагрузку на шею и позвоночник. Экран должен находиться примерно на расстоянии вытянутой руки от лица пользователя.

  • Клавиатура и мышь. Расположите эти элементы управления таким образом, чтобы руки могли свободно двигаться, поддерживая естественный изгиб позвоночника и плеч. Клавиатуру лучше расположить немного ниже уровня локтей, а мышь — рядом с клавиатурой. Такое положение минимизирует напряжение мышц рук и шеи, позволяя эффективно справляться с повседневными задачами.

  • Принтеры, сканеры и копировальные аппараты. Печатное оборудование важно для всех сотрудников офисов практически каждый день, поэтому от доступности техники во многом зависит удобство работы. Расположите оргтехнику в зоне общего доступа недалеко от рабочих мест, чтобы избежать долгих походов за распечатанными документами.

Если площадь ограничена, можно установить многофункциональные устройства, которые объединяют в себе функции печати, сканирования и копирования документов.

Безопасность работы с офисной техникой

Чтобы принтер, сканер, копир или МФУ служили долго и надежно, важно правильно выбрать место для их установки. Вот несколько простых советов.

  • Прохладное помещение. Оптимальная температура для печати — около +20°C.

  • Защита от влаги и солнца. Избегайте близости к источникам воды и воздействия ультрафиолета.

  • Хорошая вентиляция. Работа современной техники сопровождается выделением тепла, что может негативно сказываться на долговечности аппаратуры и здоровье сотрудников. Оставьте свободное пространство вокруг устройства для циркуляции воздуха. 

  • Устойчивая поверхность. Наиболее распространенными причинами происшествий являются падения предметов вследствие неправильной фиксации или нестабильной опоры. Выбирайте крепкие полку или стол, чтобы избежать вибрации.

  • Удобный доступ. Обеспечьте легкий доступ к устройствам для замены картриджей и технического обслуживания.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете продлить срок службы вашей офисной техники и избежать многих проблем.

Оформление офиса: создаем настроение и вдохновение

Открытие нового офиса — это инвестиция в будущее вашей компании. Внимание к деталям поможет создать рабочую среду, которая будет способствовать продуктивности, креативности и благополучию сотрудников.

Не бойтесь экспериментировать с дизайном и функциональностью, чтобы создать уникальное пространство, которое отражает ценности вашей компании и вдохновляет на новые достижения. 

Ключевые элементы успешного оформления офиса:

  • Цветовая гамма. Выбор цвета играет важную роль в создании нужного настроения. Нейтральные оттенки — белый и серый — способствуют концентрации, а яркие акценты, такие как зеленый или синий, добавят энергии и креативности.

  • Декор с характером. Оформление офиса должно отражать корпоративную культуру. Используйте картины, фотографии, живые растения и другие элементы декора, чтобы создать приятную и вдохновляющую атмосферу.

  • Зона релаксации. Важно предусмотреть место для отдыха и восстановления сил. Удобные кресла, диваны, журнальный столик и кофемашина помогут сотрудникам расслабиться и перезагрузиться.

  • Тишина и комфорт. Шум — один из главных врагов продуктивности. Используйте звукопоглощающие материалы, такие как панели и ковры, а также выбирайте офисную технику с низким уровнем шума, чтобы создать спокойную рабочую обстановку.

Визуальный порядок: как скрыть провода

Пучки проводов создают не только визуальный хаос, но и представляют опасность: можно споткнуться или устроить пожар. Есть несколько решений этой проблемы.

  • Кабель-каналы — простой и эффективный способ скрыть провода вдоль стен и пола. Выбирайте каналы, соответствующие стилю офиса — от пластиковых до деревянных.

  • Кабельные органайзеры — идеальное решение для организации проводов на рабочих столах. Они помогают держать провода в порядке и предотвращают их спутывание.

  • Проводные коробки — аксессуары, позволяющие скрыть большие пучки проводов, например, возле розеток или компьютеров.

  • Кабельные мосты — гибкие каналы для организации проводов под столами или вдоль стен.

  • Декоративные элементы например, можно замаскировать провода с помощью растений в горшках или картин. 

Самый простой и современный вариант — использовать для минимизации количества проводов беспроводные технологии (Wi-Fi, Bluetooth).

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум