Открытие нового офиса: продумываем детали для продуктивной и вдохновляющей рабочей среды

Инвестиции в надежность: как выбрать офисную технику, которая прослужит долго

Современный офис немыслим без качественной и бесперебойной работы оргтехники. Но чтобы избежать неприятных сюрпризов и лишних затрат, важно подойти к выбору осознанно и позаботиться о безопасности эксплуатации техники.

1. При выборе принтера или МФУ для офиса обратите внимание на его производительность и возможности. Инвестиции в аппараты с высокой производительностью — это разумное решение, которое позволит сократить частоту технического обслуживания и существенно сэкономить в долгосрочной перспективе.

Стоит обратить внимание на профессиональные модели: они отличаются повышенным ресурсом и надежностью. Даже при умеренной нагрузке такие устройства прослужат вам верой и правдой долгие годы, избавляя от необходимости часто обращаться в сервисные центры.

2. Прежде чем покупать офисные принтеры, важно понять, какие задачи и в каком объеме предстоит решать. Ответьте на несколько ключевых вопросов:

Каков ежемесячный объем печати в вашей компании?

Нужна ли вам цветная печать?

Требуется ли беспроводная связь?

Какой формат документов чаще всего используется? Обычно это формат А4, который поддерживают все модели. Но если вам нужен формат А3, обратите внимание на специализированные принтеры.

Нужна ли функция сканирования и копирования?

Можно ли легко купить оригинальные расходники? Дело в том, что использование совместимых картриджей часто разочаровывает — такие расходники обеспечивают значительно меньший ресурс, чем обещает производитель.

Эти шаги помогут вам выбрать оптимальное оборудование, которое будет эффективно выполнять ваши задачи, и при этом не переплатить. Не стоит забывать о регулярном техническом обслуживании: своевременная диагностика и устранение мелких неисправностей — залог долгой и стабильной работы вашей оргтехники.