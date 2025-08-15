Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть

Проверка документов

Патент выдается иностранцу на срок от одного до двенадцати месяцев. Но документ остается действительным только при своевременной уплате фиксированных авансовых платежей по НДФЛ.

Если иностранец работает в России по патенту, то срок пребывания продлевается автоматически при каждой оплате патента, и в миграционную карту запись о продлении этого срока не вносится.

Миграционная карта – это документ, который иностранцу выдают при въезде в РФ и который нужен для постановки иностранца на учет по месту пребывания. Можете оформить при оплате иностранцем патента.

Проверьте, чтобы личные данные, указанные в предоставленных документах, полностью совпадали и сроки действия разрешающих документов не закончились.

Кроме того, проверьте, чтобы совпадали: