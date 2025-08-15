ЦОК КПП ОСНО 15.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Прием на работу иностранца
Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть

Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть

Разбираем, что проверить в документах иностранного лица, куда отчитаться и в какие сроки, что с НДФЛ и страховыми взносами.

Автор

Проверка документов

Патент выдается иностранцу на срок от одного до двенадцати месяцев. Но документ остается действительным только при своевременной уплате фиксированных авансовых платежей по НДФЛ.

Если иностранец работает в России по патенту, то срок пребывания продлевается автоматически при каждой оплате патента, и в миграционную карту запись о продлении этого срока не вносится.

Миграционная карта – это документ, который иностранцу выдают при въезде в РФ и который нужен для постановки иностранца на учет по месту пребывания. Можете оформить при оплате иностранцем патента.

Проверьте, чтобы личные данные, указанные в предоставленных документах, полностью совпадали и сроки действия разрешающих документов не закончились.

Кроме того, проверьте, чтобы совпадали:

  • регион, выдавший патент на работу;

  • регион месторасположения компании-работодателя;

  • регион временной регистрации мигранта.

Отчетность

После оформления трудового договора, не позднее, чем на следующий рабочий день необходимо предоставить отчет по форме ЕФС-1.

На основании патента работают временно пребывающие иностранцы из безвизовой страны, у которых нет ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство. При заполнении ЕФС-1 для таких иностранцев предусмотрен код ВПИГ. ВЖИГ можно указать иностранцу, у которого есть либо разрешение на временно проживание или Свидетельство о предоставлении временного убежища.

Необходимо уведомить МВД о приеме иностранца. Порядок уведомления МВД о приеме иностранного гражданина или об его увольнении прописан в приложении № 9 к приказу МВД № 536. Срок подачи уведомления – три рабочих дня после заключения или прекращения договора. 

Уведомления подаются лично или заказным письмом в территориальный орган Главного управления по вопросам миграции МВД, на территории которого работает (или работал) иностранный работник. В подтверждение подачи будет выдана справка.

Кроме того, можно сообщить о сотрудниках-мигрантах через Портал госуслуг (сервис «Уведомление по трудовым мигрантам»). Для этого работодателю потребуется усиленная квалифицированная ЭЦП. 

Подробнее о том, как принимать на работу иностранцев, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь настраивать и вести кадровый и воинский учет, оформлять отпуска и больничные, работать в 1С:ЗУП. В обновленной программе теперь есть уроки с разбором изменений в трудовом законодательстве с 1 сентября 2025 года. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Записаться.

НДФЛ

Ставка НДФЛ с доходов иностранца, работающего по патенту, не зависит от того, является он налоговым резидентом РФ или нет. И в том и в другом случае применяется прогрессивная шкала от 13% до 22%.

Прогрессивная шкала ставок в отношении резидентов установлена п. 1 ст. 224 НК, в отношении нерезидентов — п. 3.1 ст. 224 НК. Разница только в том, что нерезидентам не предоставляются вычеты (стандартные, социальные, имущественные).

Чтобы уменьшить НДФЛ иностранца, работающего по патенту, на фиксированные платежи (п. 6 ст. 227.1 НК):

1. Возьмите у работника заявление об уменьшении НДФЛ и платежный документ об уплате фиксированного авансового платежа.

2. Получите уведомление от налогового органа.

Без этих документов уменьшить НДФЛ вы не сможете.  

Страховые взносы

Страховые взносы начисляются и уплачиваются в обычном порядке, как за граждан России. Никаких особенностей нет.

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум