Упрощенец ввозит товар из Киргизии: нужно ли платить НДС

Разбираем необходимость уплаты НДС, порядок представления декларации и приложений к ней.

При ввозе товаров из Киргизии упрощенец обязан уплатить НДС. Этот НДС — замена таможенному, поскольку между Россией и Киргизией нет таможни. И платят его все организации и ИП, вне зависимости от применяемой системы налогообложения.

Налоговую базу нужно определять на дату, когда приобретенные товары были приняты на учет. Порядок расчета следующий:

«Ввозной» НДС = Налоговая база (стоимость товаров) * Ставка налога (20%).

«Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС уплачивается на ЕНС. Срок уплаты «ввозного» НДС по общему правилу — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары приняты к учету.

В налоговую инспекцию необходимо подать декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС, заявление о ввозе и другие документы, подтверждающие ввоз товаров и уплату НДС (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Форма и Порядок заполнения декларации по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС утверждены приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Срок подачи декларации и документов — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары были приняты на учет.

Вместе с декларацией нужно представить (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС):

1. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Его можно подать на бумажном носителе в 4-х экземплярах или в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

2. Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров из страны ЕАЭС на территорию РФ (подп. 3 п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). Это могут быть, например, CMR-накладные.

3. Контракт на покупку товаров или инвойсы.

Все указанные документы, кроме заявления о ввозе, можно подать в виде копий.

Заявление о ввозе и другие представленные вами документы инспекция проверит в течение 10 рабочих дней.

Если ошибок нет и все документы в порядке, инспекция подтвердит уплату налога (освобождение от налога).

Если заявление о ввозе вы подавали на бумаге, инспекция в разд. 2 заявления поставит отметку об уплате налога (об освобождении).

Эту отметку налоговый орган поставит не раньше наступления срока уплаты «ввозного» НДС (письмо ФНС от 24.03.2023 № ЕА-4-15/3533@).

Три экземпляра заявления с отметками инспекция вернет вам. Два из них вы передадите своему поставщику, чтобы он смог подтвердить нулевую ставку (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе, подп. 3 п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Если заявление вы подавали в электронной форме, инспекция также в электронной форме направит вам отдельный документ с подтверждением уплаты налогов (освобождения от уплаты). Поставщику вы направите в электронном или бумажном виде копии своего заявления и подтверждающего документа, полученного от инспекции (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе).

Кроме отчетности в ФНС необходимо сдать статистическую форму в ФТС о перемещении товаров. Сделать это можно только через Личный кабинет на сайте ФТС в электронном виде.