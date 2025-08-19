Кому нужен офлайн-магазин

Обзор текущего рынка: как сосуществуют магазины в офлайн и онлайн

Большинство магазинов из офлайна начинают активно переходить в онлайн. При этом физические точки тоже остаются, а закрывают только в редких случаях, особенно когда речь идет о премиальном продукте: ювелирные изделия, электроника, мебель. Люди уже привыкли к онлайн-покупкам и заказывают онлайн даже обувь, хотя раньше считалось, что покупка без примерки не имеет никакого смысла.

Исключение составляют товары, которые необходимо оценить лично перед приобретением: драгоценности, ювелирные изделия, изделия, которые важно потрогать или примерить, чтобы убедиться в их качестве и удобстве. Это особенно актуально там, где выбор зависит от множества факторов, которые сложно оценить дистанционно.

Например, при покупке меховых шуб или дизайнерских диванов тактильные ощущения и реальное восприятие цвета играют ключевую роль. К таким же товарам можно отнести музыкальные инструменты, профессиональную фототехнику и авторскую керамику, где каждый экземпляр имеет свои уникальные особенности.

Раньше практически все — продукты, одежду, товары для дома и быта — мы покупали в магазине. Но сейчас люди настолько привыкли к онлайну, что даже если покупатель хочет увидеть товар лично, можно предложить ему прийти в шоурум, потрогать, а затем заказать через маркетплейс или интернет-магазин. Если товар не подойдет, всегда есть возможность отказаться.

Этот подход позволяет продавцу сократить расходы на аренду большой торговой площади и при этом дать клиенту важный опыт «живого» знакомства с товаром.

Есть и такие товары, которые нельзя заранее открыть или протестировать, например, книги. То же касается некоторых видов одежды, особенно премиальной — сумок, брендовых вещей стоимостью 200–300 тысяч рублей. Такие товары часто не отправляют через маркетплейсы, а продают в специализированных офлайн-магазинах.

Получается, что офлайн-точки все же остаются востребованными. Они помогают не только продавать специфические товары, но и создавать доверие к бренду. Живое общение с продавцом, возможность задать вопросы и тут же получить консультацию нередко становятся решающими для покупателя.

Для некоторых бизнесов физическое присутствие становится частью стратегии: покупатели могут лично оценить качество, а компания — укрепить свою репутацию и закрепиться в определенном месте.

При этом открывать полноценный магазин не всегда обязательно. Есть способы протестировать офлайн-продажи с меньшими затратами и рисками, чтобы понять, стоит ли развивать этот канал дальше.