Как начислить компенсацию за задержку зарплаты в 1С:ЗУП

Документ «Компенсация за задержку выплаты заработной платы» обязательно нужно регистрировать до создания ведомости на выплату по задержанным суммам.

Документ находится в разделе меню «Зарплата» , пункт «Компенсация за задержку зарплаты».

Шаг 1. В поле «Месяц» и «Дата» нужно указать месяц и дату регистрации документа.

Шаг 2. В поле «Задержана зарплата по:» нужно указать месяц, за который задержана выплата (включительно).

Шаг 3. В поле «Учитывать как» нужно выбрать вариант «Прочие расчеты с персоналом». При таком варианте после синхронизации с программой 1С:Бухгалтерия будет сформирована проводка в корреспонденции счетом 73, вместо привычного счета 70.

Шаг 4. В поле «Вид дохода» нужно выбрать «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». Внизу документа нужно установить планируемую дату выплаты. По кнопке «Заполнить» программа добавит начисление по сотруднику.

Выплата задержанной суммы производится в общем порядке. Нужно зарегистрировать и провести документ «Ведомость в кассу» или «Ведомость в банк» в разделе меню «Выплаты» — «Все ведомости на выплату зарплаты».

Корректно отражать все все операции в 1С:ЗУП можно научиться на курсе повышения квалификации «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП». Вы сможете с нуля настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, составлять отчеты по зарплате в 1С. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 68% за 7 899 рублей.

Читать другие статьи по теме: