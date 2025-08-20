Как определить срок аренды помещения для расчета обязательств по ФСБУ 25/2018

Договор аренды на помещение под офис заключен на 11 месяцев. Пролонгация не предусмотрена. На новый аналогичный срок заключается новый договор. Как рассчитывать арендное обязательство по ФСБУ: исходя из срока договора или нужно обозначить более длительный срок?

При определении срока аренды для целей применения ФСБУ 25/2018 учитывается не только срок, установленный конкретным договором, но также возможность и намерение продлевать данный срок.

Если арендные отношения не заканчиваются с окончанием срока конкретного договора, а организация заключает с тем же арендодателем новый договор на то же самое помещение, то для целей бухгалтерского учета такую аренду следует рассматривать как долгосрочную длящуюся аренду (письма Минфина от 04.10.2021 № 07-01-09/80036, от 07.12.2021 № 07-01-11/99521).

Поэтому если по окончании срока конкретного договора организация не планирует покидать помещение, рассчитывать ОА и ППА нужно с учетом планируемых перспектив работы в этом помещении.

Разница между БУ и НУ будет, если организация не может применить в бухучете упрощенный способ учета аренды, а формирует обязательство по аренде и ППА.

Если у организации есть право на упрощенный бухучет, то при расчете обязательства по аренде можно не применять дисконтирование, это значительно упрощает расчеты.

Чем больше планируется срок аренды, тем больше окажется на балансе обязательство по аренде (в пассиве) и право пользования активом (в активе). Насколько существенны эти величины, зависит от размера арендной платы и установленного для расчета срока аренды.

Минимально планируемый срок аренды зависит, как минимум, от того, насколько сложно организации будет менять место своего нахождения.

Например, если в помещении находится производство, магазин или аптека, то передислокация — непростой вопрос, и вряд ли организация будет менять место аренды каждые 11 месяцев.

Для расчета ОА и ППА можно поставить минимально гарантированный срок аренды (например, 2 или 3 года), а дальше по мере приближения этих сроков корректировать ОА и ППА с учетом изменившихся намерений.

Подробно разберем все нюансы применения ФСБУ, чтобы вам не пришлось вникать в сотни страниц канцелярского текста, на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». Вы узнаете, как перестроить учетную политику, научитесь работать без штрафов и претензий налоговой. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов. Сейчас вы можете купить курс с выгодой 67% за 7 900 рублей. Записаться.

Читайте также по теме ФСБУ: