Преднамеренное банкротство по ст. 196 УК и защита активов собственника

По данным Судебного департамента при Верховном Суде в период с 2018 по 2024 год по ст. 196 УК (Преднамеренное банкротство) было осуждено от 15 до 33 человек: в 2018 — 29, в 2019 — 22, в 2020 — 15, в 2021 — 22, в 2022 — 33, в 2023 — 21, в 2024 — 28. Колебания количества осужденных от года к году показывают, что норма применяется выборочно и, как правило, в ситуациях с ярко выраженными признаками вывода активов или злоупотреблений в банкротных процедурах.

Рост приговоров после 2020 года может свидетельствовать о повышенном внимании к делам с корпоративным конфликтом и субсидиарной ответственностью, а также об усилении взаимодействия между арбитражными управляющими и правоохранительными органами.