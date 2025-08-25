Преднамеренное банкротство по ст. 196 УК и защита активов собственника

По данным Судебного департамента при Верховном Суде в период с 2018 по 2024 год по ст. 196 УК (Преднамеренное банкротство) было осуждено от 15 до 33 человек: в 2018 — 29, в 2019 — 22, в 2020 — 15, в 2021 — 22, в 2022 — 33, в 2023 — 21, в 2024 — 28. Колебания количества осужденных от года к году показывают, что норма применяется выборочно и, как правило, в ситуациях с ярко выраженными признаками вывода активов или злоупотреблений в банкротных процедурах.
Рост приговоров после 2020 года может свидетельствовать о повышенном внимании к делам с корпоративным конфликтом и субсидиарной ответственностью, а также об усилении взаимодействия между арбитражными управляющими и правоохранительными органами.
Что такое преднамеренное банкротство
Важно отметить, что преднамеренное банкротство — это не массовая статья, ее использование носит точечный и инструментальный характер. Она применяется там, где усматриваются явные признаки вывода активов, злоупотребления корпоративной структурой и попыток уклониться от исполнения обязательств.
Поэтому для собственников бизнеса она остается риском не столько по распространенности применения, сколько по тяжести последствий.
Исходя из ст. 196 УК, преднамеренным банкротством признаются умышленные действия руководителя или иного контролирующего лица, которые заведомо влекут неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Это преступление характеризуется прямым умыслом: лицо осознает последствия своих действий и стремится к ним.
Примечательно, что уголовную ответственность несут не только генеральные директора и учредители, но и фактические руководители и бенефициары, то есть лица которые принимали ключевые решения. Ответственность наступает, если будет доказано, что кризисное состояние компании было вызвано не объективными обстоятельствами или предпринимательским риском, а сознательными действиями: фиктивными сделками или выводом активов.
Основные сценарии преднамеренного банкротства
Специалисты выделяют три основных сценария, при которых применяется механизм преднамеренного доведения компании до банкротства:
Уход от обязательств перед бюджетом и кредиторами. Чаще всего это происходит, когда бизнес сталкивается с устойчивыми признаками неплатежеспособности и его руководство, вместо санации, сознательно усугубляет ситуацию с расчетом на банкротную процедуру как способ уйти от долгов и налогов.
Инструмент смены контроля над компанией. В таких случаях инициаторами могут выступать как единоличный руководитель, так и группа лиц из числа управленцев (например, члены совета директоров), преследующие цель сменить владельца либо перераспределить активы в рамках внутреннего конфликта.
Средство недобросовестной конкуренции. Иногда преднамеренное банкротство организуется извне — представителями конкурирующих структур, которые используют фиктивные сделки, давление на руководство или сговор для того, чтобы устранить конкурента с рынка через искусственное разорение.
Защита активов собственника: ключевые принципы
В условиях ухудшения финансового положения компании собственник вправе принимать меры по реорганизации бизнеса, сокращению расходов и перераспределению активов. Однако если такие действия совершаются после появления признаков неплатежеспособности, в период открытого конфликта с кредиторами или в преддверии банкротства, они могут быть квалифицированы как заведомо ведущие к невозможности удовлетворения требований кредиторов.
Ключевое значение имеет не только содержание сделки, но и ее экономическая цель, обстоятельства совершения, а также поведение должника в целом.
Показателем правомерности может служить рыночный характер сделок, их фактическое исполнение, прозрачность условий и наличие соответствующего документального обоснования. Напротив, наличие схем с участием аффилированных лиц, нерыночные цены, фиктивные договоры или отсутствие встречного исполнения формируют доказательственную базу для квалификации по ст. 196 УК.
Для того чтобы минимизировать уголовно-правовые риски, собственник должен предпринимать действия по защите активов заблаговременно, до наступления признаков неплатежеспособности. Все операции должны быть экономически обоснованными и подтвержденными внутренними и внешними документами, включая протоколы органов управления, расчеты, заключения специалистов и отчеты об оценке.
Следует обеспечивать реальное исполнение договоров и прозрачность сделок. Недопустимы манипуляции с бухгалтерским учетом, искусственное создание задолженности или приоритетное удовлетворение обязательств перед аффилированными структурами.
Законодательство допускает использование таких инструментов, как холдинговая модель, выделение активов в самостоятельные юридические лица, доверительное управление, лицензионные и франчайзинговые договоры, при условии их реальности, добросовестности и экономической обоснованности.
Кроме того, необходим постоянный контроль за действиями управленцев и бухгалтеров, так как именно их действия часто становятся основанием для претензий к конечному бенефициару.
Правомерная защита активов требует комплексного подхода, включающего своевременную юридическую оценку всех ключевых решений, системную работу с внутренними рисками и готовность к взаимодействию с арбитражными управляющими и кредиторами.
При соблюдении этих условий собственник может действовать в рамках закона, снижая вероятность привлечения к уголовной ответственности и сохраняя контроль над имущественными интересами.
Начать дискуссию