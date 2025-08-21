ЦБ назвал 9 правил ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года
ЦБ обязал банки проверять операции клиентов с 1 сентября для противодействия мошенничеству. Информация опубликована в приказе ЦБ от 01.08.2025 № ОД-1765.
Банк России выделил 9 характерных признаков, которые могут свидетельствовать о мошенническом снятии наличных. Разберемся с каждым из признаков подробнее.
Признак
Примеры
1. Несоответствие характера и параметров запроса обычному поведению. Получение наличных в:
2. Превышение установленного времени ответа на запрос
Технический сбой при попытке снять наличные
3. Несоответствие способа запроса используемым ранее методам
Раньше клиент снимал деньги с помощью карты, но вдруг воспользовался QR-кодом
4. Направление запроса на выдачу наличных в течение суток с момента:
5. Появление информации об уровне риска операции без добровольного согласия, о факторах риска компрометации данных электронного средства
Например, если банки зафиксируют подозрительные операции
6. Появление данных о том, что не менее чем за 6 часов до запроса были выявлены:
7. Информация от операторов связи, владельцев мессенджеров и от системы управления рисками о:
8. Появление информации о пяти и более отказов в выдаче денежных средств в течение одного дня
Попытка снятия наличных после отмены операций банком
9. Совпадение сведений с информацией из ГИС (государственной системы противодействия правонарушениям)
Банк узнал о том, что клиент совершает подозрительные операции
При соответствии операции хотя бы одному признаку, банк оповестит клиента с помощью пуш-уведомления или смс и введет 48-часовой лимит на выдачу наличных (до 50 тыс. руб. в сутки). В отделении банка по-прежнему можно будет снять необходимую сумму.
Начать дискуссию