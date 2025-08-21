ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
Наличные деньги

ЦБ назвал 9 правил ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года

Уже сейчас банки тщательно следят за подозрительными операциями. Но с 1 сентября контроль ужесточится: в новом приказе ЦБ появились 9 признаков выявление мошеннических схем. Что изменится и какие санкции будут за «нетипичные действия» — рассказали в статье.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

ЦБ обязал банки проверять операции клиентов с 1 сентября для противодействия мошенничеству. Информация опубликована в приказе ЦБ от 01.08.2025 № ОД-1765.

Банк России выделил 9 характерных признаков, которые могут свидетельствовать о мошенническом снятии наличных. Разберемся с каждым из признаков подробнее.

Признак

Примеры

1. Несоответствие характера и параметров запроса обычному поведению. Получение наличных в:

  • нехарактерное для клиента время;

  • нестандартном объеме;

  • другом банкомате;

  • нетипичной частоте в течение календарного дня.

  • Получили наличные в банкомате, расположенном в другой части города.

  • Сняли наличные несколько раз за день.

  • Сняли 100 тыс. руб. при условии, что обычно обналичиваете по 20 тыс. руб.

2. Превышение установленного времени ответа на запрос

Технический сбой при попытке снять наличные

3. Несоответствие способа запроса используемым ранее методам

Раньше клиент снимал деньги с помощью карты, но вдруг воспользовался QR-кодом

4. Направление запроса на выдачу наличных в течение суток с момента:

  • предоставления кредитных средств или карты, увеличения лимита на выдачу или по кредитным картам;

  • поступления на счет более 200 тыс. руб. с помощью СБП;

  • досрочного расторжения договора по вкладу на сумму более 200 тыс. руб.

  • Только получили кредитную карту и сразу сняли деньги с нее.

  • Перевели на счет более 200 тыс. руб. с помощью СБП.

  • Направили запрос о снятии более 200 тыс. руб. со вклада до истечения срока договора.

5. Появление информации об уровне риска операции без добровольного согласия, о факторах риска компрометации данных электронного средства

Например, если банки зафиксируют подозрительные операции

6. Появление данных о том, что не менее чем за 6 часов до запроса были выявлены:

  • телефонные разговоры, не соответствующие характеру переговоров, до или во время снятия наличных;

  • получение нетипичных сообщений от новых адресатов.

  • Появились нехарактерные звонки от новых абонентов, после которых человек снял деньги.

  • Человеку начали приходить сообщения от новых адресатов, во время которых он снял наличные.

7. Информация от операторов связи, владельцев мессенджеров и от системы управления рисками о:

  • вредоносном программном обеспечении;

  • нетипичных событиях во время сессии банковского обслуживания;

  • смене абонентского номера;

  • об изменении устройства по которому осуществляется запрос.

  1. Использование чужого телефона для направления запроса о снятии наличных.

  2. Изменение номера телефона, в котором использовалось приложение банка.

  3. Появление вирусов на устройстве.

  4. Совершение нетипичных действий во время использования приложения.

8. Появление информации о пяти и более отказов в выдаче денежных средств в течение одного дня

Попытка снятия наличных после отмены операций банком

9. Совпадение сведений с информацией из ГИС (государственной системы противодействия правонарушениям)

Банк узнал о том, что клиент совершает подозрительные операции

При соответствии операции хотя бы одному признаку, банк оповестит клиента с помощью пуш-уведомления или смс и введет 48-часовой лимит на выдачу наличных (до 50 тыс. руб. в сутки). В отделении банка по-прежнему можно будет снять необходимую сумму.

