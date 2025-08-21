ЦБ назвал 9 правил ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года

Сняли 100 тыс. руб. при условии, что обычно обналичиваете по 20 тыс. руб.

Сняли наличные несколько раз за день.

Получили наличные в банкомате, расположенном в другой части города.

нехарактерное для клиента время;

1. Несоответствие характера и параметров запроса обычному поведению. Получение наличных в:

2. Превышение установленного времени ответа на запрос

Раньше клиент снимал деньги с помощью карты, но вдруг воспользовался QR-кодом

4. Направление запроса на выдачу наличных в течение суток с момента: предоставления кредитных средств или карты, увеличения лимита на выдачу или по кредитным картам;

поступления на счет более 200 тыс. руб. с помощью СБП;

досрочного расторжения договора по вкладу на сумму более 200 тыс. руб.