С 1 января 2026 года работодатели смогут платить за рождение ребенка 1 миллион рублей без НДФЛ и взносов

Какая матпомощь при рождении ребенка не облагается НДФЛ

Сейчас действует лимит необлагаемой матпомощи, которую работодатель может предоставить работнику, в размере 50 тыс. рублей (п. 8 ст. 217 НК).

Но с 01.01.2026 необлагаемый лимит увеличен до 1 млн рублей.

Эту матпомощь работодатель может выплатить при рождении, усыновлении ребенка или установления опеки над ним:

родителям;

усыновителям;

опекунам.

Срок выплаты – в течение первого года жизни.

Лимит действует на одного ребенка. Но в НК РФ не сказано, что этот лимит – на обоих родителей.

Таким образом, если в компании работают и мама, и папа, то необлагаемую матпомощь до 1 млн рублей можно выплатить каждому из них.

Такое разъяснение ранее давал Минфин в письмах от 08.07.2019 № 03-04-06/50324, от 21.03.2018 № 03-04-06/17568, от 07.08.2017 № 03-04-06/50382).

Кстати, когда-то Минфин утверждал обратное: что необлагаемая матпомощь может быть только для одного родителя и от другого нужна справка о том, что он ее не получал. Об этом сказано в письме от 15.07.2016 № 03-04-06/41390. Но потом мнение Минфина поменялось и это письмо было отозвано письмом от 12.07.2017 № 03-04-06/44336.

Если работодатель выплатит материальную помощь в размере большем, чем предусмотрено НК РФ, то превышение будет облагаться налогом, предупреждает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-04-06/131580.