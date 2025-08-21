С 1 января 2026 года работодатели смогут платить за рождение ребенка 1 миллион рублей без НДФЛ и взносов

Что случилось
Федеральным законом от 23.07.2025 № 227-ФЗ внесли поправки в статью 217 НК РФ, которая регламентирует перечень выплат, необлагаемых НДФЛ и статью 422 НК с перечнем выплат, необлагаемых страховыми взносами.
Какая матпомощь при рождении ребенка не облагается НДФЛ
Сейчас действует лимит необлагаемой матпомощи, которую работодатель может предоставить работнику, в размере 50 тыс. рублей (п. 8 ст. 217 НК).
Но с 01.01.2026 необлагаемый лимит увеличен до 1 млн рублей.
Эту матпомощь работодатель может выплатить при рождении, усыновлении ребенка или установления опеки над ним:
родителям;
усыновителям;
опекунам.
Срок выплаты – в течение первого года жизни.
Лимит действует на одного ребенка. Но в НК РФ не сказано, что этот лимит – на обоих родителей.
Таким образом, если в компании работают и мама, и папа, то необлагаемую матпомощь до 1 млн рублей можно выплатить каждому из них.
Такое разъяснение ранее давал Минфин в письмах от 08.07.2019 № 03-04-06/50324, от 21.03.2018 № 03-04-06/17568, от 07.08.2017 № 03-04-06/50382).
Кстати, когда-то Минфин утверждал обратное: что необлагаемая матпомощь может быть только для одного родителя и от другого нужна справка о том, что он ее не получал. Об этом сказано в письме от 15.07.2016 № 03-04-06/41390. Но потом мнение Минфина поменялось и это письмо было отозвано письмом от 12.07.2017 № 03-04-06/44336.
Если работодатель выплатит материальную помощь в размере большем, чем предусмотрено НК РФ, то превышение будет облагаться налогом, предупреждает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-04-06/131580.
Какая матпомощь при рождении ребенка не облагается страховыми взносами
От страховых взносов также освобождена материальна помощь в связи с рождением ребенка в размере 50 тыс. рублей, а с 01.01.2026 – в размере 1 млн рублей.
Основание – пп.3 п. 1 ст. 422 НК.
Что касается взносов на травматизм, которые уплачивают в СФР, то лимит матпомощи для них пока не меняли.
Он установлен пп. 3 п. 1 статьи 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ и составляет 50 тыс. рублей.
Учет матпомощи в 1 млн руб. для налога на прибыль
Материальную помощь при рождении ребенка в размере 1 млн рублей не надо облагать НДФЛ и взносами. Но для налога на прибыль никаких льгот относительно этой выплаты нет.
Такая матпомощь не включается в состав расходов. Аналогично и при УСН. Такие затраты не входят в закрытый перечень расходов на УСН.
Кстати, на заседании Госсовета в декабре 2024 года Президент Владимир Путин выдвинул предложение увеличить лимит матпомощи для НДФЛ и взносов с 50 тыс. до 1 млн рублей, а также отнести такие расходы компаний к экономически обоснованным (включать в расходы для налога на прибыль).
Но принятые поправки в НК РФ предусматривают только увеличение лимита для НДФЛ и страховых взносов. Включать такую матпомощь в расходы по-прежнему нельзя.
Когда начинает действовать лимит 1 млн руб.
Новый лимит в 1 млн рублей применяется с 1 января 2026 года. При этом в НК РФ нет оговорок, что применять его можно только при рождении ребенка после этой даты.
Таким образом, ребенок может быть рожден и в 2025 году. Но если матпомощь будет оказана в 2026 году, то для нее будет действовать необлагаемый лимит 1 млн рублей.
Но разъяснений Минфина на этот счет пока нет.
Какие документы нужны для оформления матпомощи на рождение ребенка в 1 млн рублей
Налоговый кодекс не содержит перечень документов, необходимых для применения льготы по НДФЛ для матпомощи при рождении ребенка. На это указывает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-04-06/131580.
Таким образом, подойдут любые документы.
Как правило, выплата оформляется приказом на основании заявления сотрудника, к которому приложен подтверждающий документ (копия свидетельства о рождении ребенка).
При этом выплата такой материальной помощи – это право, а не обязанность работодателя. В Трудовом кодексе такая выплата не предусмотрена.
Вместе с тем в компании может быть принят коллективный договор или локальный нормативный акт, предусматривающий материальную помощь в определенном размере при рождении ребенка.
