По каким причинам банк сможет ограничить выдачу наличных с 1 сентября 2025 года: 9 признаков мошенничества. «Ночной бухгалтер» № 1999

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
Сегодня в выпуске:
Девять критериев оценки ваших операций с наличными от ЦБ.
Депутаты против фиктивных браков с иностранцами.
Сюрприз дня — мошенники и MAX используют те же схемы, что и в других мессенджерах.
В Центробанке не исключают снижение ключевой ставки до конца года.
ФНС ответила на вопросы об обязательном переходе на УПД с 2026 года.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Почему банк ограничит вам выдачу наличных с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года банки будут еще жестче проверять операции с наличными своих клиентов. Они должны убедиться, что человек не находится под влиянием мошенников и действительно добровольно и для личных нужд снимает деньги с карты.
Ориентироваться банки будут на девять признаков мошеннических операций, которые определили ЦБ. Например, если вы всегда пользовались банкоматом у дома и вдруг решили снять деньги на другом конце города или обычно снимали деньги раз-два в месяц, но внезапно за день воспользовались банкоматом раз пять, то такие операции банк может счесть нетипичными и подозрительными.
Если ваша операция покажется банку какой-то не такой, он введет 48-часовой лимит на выдачу наличных (до 50 тыс. руб. в сутки). В отделении банка вы сможете снять всю необходимую сумму, а вот в банкомате — нет.
👩🎓 Обновили все ключевые курсы для бухгалтера к 1 сентября
С 1 сентября 2025 г. в силу вступает большое количество изменений, которые коснутся всех бухгалтеров: по кадровому и миграционному учету, персональным данным, расчету премий и отпусков, маркировке товаров, ЭДО и оформлению счетов-фактур и чеков ККТ.
Чтобы вы не тратили свое время на чтение тонн нормативки, мы давно придумали подписку Клерк.Премиум. Все изменения, которые еще только начнут действовать с 1 сентября, мы уже учли в наших онлайн-курсах, которые доступны подписчикам Клерк.Премиум.
Цена годовой подписки со скидкой 21%: 18 000 рублей вместо
22 900 рублей.
Фиктивный брак ради РВП — депутаты против
Депутат от СРЗП Яна Лантратова предложила обязать супругов подтверждать реальность брака — проводить с ними тестирования и собеседования, подтверждать совместное проживание, предоставлять фото и выписки банка, а госорганам даже опрашивать соседей и родственников.
Эти меры должны быть направлены против заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание (РВП).
А как вы вы отнеслись к такому вторжению в личную жизнь?
Мошенники в MAX применяют обычные методы
Блокировка звонков в WhatsApp1 и Telegram со стороны операторов связи, которые выступили ее инициаторами, произошла в том числе и потому что злоумышленники использовали мессенджеры для преступлений.
Многие пользователи стали использовать MAX как отечественную альтернативу для звонков и переписки и тут, совершенно неожиданно (табличка «Сарказм!»), оказалось, что и в новом мессенджере мошенники не спят.
Они используют обычную схему — предлагают пользователям арендовать их аккаунты, на что охотно идут школьники или студенты в желании немного заработать.
ЦБ может понизить ставку до конца 2025 года
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган отметил, что если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то возможность снижения ставки остается, но оно не предрешено.
Решение по ключевой ставке еще не принято. Напомним. что сейчас ключевая ставка равна 18%, она была снижена 28 июля 2025 года.
Обязательный переход на УПД с 2026 года
Мы писали в позавчерашнем выпуске, что бухгалтеры готовятся к переходу на УПД с 1 января 2026 года.
У бизнеса возникло много вопросов к ФНС, в наших соцсетях и на сайт читатели тоже задают вопросы. Мы собрали некоторые ответы ФНС здесь.
Главред рекомендует
Совмещение командировки и отпуска: как оформить и что учесть
Бухгалтерам-аутсорсерам: как определить объем работы, рассчитать стоимость за 5 минут и легко продать это клиенту — мастер-класс
Снова в школу — бухгалтеры готовятся к 1 сентября как школьники, только изучают изменения не по учебникам, а по кодексам, а мы собрали целый дайджест изменений на канале Клерк.Премиум
Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года — вебинар
❔ Фуршет с шампанским или зона для нетворкинга? Выбирайте, что будет на новой Клерк.Конференции! — собираем мнение от офлайн и онлайн-участников.
Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация — вебинар
Мем дня
Ваша всегда наготове с табличкой «Сарказм!» редакция
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии2
Завтра 2’000 Ночной бухгалтер! Прикольно 🤪
Детектор лжи скоро подтянут.