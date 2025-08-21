По каким причинам банк сможет ограничить выдачу наличных с 1 сентября 2025 года: 9 признаков мошенничества. «Ночной бухгалтер» № 1999

Почему банк ограничит вам выдачу наличных с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года банки будут еще жестче проверять операции с наличными своих клиентов. Они должны убедиться, что человек не находится под влиянием мошенников и действительно добровольно и для личных нужд снимает деньги с карты.

Ориентироваться банки будут на девять признаков мошеннических операций, которые определили ЦБ. Например, если вы всегда пользовались банкоматом у дома и вдруг решили снять деньги на другом конце города или обычно снимали деньги раз-два в месяц, но внезапно за день воспользовались банкоматом раз пять, то такие операции банк может счесть нетипичными и подозрительными.

Если ваша операция покажется банку какой-то не такой, он введет 48-часовой лимит на выдачу наличных (до 50 тыс. руб. в сутки). В отделении банка вы сможете снять всю необходимую сумму, а вот в банкомате — нет.