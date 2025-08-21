ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
По каким причинам банк сможет ограничить выдачу наличных с 1 сентября 2025 года: 9 признаков мошенничества. «Ночной бухгалтер» № 1999

ЦБ собрал девять критериев, которые могут сигнализировать банку о возможном мошенничестве при снятии наличных. В этом случае операции клиента ограничат.

  • Девять критериев оценки ваших операций с наличными от ЦБ.

  • Депутаты против фиктивных браков с иностранцами.

  • Сюрприз дня — мошенники и MAX используют те же схемы, что и в других мессенджерах.

  • В Центробанке не исключают снижение ключевой ставки до конца года.

  • ФНС ответила на вопросы об обязательном переходе на УПД с 2026 года.

Почему банк ограничит вам выдачу наличных с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года банки будут еще жестче проверять операции с наличными своих клиентов. Они должны убедиться, что человек не находится под влиянием мошенников и действительно добровольно и для личных нужд снимает деньги с карты.

Ориентироваться банки будут на девять признаков мошеннических операций, которые определили ЦБ. Например, если вы всегда пользовались банкоматом у дома и вдруг решили снять деньги на другом конце города или обычно снимали деньги раз-два в месяц, но внезапно за день воспользовались банкоматом раз пять, то такие операции банк может счесть нетипичными и подозрительными.

Если ваша операция покажется банку какой-то не такой, он введет 48-часовой лимит на выдачу наличных (до 50 тыс. руб. в сутки). В отделении банка вы сможете снять всю необходимую сумму, а вот в банкомате — нет.

Фиктивный брак ради РВП — депутаты против

Депутат от СРЗП Яна Лантратова предложила обязать супругов подтверждать реальность брака — проводить с ними тестирования и собеседования, подтверждать совместное проживание, предоставлять фото и выписки банка, а госорганам даже опрашивать соседей и родственников.

Эти меры должны быть направлены против заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание (РВП).

А как вы вы отнеслись к такому вторжению в личную жизнь?

Мошенники в MAX применяют обычные методы

Блокировка звонков в WhatsApp1 и Telegram со стороны операторов связи, которые выступили ее инициаторами, произошла в том числе и потому что злоумышленники использовали мессенджеры для преступлений.

Многие пользователи стали использовать MAX как отечественную альтернативу для звонков и переписки и тут, совершенно неожиданно (табличка «Сарказм!»), оказалось, что и в новом мессенджере мошенники не спят.

Они используют обычную схемупредлагают пользователям арендовать их аккаунты, на что охотно идут школьники или студенты в желании немного заработать.

ЦБ может понизить ставку до конца 2025 года

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган отметил, что если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то возможность снижения ставки остается, но оно не предрешено.

Решение по ключевой ставке еще не принято. Напомним. что сейчас ключевая ставка равна 18%, она была снижена 28 июля 2025 года.

Обязательный переход на УПД с 2026 года

Мы писали в позавчерашнем выпуске, что бухгалтеры готовятся к переходу на УПД с 1 января 2026 года.

У бизнеса возникло много вопросов к ФНС, в наших соцсетях и на сайт читатели тоже задают вопросы. Мы собрали некоторые ответы ФНС здесь.

