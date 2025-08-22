Утренний бухгалтер № 5951. Открывать счета в цифровых рублях будет Федеральное казначейство

Федеральное казначейство получит полномочия открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Центробанк распоряжения об их переводе.

Пособие по беременности и родам с 1 сентября 2025 года студентки будут оформлять через Госуслуги или в СФР.

Роструд: требовать у внешнего совместителя копию трудовой книжки для обновления данных не нужно.

ЦБ перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах.

Постановление Правительства: с 1 сентября 2025 года электронику будут продавать с предустановленным MAX.

Число представителей малого и среднего бизнеса, оказывающего бухгалтерские услуги, выросло на 1,8%, а остальных – на 1,2%.

Как работать с алкогольной продукцией в ЭДО и ЭПД в 2025, узнаете здесь.

Эксперт: как вновь созданные компании платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль – зависит от их выручки.

Власти будут бороться с фиктивными браками ради РВП. Хотят опрашивать соседей и смотреть общие фото.

Зарплатный проект. Инструкцию на старте предпринимательской деятельности, найдете в статье.

С 1 сентября в список заболеваний, с которыми нельзя садится за руль, добавятся новые.