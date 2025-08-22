ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5951. Открывать счета в цифровых рублях будет Федеральное казначейство

Минфин даст Федеральному казначейству полномочия по проведению операций с цифровым рублем.

Федеральное казначейство получит полномочия открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Центробанк распоряжения об их переводе.

Пособие по беременности и родам с 1 сентября 2025 года студентки будут оформлять через Госуслуги или в СФР.

Роструд: требовать у внешнего совместителя копию трудовой книжки для обновления данных не нужно.

ЦБ перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах.

Постановление Правительства: с 1 сентября 2025 года электронику будут продавать с предустановленным MAX.

Число представителей малого и среднего бизнеса, оказывающего бухгалтерские услуги, выросло на 1,8%, а остальных – на 1,2%.

Как работать с алкогольной продукцией в ЭДО и ЭПД в 2025, узнаете здесь.

Эксперт: как вновь созданные компании платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль – зависит от их выручки.

Власти будут бороться с фиктивными браками ради РВП. Хотят опрашивать соседей и смотреть общие фото.

Зарплатный проект. Инструкцию на старте предпринимательской деятельности, найдете в статье.

С 1 сентября в список заболеваний, с которыми нельзя садится за руль, добавятся новые.

Совет от редакции: Как избежать штрафов, снизить затраты и оптимизировать учет в рознице и опте, узнаете на вебинаре 26 августа в 11:00 мск. Записаться.

📚Печатаете, сканируете, подшиваете?

В 2025 это уже лишнее

КЭДО от VK HR Tek освобождает от бумажной рутины — электронное подписание, хранение, доступ в один клик в мобильном приложении.

Подключите КЭДО выгодно:

  • Скидка до 70%.

  • От 200 ₽ за сотрудника.

  • Время действия ограничено.

Подробнее

Реклама: ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7714415613, erid 2W5zFJLh5Za

Разборы законов

Призыв в армию: как оформить увольнение сотрудника

Пришла повестка на военную (или альтернативную) службу — надо увольнять работника. Но возникают сопутствующие вопросы: а если он заключил контракт? А если просит уволить «по собственному»? Как оформить отсутствие для медкомиссии? Рассматриваем порядок оформления и частые вопросы.

Обнуление НДС в туризме: кто может воспользоваться и как это сделать. Мини-курс

Некоторые категории туристических объектов могут применять на свои услуги нулевую ставку НДС. В мини-курсе расскажем, кто может воспользоваться налоговой льготой и как это сделать.

Бизнесу придется маркировать звонки, банки ограничат выдачу наличных, ведомствам запретят мессенджеры — обзор нового закона по борьбе с мошенниками

Уже до конца года заработают многочисленные инструменты, которые если не исключат, то существенно затруднят жизнь мошенникам. Также будет создана специальная ГИС для противодействия правонарушениям с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор

Вводят новый показатель для расчет среднего заработка – среднее количество дней в месяце.

Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года

Разбираем положения законов от 07.06.2025 № 144-ФЗ, от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые скорректирует ряд положений ТК, касающихся правил премирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда детей.

❗️ С 1 сентября за ошибки в персданных будут штрафовать

С начала осени согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. Штраф за несоблюдение этого требования — до 700 тыс. рублей.

Расскажем, как работать с новой формой, в каком порядке получать согласие и как его оформить, на курсе «Новые правила по защите персданных - 2025». Получите чек-лист по новым требованиям Роскомнадзора и пример новой формы согласия.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Купить курс

Новости

1 📃 Бумажный протокол проверки знаний охраны труда можно исправлять

2 Миронов: нужно в 100 раз повысить штрафы за нарушения в бюджетных инвестициях

3 Депутаты предлагают закрепить соотношение зарплат руководителей и подчиненных

4 🏡 ВС РФ: краткосрочная сдача жилья в аренду – это не гостиничные услуги

5 За неполную оплату труда в выходной работодателей могут оштрафовать

6 🚙 С 1 сентября 2025 станет больше болезней, с которыми нельзя управлять машиной

7 📄 Бизнес забросал ФНС вопросами об обязательном переходе на УПД с 2026 года: ответы налоговиков

8 Из-за новой системы ставок по семейной ипотеке бюджет потратит дополнительные 60 млрд рублей

9 ФАС: регионам стоит заключать ценовые соглашения по товарам для школы

10 Мошенники используют в MAX ту же схему, что и в остальных мессенджерах

11 ИП и компании на УСН тоже могут переходить на использование УПД

12 📉 Потребительские цены снижаются пятую неделю подряд

13 Минфин предлагает инвесторам больше денег за покупку ОФЗ

14 👪 Многодетный работник может брать отпуск в удобное время, только если усыновит всех детей

15 👰 Депутаты собираются бороться с фиктивными браками ради РВП. Хотят опрашивать соседей и смотреть общие фото

16 Директор департамента ЦБ: ключевую ставку могут понизить до конца 2025 года

17 В 2025 году предприниматели-бухгалтеры опередили динамику рынка МСП

18 Как вновь созданные компании платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль – зависит от их выручки

19 С 1 сентября 2025 года электронику будут продавать с предустановленным MAX

20 Расходы работодателя на негосударственное пенсионное обеспечение уменьшают налог на прибыль. Но есть требования к договорам НПО

21 💵 Банк России перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

22 Научим оформлять согласия на обработку персданных, обмениваться ЭДО и начислять отпускные на материалах Клерк.Премиум

23 Требовать у внешнего совместителя копию трудовой книжки для обновления данных не нужно

24 В Санкт-Петербурге силовики обыскивают офис застройщика «Самолет». Его акции резко упали

25 🍺 С 1 сентября 2025 года нужно соблюдать новые правила маркировки пива

26 Федеральное казначейство будет открывать счет на платформе цифрового рубля и отправлять в ЦБ распоряжения об их переводе

27 Володин призывает подумать, прежде чем брать на работу релоканта: «он бросил родителей, предал Родину»

28 ❔ Фуршет с шампанским или зона для нетворкинга? Выбирайте, что будет на новой Клерк.Конференции!

29 🤰 Беременные студентки будут оформлять пособие через Госуслуги или в СФР

30 Что авто оборудовано для инвалида, нужно внести в документы на машину

31 Индекс безработицы в июле 2025 остается на одном из самых низких уровней

32 Для семей с детьми-школьниками действует несколько мер господдержки. Новых так и не ввели

33 👏 Для поездки в Иорданию больше не понадобится виза

34 ВТБ запустил денежные переводы в MAX

35 ⭐ СМИ победило маркетологов. «Клерк» перестал спамить

36 Прием информации о статусе перевода денег и их переводе НДС не облагается

37 Чемпионка Исинбаева выплатила налоговый долг в 283 тысячи рублей

Мероприятия

Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в Законе 54-ФЗ

Дата проведения: 22 августа, пятница

Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. – полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время

Дата проведения: 25 августа, понедельник

Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация

Дата проведения: 26 августа, вторник

Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Дата проведения: 27 августа, среда

Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года

Дата проведения: 27 августа, среда

Аудит финансовой отчетности: почему аудитор запрашивает данные, относящиеся не только к бухучету

Дата проведения: 27 августа, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5950. Минфин хочет отменить льготы по страховым взносам для МСП

Власти планируют оставить льготный тарифы только для производственных компаний из приоритетных отраслей.

Продавец допустил ошибку в ТН ВЭД: какие документы нужно исправлять

ТН ВЭД — классификация товаров для таможенного оформления и налогообложения. Что делать, если указана неверная номенклатура?

Организация реализовала имущество с убытком: как отражать в декларации по налогу на прибыль

Если организация продает имущество с убытком, нужно обратить особое внимание на учет такой реализации. Потому что если ФНС заметит занижение налога, будут штрафные санкции.

Как работает продажа товара юрлицу на Wildberries

При продажах юридическим лицам маркетплейс выступает агентом — продает товары от имени продавца и берет за это свою комиссию. Рассказываем, как работает продажа юрлицам на Wildberries.

ЦОД в России: кто хранит данные страны и сколько это стоит в 2025 году

Центры обработки данных (или ЦОД) — это не просто здания для серверов. Это сложнейшие инженерные системы, где каждый винтик от системы охлаждения до протоколов безопасности работает как единый сверхнадежный организм.

Исследование: как специалисты разных грейдов ищут заказчиков

Где находят первые заказы дизайнеры и IT-специалисты? Сколько каналов используют фрилансеры для привлечения клиентов? Как обеспечить загрузку команды? Читайте исследование и берите стратегию на вооружение.

ЦБ назвал 9 правил ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года

Уже сейчас банки тщательно следят за подозрительными операциями. Но с 1 сентября контроль ужесточится: в новом приказе ЦБ появились 9 признаков выявление мошеннических схем. Что изменится и какие санкции будут за «нетипичные действия» — рассказали в статье.

С 1 января 2026 года работодатели смогут платить за рождение ребенка 1 миллион рублей без НДФЛ и взносов

Даже если ребенок у сотрудника родится в 2025 году, в 2026 году работодатель может ему выплатить необлагаемый 1 миллион матпомощи.

Блоги компаний

Этапы продаж сегодня: техники, примеры и распространенные ошибки

Зарплатный проект. Инструкция на старте предпринимательской деятельности

Как пополнить Alipay из России — проверенные способы пополнения в 2025 году

Защита от субсидиарной ответственности: что делать, если иск уже в суде

Как бизнесу выжить в кризис 2025: 16 практических советов

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных станет отдельным документом

Банкротство при ипотеке — как сохранить единственное жилье

Совмещение командировки и отпуска: как оформить и что учесть

«Трудовые отношения» могут закрепить в ТК. Чем это грозит бизнесу

Отчётность в военкомат в 2025 году: что и когда сдавать

Шесть разъяснений Роструда по отпускным и отпуску с 1 сентября 2025 года

Консультации

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Трибуна

Теперь без «гарантий избавления от долгов» и прочего цирка

Куда и как жаловаться на СФР в 2025 году: образцы жалоб на отказ в стаже, задержки и бездействие

Как заставить управляющую компанию платить за свои косяки: практическое руководство по перерасчету за некачественные услуги ЖКХ в 2025 году

И родителям, и детям — достанется всем

💳 Как проверить, заработал ли самозапрет на кредиты

🏗️ 17,3% на стройке. Свежие облигации ЛСР 1Р11 на размещении. Цементируем портфели?

Можно ли не индексировать зарплату лицам, которые выведены за штат?

16 ошибок в комплексном маркетинге юридических услуг

Как отключить проверку остатков МПЗ при списании в 1С:Бухгалтерия

Как узнать, каким документом сформирована проводка в 1С

📢Принципы разговорного жанра

Где реально искать инвесторов: рабочие стратегии для бизнеса

💰 НКД в облигациях: почему вы переплачиваете при покупке

Как «желтые листочки» помогли ускорить дело в суде

НДФЛ при обстрелах, обложение уволенных госслужащих, невыдача чека самозанятым в Обзоре Минфина

Тайм-менеджмент для бухгалтера: как успеть все

В трудовой книжке не отражают премии, которые входят в систему оплаты труда

Важные изменения в декларации 3-НДФЛ!

Как поднять цену на услуги бухгалтера и не потерять клиентов

Новое уголовное законодательство о регистрациях ИП

Документы

Хабаровский краевой суд: Апелляционное определение № 33-4342/2014 от 09.07.2014

Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс

Московский городской суд: Апелляционное определение № 11-22649 от 02.08.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс

Липецкий областной суд: Апелляционное определение № 33-3122/2014г от 17.12.2014

Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс

Минфин РФ: Письмо № 03-03-04/1/294 от 25.10.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56892 от 10.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/114014 от 18.11.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-4/3094 от 20.09.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-4/3891 от 18.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32406 от 02.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46186 от 12.05.2025

Последние темы форума

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум