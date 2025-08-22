Утренний бухгалтер № 5951. Открывать счета в цифровых рублях будет Федеральное казначейство

Федеральное казначейство получит полномочия открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Центробанк распоряжения об их переводе.
Пособие по беременности и родам с 1 сентября 2025 года студентки будут оформлять через Госуслуги или в СФР.
Роструд: требовать у внешнего совместителя копию трудовой книжки для обновления данных не нужно.
ЦБ перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах.
Постановление Правительства: с 1 сентября 2025 года электронику будут продавать с предустановленным MAX.
Число представителей малого и среднего бизнеса, оказывающего бухгалтерские услуги, выросло на 1,8%, а остальных – на 1,2%.
Как работать с алкогольной продукцией в ЭДО и ЭПД в 2025, узнаете здесь.
Эксперт: как вновь созданные компании платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль – зависит от их выручки.
Власти будут бороться с фиктивными браками ради РВП. Хотят опрашивать соседей и смотреть общие фото.
Зарплатный проект. Инструкцию на старте предпринимательской деятельности, найдете в статье.
С 1 сентября в список заболеваний, с которыми нельзя садится за руль, добавятся новые.
⭐ Совет от редакции: Как избежать штрафов, снизить затраты и оптимизировать учет в рознице и опте, узнаете на вебинаре 26 августа в 11:00 мск. Записаться.
📚Печатаете, сканируете, подшиваете?
В 2025 это уже лишнее
КЭДО от VK HR Tek освобождает от бумажной рутины — электронное подписание, хранение, доступ в один клик в мобильном приложении.
Подключите КЭДО выгодно:
Скидка до 70%.
От 200 ₽ за сотрудника.
Время действия ограничено.
Реклама: ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7714415613, erid 2W5zFJLh5Za
Разборы законов
— Призыв в армию: как оформить увольнение сотрудника
Пришла повестка на военную (или альтернативную) службу — надо увольнять работника. Но возникают сопутствующие вопросы: а если он заключил контракт? А если просит уволить «по собственному»? Как оформить отсутствие для медкомиссии? Рассматриваем порядок оформления и частые вопросы.
— Обнуление НДС в туризме: кто может воспользоваться и как это сделать. Мини-курс
Некоторые категории туристических объектов могут применять на свои услуги нулевую ставку НДС. В мини-курсе расскажем, кто может воспользоваться налоговой льготой и как это сделать.
— Бизнесу придется маркировать звонки, банки ограничат выдачу наличных, ведомствам запретят мессенджеры — обзор нового закона по борьбе с мошенниками
Уже до конца года заработают многочисленные инструменты, которые если не исключат, то существенно затруднят жизнь мошенникам. Также будет создана специальная ГИС для противодействия правонарушениям с использованием информационных и коммуникационных технологий.
— Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор
Вводят новый показатель для расчет среднего заработка – среднее количество дней в месяце.
— Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года
Разбираем положения законов от 07.06.2025 № 144-ФЗ, от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые скорректирует ряд положений ТК, касающихся правил премирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда детей.
❗️ С 1 сентября за ошибки в персданных будут штрафовать
С начала осени согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. Штраф за несоблюдение этого требования — до 700 тыс. рублей.
Расскажем, как работать с новой формой, в каком порядке получать согласие и как его оформить, на курсе «Новые правила по защите персданных - 2025». Получите чек-лист по новым требованиям Роскомнадзора и пример новой формы согласия.
Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо
14 990 руб.
Новости
1 📃 Бумажный протокол проверки знаний охраны труда можно исправлять
2 Миронов: нужно в 100 раз повысить штрафы за нарушения в бюджетных инвестициях
3 Депутаты предлагают закрепить соотношение зарплат руководителей и подчиненных
4 🏡 ВС РФ: краткосрочная сдача жилья в аренду – это не гостиничные услуги
5 За неполную оплату труда в выходной работодателей могут оштрафовать
6 🚙 С 1 сентября 2025 станет больше болезней, с которыми нельзя управлять машиной
7 📄 Бизнес забросал ФНС вопросами об обязательном переходе на УПД с 2026 года: ответы налоговиков
8 Из-за новой системы ставок по семейной ипотеке бюджет потратит дополнительные 60 млрд рублей
9 ФАС: регионам стоит заключать ценовые соглашения по товарам для школы
10 Мошенники используют в MAX ту же схему, что и в остальных мессенджерах
11 ИП и компании на УСН тоже могут переходить на использование УПД
12 📉 Потребительские цены снижаются пятую неделю подряд
13 Минфин предлагает инвесторам больше денег за покупку ОФЗ
14 👪 Многодетный работник может брать отпуск в удобное время, только если усыновит всех детей
15 👰 Депутаты собираются бороться с фиктивными браками ради РВП. Хотят опрашивать соседей и смотреть общие фото
16 Директор департамента ЦБ: ключевую ставку могут понизить до конца 2025 года
17 В 2025 году предприниматели-бухгалтеры опередили динамику рынка МСП
18 Как вновь созданные компании платят ежемесячные авансы по налогу на прибыль – зависит от их выручки
19 С 1 сентября 2025 года электронику будут продавать с предустановленным MAX
20 Расходы работодателя на негосударственное пенсионное обеспечение уменьшают налог на прибыль. Но есть требования к договорам НПО
21 💵 Банк России перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
22 Научим оформлять согласия на обработку персданных, обмениваться ЭДО и начислять отпускные на материалах Клерк.Премиум
23 Требовать у внешнего совместителя копию трудовой книжки для обновления данных не нужно
24 В Санкт-Петербурге силовики обыскивают офис застройщика «Самолет». Его акции резко упали
25 🍺 С 1 сентября 2025 года нужно соблюдать новые правила маркировки пива
26 Федеральное казначейство будет открывать счет на платформе цифрового рубля и отправлять в ЦБ распоряжения об их переводе
27 Володин призывает подумать, прежде чем брать на работу релоканта: «он бросил родителей, предал Родину»
28 ❔ Фуршет с шампанским или зона для нетворкинга? Выбирайте, что будет на новой Клерк.Конференции!
29 🤰 Беременные студентки будут оформлять пособие через Госуслуги или в СФР
30 Что авто оборудовано для инвалида, нужно внести в документы на машину
31 Индекс безработицы в июле 2025 остается на одном из самых низких уровней
32 Для семей с детьми-школьниками действует несколько мер господдержки. Новых так и не ввели
33 👏 Для поездки в Иорданию больше не понадобится виза
34 ВТБ запустил денежные переводы в MAX
35 ⭐ СМИ победило маркетологов. «Клерк» перестал спамить
36 Прием информации о статусе перевода денег и их переводе НДС не облагается
37 Чемпионка Исинбаева выплатила налоговый долг в 283 тысячи рублей
Мероприятия
Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в Законе 54-ФЗ
Дата проведения: 22 августа, пятница
Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. – полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Дата проведения: 25 августа, понедельник
Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация
Дата проведения: 26 августа, вторник
Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 27 августа, среда
Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 27 августа, среда
Аудит финансовой отчетности: почему аудитор запрашивает данные, относящиеся не только к бухучету
Дата проведения: 27 августа, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5950. Минфин хочет отменить льготы по страховым взносам для МСП
Власти планируют оставить льготный тарифы только для производственных компаний из приоритетных отраслей.
— Продавец допустил ошибку в ТН ВЭД: какие документы нужно исправлять
ТН ВЭД — классификация товаров для таможенного оформления и налогообложения. Что делать, если указана неверная номенклатура?
— Организация реализовала имущество с убытком: как отражать в декларации по налогу на прибыль
Если организация продает имущество с убытком, нужно обратить особое внимание на учет такой реализации. Потому что если ФНС заметит занижение налога, будут штрафные санкции.
— Как работает продажа товара юрлицу на Wildberries
При продажах юридическим лицам маркетплейс выступает агентом — продает товары от имени продавца и берет за это свою комиссию. Рассказываем, как работает продажа юрлицам на Wildberries.
— ЦОД в России: кто хранит данные страны и сколько это стоит в 2025 году
Центры обработки данных (или ЦОД) — это не просто здания для серверов. Это сложнейшие инженерные системы, где каждый винтик от системы охлаждения до протоколов безопасности работает как единый сверхнадежный организм.
— Исследование: как специалисты разных грейдов ищут заказчиков
Где находят первые заказы дизайнеры и IT-специалисты? Сколько каналов используют фрилансеры для привлечения клиентов? Как обеспечить загрузку команды? Читайте исследование и берите стратегию на вооружение.
— ЦБ назвал 9 правил ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года
Уже сейчас банки тщательно следят за подозрительными операциями. Но с 1 сентября контроль ужесточится: в новом приказе ЦБ появились 9 признаков выявление мошеннических схем. Что изменится и какие санкции будут за «нетипичные действия» — рассказали в статье.
— С 1 января 2026 года работодатели смогут платить за рождение ребенка 1 миллион рублей без НДФЛ и взносов
Даже если ребенок у сотрудника родится в 2025 году, в 2026 году работодатель может ему выплатить необлагаемый 1 миллион матпомощи.
Блоги компаний
Этапы продаж сегодня: техники, примеры и распространенные ошибки
Зарплатный проект. Инструкция на старте предпринимательской деятельности
Как пополнить Alipay из России — проверенные способы пополнения в 2025 году
Защита от субсидиарной ответственности: что делать, если иск уже в суде
Как бизнесу выжить в кризис 2025: 16 практических советов
С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных станет отдельным документом
Банкротство при ипотеке — как сохранить единственное жилье
Совмещение командировки и отпуска: как оформить и что учесть
«Трудовые отношения» могут закрепить в ТК. Чем это грозит бизнесу
Отчётность в военкомат в 2025 году: что и когда сдавать
Шесть разъяснений Роструда по отпускным и отпуску с 1 сентября 2025 года
Консультации
О правильной постановке на учет материала, купленного из двух источников финансирования
Оценка ОС после выкупа из лизинга
Договор цессии без последствий
Прием на работу к ИП в другой регион
ITсфера (разработка ПО на продажу, консультирование БУ и НУ
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Теперь без «гарантий избавления от долгов» и прочего цирка
Куда и как жаловаться на СФР в 2025 году: образцы жалоб на отказ в стаже, задержки и бездействие
Как заставить управляющую компанию платить за свои косяки: практическое руководство по перерасчету за некачественные услуги ЖКХ в 2025 году
И родителям, и детям — достанется всем
💳 Как проверить, заработал ли самозапрет на кредиты
🏗️ 17,3% на стройке. Свежие облигации ЛСР 1Р11 на размещении. Цементируем портфели?
Можно ли не индексировать зарплату лицам, которые выведены за штат?
16 ошибок в комплексном маркетинге юридических услуг
Как отключить проверку остатков МПЗ при списании в 1С:Бухгалтерия
Как узнать, каким документом сформирована проводка в 1С
Где реально искать инвесторов: рабочие стратегии для бизнеса
💰 НКД в облигациях: почему вы переплачиваете при покупке
Как «желтые листочки» помогли ускорить дело в суде
НДФЛ при обстрелах, обложение уволенных госслужащих, невыдача чека самозанятым в Обзоре Минфина
Тайм-менеджмент для бухгалтера: как успеть все
В трудовой книжке не отражают премии, которые входят в систему оплаты труда
Важные изменения в декларации 3-НДФЛ!
Как поднять цену на услуги бухгалтера и не потерять клиентов
Документы
Хабаровский краевой суд: Апелляционное определение № 33-4342/2014 от 09.07.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс
Московский городской суд: Апелляционное определение № 11-22649 от 02.08.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс
Липецкий областной суд: Апелляционное определение № 33-3122/2014г от 17.12.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс
Минфин РФ: Письмо № 03-03-04/1/294 от 25.10.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56892 от 10.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/114014 от 18.11.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-4/3094 от 20.09.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-4/3891 от 18.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32406 от 02.04.2025
Начать дискуссию