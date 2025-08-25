Утренний бухгалтер № 5952. Изменены правила расчета скидок и надбавок к взносам на травматизм

На расчет скидок и надбавок к страховым тарифам на травматизм не влияют происшествия из-за обстрелов и терактов.

С 1 сентября 2025 года у кассового чека будут новые обязательные реквизиты.

Wildberries массово внедряет платную доставку товаров, причем эту услугу не отражают в чеке.

Минфин: проценты за кредит для ОС уменьшают налог на прибыль независимо от характера кредита.

Власти разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025 года.

Налоговики дали рекомендации для торговли по учету доходов и расходов на упрощенке: примеры.

Чтобы защитить интересы абонентов, который столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета, депутаты хотят ввести автоматический перерасчет стоимости услуг.

Изменения в командировках с 1 сентября 2025 года: как работать по новым правилам, узнаете из статьи.

Обсуждения в чате ФНС: на базе УПД можно составить отдельно счет-фактуру и первичный документ, а также вместе счет-фактуру + первичный.