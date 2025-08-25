Утренний бухгалтер № 5952. Изменены правила расчета скидок и надбавок к взносам на травматизм

На расчет скидок и надбавок к страховым тарифам на травматизм не влияют происшествия из-за обстрелов и терактов.
С 1 сентября 2025 года у кассового чека будут новые обязательные реквизиты.
Wildberries массово внедряет платную доставку товаров, причем эту услугу не отражают в чеке.
Минфин: проценты за кредит для ОС уменьшают налог на прибыль независимо от характера кредита.
Как бухгалтеру-аутсорсеру определить объем работы, рассчитать стоимость за 5 минут и легко продать это клиенту, узнаете здесь.
Власти разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025 года.
Налоговики дали рекомендации для торговли по учету доходов и расходов на упрощенке: примеры.
Чтобы защитить интересы абонентов, который столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета, депутаты хотят ввести автоматический перерасчет стоимости услуг.
Изменения в командировках с 1 сентября 2025 года: как работать по новым правилам, узнаете из статьи.
Обсуждения в чате ФНС: на базе УПД можно составить отдельно счет-фактуру и первичный документ, а также вместе счет-фактуру + первичный.
Разборы законов
— Можно ли работать во время больничного: разъяснения СФР
Бухгалтер-совместитель со сломанной ногой не может работать, если хочет получить оплату за больничный лист.
— Как работать с правилом двух дат в первичном документе. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как определить дату проведения и составления первичного документа и можно ли указать обе даты.
— Полная материальная ответственность работника с 1 сентября 2025 года: как правильно оформить
1 сентября — и снова повод для паники: новый перечень должностей с полной материальной ответственностью. Только вот сюрприз: ничего не поменялось. И почему мы все равно должны быть начеку? Отвечаем.
— Призыв в армию: как оформить увольнение сотрудника
Пришла повестка на военную (или альтернативную) службу — надо увольнять работника. Но возникают сопутствующие вопросы: а если он заключил контракт? А если просит уволить «по собственному»? Как оформить отсутствие для медкомиссии? Рассматриваем порядок оформления и частые вопросы.
— Обнуление НДС в туризме: кто может воспользоваться и как это сделать. Мини-курс
Некоторые категории туристических объектов могут применять на свои услуги нулевую ставку НДС. В мини-курсе расскажем, кто может воспользоваться налоговой льготой и как это сделать.
Новости
1 Мошенники запустили поддельный сервис оплаты ЖКУ
2 Трудоустройство выпускников колледжей уже превысило 80%
3 Миронов предлагает списать долги жителям приграничных регионов
4 👩🏫 В России создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей
5 🌺 Аллергику не дадут отпуск в сезон цветения только из-за аллергии
6 Минтранс: к 2050 году беспилотными будут 50% всего транспорта
7 📅 До 25 августа 2025 нужно сдать отчетность
8 Правила медосвидетельствования водителей изменятся в 2027 году. С 1 сентября 2025 ничего не меняется
9 Условия предоставления субсидий по ЖКУ хотят смягчить
10 ФНС назвала условия получения на УСН вычета за покупку ККТ
11 👪 Нилов предложил дать налоговый кешбэк семьям даже с одним ребенком
12 Новые правила снятия наличных в банкоматах снизят число мошенничеств на 10-30%
13 Приватизация принесла государству в пять раз больше запланированного
14 ФНС: на базе УПД можно составить отдельно счет-фактуру и первичный документ, а также вместе счет-фактуру + первичный
15 📡 Депутаты хотят, чтобы операторы автоматически компенсировали проблемы со связью
16 В торговле доход на УСН признается по факту поступления оплаты + примеры от налоговой
17 Как бухгалтеру упростить учет в торговле? Эксперт поделится рабочими советами!
18 Даже при сменном графике работа в выходной оплачивается в двойном размере
19 💬 Минфин завел канал в мессенджере MAX
20 Автономные учреждения больше не будут отчитываться в СМИ о своем имуществе
21 Разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025 года
22 Проценты за кредит для ОС уменьшают налог на прибыль независимо от характера кредита
23 Пользователи жалуются на сбой в Google Meet, но Роскомнадзор не ограничивал работу сервиса
24 😡 Селлеры возмущены: Wildberries массово внедряет платную доставку товаров
25 У кассового чека будут новые обязательные реквизиты с 1 сентября 2025 года
26 При расчете дохода семьи для единого пособия движение по счетам не учитывают. А в Москве – учитывают
27 Компании получили 171 предупреждение об устранении недобросовестной конкуренции с начала 2025 года
28 К доходу, возникшему по решению суда, можно применить налоговые вычеты
29 ❗ Минтруд изменил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм
30 💲 Аксаков: комфортный для России курс — 100 рублей за доллар
31 Порядок выдачи разрешения на закупку импортных промтоваров поменяют
32 💰 Верховный суд разъяснил, чем взятка отличается от отката
33 Сбер тестирует оплату через iPhone на своих терминалах
34 Минцифры: 22.08.2025 хакеры атаковали Госуслуги. Сейчас портал работает
35 💥 Льготы по взносам для МСП могут отменить, ФНС торопит с переходом на УПД, много изменений с 1 сентября 2025, бумажные медкнижки не отменили. Топ новостей за неделю
Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. – полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Дата проведения: 25 августа, понедельник
Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация
Дата проведения: 26 августа, вторник
Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 27 августа, среда
Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 27 августа, среда
Аудит финансовой отчетности: почему аудитор запрашивает данные, относящиеся не только к бухучету
Дата проведения: 27 августа, среда
Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году
Дата проведения: 28 августа, четверг
— Утренний бухгалтер № 5951. Открывать счета в цифровых рублях будет Федеральное казначейство
Минфин даст Федеральному казначейству полномочия по проведению операций с цифровым рублем.
— Может ли арбитражный управляющий получать декретные
Арбитражный управляющий считается лицом, которое занимается частной практикой. Когда и при каких условиях он может получать декретные — рассказали в статье.
— Может ли продавец выкупить сам у себя товар на маркетплейсе
Иногда продавцы на маркетплейсах выкупают у себя товар, чтобы повысить его рейтинг или стимулировать первые продажи. Можно ли использовать самовыкупы и что говорит закон о таких сделках?
— Аварии в дата-центрах: причины, легендарные сбои и как их избежать
Каждый день миллиарды людей пользуются интернетом, облачными сервисами, мессенджерами и даже не задумываются о том, что происходит в огромных безликих зданиях, где стоят тысячи шкафов с мигающими огоньками. Но для бизнеса дата-центр — это не просто коробка с серверами.
— Как вернуть средства третьему лицу, оплатившему авиабилеты
При возврате средств физлицу все просто — возврат осуществляется по заявлению покупателя, и организация пробивает чек. Как быть, если договор заключен с физическим лицом, а оплату произвело третье лицо?
— Мониторинг сотрудников: зачем нужен, насколько законен и как его проводить
¾ кибератак связаны с человеческим фактором. При этом взломы и утечки данных приводят к критическим последствиям: сбою инфраструктуры, потере клиентов, штрафам. Один из способов защиты — мониторинг действий сотрудников на рабочих компьютерах. В статье расскажем, зачем он нужен и как легально его организовать.
— Патент иностранного гражданина в 2025 году: что это такое и как проверить на действительность
Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.
Пополнить Стим без комиссии — лучшие сервисы в 2025
Как отправить персональные данные безопасно
Стоимость ремонта квартиры в Санкт-Петербурге: сколько стоит ремонт за квадратный метр
Krea AI: как оплатить подписку и пользоваться нейросетью в 2025
1С:УНФ в производстве 2025: зачем внедрять и как это работает на практике
Зачем мне участвовать в Премии Афина 2025? И что важно знать?
Персональные данные с 1 сентября 2025: вебинар о новых требованиях Роскомнадзора с 01.09.2025
Изменения в командировках с 1 сентября 2025 года: как работать по новым правилам
Кризис неплатежей 2025: что делать бизнесу и как заставить контрагента платить
Уведомление о начале деятельности: что изменилось в 2025 году
Депремирование сотрудников по новым правилам: что меняется с 1 сентября 2025 года
Резерв отпусков в бухгалтерском и налоговом учете
Изменения для бухгалтеров и кадровиков с 1 сентября, обнуление НДС в туризме и другие обсуждаемые темы этой недели
Михаил Лапушинский: НДФЛку спас Сбербанк, а потом хотел поглотить
Мораторий на банкротство фермеров
Недвижимость в 2025 году опасна
⚡️Инвестиционные покупки в августе!
Справка предпенсионера: зачем она нужна и как получить все льготы в 2025 году
Штрафы за нарушения перед отопительным сезоном: что ждет теплоснабжающие организации и граждан в 2025 году?
🧱Многоэтажная доходность по облигациям АПРИ
Бюджетный дефицит растет, но налогов не прибавят: какую информацию Егоров доложил Путину
План проверок на 2025 год: как узнать все планы прокуратуры
☃️ Топ-10 биржевых фондов у пользователей Snowball income. Сравнение с народным портфелем фондов
💥Обзор новостей: контроль за снятием наличных в банкоматах усилят, ВС пояснил, чем взятка отличается от отката
Гордитесь тем, что платите мало налогов благодаря использованию нескольких ИП в налоговом планировании?
О порядке предоставления имущественного налогового вычета работодателем
Альфа-банк проиграл спор с ФАС
Интеллектуальная собственность: 3 примера, когда нельзя без документа
Маркировка остатков товаров легкой промышленности: что важно знать розничному магазину в 2025 году
📌 Какие бывают облигации? Гид по видам для начинающих инвесторов
Вычет за диссертацию, налог на толстых мертвецов, льгота по авто инвалидов в обзоре
