Как составить рекомендательное письмо от компании

Рекомендательное письмо — это письменный отзыв работодателя о работнике, который включает описание профессиональных навыков, достижений, личных качеств и потенциала сотрудника. Рекомендация подтверждает опыт работы соискателя и позволяет будущему работодателю понять, насколько кандидат в действительности соответствует заявленным требованиям.

Рекомендательное письмо не входит в перечень обязательных документов для трудоустройства, но его предоставление считается «хорошим тоном» практически в любой сфере — образовании, продажах, бухгалтерии, IT. Особое значение рекомендации имеют для соискателей, претендующих на должности, где первоочередное значение имеют не только профессиональные качества, но и репутация.

Чаще всего рекомендательные письма предоставляют соискатели, деятельность которых связана с финансами, коммерческой тайной и конфиденциальной информацией. Рекомендации необходимы, если соискатель претендует на «сложную» позицию с высокими рисками, а также для домашнего персонала и представителей охранной сферы.