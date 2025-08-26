Как составить рекомендательное письмо от компании

Для чего нужно рекомендательное письмо
Рекомендательное письмо — это письменный отзыв работодателя о работнике, который включает описание профессиональных навыков, достижений, личных качеств и потенциала сотрудника. Рекомендация подтверждает опыт работы соискателя и позволяет будущему работодателю понять, насколько кандидат в действительности соответствует заявленным требованиям.
Рекомендательное письмо не входит в перечень обязательных документов для трудоустройства, но его предоставление считается «хорошим тоном» практически в любой сфере — образовании, продажах, бухгалтерии, IT. Особое значение рекомендации имеют для соискателей, претендующих на должности, где первоочередное значение имеют не только профессиональные качества, но и репутация.
Чаще всего рекомендательные письма предоставляют соискатели, деятельность которых связана с финансами, коммерческой тайной и конфиденциальной информацией. Рекомендации необходимы, если соискатель претендует на «сложную» позицию с высокими рисками, а также для домашнего персонала и представителей охранной сферы.
Но, как мы уже говорили, наличие рекомендательных писем будет не лишним в любой сфере: они увеличивают вероятность получения заветной должности и помогают выделиться среди конкурентов.
Как получить рекомендации от работодателя
Рекомендательное письмо нередко запрашивает сам сотрудник в момент увольнения или после. В некоторых компаниях достаточно обратиться с устной просьбой к непосредственному руководителю, но правильнее направить письменный запрос в свободной форме.
С запросом может обратиться и потенциальный работодатель. Как правило, в этом случае также подается письменный запрос с соответствующей просьбой.
Обязан ли работодатель писать рекомендательное письмо
По своей сути, рекомендательное письмо дополняет резюме и не является обязательным документом при приеме на работу (ст. 65 ТК). Потенциальный работодатель может запросить у соискателя рекомендации, но предоставлять их он не обязан.
Соответственно, и бывший работодатель не обязан выдавать рекомендательные письма уволившимся сотрудникам. Санкций за отказ в предоставлении рекомендаций нет. Подготовка письма — это исключительно жест доброй воли бывшего работодателя.
Как должно выглядеть рекомендательное письмо
Унифицированной формы письменной рекомендации нет, поэтому ее составляют в произвольном виде. По сложившейся практике такой отзыв принято составлять в виде делового письма.
Структура рекомендательного письма от компании
Реквизиты работодателя
Наименование компании (ИП), ИНН, ОГРН или ОГРНИП, телефон
Заголовок
Номер и дата документа, заголовок «Рекомендательное письмо»
Содержательная часть
Вступление — кого рекомендуют, кем работал в компании.
Основная часть — описание обязанностей, профессиональных и личных качеств, достижений.
Заключение — краткое впечатление о результатах работы сотрудника
Контакты для уточнений
Номер телефона, адрес электронной почты
Сведения о составителе
ФИО, должность, подпись, печать (при наличии)
Что касается приложений к рекомендательному письму, то они встречаются достаточно редко. Но иногда работодатели все же дополняют свои отзывы копиями благодарственных писем, сертификатами или информацией о проектах, в которых участвовал сотрудник.
В этом случае после содержательной части делают отметку о наличии приложений.
Правила написания рекомендательного письма
Деловой стиль изложения. Рекомендательное письмо — документ, который имеет официальный характер. Деловой стиль обеспечивает универсальность восприятия и создает впечатление объективности, за счет чего повышается доверие к информации из рекомендации.
Лаконичность. Рекомендательное письмо предполагает краткое и точное изложение самой необходимой информации без лишних деталей. Рекомендуемый объем — 1–2 страницы.
Полнота и всесторонность. При составлении рекомендации нужно охватить все значимые для будущего работодателя моменты — профессиональные и личные качества сотрудника, важные навыки, достижения и успехи. Не следует делать акцент только на одном из аспектов, например, на личных качествах сотрудника.
Конкретика и примеры. В рекомендательных письмах принято избегать размытых формулировок. Будущему работодателю нужна конкретная информация, а не общие фразы по типу «хороший работник». Ценность сотрудника следует подтверждать реальными примерами.
Чего не следует писать в рекомендации от работодателя
Критика и необоснованная негативная информация. Даже если в процессе работы приходилось сталкиваться с трудностями, но они не были связаны с действительно серьезными нарушениями дисциплины и этики, в рекомендательном письме лучше сосредоточиться на положительных сторонах и сильных качествах. И тем более в отзыве работодателя нет места непроверенным фактам и домыслам.
Личные данные сотрудника. Информацию о личных качествах сотрудника не следует путать с личными данными — состоянием здоровья, семейным положением и так далее. Этих сведений в рекомендации быть не должно.
Конфиденциальная информация о компании. При составлении письма и особенно при описании опыта и достижений сотрудника рекомендуется тщательно анализировать ту информацию, которую вы сообщаете его будущему работодателю. Важно не допустить разглашения конфиденциальных сведений о бизнесе, клиентах и проектах.
Преувеличение достижений. Рекомендательное письмо не должно быть слишком хвалебным. Такие рекомендации воспринимаются с недоверием и могут скорее навредить и бывшему работодателю, и самому соискателю.
Можно ли самому себе написать рекомендательное письмо
По общему правилу рекомендацию составляет непосредственный руководитель, но иногда подготовкой документа занимается специалист по кадрам. На практике, особенно в небольших компаниях, работникам могут предложить подготовить письмо самостоятельно, а руководитель затем внесет в него свои корректировки или сразу подпишет уже готовый текст.
То есть теоретически самостоятельно составить рекомендательное письмо возможно, но максимально объективную рекомендацию сотруднику может дать только бывший непосредственный руководитель.
Бывают ситуации, когда соискатель составляет письмо от лица бывшего работодателя и при этом не ставит его в известность. Но это не правильно. Если соискателю нужно получить рекомендацию, следует обратиться с официальным запросом, а не пытаться решить вопрос незаконным способом.
Как оформить рекомендательное письмо от компании для другой компании
Рекомендательные письма предпочтительнее оформлять на фирменном бланке компании. Если бланка нет, подойдет обычный лист формата А4. И хотя рекомендации оформляются в произвольной форме, по сложившейся практике документ обязательно должен включать реквизиты компании (или ИП) и информацию о том, кто его составил.
Также обязательное условие — наличие подписи составителя. Что касается печати, то здесь строгого правила нет. Заверять письмо печатью необязательно, но ее наличие придает рекомендации дополнительный вес.
Образец рекомендательного письма
ООО «Ромашка»
105005, г. Москва, улица Шаболовка, 31Г
ИНН 0000000000
ОГРН 0000000000000
телефон 8 (0000) 000-00-00
Исх. №184 от 17.09.2025
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Ирина Александровна Соловьева работала в ООО «Ромашка» в должности менеджера по продажам с 5 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года.
Обязанностями Ирины Александровны в качестве менеджера по продажам были привлечение новых клиентов, обработка лидов и холодные звонки, проведение онлайн-встреч с клиентами, презентация и продажа продуктов компании, ведение клиентской базы в Битрикс, подготовка и отправка коммерческих предложений.
В процессе работы Ирина Александровна ежедневно подтверждала свою высокую квалификацию. Как менеджера по продажам ее отличают следующие профессиональные навыки и личные качества:
понимание рынка и умение анализировать поведение клиента;
умение применять различные техники продаж (BANT, SPIN, Sandler и др.);
умение анализировать показатели — конверсию, LTV, средний чек;
ответственность и стрессоустойчивость;
умение планировать;
настойчивость и уверенность.
В процессе работы в компании Ирина Александровна обеспечивала ежеквартальное перевыполнение плана продаж на 10–15%. Также ей удалось успешно оптимизировать технику холодных звонков.
На протяжении всего времени работы Ирина Александровна проявляла себя как проактивный сотрудник, который обладает любовью к продажам и всегда сохраняет позитивный настрой.
Руководитель отдела продаж
Иванова Марина Игоревна Иванова
Контактный телефон 0 (000) 00-00-00
e-mail: lebedeva@yandex.ru
Главное
Рекомендательное письмо — это письменный отзыв работодателя о работнике, которое включает описание профессиональных навыков, достижений и личных качеств сотрудника.
Рекомендательные письма не входят в перечень обязательных документов для приема на работу, но их наличие повышает шансы на трудоустройство.
В структуру рекомендательного письма входят реквизиты работодателя, наименование документа, содержательная часть, сведения о составителе и контакты для уточнения информации.
Бывший работодатель не обязан выдавать рекомендательные письма уволившимся сотрудникам: штрафы и другие санкции за отказ предоставить рекомендацию не предусмотрены.
