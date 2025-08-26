Премии и средний заработок с 1 сентября 2025 года: что нужно знать
С 1 сентября 2025 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 540 от 24.04.2025, которое заменяет прежнее Постановление № 922. Документ меняет порядок расчёта среднего заработка и учитывает новые правила по премиям и стимулирующим выплатам. Эти изменения повлияют на начисление отпускных, выходных пособий и других выплат.
Какие выплаты учитываются
В новый порядок включаются не только премии, но и денежные поощрения, если они закреплены в системе оплаты труда. Это могут быть:
оклады, тарифные ставки, сдельные выплаты;
надбавки и доплаты (за стаж, совмещение, ночные часы и др.);
бонусы за KPI, вознаграждения за особые достижения.
Исключаются социальные выплаты (матпомощь, питание, проезд, обучение) и суммы за исключаемые периоды (отпуска, больничные, командировки).
Новый порядок расчета выходного пособия
Теперь средний дневной заработок умножается не на календарные дни, а на среднее количество рабочих дней в месяце. Для 2025 года это 20,58 дня.
Для работников с суммированным учётом рабочего времени используется среднее количество рабочих часов в месяце. В 2025 году — 164,33 часа при 40-часовой неделе.
Ограничения по премиям
С 1 сентября работодатели не смогут произвольно лишать сотрудников премий.
Уменьшение возможно только за период, в котором наложено взыскание.
Максимальный размер снижения — не более 20 % от месячной зарплаты.
Формулировки «лишить премии полностью» из ЛНА нужно исключить.
Что нужно сделать работодателю
Провести аудит локальных нормативных актов.
Уточнить условия премирования, прописав виды выплат, критерии и сроки.
Настроить бухгалтерские программы (например, 1С) под новые правила расчёта.
Проверочная таблица «Было / Стало»
Аспект
До 01.09.2025
С 01.09.2025
Учёт выплат
Учитывались премии и некоторые стимулирующие выплаты
Учитываются все премии и денежные поощрения, закреплённые в ЛНА/договорах
Соцвыплаты
Иногда попадали в расчёт
Исключаются полностью (матпомощь, питание, проезд и др.)
Расчёт выходного пособия
Среднедневной заработок × календарные дни периода
Среднедневной заработок × среднее число рабочих дней (20,58 дня в 2025 г.)
Суммированный учёт
Разные практики
Среднечасовой заработок × среднее число рабочих часов (164,33 ч в 2025 г.)
Снижение премии
Работодатель мог лишить полностью
Только за период взыскания и не более 20 % от месячной зарплаты
Трудовые договоры
Иногда требовали корректировки
Изменений не требуется, если система премирования закреплена в ЛНА
ЛНА
Могли содержать общие формулировки («по усмотрению»)
Требуется детализация: виды премий, условия, сроки, ограничения
