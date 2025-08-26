Премии и средний заработок с 1 сентября 2025 года: что нужно знать

С 1 сентября 2025 года меняются правила расчёта среднего заработка и премий: учитываются все стимулирующие выплаты, выходное пособие считают по среднему числу рабочих дней (20,58 в 2025 г.), а премии при взысканиях можно снизить только на срок нарушения и не более чем на 20 % от зарплаты.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 540 от 24.04.2025, которое заменяет прежнее Постановление № 922. Документ меняет порядок расчёта среднего заработка и учитывает новые правила по премиям и стимулирующим выплатам. Эти изменения повлияют на начисление отпускных, выходных пособий и других выплат.

Какие выплаты учитываются

В новый порядок включаются не только премии, но и денежные поощрения, если они закреплены в системе оплаты труда. Это могут быть:

оклады, тарифные ставки, сдельные выплаты;

надбавки и доплаты (за стаж, совмещение, ночные часы и др.);

бонусы за KPI, вознаграждения за особые достижения.

Исключаются социальные выплаты (матпомощь, питание, проезд, обучение) и суммы за исключаемые периоды (отпуска, больничные, командировки).

📌 Подробно об этом см. статью «Правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: что учесть бухгалтеру».

Новый порядок расчета выходного пособия

Теперь средний дневной заработок умножается не на календарные дни, а на среднее количество рабочих дней в месяце. Для 2025 года это 20,58 дня.

Для работников с суммированным учётом рабочего времени используется среднее количество рабочих часов в месяце. В 2025 году — 164,33 часа при 40-часовой неделе.

📌 Практические примеры приведены в статье «Новый порядок расчета среднего заработка для выходных пособий с 1 сентября 2025 года».

Ограничения по премиям

С 1 сентября работодатели не смогут произвольно лишать сотрудников премий.

Уменьшение возможно только за период, в котором наложено взыскание.

Максимальный размер снижения — не более 20 % от месячной зарплаты .

Формулировки «лишить премии полностью» из ЛНА нужно исключить.

📌 Подробнее об этом — в материале «Что надо учесть собственнику бизнеса во второй половине 2025 года».

Что нужно сделать работодателю

Провести аудит локальных нормативных актов.

Уточнить условия премирования, прописав виды выплат, критерии и сроки.

Настроить бухгалтерские программы (например, 1С) под новые правила расчёта.

📌 Практические советы есть в статье «Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2025 года».

Проверочная таблица «Было / Стало»

Аспект До 01.09.2025 С 01.09.2025 Учёт выплат Учитывались премии и некоторые стимулирующие выплаты Учитываются все премии и денежные поощрения, закреплённые в ЛНА/договорах Соцвыплаты Иногда попадали в расчёт Исключаются полностью (матпомощь, питание, проезд и др.) Расчёт выходного пособия Среднедневной заработок × календарные дни периода Среднедневной заработок × среднее число рабочих дней (20,58 дня в 2025 г.) Суммированный учёт Разные практики Среднечасовой заработок × среднее число рабочих часов (164,33 ч в 2025 г.) Снижение премии Работодатель мог лишить полностью Только за период взыскания и не более 20 % от месячной зарплаты Трудовые договоры Иногда требовали корректировки Изменений не требуется, если система премирования закреплена в ЛНА ЛНА Могли содержать общие формулировки («по усмотрению») Требуется детализация: виды премий, условия, сроки, ограничения

Разборы по теме

Читать 👉 Призыв в армию: как оформить увольнение сотрудника

Читать 👉 Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор

Читать 👉 Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года — что важно знать