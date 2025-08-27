ООО арендует участок, а затем сдает его часть в субаренду: как отразить по ФСБУ 25/2018
Так как организация передает часть арендованного земельного участка в субаренду, по ФСБУ 25/2018 нужно отражать в бухгалтерском учете обязательство по аренде и право пользования активом. Первый показатель рассчитывают за весь срок действия договора аренды с учетом возможного продления.
Если организация может применять упрощенный бухучет, то обязательство по аренде рассчитывают исходя из номинальных платежей. А вот когда такого права нет, первоначальная оценка обязательства по п. 14 ФСБУ 25/2018 определяется как приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату начала аренды.
Право пользования активами принимается к учету по стоимости, которая включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде. Проводки будут такими:
Дт 08 «Право пользования активами» — Кт 76 (60) «Обязательство по аренде»
Дт 01 «Право пользования активами» — Кт 08 «Право пользования активами».
По сформированному праву пользования активами ежемесячно начисляется амортизация исходя из планируемого срока аренды.
Передача земельного участка в субаренду по ФСБУ 25/2018 — операционная аренда, так как выкуп невозможен, а СПИ земли неограничен. В качестве субарендодателя ООО должно ежемесячно признавать доходы от аренды в размере платежей, которые установлены договором. Проводка будет такая: Дт 76 «Субарендатор» — Кт 91.1.
