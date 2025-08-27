ООО арендует участок, а затем сдает его часть в субаренду: как отразить по ФСБУ 25/2018

Учет аренды происходит по правилам ФСБУ 25/2018. Рассказываем, как отразить аренд если сначала организация арендует имущество, а затем сдает его часть в субаренду.

Так как организация передает часть арендованного земельного участка в субаренду, по ФСБУ 25/2018 нужно отражать в бухгалтерском учете обязательство по аренде и право пользования активом. Первый показатель рассчитывают за весь срок действия договора аренды с учетом возможного продления.

Если организация может применять упрощенный бухучет, то обязательство по аренде рассчитывают исходя из номинальных платежей. А вот когда такого права нет, первоначальная оценка обязательства по п. 14 ФСБУ 25/2018 определяется как приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату начала аренды.

Право пользования активами принимается к учету по стоимости, которая включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде. Проводки будут такими:

Дт 08 «Право пользования активами» — Кт 76 (60) «Обязательство по аренде»

Дт 01 «Право пользования активами» — Кт 08 «Право пользования активами».

По сформированному праву пользования активами ежемесячно начисляется амортизация исходя из планируемого срока аренды.

Передача земельного участка в субаренду по ФСБУ 25/2018 — операционная аренда, так как выкуп невозможен, а СПИ земли неограничен. В качестве субарендодателя ООО должно ежемесячно признавать доходы от аренды в размере платежей, которые установлены договором. Проводка будет такая: Дт 76 «Субарендатор» — Кт 91.1.

