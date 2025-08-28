Как уволенной сотруднице продолжать получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Если сотрудница получает пособие по уходу за ребенком, но решает уволиться, она может сохранить выплату. Рассказываем, как это сделать.

Пособие по уходу за ребенком сохраняется после увольнения, если сотрудница ранее официально работала. То есть за нее должны были уплачивать страховые взносы в СФР.

При увольнении по собственному желанию размер пособия не меняется — он составляет 40% от среднего заработка, как и до увольнения.

Для сохранения пособия сотрудница должна после увольнения подать заявление о назначении пособия по уходу за ребенком в территориальное отделение СФР или воспользоваться порталом «Госуслуги». К документу нужно приложить:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Свидетельство о рождении ребенка (детей). Трудовая книжка с отметкой об увольнении (или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р/СТД-ПФР). Справку с прошлого места работы о неполучении пособия. Справку о среднем заработке для расчета пособия (если увольнение произошло в период отпуска по уходу). Справку о неполучении пособия вторым родителем (если второй родитель работает или состоит на учете в службе занятости).

