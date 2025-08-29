Дебиторская задолженность из-за отсутствия документов: как исправить в бухгалтерском учете

Нередко из-за отсутствия документов в бухгалтерском отчете образовывается дебиторская задолженность. Как исправить ошибку — рассказали в статье.

Ситуация: у организации образовалась дебиторская задолженность по перечисленным авансам. Входящих документов по товарам нет, а они сами не принимались к учету и в расходы не относились.

В бухгалтерском учете перед исправлением ошибки нужно определить ее существенность. Этот показатель организация определяет самостоятельно, исходя из характера статьи отчетности и величины по п. 3 ПБУ 22/2010.

Организация может установить уровень существенности — 5, 7 или 10% от значения строки 1230 «Дебиторская задолженность» баланса. «Оборотные активы» — несущественна, для нее можно установить критерий существенности в процентах к итогу раздела 11.

Несущественные ошибки по п. 14 ПБУ 22/2010 исправляют в момент обнаружения с помощью счета 91 «Прочие доходы и расходы». А вот существенные корректируют записями по соответствующим счетам бухучета по п. 9 ПБУ 22/2010 в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Если организация может использовать упрощенные правила ведения бухучета, то все ошибки вне зависимости от существенности она может корректировать по правилам несущественных.

С налоговым учетом все сложнее. В нем ошибки исправляют по правилам ст. 54 НК. Если у организации нет документов на предоплаченные товары, работы, услуги, то учесть стоимость этих приобретений в целях налогообложения она не может.

Исправлять ошибки в учете по правилам ПБУ и ФСБУ научим на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». Вы узнаете, как перестроить учетную политику, научитесь работать без штрафов и претензий налоговой. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов. Сейчас вы можете купить курс с выгодой 67% за 7 900 рублей. Записаться.

Читайте также по теме ФСБУ: