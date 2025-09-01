Как оформить частичный возврат от покупателя в 1С

Если покупатель вернул товар, который реализовали в 1 квартале, то неясно: нужно ли подавать уточненную декларацию за 1 квартал? Рассказываем, как оформить операцию в 1С и как быть с НДС.

Сначала в 1С нужно создать документ «Корректировка реализации». Для этого в разделе «Продажи» нужно выбрать «Реализация (акты, накладные, УПД)» и найти документ реализации, связанный с этой продажей. На его основании нужно создать «Корректировку реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон».

Дальше нужно заполнить данные о возврате. По графе 3 нужно заполнить:

в строке А (до изменения)— количество поставленных товаров из графы 3 счета-фактуры на отгрузку;

в строке Б (после изменения) — количество товара, которое осталось у покупателя после возврата им части продукции.

Остальные графы корректировочного счета-фактуры нужно пересчитать. А вот уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года подавать не нужно. П. 4 ст. 172 НК предусмотрено, что вычеты проводятся в полном объеме после отражения в учете операций по корректировке в связи с возвратом товаров, но не позже 1 года с момента возврата.

