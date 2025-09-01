Коды доходов и вычетов в 2-НДФЛ в 2025 году: образец справки

Справка 2-НДФЛ

Сейчас форма справки о доходах физического лица – уже не 2-НДФЛ. Но по привычке ее называют именно так.

В 2025 году применяется справка о доходах и суммах налога физического лица, которая является приложением к приказу ФНС, которым утверждена форма 6-НДФЛ.

В налоговую инспекцию справки сдают один раз вместе с годовой формой 6-НДФЛ. Срок сдачи за 2025 год – 25 февраля 2026 года.

Кроме того, такую справку работодатель выдает по запросу работников (при увольнении, для оформления кредита в банке и других случаях).