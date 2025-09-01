Коды доходов и вычетов в 2-НДФЛ в 2025 году: образец справки

Приказ ФНС о кодах для НДФЛ
Коды доходов и вычетов по НДФЛ утверждены приказом ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Актуальные с 2025 года коды внесены приказом от 18.10.2024 № ЕД-7-11/877@.
Эти коды указываются в справках к форме 6-НДФЛ.
Справка 2-НДФЛ
Сейчас форма справки о доходах физического лица – уже не 2-НДФЛ. Но по привычке ее называют именно так.
В 2025 году применяется справка о доходах и суммах налога физического лица, которая является приложением к приказу ФНС, которым утверждена форма 6-НДФЛ.
В налоговую инспекцию справки сдают один раз вместе с годовой формой 6-НДФЛ. Срок сдачи за 2025 год – 25 февраля 2026 года.
Кроме того, такую справку работодатель выдает по запросу работников (при увольнении, для оформления кредита в банке и других случаях).
Основные коды доходов в 2-НДФЛ в 2025 году
В таблице мы привели перечень самых распространенных кодов дохода для справки 2-НДФЛ.
Код
Наименование дохода
1401
Доходы от сдачи в аренду жилой недвижимости
1401
Доходы от сдачи в аренду нежилой недвижимости
2000
Зарплата
2002
Премии
2010
Выплаты по договорам ГПХ
2012
Отпускные
2013
Компенсация за неиспользованный отпуск
2300
Больничные
4800
Прочие доходы
Новые коды доходов, которые применяются с 2025 года, смотрите в таблице:
Код
Наименование дохода
1241
Выплаты из НПФ по договорам долгосрочных сбережений
2005
Выплаты в связи с участием в СВО
2006
Районный коэффициент к зарплате
2014
Сверхлимитное выходное пособие
Основные коды вычетов в 2-НДФЛ в 2025 году
В таблице мы привели перечень самых распространенных кодов дохода для справки 2-НДФЛ.
Код
Наименование вычета
126
Стандартный вычет родителю на первого ребенка
127
Стандартный вычет родителю на второго ребенка
128
Стандартный вычет родителю на третьего и т. д. ребенка
129
Стандартный вычет родителю на ребенка-инвалида
134
Стандартный двойной вычет одинокому родителю на первого ребенка
136
Стандартный двойной вычет одинокому родителю на второго ребенка
138
Стандартный двойной вычет одинокому родителю на третьего и т. д. ребенка
311
Имущественный вычет на покупку жилья
312
Имущественный вычет на ипотечные проценты
501
Вычет из стоимости подарков (4 000 руб.)
503
Вычет из материальной помощи (4 000 руб.)
Новые коды вычетов, которые применяются с 2025 года, смотрите в таблице:
Код
Наименование дохода
150
Вычет за нормы ГТО
406
Фиксированные взносы ИП на ОСНО
Образец справки о доходах за 2025 год
