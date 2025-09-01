ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
2-НДФЛ
Коды доходов и вычетов в 2-НДФЛ в 2025 году: образец справки

Коды доходов и вычетов в 2-НДФЛ в 2025 году: образец справки

В 2025 году появился новый код дохода в виде районного коэффициента и новый код вычета за нормы ГТО.

Автор

Приказ ФНС о кодах для НДФЛ

Коды доходов и вычетов по НДФЛ утверждены приказом ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Актуальные с 2025 года коды внесены приказом от 18.10.2024 № ЕД-7-11/877@.

Эти коды указываются в справках к форме 6-НДФЛ.

Справка 2-НДФЛ

Сейчас форма справки о доходах физического лица – уже не 2-НДФЛ. Но по привычке ее называют именно так.

В 2025 году применяется справка о доходах и суммах налога физического лица, которая является приложением к приказу ФНС, которым утверждена форма 6-НДФЛ.

В налоговую инспекцию справки сдают один раз вместе с годовой формой 6-НДФЛ. Срок сдачи за 2025 год – 25 февраля 2026 года.

Кроме того, такую справку работодатель выдает по запросу работников (при увольнении, для оформления кредита в банке и других случаях).

Основные коды доходов в 2-НДФЛ в 2025 году

В таблице мы привели перечень самых распространенных кодов дохода для справки 2-НДФЛ.

Код

Наименование дохода

1401

Доходы от сдачи в аренду жилой недвижимости

1401

Доходы от сдачи в аренду нежилой недвижимости

2000

Зарплата

2002

Премии

2010

Выплаты по договорам ГПХ

2012

Отпускные

2013

Компенсация за неиспользованный отпуск

2300

Больничные

4800

Прочие доходы

Новые коды доходов, которые применяются с 2025 года, смотрите в таблице:

Код

Наименование дохода

1241

Выплаты из НПФ по договорам долгосрочных сбережений

2005

Выплаты в связи с участием в СВО

2006

Районный коэффициент к зарплате

2014

Сверхлимитное выходное пособие

Основные коды вычетов в 2-НДФЛ в 2025 году

В таблице мы привели перечень самых распространенных кодов дохода для справки 2-НДФЛ.

Код

Наименование вычета

126

Стандартный вычет родителю на первого ребенка

127

Стандартный вычет родителю на второго ребенка

128

Стандартный вычет родителю на третьего и т. д. ребенка

129

Стандартный вычет родителю на ребенка-инвалида

134

Стандартный двойной вычет одинокому родителю на первого ребенка

136

Стандартный двойной вычет одинокому родителю на второго ребенка

138

Стандартный двойной вычет одинокому родителю на третьего и т. д. ребенка

311

Имущественный вычет на покупку жилья

312

Имущественный вычет на ипотечные проценты

501

Вычет из стоимости подарков (4 000 руб.)

503

Вычет из материальной помощи (4 000 руб.)

Новые коды вычетов, которые применяются с 2025 года, смотрите в таблице:

Код

Наименование дохода

150

Вычет за нормы ГТО

406

Фиксированные взносы ИП на ОСНО

Образец справки о доходах за 2025 год

Справка 2-НДФЛ за 2025 год

Исчислять и уплачивать НДФЛ, заполнять уведомления и форму 6-НДФЛ без ошибок, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы также научитесь начислять зарплату, все виды выплат и пособий, формировать любую отчетность за работников, работать в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете записаться на курс с выгодой до 75% за 7 900 рублей. 

Записаться

После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО. 

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO