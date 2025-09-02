Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2025 году

Кто считается дроппером
Дропперы — лица, принимающие на свои счета денежные средства (полученные криминальным путем) и передающие их третьей стороне за вознаграждение.
Разберемся с дропперами на примере. Предположим, мошенники похитили крупную сумму с банковского счета жертвы и теперь стремятся запутать след преступления. Они перечисляют похищенное на счет постороннего гражданина (так называемого дроппера). Он может и не подозревать, что имеет дело с крадеными деньгами. Дальше он направляет средства следующим адресатам.
Подобная схема помогает преступникам эффективно маскироваться и уходить от ответственности. Дропперы часто становятся важными звеньями в цепочках легализации денежных средств, полученных неправомерным образом. Даже если они сами не осознают свою причастность к противоправным действиям, их все равно могут привлечь к уголовной ответственности за пособничество в совершении преступлений.
Что делают дропперы
Дропперы действуют тремя основными способами:
Заливщики — принимают наличные от преступников, зачисляют их на личный банковский счет и отправляют дальше другим участникам сети.
Транзитники — получают переводы на свою банковскую карту и переправляют их на сторонние счета либо электронные кошельки.
Обнальщики — снимают наличные деньги в банкоматах и передают их организаторам преступлений.
За «помощь» в реализации финансовых махинаций дропперам часто выплачивают определенный процент от суммы, которую удается вывести.
Предположим, мошенникам нужно снять большую сумму денег, присвоенную обманным путем у потерпевшего. Для этого создается целая система перевода и легализации денежных средств, включающая несколько этапов:
Часть дропов занимается снятием средств в банкоматах и передачей полученных денег координатору — «дроповоду».
Затем группа делится на подгруппы: одни покупают криптовалюту, другие кладут полученные деньги на заранее подготовленные, неиспользованные банковские карты, третьи перемещаются в другой регион страны, где вносят наличные на новые счета или приобретают криптовалюту.
Таким образом злоумышленники запутывают следы, усложняя выявление причастных лиц правоохранительными органами.
Как работают дропперы
Мошенники привлекают других лиц к финансовым схемам по такому алгоритму:
Этап
Суть
Размещение объявления
Главный координатор нелегального сервиса размещает вакансии опытных руководителей проекта — дроповодов. Основная их роль в вербовке участников дропперов и надзоре за выполнением операций в определенном регионе.
Критерии отбора кандидатов-дроповодов:
Формирование коллектива
Руководители группы начинают массовое распространение объявлений о поиске новых сотрудников среди членов сообщества. Объявления появляются как на закрытых тематических форумах, так и в социальных медиа, нередко привлекаются рекомендации знакомых и друзей
Набор персонала
Руководители формируют команду путем размещения предложений о работе там же, где ищут персонал сами организаторы: закрытые площадки, соцсети и связи внутри круга доверия. Основной задачей становится подбор подчиненных, готовых выводить похищенные средства, избегая сомнений относительно легальности действий.
Профессиональные исполнители, не нуждающиеся в дополнительной мотивации («неразводные»), активно используют онлайн-площадки в даркнете, рекламируя работу для конкретной местности
Начало функционирования
После набора необходимого количества работников сервис выходит на рынок услуг криминального характера, реализуя комплексные решения для клиентов-мошенников. Типичный продукт включает пакеты персональных сведений владельцев банковских карточек, принадлежащих участникам схемы.
Откуда берут дропов
Мошенники используют несколько способов вербовки дропов. Собрали самые распространенные в таблице. Если сталкиваетесь с чем-то из перечисленного, рекомендуем сразу завершить разговор и предупредить близких о таком мошенничестве.
Метод поиска
Тревожные звоночки
Объявления о вакансиях. Ищут тех, кто готов оформить карту, поучаствовать в реферальной программе или дать на временное пользование свою карту
Обычно вакансии завуалированные: конкретные обязанности не указывают. Зато обещают высокий заработок, удаленную работу для всех с 18 лет без опыта
Переводы на карту. Например, вам пришла внушительная сумма на счет. А после этого вам написал человек, который просит перевести деньги по реквизитам.
Если вы предлагаете человеку обратиться в банк за возвратом, а он отказывается. В таком случае стоит обратиться в свой банк и сообщить о неожиданном переводе
Снятие денег в банкомате. Вы используете банкомат, и к вам подходит человек, который хочет перевести вам деньги для дальнейшего снятия
В таком случае преступник может еще и получить доступ к реквизитам, а вы — станете соучастником в преступной цепочке
Звонки от сотрудников госорганов. Мошенники представляются сотрудниками банка, полиции или ЦБ. Они предлагают помочь поймать преступников, и обещают за это вознаграждение
Такой звонок должен насторожить — ни сотрудники полиции, ни банковские работники не выделяют вознаграждение за ловлю преступников. Помимо этого, они не могут обязать по телефону участвовать в поимке — для допроса нужна официальная повестка
Как наказывают дропперов
Начнем с того, что существуют 9 признаков снятия наличных, по которым банки могут заподозрить мошенническую схему. Это обналичивание средств в необычном размере или в нетипичном банкомате, снятие денег во время или после телефонных разговоров, изменении устройства с банковским приложением и пр.
За такие действия банки имеют право заблокировать карту на 48 часов и ввести лимит на снятие наличных — до 50 тыс. руб. в день. Снять больше можно будет в отделении банка.
Помимо этого за дропперство существует уголовная ответственность по разным составам преступления — они квалифицируются по ст. 187 УК.
Преступление
Санкция
Передача реквизитов или данных для платежей в корыстных целях
Выполнение незаконных платежей в интересах другого лица или по его указанию из корыстных побуждений
Покупка или передача данных для проведения незаконных операций человеком, у которого нет договора с банком
Использование платежных данных для незаконных операций человеком, у которого нет договора с банком
Новую редакцию ст. 187 УК нередко называют «Законом о дропперах 2025» — изменения в нее внес ФЗ от 24.06.2025 № 176-ФЗ. Он ужесточил ответственность за посредничество в финансовых схемах и увеличил размер штрафов, так как предыдущие санкции не позволяли снизить количество мошенников.
Как вычисляют дропов
Сейчас банки по указанию ЦБ более тщательно следят за платежами и нетипичными операциями. Отслеживают все — нетипичное поведение в приложении, использование других устройств, снятие необычной суммы в банкомате.
Системы безопасности совершенствуются, поэтому вычисляют дропперов довольно быстро. Кроме того, банки обмениваются информацией с госорганами посредством ГИС (государственной системы противодействия нарушениям). При совпадении информации карту незамедлительно заблокируют.
Начать дискуссию