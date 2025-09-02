ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
Мошенничество
Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2025 году

За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.

Кто считается дроппером

Дропперы — лица, принимающие на свои счета денежные средства (полученные криминальным путем) и передающие их третьей стороне за вознаграждение.

Разберемся с дропперами на примере. Предположим, мошенники похитили крупную сумму с банковского счета жертвы и теперь стремятся запутать след преступления. Они перечисляют похищенное на счет постороннего гражданина (так называемого дроппера). Он может и не подозревать, что имеет дело с крадеными деньгами. Дальше он направляет средства следующим адресатам.

Подобная схема помогает преступникам эффективно маскироваться и уходить от ответственности. Дропперы часто становятся важными звеньями в цепочках легализации денежных средств, полученных неправомерным образом. Даже если они сами не осознают свою причастность к противоправным действиям, их все равно могут привлечь к уголовной ответственности за пособничество в совершении преступлений.

Что делают дропперы

Дропперы действуют тремя основными способами:

  1. Заливщики — принимают наличные от преступников, зачисляют их на личный банковский счет и отправляют дальше другим участникам сети.

  2. Транзитники — получают переводы на свою банковскую карту и переправляют их на сторонние счета либо электронные кошельки.

  3. Обнальщики — снимают наличные деньги в банкоматах и передают их организаторам преступлений.

За «помощь» в реализации финансовых махинаций дропперам часто выплачивают определенный процент от суммы, которую удается вывести.

Предположим, мошенникам нужно снять большую сумму денег, присвоенную обманным путем у потерпевшего. Для этого создается целая система перевода и легализации денежных средств, включающая несколько этапов:

  1. Часть дропов занимается снятием средств в банкоматах и передачей полученных денег координатору — «дроповоду».

  2. Затем группа делится на подгруппы: одни покупают криптовалюту, другие кладут полученные деньги на заранее подготовленные, неиспользованные банковские карты, третьи перемещаются в другой регион страны, где вносят наличные на новые счета или приобретают криптовалюту.

  3. Таким образом злоумышленники запутывают следы, усложняя выявление причастных лиц правоохранительными органами.

Как работают дропперы

Мошенники привлекают других лиц к финансовым схемам по такому алгоритму:

Этап

Суть

Размещение объявления

Главный координатор нелегального сервиса размещает вакансии опытных руководителей проекта — дроповодов. Основная их роль в вербовке участников дропперов и надзоре за выполнением операций в определенном регионе.

Критерии отбора кандидатов-дроповодов:

  • наличие залогового депозита минимум в 50 тыс. руб., подтверждающего серьезность подхода кандидата;

  • обязательная организационная способность;

  • наличие действующей структуры привлеченных лиц.

Формирование коллектива

Руководители группы начинают массовое распространение объявлений о поиске новых сотрудников среди членов сообщества. Объявления появляются как на закрытых тематических форумах, так и в социальных медиа, нередко привлекаются рекомендации знакомых и друзей

Набор персонала

Руководители формируют команду путем размещения предложений о работе там же, где ищут персонал сами организаторы: закрытые площадки, соцсети и связи внутри круга доверия. Основной задачей становится подбор подчиненных, готовых выводить похищенные средства, избегая сомнений относительно легальности действий.

Профессиональные исполнители, не нуждающиеся в дополнительной мотивации («неразводные»), активно используют онлайн-площадки в даркнете, рекламируя работу для конкретной местности

Начало функционирования

После набора необходимого количества работников сервис выходит на рынок услуг криминального характера, реализуя комплексные решения для клиентов-мошенников. Типичный продукт включает пакеты персональных сведений владельцев банковских карточек, принадлежащих участникам схемы.

Откуда берут дропов

Мошенники используют несколько способов вербовки дропов. Собрали самые распространенные в таблице. Если сталкиваетесь с чем-то из перечисленного, рекомендуем сразу завершить разговор и предупредить близких о таком мошенничестве.

Метод поиска

Тревожные звоночки

Объявления о вакансиях. Ищут тех, кто готов оформить карту, поучаствовать в реферальной программе или дать на временное пользование свою карту

Обычно вакансии завуалированные: конкретные обязанности не указывают. Зато обещают высокий заработок, удаленную работу для всех с 18 лет без опыта

Переводы на карту. Например, вам пришла внушительная сумма на счет. А после этого вам написал человек, который просит перевести деньги по реквизитам.

Если вы предлагаете человеку обратиться в банк за возвратом, а он отказывается. В таком случае стоит обратиться в свой банк и сообщить о неожиданном переводе

Снятие денег в банкомате. Вы используете банкомат, и к вам подходит человек, который хочет перевести вам деньги для дальнейшего снятия

В таком случае преступник может еще и получить доступ к реквизитам, а вы — станете соучастником в преступной цепочке

Звонки от сотрудников госорганов. Мошенники представляются сотрудниками банка, полиции или ЦБ. Они предлагают помочь поймать преступников, и обещают за это вознаграждение

Такой звонок должен насторожить — ни сотрудники полиции, ни банковские работники не выделяют вознаграждение за ловлю преступников. Помимо этого, они не могут обязать по телефону участвовать в поимке — для допроса нужна официальная повестка

Как наказывают дропперов

Начнем с того, что существуют 9 признаков снятия наличных, по которым банки могут заподозрить мошенническую схему. Это обналичивание средств в необычном размере или в нетипичном банкомате, снятие денег во время или после телефонных разговоров, изменении устройства с банковским приложением и пр. 

За такие действия банки имеют право заблокировать карту на 48 часов и ввести лимит на снятие наличных — до 50 тыс. руб. в день. Снять больше можно будет в отделении банка.

Помимо этого за дропперство существует уголовная ответственность по разным составам преступления — они квалифицируются по ст. 187 УК.

Преступление

Санкция

Передача реквизитов или данных для платежей в корыстных целях

  • штраф от 100 до 300 тыс. руб. либо доход осужденного за срок от 3 до 12 месяцев;

  • обязательные работы продолжительностью до 480 часов;

  • исправительные работы длительностью до 2-х лет;

  • лишение свободы сроком до 3-х лет заключения.

Выполнение незаконных платежей в интересах другого лица или по его указанию из корыстных побуждений

Покупка или передача данных для проведения незаконных операций человеком, у которого нет договора с банком

  • штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или доход осужденного за 1-3 года;

  • принудительные работы до 4-х лет;

  • лишение свободы до 6 лет с дополнительным штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за 1-2 года либо без него;

Использование платежных данных для незаконных операций человеком, у которого нет договора с банком

  • принудительные работы до 5 лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. или доходом за 1-3 года, либо без него;

  • лишение свободы до 6 лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. или доход за 1—3 года, с возможным ограничением свободы до 2 лет.

Новую редакцию ст. 187 УК нередко называют «Законом о дропперах 2025» — изменения в нее внес ФЗ от 24.06.2025 № 176-ФЗ. Он ужесточил ответственность за посредничество в финансовых схемах и увеличил размер штрафов, так как предыдущие санкции не позволяли снизить количество мошенников.

Как вычисляют дропов

Сейчас банки по указанию ЦБ более тщательно следят за платежами и нетипичными операциями. Отслеживают все — нетипичное поведение в приложении, использование других устройств, снятие необычной суммы в банкомате.

Системы безопасности совершенствуются, поэтому вычисляют дропперов довольно быстро. Кроме того, банки обмениваются информацией с госорганами посредством ГИС (государственной системы противодействия нарушениям). При совпадении информации карту незамедлительно заблокируют.

