Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2025 году

Как наказывают дропперов

Начнем с того, что существуют 9 признаков снятия наличных, по которым банки могут заподозрить мошенническую схему. Это обналичивание средств в необычном размере или в нетипичном банкомате, снятие денег во время или после телефонных разговоров, изменении устройства с банковским приложением и пр.

За такие действия банки имеют право заблокировать карту на 48 часов и ввести лимит на снятие наличных — до 50 тыс. руб. в день. Снять больше можно будет в отделении банка.

Помимо этого за дропперство существует уголовная ответственность по разным составам преступления — они квалифицируются по ст. 187 УК.

Преступление Санкция Передача реквизитов или данных для платежей в корыстных целях штраф от 100 до 300 тыс. руб. либо доход осужденного за срок от 3 до 12 месяцев;

обязательные работы продолжительностью до 480 часов;

исправительные работы длительностью до 2-х лет;

лишение свободы сроком до 3-х лет заключения. Выполнение незаконных платежей в интересах другого лица или по его указанию из корыстных побуждений Покупка или передача данных для проведения незаконных операций человеком, у которого нет договора с банком штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или доход осужденного за 1-3 года;

принудительные работы до 4-х лет;

лишение свободы до 6 лет с дополнительным штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за 1-2 года либо без него; Использование платежных данных для незаконных операций человеком, у которого нет договора с банком принудительные работы до 5 лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. или доходом за 1-3 года, либо без него;

лишение свободы до 6 лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. или доход за 1—3 года, с возможным ограничением свободы до 2 лет.

Новую редакцию ст. 187 УК нередко называют «Законом о дропперах 2025» — изменения в нее внес ФЗ от 24.06.2025 № 176-ФЗ. Он ужесточил ответственность за посредничество в финансовых схемах и увеличил размер штрафов, так как предыдущие санкции не позволяли снизить количество мошенников.