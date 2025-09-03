Какие профессии востребованы у иностранных заказчиков в сфере дизайна

Распределение по странам и регионам

Иллюстраторы и дизайнеры как однозначные лидеры выборки доминируют по охвату географических направлений работы. Именно в этой категории чаще всего упоминаются Канада (57,39%), США (53,44%), страны Европы (49,12%), Азии (39,13%) и СНГ (35,94%).

В других сферах дизайна самым распространенным направлением работы являются страны СНГ (23,44%), иногда упоминаются страны Океании и Ближнего Востока: ОАЭ, Новая Зеландия. Часть иллюстраторов сотрудничает с заказчиками из Австралии и Южной Америки. Со странами Азии также часто сотрудничают 3D-дизайнеры — 20,29%.

Так как в опросе можно было выбирать несколько ответов, целесообразно проанализировать общую географическую диверсификацию работы специалистов. В среднем в каждой сфере очевидна тенденция к работе сразу с двумя (22%) или тремя (около 33%) регионами стран. Иллюстраторы реже остальных работают только с одним регионом (4,59%), при этом 72,16% респондентов этой категории работают с тремя и более регионами стран (но не более 5).

Высокие показатели наблюдаются также у motion-дизайнеров (более 80% работают с тремя и более регионами) и гейм-дизайнеров (около 71%). Веб-дизайнеры чаще всего работают только с одним регионом (40,63%), схожая картина наблюдается у UX/UI-дизайнеров: впрочем, их сферы деятельности частично пересекаются.

Можно утверждать, что художники и иллюстраторы чаще всего работают на много стран сразу. Отчасти это обусловлено спецификой работы иллюстраторов: она предполагает универсальность, гибкость и адаптивность создаваемых материалов. Высокая конкуренция в этой сфере может стимулировать поиск заказов в разных регионах.

В свою очередь, веб-дизайнеры (и UX/UI-дизайнеры) сильнее привязаны к культурному коду и языкам, так как структура дизайна сайтов, интерфейсов и формулировок может различаться для разных регионов.

Распределение по странам выглядит так.