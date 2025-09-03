Какие профессии востребованы у иностранных заказчиков в сфере дизайна

В 2025 году мы провели исследование востребованности разных специализаций на международном рынке. Мы отметили растущий спрос на российских дизайнеров за рубежом и попытались понять, какие именно дизайн-специалисты сейчас пользуются спросом у международных заказчиков и почему, а также определить наиболее эффективные способы поиска клиентов в разных регионах мира.
Надеемся, что наши данные помогут кому-то из специалистов выйти на международный рынок с учетом специфики интересующих их регионов.
Данные исследования
Основными респондентами в исследовании стали дизайнеры (342 человека). Для более репрезентативных данных они были разбиты на подкатегории по сферам.
43,4% — иллюстрация и арт (149 анкет): фрилансеры, занимающиеся созданием иллюстраций на заказ (для книг, комиксов, манги, концепт-артов), а также векторных иллюстраций для стоковых платформ.
16,4% — графический дизайн (57 анкет): специалисты, разрабатывающие логотипы, фирменные стили, бренд-айдентику, дизайн для разных носителей, таких как упаковка, презентации и постеры.
11,7% — гейм-дизайн (41 анкета): специалисты, создающие пиксельные спрайты, разрабатывающие и анимирующие персонажей, создающие концепт-арты для игр, занимающиеся программированием игровых механик и производством графики для игр и рекламы.
10,6% — 3D — дизайнеры (37 анкет): специалисты, создающие 3D-модели для VR-платформ (например, VRChat) и продающие их на стоках. Чаще всего это антропоморфные персонажи, предметы интерьера или визуализации.
7,9% — веб-дизайн (27 анкет): эта категория объединяет специалистов, занимающихся разработкой и дизайном сайтов, версткой шаблонов, работой с WordPress и веб-приложениями.
6,5% — Motion-дизайн (23 анкеты): специалисты, создающие рекламные видеоролики, занимающиеся монтажом, 2D/3D-анимацией, графикой и спецэффектами для видео.
Менее многочисленные категории (менее 3%, или менее 10 ответов):
2,3% — UX/UI-дизайн: разработка дизайна интерфейсов приложений и сайтов.
1,2% — дизайн одежды: создание принтов или дизайн одежды на заказ.
Самые надежные выводы можно сделать для самых распространенных категорий: иллюстраторов (149 анкет), графических дизайнеров (57), гейм-дизайнеров (41) и 3D-дизайнеров (37). Для остальных сфер оценки оказываются более ориентировочными.
Распределение по странам и регионам
Иллюстраторы и дизайнеры как однозначные лидеры выборки доминируют по охвату географических направлений работы. Именно в этой категории чаще всего упоминаются Канада (57,39%), США (53,44%), страны Европы (49,12%), Азии (39,13%) и СНГ (35,94%).
В других сферах дизайна самым распространенным направлением работы являются страны СНГ (23,44%), иногда упоминаются страны Океании и Ближнего Востока: ОАЭ, Новая Зеландия. Часть иллюстраторов сотрудничает с заказчиками из Австралии и Южной Америки. Со странами Азии также часто сотрудничают 3D-дизайнеры — 20,29%.
Так как в опросе можно было выбирать несколько ответов, целесообразно проанализировать общую географическую диверсификацию работы специалистов. В среднем в каждой сфере очевидна тенденция к работе сразу с двумя (22%) или тремя (около 33%) регионами стран. Иллюстраторы реже остальных работают только с одним регионом (4,59%), при этом 72,16% респондентов этой категории работают с тремя и более регионами стран (но не более 5).
Высокие показатели наблюдаются также у motion-дизайнеров (более 80% работают с тремя и более регионами) и гейм-дизайнеров (около 71%). Веб-дизайнеры чаще всего работают только с одним регионом (40,63%), схожая картина наблюдается у UX/UI-дизайнеров: впрочем, их сферы деятельности частично пересекаются.
Можно утверждать, что художники и иллюстраторы чаще всего работают на много стран сразу. Отчасти это обусловлено спецификой работы иллюстраторов: она предполагает универсальность, гибкость и адаптивность создаваемых материалов. Высокая конкуренция в этой сфере может стимулировать поиск заказов в разных регионах.
В свою очередь, веб-дизайнеры (и UX/UI-дизайнеры) сильнее привязаны к культурному коду и языкам, так как структура дизайна сайтов, интерфейсов и формулировок может различаться для разных регионов.
Распределение по странам выглядит так.
США и Канада: основной заказчик иллюстраций и арта. Реже — графического дизайна и 3D-дизайна.
Европа: популярны иллюстрации и арт, гейм-дизайн и 3D-дизайн.
Страны СНГ: иллюстрации менее востребованы, популярны графический дизайн и гейм-дизайн.
Азия: популярны 3D-дизайнеры, иногда — иллюстраторы.
Другие регионы: веб-дизайн, реже — иллюстрация и графический дизайн в равной мере.
Распределение по форматам занятости
Преобладающий формат занятости у дизайнеров в EasyStaff Invoice — фриланс как физлицо (85,71%). Доля совмещающих фриланс с наймом или работающих через юрлицо невелика (6,4% и 5,42% соответственно).
Среди иллюстраторов, 3D- и motion-дизайнеров 88% респондентов — фрилансеры. Веб-дизайнеры и UX/UI-дизайнеры чаще выбирают работу через юрлицо (18,52% и 25% соответственно), как и гейм-дизайнеры (10%) — вероятно, из-за работы с крупными компаниями. Гибридную работу (найм+фриланс) предпочитают гейм-дизайнеры и UX/UI-дизайнеры (15% и 12,5% соответственно), что связано с проектной занятостью в игровой индустрии.
Чем ближе профессия к продуктовой разработке (сайт, приложение, игры), тем выше доля гибридной занятости и меньше географическая диверсификация. Чем ближе профессия к визуальному креативу (иллюстрации, 3D, графический дизайн), тем выше доля независимого фриланса с широкой географией проектов.
Способы поиска клиентов в разных регионах
По регионам
В большинстве регионов лидируют соцсети (более 45% в США, Канаде, Европе). На втором месте — тематические форумы/сайты (более 25% в большинстве регионов). Третье место — портфолио-платформы.
СНГ: профильные чаты (24,6%), тематические форумы/сайты (24,6%), сарафанное радио (21,5%) и стоки (21,5%).
Азия: соцсети (32,8%), стоки (25,7%) и тематические форумы (22,9%).
Другие регионы: портфолио-платформы (33,3%) и сарафанное радио (25,6%).
Почти во всех регионах наблюдается широкий разброс каналов (9-10), что указывает на высокую конкуренцию.
По сферам
Социальные сети лидируют в большинстве самых распространенных сфер: иллюстраторы (57,05%), гейм-дизайнеры (41,46%), motion-дизайнеры (34,78%).
3D-дизайнеры: наряду с соцсетями — портфолио-платформы (21,62%) и сарафанное радио (18,92%).
Motion-дизайнеры: второе место после соцсетей — сарафанное радио (21,74%).
Веб-дизайнеры: фриланс-биржи (42,86%) и сарафанное радио (28,57%).
UX/UI-дизайнеры: тематические форумы (33,3%) и сарафанное радио (22,22%).
3D-дизайнеры: стоки (16,22%).
Иллюстраторы: тематические форумы (32,31%).
Чаще всего фрилансеры используют один канал для поиска клиентов (в среднем 40,5%), но многие сочетают два (в среднем 35,9%).
Среди 3D-дизайнеров 55,8% отдают предпочтение одному каналу, и только 6,98% используют три и более. Сочетание каналов чаще выбирают гейм-дизайнеры и веб-дизайнеры: 31,25% и 37,21% соответственно использует более трех способов поиска клиентов.
Фрилансеры чаще отмечают поток 5+ клиентов в месяц в Азии (49,27%), СНГ (45,31%) и Канаде (40,87%).
Стратегии поиска клиентов повторяются в зависимости от региона, но с небольшими различиями. Соцсети и портфолио-платформы доминируют, но в Азии акцент смещается в сторону стоков и сарафанного радио, в СНГ — к биржам и сарафанному радио, что может быть связано с большей закрытостью рынков. Креативные специалисты (иллюстраторы, motion-дизайнеры) чаще используют соцсети, а продуктовые (веб- и UX/UI-дизайнеры) — фриланс-биржи, форумы и сарафанное радио.
Большинство делает упор на один канал, но почти треть комбинирует два и более. Гейм- и веб-дизайнеры чаще других используют 3+ канала.
Спрос на специалистов EasyStaff Invoice заметен в Азии, СНГ и Канаде. В СНГ это объясняется общим культурным кодом и нехваткой локальных специалистов. В Азии важна цена и западная ориентированность фрилансеров. В Канаде — стоимость услуг.
Английский язык — стандарт для работы с любым регионом. Более 89% респондентов знают английский. Другие языки (немецкий, французский, испанский, китайский, японский) не превышают 3% в каждой группе (в Европе не выше 4%), что указывает на предпочтение английского как для фрилансеров, так и для клиентов. Китайский и японский чуть чаще встречаются в Азии (до 3%). Но даже там 86,76% респондентов использует английский.
Наибольшая языковая гибкость — у гейм-дизайнеров (25,53% опрошенных владеет двумя языками, 19,15% — 3+). Веб-дизайнеры и графические дизайнеры тоже часто говорят на нескольких иностранных языках. В этих сферах знание нескольких языков может быть конкурентным преимуществом.
Middle — самый востребованный уровень специалистов во всех регионах (44-60%). Лидеры — Европа (60,85%), США (60,26%), Канада (58,72%). Senior — второй по популярности в СНГ (30,16%), на Ближнем Востоке, в Океании, Южной Америке (28,57%), Азии (25,4%). В США и Европе «сеньоры» нужны реже (22-24%).
Самый низкий спрос — на руководителей и специалистов уровня Junior. Чаще с начинающими работают клиенты из СНГ и Азии — 15,8% и 14,29%.
За рубежом выше цена проектов, поэтому ошибки новичков могут привести к финансовым потерям. В связи с этим более востребованы опытные исполнители. Управленческие задачи чаще решаются внутри компаний, поэтому руководителей тоже чаще нанимают в штат.
Рекомендации для фрилансеров в разных регионах
Европа
В европейских странах чаще всего обращаются к иллюстраторам, гейм-дизайнерам и 3D-дизайнерам. Иллюстраторы создают индивидуальные арты на заказ. Гейм-дизайнеры — 2D- и 3D-арт для видеоигр (персонажи, ассеты, иллюстрации и анимация). 3D-дизайнеры востребованы в создании 3D-моделей: от одежды до интерьеров.
Для поиска клиентов в Европе важны соцсети (Instagram1*, Twitter, LinkedIn) для демонстрации проектов и привлечения внимания студий и арт-директоров. Тематические форумы популярны, особенно для иллюстраторов и гейм-дизайнеров, чьи комьюнити строятся вокруг игр, аниме, комиксов. 3D-дизайнеры чаще используют портфолио-платформы (Behance и Dribbble).
СНГ
Заказчики из стран СНГ чаще всего сотрудничают с иллюстраторами, графическими дизайнерами и гейм-дизайнерами. Иллюстраторы создают цифровые иллюстрации для стоков. Графические дизайнеры востребованы для разработки фирменного стиля и логотипов. Гейм-дизайнеры создают концепты персонажей для игр.
Иллюстраторы и гейм-дизайнеры активно используют соцсети и форумы. Графические дизайнеры чаще работают через фриланс-биржи. Эффективно и сарафанное радио, особенно для графических и гейм-дизайнеров, поэтому важны качество взаимодействия и готовность к правкам.
США и Канада
В США и Канаде востребованы графические дизайнеры, 3D-дизайнеры и иллюстраторы. Особенно популярны иллюстраторы, создающие концепты персонажей и обложки для книг, комиксов и манги, что связано с развитой индустрией развлечений. 40% исполнителей работают с 5+ заказчиками ежемесячно, что говорит о высоком спросе.
Для поиска клиентов стоит расширять присутствие в международных соцсетях (Pinterest, Instagram1*, Facebook1*, Twitter) и регулярно обновлять контент. Иллюстраторам подходят тематические сайты и форумы (Reddit, FurAffinity). Графические и 3D-дизайнеры часто размещают портфолио на Behance и Dribbble.
Азия
В Азии востребованы иллюстраторы (арты для обложек, портреты), 3D-дизайнеры (универсальные модели, часто монетизируемые через стоки) и графические дизайнеры (векторные изображения).
В этом регионе самый высокий процент специалистов, работающих с 5+ заказчиками в месяц, что, вероятно, связано с использованием стоков.
Для поиска клиентов актуальны соцсети и форумы, а также стоковые платформы:
для 3D и ассетов — TurboSquid, CGTrader, 3dSky;
для векторной графики — Shutterstock, Adobe Stock, Freepik, Getty, Alamy, Envato, Creative Market;
для артов — Etsy, Artlab, Dreamstime.
Австралия, Океания, Южная Америка, Ближний Восток
В этих регионах высок спрос на веб-дизайнеров для сайтов (WordPress, React), иллюстраторов (кастомные арты) и графических дизайнеров (упаковка и печатная продукция).
Большинство клиентов приходят через портфолио-платформы (Behance, Dribbble, DeviantArt, ArtStation) и сарафанное радио (что особенно актуально для графических и веб-дизайнеров).
Во многих странах оказывается важна специализация — например, дизайнер сайтов только для fashion-брендов или упаковки исключительно для косметики.
Общие рекомендации
По результатам опроса фрилансеров EasyStaff Invoice, предпочтительным форматом работы в зарубежных регионах является фриланс как физлицо. Что действительно важно — это знать английский язык вне зависимости от страны проживания и региона поисков заказчиков.
Выход на международный рынок для дизайнеров-фрилансеров сегодня доступен как никогда: без юридического оформления, с минимальным порогом входа и множеством площадок для поиска клиентов. Однако конкуренция растет, поэтому важен грамотный выбор каналов и их количество.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
