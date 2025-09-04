Логистика в условиях ограничений: риски и практическое руководство по их снижению

Где прячутся главные риски в логистике

Внешне кажется, что логистика — это просто: выбрал маршрут, нашел перевозчика, отправил груз. На деле все намного сложнее: ошибки кроются в мелочах, и каждая из них может стоить бизнесу денег, времени и репутации . Если свести все подводные камни к основным категориям, то их четыре.

1. Маршрут и хаб: надежность против неожиданностей

Не все направления одинаково стабильны. Есть проверенные маршруты, работающие круглый год (например, через Мальдивы), а есть «сезонные», как на Ближнем Востоке: зимой рейсы ежедневно, а летом остается пара-тройка в неделю.

Еще одна ловушка — выбор транзитного хаба. У каждого свои ограничения по грузам. Например, может показаться, что дешевле и проще отправить кислородные баллоны (опасный груз) через Мальдивы. Однако выясняется, что такой тип опасных грузов по этому маршруту не пропускают.

Решение можно найти в изменении классификации: включить баллоны в состав пожарных комплектов, что позволит провести их через данный хаб. Однако подобные решения носят исключительный характер и далеко не всегда применимы.

Дополнительные сложности возможны и при выборе авиакомпании. У перевозчиков могут действовать ограничения по параметрам груза: например, экспедитор планировал отправку паллеты высотой 145 см через Шарджу (ОАЭ) авиакомпанией Air Arabia, однако у перевозчика действовало ограничение — максимальная высота груза не должна превышать 80 см. В результате перед компанией встал выбор: осуществлять переупаковку с сопутствующими издержками и рисками либо корректировать маршрут перевозки.