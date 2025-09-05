ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5961. Власти хотят изменить правила расчета трудового и страхового стажа

Отпуск по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет предлагают учитывать в страховой стаж родителей в двойном размере.

Новый законопроект: власти предлагают изменить порядок учета в трудовом стаже работника отпусков по уходу за ребенком.

Массовая рассылка налоговых уведомлений для физлиц стартует со второй половины сентября 2025 года.

Роструд: если сотрудник изменил счет для получения зарплаты, допсоглашение делать не нужно.

Госдума конкретизирует понятие «искусственный интеллект» для нового закона.

ФНС: для самозанятых нет ограничений по посуточной сдаче квартир с 1 сентября 2025 года.

Последняя рабочая неделя октября будет шестидневной, а первая рабочая неделя ноября – трехдневной.

Роструд: перезаключать договор о материальной ответственности, если одна из сотрудниц уходит в отпуск по уходу за ребенком, не нужно.

Доходы и расходы на УСН в 2025 году: самое важное для бухгалтера — в статье.

Власти запустят эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и российского вина с подтверждением совершеннолетия по биометрии.

❗Для бухгалтеров: актуальные изменения 2025

Бесплатный вебинар от экспертов 1С с разбором новых ФСБУ, 152-ФЗ и налоговой реформы. 8 октября, 9:00 (МСК). Регистрация открыта.

Зарегистрироваться

Реклама: ООО «ТРИО», ИНН 6322039268, erid 2W5zFHXHqDi

Разборы законов

Как закон о запрете иностранных слов повлияет на работу бизнеса. Мини-курс

С 1 марта 2026 года начнет действовать новая редакция закона о защите прав потребителя. Она направлена на защиту русского языка в публичном поле. Изменения внесены законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кого коснутся нововведения и грозят ли штрафы нарушителям.

Закон о платформенной экономике: что изменится для продавцов и ПВЗ с 1 октября 2026 года

Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ вступает в силу почти через год, но изменения существенные, надо готовиться уже сейчас.

Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео

Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.

Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс

В мини-курсе разберем, можно ли учесть в целях налога на прибыль расходы на ДМС и как уплатить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора добровольного медицинского страхования.

Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль

Начисленные страховые взносы учитывают в декларации по прибыли по строке «Прочие расходы». Как утверждает Минфин, даже если компания включила переплату по налогам и страховым взносам в расходы — это правомерно.

🔥 Совет от редакции: Все об изменениях в учете, налогообложении и проверок 2025 года для продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете — на бесплатном вебинаре 9 сентября в 11:00 мск. Записаться.

Новости

1 👮 Реквизиты для оплаты новой госпошлины за внесение сведений в ЕАИС техосмотра дадут операторы ТО или полиция

2 Роскомнадзор справился с 725 DDoS-атаками в августе 2025 года

3 Исследование: для женщин быть добросовестным налогоплательщиком важнее, чем для мужчин

4 Договор о матответственности действует и во время декретного отпуска

5 В 2025 году в России стало больше регионов с зарплатой выше 100 тыс. рублей

6 Как заполнить трудовые книжки, если компания присоединяется к другой: Роструд уточнил

7 ФНС объяснила про минимальный срок владения, если объект приобретался долями по разным основаниям

8 📅 Осенью 2025 будет шестидневная и трехдневная рабочие недели + 3 выходных подряд и 1 сокращенный день

9 Уже сегодня эксперт поможет освоить IT-профессию, где бухгалтерские знания ценятся на вес золота

10 Молодая семья — это не только до 35 лет: возрастные ограничения для льгот по семейной ипотеке предлагают пересмотреть

11 Из-за конкуренции с маркетплейсами закрываются магазины спорттоваров

12 Минфин может пересмотреть нормы продажи валютной выручки экспортерами

13 Глава Сбера: ключевая ставка в конце 2025 года будет 14%

14 Каждый может стать лучшим в мини-играх «Клерка»! Попадите в рейтинг игроков

15 Водители за первую половину 2025 года оформили почти 18 млн полисов ОСАГО

16 До 15 ноября 2025 нужно подать в СФР заявление на компенсацию затрат по охране труда

17 40% участников программы долгосрочных сбережений получили от государства максимальное софинансирование

18 В РСПП уверены, что Центробанк опустит ключевую ставку до 17-16% уже в сентябре 2025 года

19 На УСН после утраты права на освобождение от НДС можно сразу применять ставку 7%

20 ❓ ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года

21 ⚡ До 5 сентября онлайн-курсы для карьерного прорыва по 4 900 рублей

22 В рамках одной проверки налоговики могут повторно осматривать помещения и документы

23 💡 Депутаты предложили для закона определение искусственному интеллекту

24 📧 ФНС сообщила, когда начнет рассылку налоговых уведомлений за 2024 год для физлиц

25 Единовременная выплата к отпуску не входит в расчет среднего заработка

26 Доверенность можно оформить на кого угодно. Но если это не сотрудник – у налоговой возникнут вопросы

27 Депутат Немкин: мессенджер MAX не будет автоматически «оформлять доносы»

28 Роструд: нужно ли допсоглашение, если сотрудник изменил счет для получения зарплаты

29 Депутаты предложили изменить правила расчета трудового и страхового стажа

30 📦 За использование упаковки из бумаги и гофрокартона Росприроднадзор может потребовать отчет

31 Ошибки в таможенных декларациях приводят к уплате повышенных пошлин и штрафам: собрали самые распространенные нарушения 2025

32 🍷 Энергетики и вино будет можно заказать онлайн, но возраст придется подтвердить по биометрии

33 Слуцкий предложил выводить россиян из «кредитного рабства», а для семей с детьми уменьшать проценты

34 ЭКГ-рейтинг охватил 95% российских предприятий: компании с хорошей репутацией могут получить дополнительные налоговые льготы

🚨Правила работы с Роскомнадзором 2025

Научим безопасно работать с персданными на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных — 2025».

Включили в курс 24 полезных документа — шаблоны и образцы. Объяснили, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн руб.

В программе уже добавлен урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Купить курс

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5960. Организация должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах

Онлайн-заказы для сотрудников считаются доходом, который они получили в натуральной форме, а значит с него нужно уплатить налог.

Юрий Шемчук: сценарное мышление

Операционный директор и сооснователь агентства Simtu Юрий Шемчук о трех вариантах принятия решений, рационализации и дофаминовых ловушках. Статья полезна как для маркетологов, так и для управления командой.

Как цессионарию отразить в декларации по НДС приобретение права требования по займу

По договору переуступки права требования (цессии) одна сторона покупает у другой задолженность и становится новым кредитором. Рассказываем, в каком разделе и как отражать операции по этому договору.

Сельхозпроизводитель реализует продукцию после давальческой переработки: какая ставка налога на прибыль

Организация привлекла стороннюю компанию для переработки сельскохозяйственной продукции, а затем реализовала готовый продукт. Можно ли применять нулевую ставку по налогу на прибыль?

Как ИП на УСН выбрать 20% ставку НДС

При превышении лимита в 60 млн руб. с начала года, ИП и компании на УСН становятся плательщиками НДС. Они могут выбрать специальные (5 и 7%) или общеустановленные (10 и 20%) ставки. Рассказываем, как выбрать 20% ставку и нужно ли уведомлять ФНС о своем выборе.

Логистика в условиях ограничений: риски и практическое руководство по их снижению

Внешнеэкономическая деятельность в 2025-м — это уже не про «закупил и доставил». Это практически игра на выживание, где выигрывает тот, кто умеет быстро адаптироваться и видеть угрозы раньше других. Прямые маршруты в прошлом: сегодня свыше 60% грузов идут в Россию окольными путями, через несколько стран и посредников.

Скорость как конкурентное преимущество: зачем бизнесу цифровизация

Современный бизнес все меньше напоминает громоздкий механизм, где каждое колесико двигается само по себе. Чтобы компания росла и не теряла темп, ей нужна прозрачная аналитика внутренних процессов. В статье расскажем о важности цифровизации бизнеса.

«Путь тяжелого люкса»: как премиум–бренды продолжают поступать в Россию

Официально люксовые бренды покинули Россию весной 2022 года. Бутики закрыты, прямые поставки прекращены. Но тем не менее на витринах ЦУМа и в ДЛТ (Дом Ленинградской Торговли) регулярно появляются новые коллекции, а в Telegram–каналах персональных шопперов каждый может заказать последние модели сумок Hermès, обувь Prada или платья Dior.

Материнский капитал в 2025 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2025 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.

Начисление отпуска в программе 1С:Бухгалтерия 8.3: пошаговая инструкция

Программа 1С:Бухгалтерия 8.3 позволяет вести полноценный учет небольшой фирмы. В ней можно принимать и увольнять сотрудников, начислять заработную плату и отправлять в отпуск. Но функционал ограничен по сравнению с программой ЗУП. Давайте разберем алгоритм начисления отпуска.

Блоги компаний

SWIFT-переводы из России в 2025 году: Актуальный гайд и подробный разбор для россиян

Как принять к вычету НДС с уплаченного аванса: условия и порядок

Как подключить оплату на Wix-сайте

Доходы и расходы на УСН в 2025 году

Статистика привлечения к субсидиарной ответственности

Новые реквизиты кассового чека с 1 сентября 2025 года: подробное руководство для бизнеса

Правила работы с персональными данными: что поменялось в сентябре 2025

Компания переезжает в другой город: на что имеют право работники

Заключить договор аренды теперь можно с помощью Госуслуг

Что такое ценз оседлости и как получить гражданство быстрее

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер с зарплатным проектом в ПСБ или ОТП банке Зарплата не указана, , Сменный график

Главный бухгалтер в единственном лице Зарплата от 200000 до 250000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 15000 до 20000 ₽, , Гибкий график

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер ,Главный бухгалтер

Трибуна

Верховный суд: собственники не могут снижать тариф «задним числом»

🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 28. Путь на криптоостров продолжается

💥Обзор новостей: Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета, Max не будет стучать, Греф увидел «техническую стагнацию» экономики

Белорусский софт, российский налог: как не потерять 10% на лицензионных выплатах

Как заявить вычет по НДС: сроки, риски и ключевые условия

Хрупкое равновесие: почему даже хорошие новости не гарантируют роста

📈Итоги двух месяцев инвестирования: мой путь к цели

☎️ Стоимость минуты исходящего звонка — 1 000 000 рублей?

Семь условий, при которых можно ликвидировать компанию в упрощенном порядке

Берут ли банки заемщиков в возрасте? Разбираем стереотипы

Топ-10 фильмов для бухгалтера: мотивация, юмор и уроки профессии

Как взять займ у инвестора: полное руководство для предпринимателей

Документы

Последние темы форума

Начать дискуссию

Главная Тарифы