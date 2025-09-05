Утренний бухгалтер № 5961. Власти хотят изменить правила расчета трудового и страхового стажа

Новый законопроект: власти предлагают изменить порядок учета в трудовом стаже работника отпусков по уходу за ребенком.
Массовая рассылка налоговых уведомлений для физлиц стартует со второй половины сентября 2025 года.
Роструд: если сотрудник изменил счет для получения зарплаты, допсоглашение делать не нужно.
Госдума конкретизирует понятие «искусственный интеллект» для нового закона.
ФНС: для самозанятых нет ограничений по посуточной сдаче квартир с 1 сентября 2025 года.
Последняя рабочая неделя октября будет шестидневной, а первая рабочая неделя ноября – трехдневной.
Роструд: перезаключать договор о материальной ответственности, если одна из сотрудниц уходит в отпуск по уходу за ребенком, не нужно.
Доходы и расходы на УСН в 2025 году: самое важное для бухгалтера — в статье.
Власти запустят эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и российского вина с подтверждением совершеннолетия по биометрии.
Разборы законов
— Как закон о запрете иностранных слов повлияет на работу бизнеса. Мини-курс
С 1 марта 2026 года начнет действовать новая редакция закона о защите прав потребителя. Она направлена на защиту русского языка в публичном поле. Изменения внесены законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кого коснутся нововведения и грозят ли штрафы нарушителям.
— Закон о платформенной экономике: что изменится для продавцов и ПВЗ с 1 октября 2026 года
Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ вступает в силу почти через год, но изменения существенные, надо готовиться уже сейчас.
— Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.
— Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс
В мини-курсе разберем, можно ли учесть в целях налога на прибыль расходы на ДМС и как уплатить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора добровольного медицинского страхования.
— Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль
Начисленные страховые взносы учитывают в декларации по прибыли по строке «Прочие расходы». Как утверждает Минфин, даже если компания включила переплату по налогам и страховым взносам в расходы — это правомерно.
Новости
1 👮 Реквизиты для оплаты новой госпошлины за внесение сведений в ЕАИС техосмотра дадут операторы ТО или полиция
2 Роскомнадзор справился с 725 DDoS-атаками в августе 2025 года
3 Исследование: для женщин быть добросовестным налогоплательщиком важнее, чем для мужчин
4 Договор о матответственности действует и во время декретного отпуска
5 В 2025 году в России стало больше регионов с зарплатой выше 100 тыс. рублей
6 Как заполнить трудовые книжки, если компания присоединяется к другой: Роструд уточнил
7 ФНС объяснила про минимальный срок владения, если объект приобретался долями по разным основаниям
8 📅 Осенью 2025 будет шестидневная и трехдневная рабочие недели + 3 выходных подряд и 1 сокращенный день
9 Уже сегодня эксперт поможет освоить IT-профессию, где бухгалтерские знания ценятся на вес золота
10 Молодая семья — это не только до 35 лет: возрастные ограничения для льгот по семейной ипотеке предлагают пересмотреть
11 Из-за конкуренции с маркетплейсами закрываются магазины спорттоваров
12 Минфин может пересмотреть нормы продажи валютной выручки экспортерами
13 Глава Сбера: ключевая ставка в конце 2025 года будет 14%
14 Каждый может стать лучшим в мини-играх «Клерка»! Попадите в рейтинг игроков
15 Водители за первую половину 2025 года оформили почти 18 млн полисов ОСАГО
16 До 15 ноября 2025 нужно подать в СФР заявление на компенсацию затрат по охране труда
17 40% участников программы долгосрочных сбережений получили от государства максимальное софинансирование
18 В РСПП уверены, что Центробанк опустит ключевую ставку до 17-16% уже в сентябре 2025 года
19 На УСН после утраты права на освобождение от НДС можно сразу применять ставку 7%
20 ❓ ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года
21 ⚡ До 5 сентября онлайн-курсы для карьерного прорыва по 4 900 рублей
22 В рамках одной проверки налоговики могут повторно осматривать помещения и документы
23 💡 Депутаты предложили для закона определение искусственному интеллекту
24 📧 ФНС сообщила, когда начнет рассылку налоговых уведомлений за 2024 год для физлиц
25 Единовременная выплата к отпуску не входит в расчет среднего заработка
26 Доверенность можно оформить на кого угодно. Но если это не сотрудник – у налоговой возникнут вопросы
27 Депутат Немкин: мессенджер MAX не будет автоматически «оформлять доносы»
28 Роструд: нужно ли допсоглашение, если сотрудник изменил счет для получения зарплаты
29 Депутаты предложили изменить правила расчета трудового и страхового стажа
30 📦 За использование упаковки из бумаги и гофрокартона Росприроднадзор может потребовать отчет
31 Ошибки в таможенных декларациях приводят к уплате повышенных пошлин и штрафам: собрали самые распространенные нарушения 2025
32 🍷 Энергетики и вино будет можно заказать онлайн, но возраст придется подтвердить по биометрии
33 Слуцкий предложил выводить россиян из «кредитного рабства», а для семей с детьми уменьшать проценты
34 ЭКГ-рейтинг охватил 95% российских предприятий: компании с хорошей репутацией могут получить дополнительные налоговые льготы
Мероприятия
Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025-2026 гг.
Дата проведения: 8 сентября, понедельник
Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС
Дата проведения: 9 сентября, вторник
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнёрами. Как избежать корпоративных конфликтов?
Дата проведения: 10 сентября, среда
Юридическая проверка объектов коммерческой недвижимости
Дата проведения: 10 сентября, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5960. Организация должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах
Онлайн-заказы для сотрудников считаются доходом, который они получили в натуральной форме, а значит с него нужно уплатить налог.
— Юрий Шемчук: сценарное мышление
Операционный директор и сооснователь агентства Simtu Юрий Шемчук о трех вариантах принятия решений, рационализации и дофаминовых ловушках. Статья полезна как для маркетологов, так и для управления командой.
— Как цессионарию отразить в декларации по НДС приобретение права требования по займу
По договору переуступки права требования (цессии) одна сторона покупает у другой задолженность и становится новым кредитором. Рассказываем, в каком разделе и как отражать операции по этому договору.
— Сельхозпроизводитель реализует продукцию после давальческой переработки: какая ставка налога на прибыль
Организация привлекла стороннюю компанию для переработки сельскохозяйственной продукции, а затем реализовала готовый продукт. Можно ли применять нулевую ставку по налогу на прибыль?
— Как ИП на УСН выбрать 20% ставку НДС
При превышении лимита в 60 млн руб. с начала года, ИП и компании на УСН становятся плательщиками НДС. Они могут выбрать специальные (5 и 7%) или общеустановленные (10 и 20%) ставки. Рассказываем, как выбрать 20% ставку и нужно ли уведомлять ФНС о своем выборе.
— Логистика в условиях ограничений: риски и практическое руководство по их снижению
Внешнеэкономическая деятельность в 2025-м — это уже не про «закупил и доставил». Это практически игра на выживание, где выигрывает тот, кто умеет быстро адаптироваться и видеть угрозы раньше других. Прямые маршруты в прошлом: сегодня свыше 60% грузов идут в Россию окольными путями, через несколько стран и посредников.
— Скорость как конкурентное преимущество: зачем бизнесу цифровизация
Современный бизнес все меньше напоминает громоздкий механизм, где каждое колесико двигается само по себе. Чтобы компания росла и не теряла темп, ей нужна прозрачная аналитика внутренних процессов. В статье расскажем о важности цифровизации бизнеса.
— «Путь тяжелого люкса»: как премиум–бренды продолжают поступать в Россию
Официально люксовые бренды покинули Россию весной 2022 года. Бутики закрыты, прямые поставки прекращены. Но тем не менее на витринах ЦУМа и в ДЛТ (Дом Ленинградской Торговли) регулярно появляются новые коллекции, а в Telegram–каналах персональных шопперов каждый может заказать последние модели сумок Hermès, обувь Prada или платья Dior.
— Материнский капитал в 2025 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить
Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2025 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.
— Начисление отпуска в программе 1С:Бухгалтерия 8.3: пошаговая инструкция
Программа 1С:Бухгалтерия 8.3 позволяет вести полноценный учет небольшой фирмы. В ней можно принимать и увольнять сотрудников, начислять заработную плату и отправлять в отпуск. Но функционал ограничен по сравнению с программой ЗУП. Давайте разберем алгоритм начисления отпуска.
Блоги компаний
SWIFT-переводы из России в 2025 году: Актуальный гайд и подробный разбор для россиян
Как принять к вычету НДС с уплаченного аванса: условия и порядок
Как подключить оплату на Wix-сайте
Доходы и расходы на УСН в 2025 году
Статистика привлечения к субсидиарной ответственности
Новые реквизиты кассового чека с 1 сентября 2025 года: подробное руководство для бизнеса
Правила работы с персональными данными: что поменялось в сентябре 2025
Компания переезжает в другой город: на что имеют право работники
Заключить договор аренды теперь можно с помощью Госуслуг
Консультации
Трибуна
Верховный суд: собственники не могут снижать тариф «задним числом»
🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 28. Путь на криптоостров продолжается
💥Обзор новостей: Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета, Max не будет стучать, Греф увидел «техническую стагнацию» экономики
Белорусский софт, российский налог: как не потерять 10% на лицензионных выплатах
Как заявить вычет по НДС: сроки, риски и ключевые условия
Хрупкое равновесие: почему даже хорошие новости не гарантируют роста
📈Итоги двух месяцев инвестирования: мой путь к цели
☎️ Стоимость минуты исходящего звонка — 1 000 000 рублей?
Семь условий, при которых можно ликвидировать компанию в упрощенном порядке
Берут ли банки заемщиков в возрасте? Разбираем стереотипы
Топ-10 фильмов для бухгалтера: мотивация, юмор и уроки профессии
Как взять займ у инвестора: полное руководство для предпринимателей
Документы
