Утренний бухгалтер № 5961. Власти хотят изменить правила расчета трудового и страхового стажа

Новый законопроект: власти предлагают изменить порядок учета в трудовом стаже работника отпусков по уходу за ребенком.

Массовая рассылка налоговых уведомлений для физлиц стартует со второй половины сентября 2025 года.

Роструд: если сотрудник изменил счет для получения зарплаты, допсоглашение делать не нужно.

Госдума конкретизирует понятие «искусственный интеллект» для нового закона.

ФНС: для самозанятых нет ограничений по посуточной сдаче квартир с 1 сентября 2025 года.

Последняя рабочая неделя октября будет шестидневной, а первая рабочая неделя ноября – трехдневной.

Роструд: перезаключать договор о материальной ответственности, если одна из сотрудниц уходит в отпуск по уходу за ребенком, не нужно.

Доходы и расходы на УСН в 2025 году: самое важное для бухгалтера — в статье.

Власти запустят эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и российского вина с подтверждением совершеннолетия по биометрии.