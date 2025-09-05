Договор факторинга: как отражать в учете и исчислять налоги на УСН с НДС 20%

Если организация на УСН «Доходы минус расходы» работает с факторинговой компанией, то средства за поставку товара она получает раньше, чем их переведет клиент. Рассказываем, как учитывать операции по договору факторинга на УСН «Доходы минус расходы» и исчислять налоги.

Как признавать доходы и расходы

По договору факторинга уступаются права денежного требования. На УСН доходы признают кассовым методом: по договору факторинга доход учитывают на дату поступления денежных средств от фактора на расчетный счет или в кассу по п. 1 ст. 346.15.

Доходы учитывают в размере фактически полученных сумм по п. 1 ст. 346.15 НК в зависимости от метода оплаты.

Ситуация 1: фактор переводит сумму поставки полностью, затем организация оплачивает комиссию. В доходы в целях единого налога включают всю сумму от фактора. Сумму комиссии без НДС учитывают в расходах по пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК. НДС с комиссии принимают к вычету на основании счета-фактуры от фактора. Ситуация 2: фактор переводит сумму поставки за вычетом своей комиссии. В доходы на УСН включают средства от фактора и сумму, которую организация должна была получить (если б фактор не удержал комиссию). Комиссию фактора без учета НДС включают в расходы. По этим операциям формируют КУДиР. А НДС с комиссии фактора принимают к вычету на основании выставленного счета-фактуры.

Корректно вести учет на УСН, а также уплачивать налоги и сдавать отчетность научим на нашем онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет доходов и расходов на УСН, определять налоговую базу, рассчитывать НДС по разным ставкам, оформлять сотрудников и начислять им зарплату. В курс добавили уроки про расчет среднего заработка. Сейчас курс можно купить со скидкой 69% за 4 900 руб.

НДС

НДС по товарам, которые поставляют с отсрочкой платежа, начисляют на дату отгрузки (то есть в общем порядке).

По п. 1 ст. 155 НК передачу имущественных прав облагают НДС только если полученная сумма превышает стоимость поставки. При факторинге такая ситуация не возникает, поэтому и дополнительный НДС начислять не нужно.

Сумму НДС по счету-фактуре на комиссию фактора, можно принять к вычету. Организации на УСН со ставками 10 и 20% вправе принимать к вычету входящий НДС.