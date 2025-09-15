Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Slidy.ai для бизнеса: как сэкономить на презентациях и повысить эффективность работы

В условиях растущей конкуренции каждый рубль на счету. Предприниматели ищут способы оптимизации расходов без потери качества, а создание презентаций — одна из статей, где можно существенно сэкономить. Нейросеть для презентаций Slidy.ai обещает автоматизировать процесс, который раньше требовал привлечения дизайнеров или многочасовой работы сотрудников.