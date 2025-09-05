Закон о запрете иностранных слов, скидка по взносам на травматизм в 2026 году и особенности налогового контроля в 2025 году: экспертная поддержка бухгалтеру

Изменения в законодательстве происходят чуть ли не ежедневно. Чтобы не потеряться в этой череде нововведений, мы регулярно готовим экспертный контент. Это помогает бухгалтерам быть в курсе и сразу применять новые знания в работе.
У нас есть лайт-подписка Клерк.Плюс, которая открывает доступ к ежедневным мини-курсам, разборам от экспертов, а также включает конспекты вебинаров и десятки тысяч консультаций с готовыми решениями для бухгалтера и предпринимателя. При подписке наш сайт работает без рекламы.
Доступ к закрытым материалам и расширенные возможности есть и у подписчиков Клерк.Премиум. Кроме контента, включенного в подписку Клерк.Плюс, премиальные пользователи получают обучение на онлайн-курсах, просмотр вебинаров онлайн и в записи, доступ к консультациям от экспертов, ИИ-ассистента без ограничений.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года
Минфин и ФНС регулярно дают разъяснения налогоплательщикам по самым разным темам. Чтобы не плутать в них самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за август по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, туристический налог и имущественные налоги.
Закон о платформенной экономике: что изменится для продавцов и ПВЗ с 1 октября 2026 года
С 1 октября 2026 года селлеров и владельцев ждут ужесточения правил по торговле на маркетплейсах. Изменения масштабные, поэтому готовится стоит уже сейчас: проверять договоры, карточки товаров, цены и скидки. Некоторые товары и вовсе будет запрещено продавать на онлайн-площадках. Как подготовиться к изменениям уже сейчас — рассказали в разборе.
Как получить скидку по взносам на травматизм на 2026 год: разбор условий и сроков
Работодатели могут подать заявление в СФР, чтобы получить скидку по страховым взносам на травматизм в 2026 году. Сделать это нужно до 1 ноября текущего года. Разобрали: кто может получить скидку, как направить заявление и когда ведомство может отказать в ее предоставлении.
Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео
Налоговые проверки — всегда стресс для бухгалтера. Нужно быстро подготовить все документы, проверить отчетность и уметь отличать законные требования от незаконных. Как подготовиться к выездным и камеральным проверкам и когда их можно оспаривать в суде — рассказали в конспекте. Вы можете смотреть видео или читать текст — выбирайте формат, который для вас удобнее.
Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс
Организации и ИП могут учесть в расходах по налогу на прибыль расходы на страхование работников в том числе по договору ДМС. А вот уплачивать страховые взносы по таким издержкам не нужно. Что делать, если договор расторгли — рассказали в мини-курсе.
Как закон о запрете иностранных слов повлияет на работу бизнеса. Мини-курс
С 1 марта 2026 года вступает в силу новая редакция закона о защите русского языка. Но бизнесу нужно подготовиться уже сейчас, так как изменения затрагивают фирменные названия, товарные знаки и знаки обслуживания. Что поменять в работе бизнеса — рассказали в мини-курсе.
Сопутствующие услуги гостиниц и отелей: нужно ли включать их в базу по туристическому налогу. Мини-курс
Гостиницы нередко включают в стоимость проживания дополнительные услуги: доступ к бассейну, фитнес залу или ежедневные завтраки. В каких случаях нужно включать стоимость услуг в базу по туристическому налогу, а когда нет — рассказали в мини-курсе.
Ежедневный экспертный контент с подпиской Клерк.Плюс
Читать все разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и консультации от наших экспертов легко, если у вас есть подписка Клерк.Плюс. За 499 рублей в месяц вы получаете доступ к экспертному контенту, а также можете заказывать главному редактору разборы на интересующие вас темы.
Подписка — идеальный вариант для тех, кто всегда хочет быть в курсе изменений и не держать руку на пульсе, пытаясь самостоятельно разобраться во всех нюансах законодательства.
Начать дискуссию