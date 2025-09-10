Ответственность за экстремизм и фейки: угрозы для маркетинга и PR в бизнесе

Ответственность за экстремистскую деятельность

За действия экстремистского характера установлены как уголовные, так и административные меры воздействия.

К уголовной ответственности могут привлечь за:

публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК);

высказывания и действия, направленные на разжигание ненависти либо унижение человеческого достоинства по признаку пола, национальности, расы, языка, происхождения или религии (ст. 282 УК);

повторную пропаганду и публичное использование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций или иных запрещенных символов (ст. 282.4 УК).

Особое внимание стоит уделить вопросу финансирования экстремизма. Оплата рекламы у структур, признанных экстремистскими, или размещение объявлений на платформах, попавших в соответствующий список (например, Meta1), может подпадать под ст. 282.3 УК и повлечь уголовную ответственность.

Закон прямо запрещает распространение (включая рекламное использование) экстремистских материалов (ч. 1 ст. 13 ФЗ-114).

Материалы, признанные экстремистскими, заносятся в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Список является открытым и доступен в интернете.

Массовое распространение таких материалов карается административно (ст. 20.29 КоАП). Для юридических лиц наказанием может стать штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток с конфискацией материалов и оборудования, применявшегося для их создания.