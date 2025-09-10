Ответственность за экстремизм и фейки: угрозы для маркетинга и PR в бизнесе

Ошибки в PR-стратегиях, неосторожные заявления или публикация непроверенного контента способны повлечь серьезные последствия — от административных штрафов до уголовного преследования.
Понятийный аппарат
Под «фейковыми новостями» понимаются искаженные или заведомо ложные сведения о социально значимых событиях. Чаще всего их распространение связано с попыткой извлечь прибыль от рекламных размещений в интернете и социальных сетях.
Экстремизм — категория более широкая. В круг экстремистской деятельности входят:
публичное оправдание террористических актов;
возбуждение ненависти и вражды по социальному, национальному, расовому или религиозному признаку;
демонстрация и использование нацистской символики и атрибутики (согласно п. 1 ст. 1 закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Ответственность за экстремистскую деятельность
За действия экстремистского характера установлены как уголовные, так и административные меры воздействия.
К уголовной ответственности могут привлечь за:
публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК);
высказывания и действия, направленные на разжигание ненависти либо унижение человеческого достоинства по признаку пола, национальности, расы, языка, происхождения или религии (ст. 282 УК);
повторную пропаганду и публичное использование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций или иных запрещенных символов (ст. 282.4 УК).
Особое внимание стоит уделить вопросу финансирования экстремизма. Оплата рекламы у структур, признанных экстремистскими, или размещение объявлений на платформах, попавших в соответствующий список (например, Meta1), может подпадать под ст. 282.3 УК и повлечь уголовную ответственность.
Закон прямо запрещает распространение (включая рекламное использование) экстремистских материалов (ч. 1 ст. 13 ФЗ-114).
Материалы, признанные экстремистскими, заносятся в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ), который ведет Министерство юстиции. Список является открытым и доступен в интернете.
Массовое распространение таких материалов карается административно (ст. 20.29 КоАП). Для юридических лиц наказанием может стать штраф от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток с конфискацией материалов и оборудования, применявшегося для их создания.
Ответственность за дезинформацию
Распространение заведомо недостоверных сведений под видом достоверных сообщений через СМИ или интернет-ресурсы влечет административное наказание (ч. 10 ст. 13.15 КоАП). Для организаций штраф составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, законодательством предусмотрена и уголовная ответственность. В соответствии со ст. 207.2 УК за публикацию ложной общественно значимой информации, которая повлекла определенные последствия, предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Риски для компаний
Организации могут допустить ряд ошибок, способных привести к проблемам с законом, среди них:
использование запрещенной символики (включение экстремистских изображений в логотипы, визуальные материалы или мерч);
призывы к агрессии и насилию (слоганы, мемы или рекламные кампании, которые могут быть интерпретированы как подстрекательство к вражде);
ассоциации с организациями, признанными экстремистскими (прямые или косвенные упоминания, коллаборации, скрытые намеки);
распространение фейковой информации, затрагивающей общественную безопасность (например, слухи о стихийных бедствиях, болезнях или военных конфликтах).
Практические шаги для бизнеса
Чтобы минимизировать правовые риски, компаниям следует выстроить систему контроля за публикациями:
проверять достоверность всей информации перед размещением, особенно если она касается государственных структур или Вооруженных Сил;
убедиться, что в материалах отсутствуют символы и логотипы организаций, внесенных в перечень экстремистских (если используется, то с обязательной пометкой);
избегать формулировок, которые можно трактовать как дискредитацию государства или оскорбление личности по признакам расы, национальности или религии;
выстроить внутренний процесс публикации: автор подготавливает материал, редактор проверяет, а юрист дает заключение.
Заключение
Работа с цифровыми каналами требует строгого соблюдения действующих норм права. Нарушения, связанные с экстремизмом и распространением недостоверной информации, способны повлечь серьезные финансовые и репутационные потери.
Минимизировать риски помогают юридическая экспертиза, многоступенчатая проверка материалов и ответственное отношение к любым публичным коммуникациям.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
