ФГОС 2025-2026: изменения в учебных программах. Что нужно знать родителям

Рекомендованное расписание уроков

Минпросвещение также рекомендовало расписание для оптимизации нагрузки школьников. Речь не идет о жесткой унификации графика занятий, а скорее о создании согласующихся рамок и советов, которые позволят выстраивать обучение в едином направлении.

Министерство просвещения разместило на сайте разнообразные образцы расписаний уроков на следующий учебный год 2025–2026:

5 образцов — для начальной школы (1–4 классы);

6 вариантов — для средней ступени (5–9 классы);

19 версий — для старшей школы (10–11 классы).

Образцы от Минпросвещения — рекомендации, на основе которых школы могут разрабатывать собственные уникальные расписания.

Например, вот так выглядит образец расписания от Минпросвещения для учеников начальных классов. Баллами обозначена степень трудности уроков.

Пример расписания уроков начальных классов для 5-дневной недели. Источник: официальный сайт Минпросвещения

А вот так выглядит пример расписания уроков для учеников средней школы (с 5 по 9 классы):

Пример расписания уроков средних классов для 5-дневной недели. Источник: официальный сайт Минпросвещения

Все представленные варианты расписаний включают планы уроков и форматы внеклассных мероприятий. При составлении конкретных примерных расписаний принимали во внимание особенности восприятия нагрузок детьми разного возраста и сложность изучаемых предметов, что помогает избежать чрезмерного утомления.

Наиболее продуктивный промежуток концентрации внимания школьников приходится на утренние часы с 10 до 12 утра. Поэтому последовательность уроков в расписании желательно строить именно исходя из этого временного окна.

График продуктивности работы у школьников из методических рекомендаций Минпросвещения. Источник: официальный сайт Минпросвещения

Следовательно, самые трудные дисциплины (например, математика, русский и иностранные языки):

для учеников младших классов лучше планировать на второе-третье уроки,

для остальных школьников оптимальны вторые-четвертые уроки.

Новому материалу и контролю усвоенных знаний предпочтительно уделять время на 2–4 уроках середины учебной недели.

Недельная нагрузка распределяется двумя способами: