ФГОС 2025-2026: изменения в учебных программах. Что нужно знать родителям

Что такое ФГОС
ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт. По сути это перечень обязательных норм и критериев, которым должны соответствовать образовательные программы и направления подготовки — своего рода аналог общегосударственного стандарта качества, утверждаемый Министерством науки и высшего образования.
Каждый уровень образовательной системы регулируется отдельными правилами: начиная с детского сада и заканчивая последипломным образованием. Эти нормы являются базисом для разработки учебных курсов, составления методической литературы и подбора вспомогательных материалов для самостоятельного изучения.
Аккредитованные учебные заведения обязаны соблюдать требования ФГОС. Для удобства классификации стандартов выделяют отдельные группы:
Дошкольники.
Ученики начальных классов (1–4 класс).
Учащиеся средних классов (5–9 классы).
Старшие классы — 10–11.
Обучающиеся с особыми потребностями здоровья (ОВЗ).
Студенты колледжей и техникумов (среднее профессиональное образование).
Бакалавры, специалисты и магистранты (каждый уровень имеет индивидуальный стандарт).
Аспиранты и клинические ординаторы (стандарт различается для каждой категории).
Участники программ ассистентуры-стажировки.
Что изменилось во ФГОС 2025–2026
ФГОС 2025–2026 утвердил Приказ Минпросвещения от 09.10.2024 № 704. Если коротко, то новый стандарт внес такие изменения:
Определили список тематик для предметов, включенных в итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов, что позволит школам скорректировать свою программу в соответствии с содержанием ОГЭ и ЕГЭ.
Скорректировали количество уроков по обществознанию и истории. Начиная с 2025–2026 учебного года, обществознание убрали из расписания 6-х и 7-х классов, а с будущего года его прекратят изучать и в 8-м классе. Вместо этого увеличилось количество часов на изучение истории, введен дополнительный предмет «История родного края», относящийся к краеведению. В пятом классе на этот предмет выделили 34 часа ежегодно (одно занятие еженедельно), а на всемирную историю сохранили прежнюю нагрузку в размере 68 часов. Шестым и седьмым классам предлагается распределять часы так: 17 часов на изучение местного региона, 28 часов — общей истории, а еще 57 часов отводятся на российскую историю.
Максимально разрешенная учебная нагрузка установлена для младших классов: первоклассникам разрешено заниматься не больше 21 часа в неделю, тогда как второклассникам и третьеклассникам вплоть до четвертого класса рекомендуют не превышать предел в 26 часов.
Учителя должны фиксировать домашние задания в электронной форме до окончания текущего рабочего дня. Если ребенку предстоит подготовка доклада, презентации, реферата либо заучивания стиха, педагог обязан ставить задание заблаговременно, чтобы ученик успел подготовиться.
Возможно введение дополнительных каникул вследствие форс-мажорных ситуаций с переносом учебного графика на летний период.
Рекомендуется проведение классными руководителями собраний родителей с целью профориентации учащихся.
А теперь разберемся с главными изменениями поподробнее.
Изменения в учебной нагрузке
Годовая учебная нагрузка в школах. Установили четко определенные границы учебной нагрузки для учащихся первых-девятых классов. Количество часов варьируется в зависимости от выбранного школьного учебного плана.
Класс
Количество, ак. час.
1 класс
620–653
2–4 классы
782–884
5 класс
986–1088
6 класс
1020–1122
7 класс
1088–1190
8–9 классы
1122–1224
Нормы домашнего задания для начальной школы. Министерство просвещения установило рекомендуемое максимальное время на выполнение домашних заданий:
в первом классе — не более 1 часа ежедневно;
во втором-третьем классах — не более 1,5 часов;
в четвертом классе — не более 2-х часов.
Общее ограничение на контрольные работы. Сумма времени на контрольные и проверочные (включая ВПР) не должна превышать 10% от общего количества часов по каждому предмету в каждом классе отдельно.
Продолжительность одной контрольной работы составляет максимум два урока (не более 45 минут каждый), практической работы — один урок (также до 45 минут).
Рекомендованное расписание уроков
Минпросвещение также рекомендовало расписание для оптимизации нагрузки школьников. Речь не идет о жесткой унификации графика занятий, а скорее о создании согласующихся рамок и советов, которые позволят выстраивать обучение в едином направлении.
Министерство просвещения разместило на сайте разнообразные образцы расписаний уроков на следующий учебный год 2025–2026:
5 образцов — для начальной школы (1–4 классы);
6 вариантов — для средней ступени (5–9 классы);
19 версий — для старшей школы (10–11 классы).
Образцы от Минпросвещения — рекомендации, на основе которых школы могут разрабатывать собственные уникальные расписания.
Например, вот так выглядит образец расписания от Минпросвещения для учеников начальных классов. Баллами обозначена степень трудности уроков.
А вот так выглядит пример расписания уроков для учеников средней школы (с 5 по 9 классы):
Все представленные варианты расписаний включают планы уроков и форматы внеклассных мероприятий. При составлении конкретных примерных расписаний принимали во внимание особенности восприятия нагрузок детьми разного возраста и сложность изучаемых предметов, что помогает избежать чрезмерного утомления.
Наиболее продуктивный промежуток концентрации внимания школьников приходится на утренние часы с 10 до 12 утра. Поэтому последовательность уроков в расписании желательно строить именно исходя из этого временного окна.
Следовательно, самые трудные дисциплины (например, математика, русский и иностранные языки):
для учеников младших классов лучше планировать на второе-третье уроки,
для остальных школьников оптимальны вторые-четвертые уроки.
Новому материалу и контролю усвоенных знаний предпочтительно уделять время на 2–4 уроках середины учебной недели.
Недельная нагрузка распределяется двумя способами:
Постепенный рост сложности предметов ближе к середине недели с последующим снижением интенсивности к ее концу.
Равномерное распределение нагрузки с организацией разгрузочного дня посередине недели согласно рекомендациям Минздрава России (МР от 10.11.2023 2.4.0331-23).
Расширение истории благодаря сокращению обществознания
Значительно увеличится количество часов, уделяемых изучению истории:
ученики 5–8 классов будут получать три урока в неделю,
ученики 9-х классов — два урока.
За счет этого общий объем курса истории возрастет на 136 часов — с 340 до 476.
Обществознание постепенно смещается в старшую школу. Предмет исчезнет из учебной программы шестых и седьмых классов, оставаясь лишь в 8–11 классах. А с сентября 2026 года этот предмет сохранится только для обучающихся в 9–11 классах.
Новый ГОСТ по школьной форме
С 3 сентября 2025 года в России вступил в силу обновленный стандарт школьной формы — ГОСТ Р 71582-2024. Этот документ вводит общие критерии качества и безопасности одежды школьников всех возрастов от первого до одиннадцатого класса.
Основные нововведения документа включают:
Критерий
Что подразумевает
Строгий деловой стиль
Школьная одежда должна выглядеть официально и презентабельно, исключены яркие, броские цвета и экстравагантные элементы декора
Комфортность
Фасоны разработаны таким образом, чтобы обеспечить удобство движения и продолжительного нахождения ребенка за партой
Отсутствие символики
Запрещается использование символов, связанных с антиобщественными действиями или нарушением закона. Напротив, поощряется нанесение официальной госсимволики, например, российского флага или герба
Практичность
Материал школьной формы обязан обеспечивать хорошую вентиляцию и впитывание влаги, а аксессуары вроде пуговиц и молний не должны иметь острых краев или травм опасных деталей
Несмотря на добровольный характер соблюдения новых рекомендаций, если изготовитель обозначил соответствие изделия этому ГОСТу, оно обязано отвечать установленным требованиям. Изделия, соответствующие стандартам, будут маркироваться специальным знаком – номер ГОСТ Р 71582-2024.
На «Клерке» мы уже обсуждали введение новой школьной формы в этой статье.
Хотя каждая школа вправе устанавливать дополнительные внутренние правила относительно цвета и дизайна школьной формы, никто не может наложить санкции на учащегося или запретить посещение занятий за несоблюдение этих норм. Требования к стилю одежды определяются исключительно внутренними регламентами образовательного учреждения.
Что изменил ФГОС 2025—2026: кратко
Пройдемся коротко по всем важным изменениям, которые нужно знать родителям уже сейчас.
Изменение
Суть
Определены границы учебной нагрузки для разных классов
Ввели лимиты по контрольным работам
Сумма времени на контрольные не должна превышать 10% от общего количества часов по каждому предмету в каждом классе отдельно.
Продолжительность одной контрольной работы составляет максимум два урока (не более 45 минут каждый), практической работы — один урок (также до 45 минут).
История и обществознание
Историю ученики 5–8 классов будут изучать на трех уроках в неделю, а девятиклассники — на двух.
Обществознание убрали из программы шестых и седьмых классов. С сентября 2026 года его будут изучать только в 9–11 классах.
Расписание
Минпросвещения рекомендовало новое расписание, по которому трудные дисциплины (например, математика, русский и иностранные языки) советуют проводить:
Школьная форма
Введены рекомендации по внешнему виду формы (в ГОСТ Р 71582-2024). Главные качества: практичность, официально-деловой вид, отсутствие символики и комфортность
