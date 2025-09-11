Утренний бухгалтер № 5965. Как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году

ФНС: бизнес больше не сможет обмениваться товарными накладными через ЭДО. Но останется возможность создавать первичку в виде неформализованных электронных документов, а также на бумаге. Инструкцию от эксперта привели здесь.
Штрафы за неподанные декларации не зависят от отправки потом уточненных.
Что нового в бухгалтерском учете и отчетности за 9 месяцев, узнаете здесь.
Налоговики рассказали об отличиях для самозанятых и ИП при сотрудничестве с физлицами: таблица.
Законопроект: страховку ОСГОП могут разрешить оформлять на один день.
Премию учитывают по итогам года, если она начислена за год, предшествующий отпуску, а разовые премии – просто в расчетном периоде.
УФНС: майнеры не могут применять УСН и АУСН, ЕСХН, патент и НПД.
7 новых вебинаров, 8 статей, 3 онлайн-курса для бухгалтера, миллион консультаций. Читайте дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю.
Роструд: начислять ли премию, если работник не отработал полный месяц, зависит от порядка, установленного в компании.
Разборы законов
— Как предоставить отпуск в связи со смертью близкого родственника: порядок оформления. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда работнику положен неоплачиваемый отпуск в связи со смертью родственника и как его оформить.
— Невостребованная зарплата: включать ли ее в доходы и когда
Если зарплата депонирована, и получатель за ней не пришел, ее включают во внереализационные доходы и облагают налогом на прибыль. В какой момент это сделать?
— Как изменится декларация по УСН за 2025 год
В декларации по УСН индивидуальные предприниматели должны будут указывать сумму фиксированных взносов, учтенную при расчете налога.
— Когда с работника можно взыскать ущерб, нанесенный оборудованию. Мини-курс
Если работник нанес ущерб работодателю, он обязан возместить его. Но всегда ли можно привлечь работника к материальной ответственности? Разбираемся в мини-курсе.
— Увольнение в командировке: можно или нет
Увольнение работника во время командировки прямо не запрещено. Однако скажем сразу: практика, особенно судебная, свидетельствует о том, что это рискованно. Сотрудник может заявить, что его заставили уволиться и добиться восстановления на работе.
Новости
Скидки до -74% на последние места! Скорее записывайтесь на профкурсы — старт 15 сентября
Изменения осени-2025 для бухгалтера
Дата проведения: 11 сентября, четверг
Все изменения 2025-2026 гг. в учете строительных организаций в Сочи!
Дата проведения: 15 сентября, понедельник
ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки. Как работать с импортом и экспортом без штрафов
Дата проведения: 16 сентября, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5964. В 2026 году ИП на патенте сможет пересчитать налог при уменьшении физпоказателей
Если у предпринимателей уменьшилось число используемых объектов в бизнесе, то они смогут пересчитать налог по патенту.
— Ответственность за экстремизм и фейки: угрозы для маркетинга и PR в бизнесе
Современные организации все чаще применяют цифровые каналы коммуникации — социальные сети, блоги и платформы для продвижения своих товаров и услуг. Однако вместе с расширением аудитории возрастает и вероятность столкновения с требованиями российского законодательства в сфере противодействия экстремизму и распространению ложных сведений.
— A7 отменил минимальную комиссию: новые возможности для международных платежей
Международные платежи через A7 стали еще доступнее — компания полностью отказалась от минимальной фиксированной комиссии в 60 тыс. руб., открыв российскому бизнесу больше свободы в расчетах с зарубежными партнерами.
— Скрытые траты: как сократить импульсивные покупки и сэкономить до 30% бюджета
Финансовая грамотность начинается с одной простой вещи: замечать деньги, которые утекают незаметно. Часто это маленькие траты, о которых мы даже не думаем: утренний кофе в дороге, очередная подписка, заказ еды «на автомате». Кажется, мелочь, а в сумме — до трети вашего бюджета!
— ФГОС 2025-2026: изменения в учебных программах. Что нужно знать родителям
С 1 сентября в школах заработал новый ФГОС 2025—2026. Он внес изменения в учебные программы, педагогическую нагрузку, школьную форму и в учебный процесс. Рассказываем, какие из этих нововведений стоит знать родителям школьников.
🔥⏰ Пять дней до старта! Занимайте последние места на профкурсах со скидками до -74%
