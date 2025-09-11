ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5965. Как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году

С 1 января 2026 года ФНС запретит обмениваться товарными накладными (ТОРГ-12) и актами выполненных работ через операторов электронного документооборота по форматам из приказов ФНС 2015 года.

ФНС: бизнес больше не сможет обмениваться товарными накладными через ЭДО. Но останется возможность создавать первичку в виде неформализованных электронных документов, а также на бумаге. Инструкцию от эксперта привели здесь.

Штрафы за неподанные декларации не зависят от отправки потом уточненных.

Что нового в бухгалтерском учете и отчетности за 9 месяцев, узнаете здесь.

Налоговики рассказали об отличиях для самозанятых и ИП при сотрудничестве с физлицами: таблица.

Законопроект: страховку ОСГОП могут разрешить оформлять на один день.

Премию учитывают по итогам года, если она начислена за год, предшествующий отпуску, а разовые премии – просто в расчетном периоде.

УФНС: майнеры не могут применять УСН и АУСН, ЕСХН, патент и НПД.

7 новых вебинаров, 8 статей, 3 онлайн-курса для бухгалтера, миллион консультаций. Читайте дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю.

Роструд: начислять ли премию, если работник не отработал полный месяц, зависит от порядка, установленного в компании.

Как предоставить отпуск в связи со смертью близкого родственника: порядок оформления. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда работнику положен неоплачиваемый отпуск в связи со смертью родственника и как его оформить.

Невостребованная зарплата: включать ли ее в доходы и когда

Если зарплата депонирована, и получатель за ней не пришел, ее включают во внереализационные доходы и облагают налогом на прибыль. В какой момент это сделать?

Как изменится декларация по УСН за 2025 год

В декларации по УСН индивидуальные предприниматели должны будут указывать сумму фиксированных взносов, учтенную при расчете налога.

Когда с работника можно взыскать ущерб, нанесенный оборудованию. Мини-курс

Если работник нанес ущерб работодателю, он обязан возместить его. Но всегда ли можно привлечь работника к материальной ответственности? Разбираемся в мини-курсе.

Увольнение в командировке: можно или нет

Увольнение работника во время командировки прямо не запрещено. Однако скажем сразу: практика, особенно судебная, свидетельствует о том, что это рискованно. Сотрудник может заявить, что его заставили уволиться и добиться восстановления на работе.

