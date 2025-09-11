Утренний бухгалтер № 5965. Как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году

ФНС: бизнес больше не сможет обмениваться товарными накладными через ЭДО. Но останется возможность создавать первичку в виде неформализованных электронных документов, а также на бумаге. Инструкцию от эксперта привели здесь.

Штрафы за неподанные декларации не зависят от отправки потом уточненных.

Что нового в бухгалтерском учете и отчетности за 9 месяцев, узнаете здесь.

Налоговики рассказали об отличиях для самозанятых и ИП при сотрудничестве с физлицами: таблица.

Законопроект: страховку ОСГОП могут разрешить оформлять на один день.

Премию учитывают по итогам года, если она начислена за год, предшествующий отпуску, а разовые премии – просто в расчетном периоде.

УФНС: майнеры не могут применять УСН и АУСН, ЕСХН, патент и НПД.

7 новых вебинаров, 8 статей, 3 онлайн-курса для бухгалтера, миллион консультаций. Читайте дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю.

Роструд: начислять ли премию, если работник не отработал полный месяц, зависит от порядка, установленного в компании.