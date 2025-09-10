Самозанятые могут нанимать физлиц. Какие налоги придется платить и какие отчеты сдавать. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 2013

Сегодня в выпуске:
Таблица сравнения обязанностей нанимателей-самозанятых.
Все ли обязаны перейти на УПД в 2026 году.
Письмо из налоговой о старом забытом электронном кошельке может стать сюрпризом.
Как при расчете отпускных учесть премии и правильно отразить их в 1С:ЗУП.
ИП в декрете получила доход — придется переписать заявление об освобождении от уплаты взносов.
Главред рекомендует.
Мем дня.
По физлицам-подрядчикам самозанятые должны отчитаться, но не всегда
Самозанятые могут нанять исполнителей-физлиц по договору ГПХ. От того, какой статус у самого нанимателя-самозанятого будут зависеть его обязанности.
Если самозанятый-ИП, то он при выплате вознаграждения подрядкику-физлицу будет налоговым агентом по НДФЛ, он также должен рассчитать и заплатить страховые взносы. В ФНС ИП сдаст 6-НДФЛ и РСВ и до конца года, в котором был нанят подрядчик их придется сдавать.
Самозанятый-физик, даже если заключает ГПХ-договоры с физлицами-подрядчиками, не обязан удерживать НДФЛ и платить взносы, отчеты тоже не сдает.
Сравнение обязанностей самозанятых с разным статусом мы собрали в таблицу.
Вы выполняете требования ФНС?
Не все должны переходить на электронные УПД в новом формате с 2026 года
Если вы обмениваетесь товарными накладными или актами через операторов электронного документооборота, то в 2026 году их заменит УПД. Универсальный документ может включать в себя сразу и накладную, и акт, и счет-фактуру.
Но если сейчас вы отправляете счета-фактуры в электронном виде, а акт или накладные выставляете на бумаге, то можете делать это и в 2026 году.
Кроме того, у бизнеса после 1 января 2026 года остается право обмениваться неформализованными первичными документами в электронном виде.
Разъяснения по отправке электронных актов и товарных накладных в 2026 году дал для «Клерка» эксперт Контур.Диадок.
ФНС находит даже старые электронные кошельки и требует отчет о движении денег
В чате ФНС задали вопрос — налогоплательщик получил уведомление от ФНС, где налоговики пишут о необходимости подать отчет о движении денег по зарубежным счетам. Таких у него нет, правда. где-то завалялся стары кошелек PayPal, открытый в 2018 году, но к нему и доступов нет.
Налоговая ответила в чате, что необходимо представлять отчет только если общая сумма средств, зачисленных на иностранные электронные кошельки за год превысила сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.
Если это не тот случай, то нужно дать пояснение в налоговую. Имеющиеся счета можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика.
Премия при расчете отпускных и 1С:ЗУП
Разовые премии учитывают просто в расчетном периоде, премию по итогам года учитывают в расчете, если она начислена за год, предшествующий отпуску и неважно, когда она начислена – в расчетном периоде или после.
Для директора могут быть предусмотрены премии за выполнение ключевых показателей эффективности, их нужно учитывать в периоде начисления.
Чтобы отразить премию в 1С:ЗУП, можно использовать документ «Премия» или документ «Начисление зарплаты» — в зависимости от настроек программы.
ИП-декретница должна подать заявление с новым сроком по освобождению от взносов, если получила доход
ИП занималась продажами на маркетплейсе, но ушла в декрет, по закону в этом случае она может не платить фиксированные взносы. Предприниматель подала соответствующее заявление на весь период отпуска по уходу за ребенком.
Но во время отпуска на маркетплейсе произошла одна продажа. ИП задала вопрос ФНС — что делать? Подавать ли новое заявление, прервался из-за продажи ее отпуск и что будет со взносами?
Налоговики уточнили, что ИП может получить освобождение от уплаты страховых взносов на период ухода за ребенком до полутора лет, если в этот период он не ведет предпринимательскую деятельность. Отсутствие ведения деятельности подтверждается налоговой отчетностью.
Если же был получен доход, ИП должен его задекларировать и подать заявление об освобождении от уплаты страховых взносов со скорректированным сроком получения дохода (до получения дохода либо после).
