Самозанятые могут нанимать физлиц. Какие налоги придется платить и какие отчеты сдавать. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 2013

По физлицам-подрядчикам самозанятые должны отчитаться, но не всегда

Самозанятые могут нанять исполнителей-физлиц по договору ГПХ. От того, какой статус у самого нанимателя-самозанятого будут зависеть его обязанности.

Если самозанятый-ИП, то он при выплате вознаграждения подрядкику-физлицу будет налоговым агентом по НДФЛ, он также должен рассчитать и заплатить страховые взносы. В ФНС ИП сдаст 6-НДФЛ и РСВ и до конца года, в котором был нанят подрядчик их придется сдавать.

Самозанятый-физик, даже если заключает ГПХ-договоры с физлицами-подрядчиками, не обязан удерживать НДФЛ и платить взносы, отчеты тоже не сдает.

Сравнение обязанностей самозанятых с разным статусом мы собрали в таблицу.