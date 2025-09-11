Влияние удаленной работы на корпоративную культуру и как HR могут управлять этим процессом

Традиционные механизмы сплочения — неформальное офисное общение и совместные мероприятия — оказались под угрозой. Это чревато разобщенностью сотрудников, падением вовлеченности и ослаблением лояльности к компании.
О том, как удаленная работа влияет на культуру и что могут сделать HR, чтобы адаптировать ее к новым условиям, рассказываем в статье.
Позитивные изменения из-за перехода на удаленную работу
Удаленная работа привнесла множество плюсов.
Прежде всего — гибкость и автономность. Сотрудники получили больше свободы в выборе рабочего времени и места, что зачастую повышает их удовлетворенность трудом: исследования отмечают, что дистанционные работники в среднем счастливее офисных на 20%, а текучесть кадров у работодателей с удаленкой ниже на 25%.
Во-вторых, расширился доступ к талантам. Компания больше не ограничена кандидатами из своего города: можно нанять специалиста из любой точки страны или мира, усилив команду разнообразием взглядов и опыта.
Наконец, цифровой формат отчасти стирает иерархические барьеры. На видеовстрече все участники видны в одинаковых окошках, в общих чатах голос каждого может быть услышан.
Это формирует более открытую атмосферу и чувство равенства: руководители выглядят более «земными», а сотрудники смелее высказывают идеи.
Негативные эффекты удаленки
Переход на удаленку обнажил и ряд угроз для культуры.
Без живого общения коллеги теряют неформальную связь и доверие друг к другу; исчезают спонтанные обсуждения идей, которые в офисе нередко рождали креативные решения. Новым сотрудникам сложнее прочувствовать дух компании, находясь по ту сторону экрана — они не впитывают ценности «из воздуха» офиса.
Кроме того, в гибридных командах возникает опасность раскола на «офисных» и «удаленных». Те, кто регулярно бывают в офисе, могут образовать ядро, а дистанционные коллеги начинают чувствовать себя «вторым эшелоном».
Если менеджмент и карьерные возможности сосредоточены вокруг офиса, удаленные сотрудники ощущают себя обделенными.
Наконец, стирание границ между работой и домом ведет к переутомлению. Многие на удаленке стали трудиться дольше и тяжелей отключаются от рабочих задач, что со временем грозит выгоранием.
Кейсы компаний
Несмотря на риски, многие организации успешно поддерживают культуру в полностью распределенных командах. Например, GitLab с 2011 года работает целиком удаленно (сотрудники более чем в 60 странах) и сумел выстроить единую систему ценностей. Компания создала подробнейший открытый handbook (внутренний справочник) и делает упор на письменную коммуникацию, прозрачность и доверие — это позволяет всем оставаться на одной волне.
Zapier, имея свыше 800 сотрудников в 40 странах и ни одного офиса, также процветает за счет удаленного формата. Руководство Zapier подчеркивает, что полный переход в онлайн дал доступ к лучшим кадрам по всему миру, сэкономил ресурсы, а чтобы сохранить единство, компания разработала собственный playbook — свод правил удаленной работы, доступный всем сотрудникам. Эти примеры показывают, что при продуманной стратегии корпоративная культура может адаптироваться и даже окрепнуть в дистанционных условиях.
Бывают и противоположные истории, когда компании посчитали удаленку вредной для культуры. Например, Yahoo в 2013 году вовсе запретила сотрудникам работать из дома, сославшись на то, что лучшие решения рождаются при личном взаимодействии: «Некоторые из лучших идей приходят в коридорных обсуждениях, а скорость и качество страдают, когда мы дома».
После пандемии схожие мнения высказывали и другие лидеры: например, глава Netflix назвал удаленную работу «сплошным негативом» для корпоративной культуры. Такие случаи подчеркнули опасение, что без офиса командный дух может размыться.
Однако скорее они служат напоминанием: если не заниматься культурой целенаправленно, в дистанционном режиме она действительно пострадает.
Инструменты для HR: как управлять культурой удаленной команды
Чтобы сохранить ДНК компании на удаленке, важно пересмотреть привычные ритуалы и ценности под новый формат. Нужно понять, какие элементы культуры можно перевести в онлайн.
Например, если раньше по пятницам вся команда собиралась на общий кофе в офисе, то теперь можно организовать виртуальные кофейные встречи в Zoom. Такие неформальные онлайн-ритуалы (виртуальные «чаепития», празднование дней рождений по видеосвязи и т.д.) позволяют частично восполнить отсутствие живого общения. Главное — показать, что традиции коллектива продолжаются, просто в новом формате.
В цифровой среде на первый план выходит продуманная коммуникация. Важно создать виртуальные пространства, где сотрудники могут общаться не только по рабочим вопросам. Для этого компании внедряют корпоративные мессенджеры и платформы (например, Slack или Microsoft Teams) с общими каналами для новостей и неформального общения — это поддерживает ощущение единства команды.
Руководителям тоже стоит быть «видимыми» онлайн: чаще выходить на связь с коллективом и делиться новостями. Например, вместо длинных писем лучше записывать короткие видеообращения от руководства и проводить периодические онлайн-собрания с ответами на вопросы. Такой формат повышает доверие и прозрачность.
Дополнительно HR может позаботиться об онлайн-тимбилдинге. Полезны виртуальные мероприятия, сближающие команду: онлайн-викторины, игры, челленджи. Неформальные активности вроде случайных парных «кофе-чатов» между сотрудниками из разных отделов тоже помогают заводить дружеские связи.
В корпоративных чатах стоит выделить канал для непринужденного общения — аналог кулера с водой. Это повышает моральный дух сотрудников.
Онбординг и адаптация
Адаптация новых сотрудников в удаленном режиме требует особого внимания. Полезно разработать структурированный онлайн-онбординг: четкий план, как познакомить человека с командой и ценностями на расстоянии.
Первым делом каждому новичку стоит назначить опытного наставника — buddy, который поможет ему освоиться в новой среде. Будучи своеобразным «другом в компании», buddy отвечает на вопросы, знакомит с внутренними нормами и культурой, чтобы новичок не чувствовал себя изолированно.
Кроме того, стоит снабдить нового сотрудника цифровыми материалами о культуре. Например, отправить приветственное видео от директора и интерактивный гайд по истории и миссии компании. Полезно заранее организовать видеознакомства новичка с коллегами и руководителем. Такой комплекс мер позволит даже удаленному сотруднику с первых дней почувствовать себя частью команды.
Измерение и анализ удовлетворенности
Чтобы управлять культурой, ее нужно уметь измерять, даже на удаленке. Рекомендуется регулярно проводить короткие анонимные опросы сотрудников про удовлетворенность. Это показывает уровень вовлеченности персонала и позволяет HR вовремя заметить, где назревает проблема, и сразу принять меры.
Полезно следить и за другими сигналами: участием команд в видеовстречах, активностью в чатах, уровнем текучести кадров. По этим данным HR выявит проблемные команды и примет меры.
Гибридные решения
Полностью дистанционной команде тоже не стоит отказываться от живого общения. Регулярные офлайн-встречи команды — отличный инструмент укрепления культурных связей. Многие такие команды собираются офлайн 1–2 раза в год.
Это могут быть стратегические сессии или совместные выезды, которые помогают коллегам познакомиться лично и установить доверительные отношения для дальнейшей работы онлайн. Поэтому HR стоит заложить в бюджет такие очные мероприятия — они окупятся ростом командного духа.
Популярным решением стал гибридный формат — сочетание работы в офисе и из дома. HR и руководство определяют, какие функции требуют присутствия, а где можно эффективно работать удаленно. Это позволяет учесть разные потребности сотрудников.
Вызовы для HR и пути их преодоления
Разные ожидания сотрудников
Часть персонала хочет вернуться в офис (им не хватает живого общения или дома мешают работать), а другие, наоборот, ценят возможность работать удаленно. В итоге любые крайние решения вызывают сопротивление: исследования показывают, что 6 из 10 «удаленных» сотрудников готовы уволиться, если их заставят вернуться на полный рабочий день в офис.
Контроль vs доверие
Некоторые руководители не доверяют удаленным подчиненным и пытаются тотально мониторить их работу. Но чрезмерная слежка подрывает культуру: сотрудники чувствуют себя недооцененными и демотивируются, что создает токсичную атмосферу.
Культурное разнообразие команд
В глобальных распределенных группах сказываются различия менталитетов и стилей работы. Без личного общения недопонимания на межкультурной почве возникают чаще, что может мешать сплоченности команды.
Решение проблем с сотрудниками на удаленке
Чтобы преодолеть эти трудности, HR следует опираться на гибкость и доверие. Персонализированный подход к формату работы позволит учесть разные предпочтения. Вместо жестких единых правил лучше предложить варианты: офис, гибрид или полная удаленка.
При этом, если коллектив участвует в выработке этих правил, сотрудники считают их более справедливыми. Кроме того, менеджерам стоит оценивать людей по результатам, а не по часам присутствия.
Четкие цели и KPI заменят контроль рабочего времени — опыт успешных remote-компаний показывает, что ориентация на достигнутые цели поддерживает продуктивность и мотивацию команды.
Не менее важно обучить руководителей эффективной работе с распределенными командами. Исследования показывают, что успех удаленной команды напрямую зависит от активной поддержки руководителя. Хороший лидер на удаленке — это не контролер, а наставник.
Менеджеров стоит поощрять регулярно общаться один на один с подчиненными, интересоваться их делами, давать обратную связь — вместо того чтобы требовать отчетов о каждом шаге.
Для глобальных команд полезны тренинги по межкультурной коммуникации и договоренности о единых правилах общения (например, общий язык, единый этикет и удобное время встреч для разных часовых поясов). Важно воспитывать уважение ко всем традициям и искать объединяющие ценности, чтобы каждый чувствовал себя частью единого целого.
Евгения Савченко, HR-generalist в UP business:
«Мой опыт в развитии корпоративной культуры охватывает разные форматы работы: офисный, гибридный и полностью удаленный. Безусловно, пандемия и массовый переход на «удаленку» значительно изменили HR-процессы. Я полностью согласна с автором в том, что у этого явления есть как плюсы, так и минусы для всех сторон: сотрудников, собственников бизнеса и HR-специалистов.
Люди действительно очень разные: одни комфортно чувствуют себя в офисе, другие счастливы возможности работать из любого места. То же самое и с собственниками — их подход решающим образом влияет на процессы в компании. Я работала в двух полностью удаленных компаниях, и разница была кардинальной.
В первой царил тотальный контроль. Я тратила больше времени на многочасовые отчеты о каждой выполненной задаче, чем на саму работу. Такой микроменеджмент убивает мотивацию, и я довольно быстро оттуда ушла.
Опыт же во второй компании (где я работаю сейчас) полностью противоположен и доказывает: ориентация на результат, а не на контроль времени, дает гораздо лучший эффект. Когда вы нанимаете людей, которые горят своим делом, им не нужны жесткие рамки. Они сами мотивированы на достижения, и главная задача руководителя — скорее следить, чтобы они не перегорали и вовремя отдыхали.
На практике это действительно вызов. В нашей команде, например, сложно с отпусками и больничными: заболевший сотрудник часто остается на связи не потому, что должен, а потому что чувствует ответственность за общее дело и команду. Такая вовлеченность — мощный фундамент для сильной корпоративной культуры.
Инструменты для HR на удаленке — это отдельная сложная задача. В офисе все проще: можно легко пообщаться, организовать мероприятие. У нас же компания существует 11 лет, и мы многое перепробовали. Во многом успех зависит от собственника: мне повезло работать с очень вовлеченным лидером, который сам активно участвует в развитии культуры.
Вот какие инструменты работают у нас.
Регулярные встречи: ежедневные планерки по методологии Scrum и еженедельные общие собрания всех команд.
Очные мероприятия: мы выделяем бюджет на то, чтобы привезти команду из разных уголков страны для живого общения. Это невероятно объединяет.
Неформальная коммуникация: к примеру, мы проводим «Тайного Санту» с отправкой подарков, поддерживаем нерабочие чаты (спортивные, книжные).
Книжный клуб: это особенно ценный опыт. Совместное обсуждение книг помогает не только профессиональному росту, но и позволяет лучше понять коллег, их ценности и взгляды на жизнь.
Четкие процессы: все рабочие взаимодействия организованы через проектные чаты и задачи, что обеспечивает прозрачность и слаженность.
Отдельное внимание мы уделяем адаптации новых сотрудников — для этого есть регламенты, которые мы постоянно улучшаем.
Ключевой вывод: развитие корпоративной культуры на удаленке требует стратегического подхода. Важно не просто перенести офисные практики в цифру, а создать гибкую систему, учитывающую пожелания и особенности каждого. В нашей компании, например, у сотрудников есть выбор: работать из офиса, гибридно или полностью удаленно. Главное — делать это осознанно, и тогда любой формат будет работать на успех».
Заключение
Удаленная работа — не угроза корпоративной культуре, если подойти к ней стратегически. Скорее это вызов, стимулирующий пересмотреть и укрепить ценности.
Культура — это не стены офиса, а люди и принципы, которые их объединяют. Это значит, что и в цифровой среде можно поддерживать «огонь» культуры через новые ритуалы, активную коммуникацию и заботу о вовлеченности.
В будущем, вероятно, доминировать будут гибридные модели работы, объединяющие плюсы дистанционного и офисного форматов. Главная задача — сохранить вовлеченность сотрудников и единые ценности независимо от того, откуда люди выполняют работу.
