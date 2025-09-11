Влияние удаленной работы на корпоративную культуру и как HR могут управлять этим процессом

Вызовы для HR и пути их преодоления

Разные ожидания сотрудников

Часть персонала хочет вернуться в офис (им не хватает живого общения или дома мешают работать), а другие, наоборот, ценят возможность работать удаленно. В итоге любые крайние решения вызывают сопротивление : исследования показывают, что 6 из 10 «удаленных» сотрудников готовы уволиться, если их заставят вернуться на полный рабочий день в офис.

Контроль vs доверие

Некоторые руководители не доверяют удаленным подчиненным и пытаются тотально мониторить их работу . Но чрезмерная слежка подрывает культуру: сотрудники чувствуют себя недооцененными и демотивируются, что создает токсичную атмосферу.

Культурное разнообразие команд

В глобальных распределенных группах сказываются различия менталитетов и стилей работы. Без личного общения недопонимания на межкультурной почве возникают чаще, что может мешать сплоченности команды.

Решение проблем с сотрудниками на удаленке

Чтобы преодолеть эти трудности, HR следует опираться на гибкость и доверие. Персонализированный подход к формату работы позволит учесть разные предпочтения. Вместо жестких единых правил лучше предложить варианты: офис, гибрид или полная удаленка.

При этом, если коллектив участвует в выработке этих правил, сотрудники считают их более справедливыми. Кроме того, менеджерам стоит оценивать людей по результатам, а не по часам присутствия.

Четкие цели и KPI заменят контроль рабочего времени — опыт успешных remote-компаний показывает, что ориентация на достигнутые цели поддерживает продуктивность и мотивацию команды.

Не менее важно обучить руководителей эффективной работе с распределенными командами. Исследования показывают, что успех удаленной команды напрямую зависит от активной поддержки руководителя. Хороший лидер на удаленке — это не контролер, а наставник.

Менеджеров стоит поощрять регулярно общаться один на один с подчиненными, интересоваться их делами, давать обратную связь — вместо того чтобы требовать отчетов о каждом шаге.

Для глобальных команд полезны тренинги по межкультурной коммуникации и договоренности о единых правилах общения (например, общий язык, единый этикет и удобное время встреч для разных часовых поясов). Важно воспитывать уважение ко всем традициям и искать объединяющие ценности, чтобы каждый чувствовал себя частью единого целого.

Евгения Савченко, HR-generalist в UP business:

«Мой опыт в развитии корпоративной культуры охватывает разные форматы работы: офисный, гибридный и полностью удаленный. Безусловно, пандемия и массовый переход на «удаленку» значительно изменили HR-процессы. Я полностью согласна с автором в том, что у этого явления есть как плюсы, так и минусы для всех сторон: сотрудников, собственников бизнеса и HR-специалистов.

Люди действительно очень разные: одни комфортно чувствуют себя в офисе, другие счастливы возможности работать из любого места. То же самое и с собственниками — их подход решающим образом влияет на процессы в компании. Я работала в двух полностью удаленных компаниях, и разница была кардинальной.

В первой царил тотальный контроль. Я тратила больше времени на многочасовые отчеты о каждой выполненной задаче, чем на саму работу. Такой микроменеджмент убивает мотивацию, и я довольно быстро оттуда ушла.

Опыт же во второй компании (где я работаю сейчас) полностью противоположен и доказывает: ориентация на результат, а не на контроль времени, дает гораздо лучший эффект. Когда вы нанимаете людей, которые горят своим делом, им не нужны жесткие рамки. Они сами мотивированы на достижения, и главная задача руководителя — скорее следить, чтобы они не перегорали и вовремя отдыхали.

На практике это действительно вызов. В нашей команде, например, сложно с отпусками и больничными: заболевший сотрудник часто остается на связи не потому, что должен, а потому что чувствует ответственность за общее дело и команду. Такая вовлеченность — мощный фундамент для сильной корпоративной культуры.

Инструменты для HR на удаленке — это отдельная сложная задача. В офисе все проще: можно легко пообщаться, организовать мероприятие. У нас же компания существует 11 лет, и мы многое перепробовали. Во многом успех зависит от собственника: мне повезло работать с очень вовлеченным лидером, который сам активно участвует в развитии культуры.

Вот какие инструменты работают у нас.

Регулярные встречи: ежедневные планерки по методологии Scrum и еженедельные общие собрания всех команд.

Очные мероприятия: мы выделяем бюджет на то, чтобы привезти команду из разных уголков страны для живого общения. Это невероятно объединяет.

Неформальная коммуникация: к примеру, мы проводим «Тайного Санту» с отправкой подарков, поддерживаем нерабочие чаты (спортивные, книжные).

Книжный клуб: это особенно ценный опыт. Совместное обсуждение книг помогает не только профессиональному росту, но и позволяет лучше понять коллег, их ценности и взгляды на жизнь.

Четкие процессы: все рабочие взаимодействия организованы через проектные чаты и задачи, что обеспечивает прозрачность и слаженность.

Отдельное внимание мы уделяем адаптации новых сотрудников — для этого есть регламенты, которые мы постоянно улучшаем.

Ключевой вывод: развитие корпоративной культуры на удаленке требует стратегического подхода. Важно не просто перенести офисные практики в цифру, а создать гибкую систему, учитывающую пожелания и особенности каждого. В нашей компании, например, у сотрудников есть выбор: работать из офиса, гибридно или полностью удаленно. Главное — делать это осознанно, и тогда любой формат будет работать на успех».