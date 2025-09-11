Компенсация коммунальных расходов арендатором облагается налогом на УСН. В каких случаях можно не платить налог? 🏠 «Ночной бухгалтер» № 2014

Сдача в аренду: когда придется включать коммуналку в доход

В телеграм-канале «Клерка» подняли обсуждение о том, как учитывать платежи по коммуналке, которые получает арендодатель-ИП на УСН. Коммунальные платежи не включены в арендную плату, они оплачиваются отдельно по счету с расшифровкой расходов по счетчикам света и воды.

Коллеги поясняют, что в этой ситуации ИП нужно включить оплату за коммуналку в налогооблагаемую базу, причем не важно, как он назовет ее в договоре — компенсацией или платой за ЖКУ. На такой позиции настаивают ФНС и Минфин (Письмо Минфина от 13.05.2022 № 03-11-06/2/44281)

Разберемся, есть ли варианты, при которых не придется платить налог. Да, есть.

✅ Если арендатор заключает договор с арендодателем только на аренду помещения, а еще отдельно агентский договор, по которому обязуется в интересах арендатора заключить договор с ресурсоснабжающими организациями (РО). В этом случае будет оплачивать арендатор коммуналку напрямую им или через арендатора, доходом последнего будет вознаграждение по агентскому договору, а не сумма за ЖКУ.

У этого варианта есть одно «но» — на момент заключения договора аренды договоров у арендодателя с теми же ресурсоснабжающими компаниями быть не должно. Т.е. если сдаете офис, где уже есть вода и электричество и есть на них договор у арендодателя, то агентский договор вам не поможет. А вот если, например, построили помещение, коммуникации подвели, а договора с РО не заключали, то вариант неплох.

✅ Вариант два — если у арендодателя уже есть договор с РО, то можно заключить агентский договор, но уже на закупку в интересах арендатора ресурсов — воды, электроэнергии, газа и т.д. В такой договор также можно включить и пункты о том, что арендодатель решает вопросы, связанные с ЖКХ, например, при отключении электроэнергии или по замене приборов учета и т.п. Такой вариант предлагают некоторые эксперты. В этом случае логично, что договоры с РО могут быть заключены раньше агентского.

Но и к этому варианту у налоговиков могут быть претензии.

Также можно просто добавить к стоимости ЖКУ процент, компенсирующий уплату налога.