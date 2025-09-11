Компенсация коммунальных расходов арендатором облагается налогом на УСН. В каких случаях можно не платить налог? 🏠 «Ночной бухгалтер» № 2014

Сегодня в выпуске:
Как заключать договор с арендатором, чтобы коммуналка не попадала в доход на УСН.
За утечку данных хотят сразу давать оборотные штрафы.
Ошибки в чеках: топ от Платформы ОФД.
Сколько патентов не открой, а лимит один.
Типовых ошибки в декларации по НДС: проверьте себя.
Главред рекомендует.
Сдача в аренду: когда придется включать коммуналку в доход
В телеграм-канале «Клерка» подняли обсуждение о том, как учитывать платежи по коммуналке, которые получает арендодатель-ИП на УСН. Коммунальные платежи не включены в арендную плату, они оплачиваются отдельно по счету с расшифровкой расходов по счетчикам света и воды.
Коллеги поясняют, что в этой ситуации ИП нужно включить оплату за коммуналку в налогооблагаемую базу, причем не важно, как он назовет ее в договоре — компенсацией или платой за ЖКУ. На такой позиции настаивают ФНС и Минфин (Письмо Минфина от 13.05.2022 № 03-11-06/2/44281)
Разберемся, есть ли варианты, при которых не придется платить налог. Да, есть.
✅ Если арендатор заключает договор с арендодателем только на аренду помещения, а еще отдельно агентский договор, по которому обязуется в интересах арендатора заключить договор с ресурсоснабжающими организациями (РО). В этом случае будет оплачивать арендатор коммуналку напрямую им или через арендатора, доходом последнего будет вознаграждение по агентскому договору, а не сумма за ЖКУ.
У этого варианта есть одно «но» — на момент заключения договора аренды договоров у арендодателя с теми же ресурсоснабжающими компаниями быть не должно. Т.е. если сдаете офис, где уже есть вода и электричество и есть на них договор у арендодателя, то агентский договор вам не поможет. А вот если, например, построили помещение, коммуникации подвели, а договора с РО не заключали, то вариант неплох.
✅ Вариант два — если у арендодателя уже есть договор с РО, то можно заключить агентский договор, но уже на закупку в интересах арендатора ресурсов — воды, электроэнергии, газа и т.д. В такой договор также можно включить и пункты о том, что арендодатель решает вопросы, связанные с ЖКХ, например, при отключении электроэнергии или по замене приборов учета и т.п. Такой вариант предлагают некоторые эксперты. В этом случае логично, что договоры с РО могут быть заключены раньше агентского.
Но и к этому варианту у налоговиков могут быть претензии.
Также можно просто добавить к стоимости ЖКУ процент, компенсирующий уплату налога.
Оборотные штрафы: миллионы за утечку персданных, чтобы бизнес не был халатным
Сергей Миронов предложил Михаилу Мишустину уже с первого нарушения штрафовать компании, виновные в утечке персональных данных оборотными штрафами.
С 30 мая 2025 штрафы за нарушение и та уже выросли. Компании может грозить штраф за утечку впервые от 3 млн рублей.
Миронов же предлагает штрафы в проценте от выручки — от 1% до 3%. Также он предлагает установить минимальную сумму штрафа в 25 млн рублей. Сейчас, считает чиновник, бизнес манкирует своими обязанностями по защите ПДн.
Почти 90% ошибок в чеках связаны с обязательными тегами
На пресс-конференции в честь 9-летия компании «Платформа ОФД» и системы ОФД в России представитель компании рассказал о том, как меняется рынок касс и ОФД, а также показали интересную статистику.
Например, рассказали, какие ошибки чаще всего допускают в чеках. Более чем в 88% случаев это отсутствие обязательных тегов: 2108 «Мера количества предмета расчета» (чаще всего), 1187 «Место расчетов», 1009 «Адрес расчетов», 1030 «Наименование предмета расчета», 1209 «Номер версии ФФД».
Среди других ошибок отсутствие ИНН поставщика, незадекларированные теги и неверное время на кассе.
Лимит по ПСН общий на все патенты (и УСН)
Лимит на применение ПСН распространяется на все патенты, выданные ИП. Если он получил, например, 5 патентов, то сумма доходов по всем должна быть не больше 60 млн рублей.
Если же ИП применяет при это УСН, то согласно абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК нужно включать в расчет суммы доходов для соблюдения лимита и доход по УСН.
Декларации по НДС — кладезь ошибок. ФНС поделилась самыми распространенными
Налоговики поделились самыми частыми ошибками в декларации НДС в 2025 году.
Среди них:
не соблюдение контрольных соотношений;
сведения в данных счетов-фактур, переданных в ФНС не соответствует оригиналу документа (расходятся номера, даты и т.п.);
неправильные коды вида операций;
незаполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при посреднической деятельности и другие.
