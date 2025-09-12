ЦОК КПП ЗП 11.09 Мобильная
Чем отличаются статусы УПД 1 и 2

Универсальный передаточный документ может быть двух видов — со статусом 1 и 2. От выбора зависит, будет ли он играть роль только накладной или одновременно выступит и счётом-фактурой с отражением НДС в учёте.

Универсальный передаточный документ (УПД) давно стал привычным инструментом для бухгалтеров и предпринимателей. Он совмещает в себе сразу два документа: накладную (акт передачи) и счёт-фактуру. Но у УПД есть два разных статуса — 1 и 2. От этого зависит, какую роль он будет выполнять в учёте.

УПД со статусом 1

Такой документ используется и как передаточный акт, и как счёт-фактура. То есть он подтверждает отгрузку товара или оказание услуги и одновременно выполняет налоговую функцию.

  • НДС в нём выделяется.

  • Документ попадает в книгу продаж или покупок.

  • На его основании принимается или начисляется НДС к вычету/уплате.

УПД со статусом 2

Здесь документ работает только как первичный учётный — накладная или акт приёма-передачи.

  • НДС в нём не выделяется.

  • В книгу продаж или покупок он не попадает.

  • Используется исключительно для подтверждения факта передачи товара или услуги.

Сравнительная таблица

Параметр

УПД со статусом 1

УПД со статусом 2

Функция

Первичный документ и счёт-фактура

Только первичный документ

НДС

Выделяется

Не выделяется

Участие в книге продаж/покупок

Да

Нет

Применение

ОСНО с НДС, когда нужно объединить документы

УСН и иные режимы без НДС, либо когда счёт-фактура выставляется отдельно

Документооборот

Один документ вместо двух

Используется как накладная/акт, дополнительно может оформляться счёт-фактура

Нормативная база

Использование УПД регулируется:

  • Налоговый кодекс РФ (ст. 169, 169.1, 171–172) — определяет порядок выставления и регистрации счетов-фактур.

  • Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» — закрепляет требования к первичным учётным документам.

  • Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ — официально ввело форму универсального передаточного документа и объяснило разницу статусов.

Шпаргалка для бухгалтера

  • Нужен НДС и книги продаж/покупок → берём статус 1.

  • НДС не нужен, только подтверждение передачи → статус 2.

  • ОСНО → чаще всего статус 1.

  • УСН или патент → обычно статус 2.

  • Хотите меньше бумажек → статус 1 (один документ вместо двух).

