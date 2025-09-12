Чем отличаются статусы УПД 1 и 2

Универсальный передаточный документ может быть двух видов — со статусом 1 и 2. От выбора зависит, будет ли он играть роль только накладной или одновременно выступит и счётом-фактурой с отражением НДС в учёте.

Универсальный передаточный документ (УПД) давно стал привычным инструментом для бухгалтеров и предпринимателей. Он совмещает в себе сразу два документа: накладную (акт передачи) и счёт-фактуру. Но у УПД есть два разных статуса — 1 и 2. От этого зависит, какую роль он будет выполнять в учёте.

УПД со статусом 1

Такой документ используется и как передаточный акт, и как счёт-фактура. То есть он подтверждает отгрузку товара или оказание услуги и одновременно выполняет налоговую функцию.

НДС в нём выделяется.

Документ попадает в книгу продаж или покупок.

На его основании принимается или начисляется НДС к вычету/уплате.

УПД со статусом 2

Здесь документ работает только как первичный учётный — накладная или акт приёма-передачи.

НДС в нём не выделяется.

В книгу продаж или покупок он не попадает.

Используется исключительно для подтверждения факта передачи товара или услуги.

Сравнительная таблица

Параметр УПД со статусом 1 УПД со статусом 2 Функция Первичный документ и счёт-фактура Только первичный документ НДС Выделяется Не выделяется Участие в книге продаж/покупок Да Нет Применение ОСНО с НДС, когда нужно объединить документы УСН и иные режимы без НДС, либо когда счёт-фактура выставляется отдельно Документооборот Один документ вместо двух Используется как накладная/акт, дополнительно может оформляться счёт-фактура

Нормативная база

Использование УПД регулируется:

Налоговый кодекс РФ (ст. 169, 169.1, 171–172) — определяет порядок выставления и регистрации счетов-фактур.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» — закрепляет требования к первичным учётным документам.

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ — официально ввело форму универсального передаточного документа и объяснило разницу статусов.