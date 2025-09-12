Чем отличаются статусы УПД 1 и 2
Универсальный передаточный документ (УПД) давно стал привычным инструментом для бухгалтеров и предпринимателей. Он совмещает в себе сразу два документа: накладную (акт передачи) и счёт-фактуру. Но у УПД есть два разных статуса — 1 и 2. От этого зависит, какую роль он будет выполнять в учёте.
УПД со статусом 1
Такой документ используется и как передаточный акт, и как счёт-фактура. То есть он подтверждает отгрузку товара или оказание услуги и одновременно выполняет налоговую функцию.
НДС в нём выделяется.
Документ попадает в книгу продаж или покупок.
На его основании принимается или начисляется НДС к вычету/уплате.
УПД со статусом 2
Здесь документ работает только как первичный учётный — накладная или акт приёма-передачи.
НДС в нём не выделяется.
В книгу продаж или покупок он не попадает.
Используется исключительно для подтверждения факта передачи товара или услуги.
Сравнительная таблица
Параметр
УПД со статусом 1
УПД со статусом 2
Функция
Первичный документ и счёт-фактура
Только первичный документ
НДС
Выделяется
Не выделяется
Участие в книге продаж/покупок
Да
Нет
Применение
ОСНО с НДС, когда нужно объединить документы
УСН и иные режимы без НДС, либо когда счёт-фактура выставляется отдельно
Документооборот
Один документ вместо двух
Используется как накладная/акт, дополнительно может оформляться счёт-фактура
Нормативная база
Использование УПД регулируется:
Налоговый кодекс РФ (ст. 169, 169.1, 171–172) — определяет порядок выставления и регистрации счетов-фактур.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» — закрепляет требования к первичным учётным документам.
Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ — официально ввело форму универсального передаточного документа и объяснило разницу статусов.
Шпаргалка для бухгалтера
Нужен НДС и книги продаж/покупок → берём статус 1.
НДС не нужен, только подтверждение передачи → статус 2.
ОСНО → чаще всего статус 1.
УСН или патент → обычно статус 2.
Хотите меньше бумажек → статус 1 (один документ вместо двух).
Начать дискуссию